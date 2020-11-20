Проверки ведутся и в других клиниках сети Александра Винокурова.

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Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило работу частной клиники «Чайка» в «Москва-Сити» на срок до 90 суток, сообщил официальный Telegram-канал столичного оперштаба.

Ведомство установило, что клиника провела 19 тестов на Covid-19, результаты оказались положительными. Однако данные об этом компания не передала в Роспотребнадзор, что «влечёт угрозу распространения новой коронавирусной инфекции».

Сотрудник одной из многопрофильных клиник сети «Чайка» рассказал The Bell, что проверки ведутся и в других учреждениях компании. По его словам, специалисты клиник делают экспресс-тест на антиген, и до недавних пор отчитываться о результатах таких тестов в Роспотребнадзор было не нужно.

Такое требование появилось в постановлении Роспотребнадзора от 13 ноября, опубликованного 16 ноября, указывает издание. В документе есть пункт о необходимости передавать данные о лабораторном подтверждении Covid-19 любым из методов, «определяющих антиген возбудителя». Александр Винокуров отказался от комментариев изданию.

Основной владелец и гендиректор сети клиник «Чайка» — медиаинвестор Александр Винокуров. По данным «Контур.Фокуса», ему принадлежит 86,37% ООО «Клиники Чайка» через «Группу Чайка», ещё 9,63% — у Максима Цыганова, 3,95% — Сергея Тихонова и 0,05% у Вячеслава Ключникова. В Москве у сети пять клиник.