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Таня Боброва
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Роспотребнадзор приостановил работу клиники «Чайка» в «Москва-Сити» за непредоставление данных о пациентах с Covid-19 Материал редакции

Проверки ведутся и в других клиниках сети Александра Винокурова.

7 комментариев
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Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило работу частной клиники «Чайка» в «Москва-Сити» на срок до 90 суток, сообщил официальный Telegram-канал столичного оперштаба.

Ведомство установило, что клиника провела 19 тестов на Covid-19, результаты оказались положительными. Однако данные об этом компания не передала в Роспотребнадзор, что «влечёт угрозу распространения новой коронавирусной инфекции».

Сотрудник одной из многопрофильных клиник сети «Чайка» рассказал The Bell, что проверки ведутся и в других учреждениях компании. По его словам, специалисты клиник делают экспресс-тест на антиген, и до недавних пор отчитываться о результатах таких тестов в Роспотребнадзор было не нужно.

Такое требование появилось в постановлении Роспотребнадзора от 13 ноября, опубликованного 16 ноября, указывает издание. В документе есть пункт о необходимости передавать данные о лабораторном подтверждении Covid-19 любым из методов, «определяющих антиген возбудителя». Александр Винокуров отказался от комментариев изданию.

Основной владелец и гендиректор сети клиник «Чайка» — медиаинвестор Александр Винокуров. По данным «Контур.Фокуса», ему принадлежит 86,37% ООО «Клиники Чайка» через «Группу Чайка», ещё 9,63% — у Максима Цыганова, 3,95% — Сергея Тихонова и 0,05% у Вячеслава Ключникова. В Москве у сети пять клиник.

#новость #covid19 #москва

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7 комментариев
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Денис Семенов

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Недолго музыка играла. Видел в ФБ, как ее все советовали, за эту анонимность. 

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Andrey Vasilev

2

Я так понимаю, это одна из тех клиник, где "ой у вас ковид, но ведь миру необязательно об это знать"?

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Ильдар Муртазен

Andrey
0

А врачебную тайну уже отменили?

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Eugene Danilov

1

ну приостановил так приостановил  

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Александр Шелементьев

0

Интересно как приостановить то.

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Igor Kachura

0

Казалось бы причем тут Дождь?

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Pavel Natalia Selivanovi

0

Роспотребдоеб

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