Стоматологии в России предупредили о возможном росте цен и закрытии из-за новых правил о рентгенологических снимках Материал редакции
Говорить о последствиях пока рано, профильная комиссия ещё проведёт круглый стол со стоматологами, утверждает главный внештатный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.
С 1 января 2021 года после вступления в силу новых правил о проведении рентгенологических исследований цены на услуги в стоматологиях вырастут, а часть клиник будут вынуждены закрыться. Об этом сообщила стоматологическая саморегулируемая организация «Лига» в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину, передаёт VTimes.
По приказу Минздрава, с 2021 года рентгенологи должны анализировать каждый сделанный рентгенологический снимок и составлять протокол на него в течение 24 часов, в том числе и в стоматологиях.
Но в стоматологиях работу рентгенологов чаще всего выполняют медсёстры или врачи-стоматологи, объяснили в «Лиге». Поэтому для соблюдения новых требований стоматологиям нужно будет нанять в штат рентгенолога или заключить договор с другим медучреждением, пояснил директор стоматологической клиники «Дентес» в Пскове Сергей Панькив.
Врачей-рентгенологов, способных описать стоматологическую проблему, трудно найти — этому не учат в медвузах, рассказал Панькив.
По данным Росстата на 2018 год, которые приводит издание, в России работало 62 900 стоматологов и 22 200 рентгенологов и радиологов. В 2019 году — 63 100 стоматологов и 15 600 стоматологического персонала, следует из данных аналитической компании BusinesStat. Данных о рентгенологах пока нет, передаёт VTimes.
Авторы письма называют требование описывать каждый снимок в течение 24 часов избыточным и противоречащим клиническим рекомендациям — это увеличит время оказания услуги и её стоимость.
При несоблюдении требований стоматологию могут закрыть, рассказали в «Лиге». Кроме того, из-за нехватки рентгенологов в стране некоторым клиникам придётся приостановить работу. Из-за распространения коронавируса рентгенологи уже нагружены — они вынуждены описывать большое количество исследований, без которых действительно невозможно поставить диагноз, говорится в письме.
«Лига» предлагает исключить правило об обязательном описании каждого снимка — результаты интерпретации исследования врач будет заносить в медкарту пациента, предлагает организация.
Выводы преждевременны
У стоматологов уже есть свой порядок оказания медпомощи без ограничений на трактовку результатов рентгенограмм врачом-стоматологом, говорит главный внештатный стоматолог Минздрава и ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич. По его словам, при подготовке новых правил Минздрав не учёл стоматологический порядок и не проконсультировался со стоматологической комиссией.
Янушевич добавил, что профильная комиссия Минздрава и стоматологическая комиссия планируют провести круглый стол в начале декабря и обсудить возможные из-за новых правил проблемы, поэтому говорить о последствиях пока рано, а повышение цен в частных клиниках следует из экономики каждой отдельной организации.
Кроме того, Минздрав обязал стоматологии установить ортопантомограф за 2,5-5 млн рублей. Это тоже кажется авторам письма избыточным. В клиниках уже есть сопоставимое по действию оборудование, а новый аппарат потребует перепроектировки всего кабинета рентгена и больших затрат, предупреждают в «Лиге».
Где-то тут кроется возможность попила..
Где то уже пилят, я пока не понимаю где.
Попил может и есть, но инициатива отличная. А то почти каждый недоврач может ничего не говорить и ставить диагнозы на свое усмотрение, а с с таким рентгеном, с заключением, вы легко можете уйти от врача к другому и у него не будет права игнорировать фиксированную патологию. Хоть какой-то шаг к диагностике, которой у нас нет.
А про траты на одного рентгенолога — это смешно. Если они из-за этого закроются, то такая частная медицина точно не нужна. Надеюсь они хоть одноразовые шприцы и иголки закупают. Тьфу, мля.
Не понял, а кто вам запрещает уйти от одного врача к другому?
Наверное имелось ввиду, что сейчас вам рентген из одной клиники не дадут забрать в другую. Но это не точно.
и это правильный ответ, т. к. нет заключения. Такой рентген и правда нафиг никому не нужен, т. к. нужна его интерпретация.
Во-первых нынешняя ситуация говорит о том, что такого рентгена попросту не будет, будет просто рентген, который анализирует сам врач этой клиники. Забрать рентген вы, конечно, сможете, он ваш, хотя, есть случаи и такие, как вы описываете (идиотизм конкретный, конечно).
Вы читали мое сообщение? Там конкретная цепочка: рентген - потом лечение на основании описании рентгена специалистом - не хочешь лечиться у врача, ушел к другому с этим рентгеном и его описанием.
Ну и сейчас вам никто не запретит сделать снимок и потом посетить несколько клиник, посовещаться со специалистами, а потом выбрать куда вам идти и что делать (если у вас такой сложный случай).
Не бывает сложного или не сложного случая. Рентген — важный метод диагностики и он должен быть интерпретирован профессионалом. В статье прямо говорится самими врачами о не компетенции клиник в настоящий момент:
"так быстро мы не можем"
"специалистов не так много"
Т. е. нам с вами даже выдумывать ничего не надо.
Теперь за ваши же деньги и время каждый недоврач будет консультироваться у другого недоврача, и обоим пофик на вас и ваше здоровье ))))
Проблема в том, что за одно посещение по обычному кариесу в клинике могут сделать 2-3 снимка, быстро глянуть что все ок.
Представляю если эти снимки будет проверять человек и составлять никому не нужные отчеты.
Не всегда, а так - крупной клинике с десятком кабинетов снимки ничего не стоят почти, но зато могут уберечь от гарантийных случаев потом.
А еще с 2021 года в стандарт оснащения стоматологий добавился дефибриллятор. Плюс 100-200 тыс., чтобы просто лежал. Производители дефибрилляторов в восторге
Когда человек забудет сообщить об аллергии на анастезию и у него остановится сердце, в восторге будет главврач. Не говоря уже о том что стоматология - тоже больница и их значительно больше, а значит теперь шанс реанимировать человека с отказавшим сердцем намного больше. В той же Японии дефибрилляторы вообще на каждом шагу.
Действующий Кирилл
Ну на самом деле если человек забыл сообщить о таком, то наверное и хрен ты с ним. Он - идиот.
Другое дело, что человек может про это и не знать. И, кстати, я не врач, но у меня почему-то есть охренное подозрение, что если у человека такой анафилактический шок, что у него сердце остановилось, то дефибриллятор тут уже не особо и поможет. Должен быть комплекс мер + врач реаниматолог.
А реаниматолог по закону должен быть только там, где есть лечение под седацией и наркозный аппарат, 1% клиник...
Действующий Кирилл
Ну в обычных клиниках, если даже пошла реакция, ну чего они делают, вколют антигистаминное, если совсем хреново - адреналин, а так сразу неотложку вызывают.
По закону они не могут ничего делать. Только 03 вызвать. Стоматологи - не всем врачи, точнее недоврачи.
Скорые имеют соответствующее оборудование, и везут в соответствующую клинику. По крайней мере, так должно быть )
А вообще жизнь такая штука - идешь по улице, на голову падает кирпич, и никакие реаниматологи уже не помогут, это нормально
Если человек забывает сообщить об аллергии на анестезию, то ему нужно лечить мозги, а не зубы.
А то вы анализы сдавали вообще на все вещества и знаете абсолютно все, на что у вас аллергия)
тогда нужно дифибриллятор класть в каждый киоск с мороженным - а то мало ли что.
Вдруг у прохожего будет плохо с сердцем?
Ахахах ))) И кислородные подушки. И скальпели. И шапочки из фольги. Во всех публичных местах. И в торговых центрах, и в кафе, и в театрах. Просто висят ))))))
зубам очень нужный предмет.
каждый кто с зубами обязан купить. ))
В чём проблема отправить снимок по почте для удаленного анализа рентгенологом?
Мне КТ проводила медсестра, а анализ делал рентгенолог удаленно полчаса.
Терапевт и я его работой довольны.
Нормально так, снимок делают до и после обработки канала в зубе. Весь сеант 45-60 минут. А теперь + полчаса*2? Два часа выходит?
Бред какой-то. Единственная работоспособная часть медицины за счет существования реальных платных клиник и тут лишь бы сломать.
Да и чем это поможет даже бюджетникам? У них теперь деньги появятся на рентгенолога? Чушь какая-то....
Ниже ответили про умение стоматологов читать снимки при кариесе и других простых случаях.
Наверное, я не подумал про специфику оперативной стоматологии.
Мне КТ бронхов описывали долго.
В случае принятия поправок ждать будете очередь, и это будет не полчаса, это часов 6
Ниже ответили про умение стоматологов читать снимки при кариесе и других простых случаях.
В том что в это не нужно в стамотологии.
Мне нерв удаляли пару дней назад - врач долго возился, пошли, говорит на снимок, сделали - говорит канал дико кривой, еще повозился - пошли, говорит, на снимок, посмотреть все ли правильно. Посмотрели - ну норм, можно пломбу ставить.
А теперь прикинь - на каждый снимок врач по пол часа будет писать описание. Зачем?
Что за чушь? Любой стоматолог отлично читает снимки.
Нет, далеко не каждый. Есть очень много тех, кто сидит в стоматологиях в подвале панельки и они сложнее дернуть передний зуб (но ни-ни задние) или поставить пломбу ничего не делали. На 3D-панораме так и спрашивали меня: вам резюме к снимку писать как для тупого или умного стоматолога?
Главный внештатный стоматолог минздрава 🤦🏻♂️
Внештатный член-корреспондент внешнего отдела взаимодействия с общественниками при Минздраве РФ. ))
этому не учат в медвузах
а где их такому учат? какой-то подпольный институт? и как они без мед.образования дают отчет по рентгену?
вопрос, не стёб
Вот где бы AI всех спас!
Кстати, выход :) Вопрос, кто отвечать будет? Согласен ли врач доверить ИИ делать выводи под свою ответсвенность?
Давайте продолжим. К каждому милиционеру по два проверяющих и в конце смены отчёт о правомерных задержаниях и протоколов.
Сделали народ бедным , теперь решил сделать без зубым ?
Дальше что ?
Стерилизация ?
Бедность и беззубость где-то рядом. Повезло тем, у кого хорошая наследственность и не сильно плохие внешние факторы (качество воды и пр.).
Наоборот страна будет увеличиваться новыми налогоплатильщиками. Чем хуже уровень жизни, тем больше плодятся. Это закон живой природы.
Я не из России, но за коллег досадно, душат все, что не придушили ранее... Вот действительно, это будет крайне бестолковый закон, надеюсь его не примут.
1. Цены на услуги не вырастут. Рынок и так крайне конкурентный, а у людей денег всё меньше.
2. Основной упор в статье делается на обязательное наличие рентгенологов и расшифровку в течении 24 часов. Это самая малая часть проблемы.
Наибольшая проблема:
а. Требование покупки дорогостоящего аппарата в 2 млн рублей.
б. Ужесточение требований к площади рентген-кабинета. Она должна увеличиться.
Таким образом, страдают мелкие стоматологические кабинеты, у которых небольшие площади и нет ОПТГ-аппаратов.
Крупные стоматологии пострадать не должны.
Минздрав вообще давно вынашивает идею максимально уменьшить и укрупнить число участников мед рынка. Так их проще контролировать и проталкивать свои бизнес-интересы.
Одно точно - лучше обычным пациентам от этого не будет.
Мне кажется этот закон не предписывает всем стоматологиям обзавестись рентген-аппаратом. А вот те, которые заявляют в своих услугах "рентген" должны делать описание специалистом.
При имплантации мне сделали снимков 10. Половина — просто посмотреть, как встала коронка. Если на каждый придётся писать отчёт, это прекл, конечно.
Вспоминается сотрудник ДПС в Калмыкии, который сидел за барханом и поймал меня с превышением. Мы с ним поспорили на 500 рублей на то, что снимок он не сможет удалить из базы. Я проиграл :(
Была недавно операция и ставили сразу 4 импланта. На каждый по одному снимку и общий снимок. И что, каждый из 5 снимков надо описывать и подробное заключение писать? Ну будут реже снимки делать, т.к. "рентгенолог занят и там очередь" и будет на "авось". Кому хуже с этого будет? Обычному посетителю. Мдя (
Я так удивлен очередной подобной новостью, аж не передать словами (сарказм) 😒 а еще перед самым новым годом очередная рубрика по всем тв: «на сколько подорожал салат оливье» и тд и тп🍴 😂
А по сути это прекрасный стартап =) Пилите облачное решение по расшифровке рентген снимков для стоматологий. Было бы время и деньги, занялся бы)
Ой какая интересная ниша ! Ой я аж покраснел.... Звук. Распила стал такой громкий что не слышно нечего вокруг кроме него.
Это жесть, бюрократический маразм все крепчает. Зарегулировали все, что можно зарегулировать, и продолжают
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