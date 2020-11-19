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Рая Хачатрян
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«Ростелеком» купит 51% компании по управлению переработкой отходов «Большая тройка» более чем за 1 млрд рублей Материал редакции

Оператор будет развивать новое направление и надеется, что по потенциалу оно не будет уступать информационной безопасности и облачным сервисам.

17 комментариев
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«Ростелеком» решил купить 51% в компании «Большая тройка», которая реализует решения для автоматизации переработки отходов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний. Оператор потратит на покупку 1,275 млрд рублей.

Компании уже заключили договор: «Ростелеком» купит 1% и колл-опционы на 50% долей, которые реализует в первой половине 2021 года. «Большая тройка» станет «дочкой» оператора и сохранит команду, добавил представитель «Ростелекома».

Оператор получит главный продукт «Большой тройки» – платформу «Управление отходами». Компания работает с 170 операторами по управлению отходами в 60 регионах России, рассказали в «Большой тройке».

По результатам сделки «Ростелеком» займет новую нишу, а «Большая тройка» расширит географию благодаря экосистеме оператора, считает основатель и гендиректор компании Артем Седов. В «Ростелекоме» надеются, что новое направление по потенциалу не будет уступать информационной безопасности и облачным сервисам компании.

Стороны сделки уже начали совместную работу по цифровизации оборота эпидемиологически опасных медицинских отходов, рассказал вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин. Он добавил, что во время пандемии значительно выросло количество медотходов — масок и перчаток. Их необходимо безопасно утилизировать.

  • В июле 2019 года МТС разработал систему для цифрового управления бытовыми отходами. Она позволяет проводить мониторинг состояния транспорта и контейнеров, а также контролировать перемещения мусоровозов.
  • В мае 2019 года Tele2 запустил решение для экологического мониторинга воды в Приморском крае, говорили тогда в компании.
  • В 2019 году Минприроды объявил, что частные инвестиции в переработку мусора могли составить около 20 млрд рублей. В 2018 году в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд рублей.

#новость #ростелеком

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Интеллектуальный Филипп

21

"Связь от РТ - по одним трубам с говном! '

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Андрей Деревянко

16

Просто ради того, чтобы в пресс-релизе написали «Ростелеком купил большую тройку»?

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ivan krapivin

Андрей
4

Ради того, чтобы стать ЭКОСИСТЕМОЙ

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Балкон.Ру

ivan
0

ЭКО-ЭКО

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ЯжПрограммист

6

Вся эта переработка мусора просто какое-то золотое дно для роспила, уже всем уши прожужали реформами и операторами, а что-то перемен не видно от слова ВААБЩЕ, а ну нет.. в плтёжках цифра увеличилась больше чем обычно. 

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SG

ЯжПрограммист
1

На самом деле мусорная тема буксует , так очень большой кусок денег ( элементарно поделить не могут ) поэтому и подключают РТ , потому как кто видит потоки тот и рулит баблом , а так это просто элементарный распил так как в скором времени на мусорную тему выделят беспрецедентную сумму под предлогом утилизации масок и перчаток , диву даёшься масштабам по отмыванию бабла - это ж надо так замутить - сперва запуститься по ковиду , далее поднять бабла на вакцине , далее поднять бабла по утилизации масок и перчаток , масштабы просто ошеломляют , за 2020 моют бабла больше чем за 20 лет правления , это просто пиз*ец  товарищи , афера в мировом масштабе !
Просто не меренно баблища пилиться и вывозиться .

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Arthur Niazyan

4

Мусорные опционы. 

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Сергей Захаров

3

Хоть тут и принято хейтить рт, но я считаю, что если такой крупный оператор с опытом в ИТ войдёт на этот рынок, то что-то начнёт шевелиться, потому как мусор сейчас - это настоящая боль в РФ.
Я лично готов заниматься сортировкой и объяснять родителям и друзьям пользу этого действа. Но настоящие перемены произойдут если уроки бережного отношения к природе начнут проходить в школе и появятся штрафы за насортированный мусор

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Вадим Швальняк

Сергей
0

Многих лет тебе жизни и здоровья за этот пост!
Работу РТК проще мониторить(от властных органов до ФБК), чем кучу закрытых однодневных прокладок/"аффилиатов" регионального пошиба. Начальный бюджет будет заведомо огромным, так как процесс накопления мусора не прекращается ни на день, а вот инфраструктура и процесс не оптимизированы. Подвижки в это процессе уже есть, у нас появился единый оператор в ЛО, одна точка входа, один договор и реально стало меньше локальных мусорок.

Всё кто грузят на непрофильность РТК, я вас опечалю, РТК это группа, в числе которых, есть например РТК ЦТ, занимающаяся в т.ч. аутсорсом сопровождения банкоматов.

 

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Летний ГОСТ

2
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Александр Свинин

0

Это СберТройка или это другое?

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Виталий Журавлев

Александр
2

СберМусор

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Anton Tatishev

1

Пусть своих сотрудников там перерабатывает!

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Alexandr Simonov

0

Как правильно: «за более чем 1 млрд рублей» или «более, чем за 1 млрд рублей»?

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Alexandr Simonov

0

Когда связь говно, ее приходится где-то перерабатывать. Пожелаем успехов рт в этом деле.

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Pavel Voronkov

0

Мусором РТ занимается уже давно, просто это точечно было. Нацпроект Экология стартовал в 2017-18 годах. Но цифры там утопические.

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Murat Oshroev

0

Все всё понимают (с) 

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