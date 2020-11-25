Форум Альфа-Банка про диджитал
До начала осталось:
Узнать
Офлайн
Лиана Липанова
3029

Стоматологии в России предупредили о возможном росте цен и закрытии из-за новых правил о рентгенологических снимках Материал редакции

Говорить о последствиях пока рано, профильная комиссия ещё проведёт круглый стол со стоматологами, утверждает главный внештатный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

66 комментариев
В закладки

С 1 января 2021 года после вступления в силу новых правил о проведении рентгенологических исследований цены на услуги в стоматологиях вырастут, а часть клиник будут вынуждены закрыться. Об этом сообщила стоматологическая саморегулируемая организация «Лига» в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину, передаёт VTimes.

По приказу Минздрава, с 2021 года рентгенологи должны анализировать каждый сделанный рентгенологический снимок и составлять протокол на него в течение 24 часов, в том числе и в стоматологиях.

Но в стоматологиях работу рентгенологов чаще всего выполняют медсёстры или врачи-стоматологи, объяснили в «Лиге». Поэтому для соблюдения новых требований стоматологиям нужно будет нанять в штат рентгенолога или заключить договор с другим медучреждением, пояснил директор стоматологической клиники «Дентес» в Пскове Сергей Панькив.

Врачей-рентгенологов, способных описать стоматологическую проблему, трудно найти — этому не учат в медвузах, рассказал Панькив.

По данным Росстата на 2018 год, которые приводит издание, в России работало 62 900 стоматологов и 22 200 рентгенологов и радиологов. В 2019 году — 63 100 стоматологов и 15 600 стоматологического персонала, следует из данных аналитической компании BusinesStat. Данных о рентгенологах пока нет, передаёт VTimes.

Авторы письма называют требование описывать каждый снимок в течение 24 часов избыточным и противоречащим клиническим рекомендациям — это увеличит время оказания услуги и её стоимость.

При несоблюдении требований стоматологию могут закрыть, рассказали в «Лиге». Кроме того, из-за нехватки рентгенологов в стране некоторым клиникам придётся приостановить работу. Из-за распространения коронавируса рентгенологи уже нагружены — они вынуждены описывать большое количество исследований, без которых действительно невозможно поставить диагноз, говорится в письме.

«Лига» предлагает исключить правило об обязательном описании каждого снимка — результаты интерпретации исследования врач будет заносить в медкарту пациента, предлагает организация.

Выводы преждевременны

У стоматологов уже есть свой порядок оказания медпомощи без ограничений на трактовку результатов рентгенограмм врачом-стоматологом, говорит главный внештатный стоматолог Минздрава и ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич. По его словам, при подготовке новых правил Минздрав не учёл стоматологический порядок и не проконсультировался со стоматологической комиссией.

Янушевич добавил, что профильная комиссия Минздрава и стоматологическая комиссия планируют провести круглый стол в начале декабря и обсудить возможные из-за новых правил проблемы, поэтому говорить о последствиях пока рано, а повышение цен в частных клиниках следует из экономики каждой отдельной организации.

Кроме того, Минздрав обязал стоматологии установить ортопантомограф за 2,5-5 млн рублей. Это тоже кажется авторам письма избыточным. В клиниках уже есть сопоставимое по действию оборудование, а новый аппарат потребует перепроектировки всего кабинета рентгена и больших затрат, предупреждают в «Лиге».

#новость

Лиана Липанова PLUS
+33 374
13
12
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 66, "likes": 12, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 180775, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Nov 2020 14:32:20 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Как за 5 минут связать все сервисы?
Интегрируйте сервисы и автоматизируйте процессы без программистов и интеграторов
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
66 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Василий Степанов

18

Где-то тут кроется возможность попила..

Ответить

Артем Акулов

Василий
4

Где то уже пилят, я пока не понимаю где.

Ответить

Sergei Timofeyev

Артем
2

Бормашинкой в роте

Ответить

Alex Illarionov

Василий
2

Попил может и есть, но инициатива отличная. А то почти каждый недоврач может ничего не говорить и ставить диагнозы на свое усмотрение, а с с таким рентгеном, с заключением, вы легко можете уйти от врача к другому и у него не будет права игнорировать фиксированную патологию. Хоть какой-то шаг к диагностике, которой у нас нет.

А про траты на одного рентгенолога — это смешно. Если они из-за этого закроются, то такая частная медицина точно не нужна. Надеюсь они хоть одноразовые шприцы и иголки закупают. Тьфу, мля. 

Ответить

Leo Uvarov

Alex
2

Не понял, а кто вам запрещает уйти от одного врача к другому?

Ответить

Сергей Ермилов

Leo
1

Наверное имелось ввиду, что сейчас вам рентген из одной клиники не дадут забрать в другую. Но это не точно.

Ответить

hakhagmon

Сергей
0

Тут скорее в другой клиники ваш рентген нахуй никому не нужен, и вообще «он не правильно сделал, надо новый делать»

Ответить

Alex Illarionov

hakhagm…
0

и это правильный ответ, т. к. нет заключения. Такой рентген и правда нафиг никому не нужен, т. к. нужна его интерпретация. 

Ответить

Alex Illarionov

Сергей
0

Во-первых нынешняя ситуация говорит о том, что такого рентгена попросту не будет, будет просто рентген, который анализирует сам врач этой клиники. Забрать рентген вы, конечно, сможете, он ваш, хотя, есть случаи и такие, как вы описываете (идиотизм конкретный, конечно).

Ответить

Alex Illarionov

Leo
0

Вы читали мое сообщение? Там конкретная цепочка: рентген - потом лечение на основании описании рентгена специалистом - не хочешь лечиться у врача, ушел к другому с этим рентгеном и его описанием. 

Ответить

Leo Uvarov

Alex
2

Ну и сейчас вам никто не запретит сделать снимок и потом посетить несколько клиник, посовещаться со специалистами, а потом выбрать куда вам идти и что делать (если у вас такой сложный случай).

Ответить

Alex Illarionov

Leo
0

Не бывает сложного или не сложного случая. Рентген — важный метод диагностики и он должен быть интерпретирован профессионалом. В статье прямо говорится самими врачами о не компетенции клиник в настоящий момент:
"так быстро мы не можем"
"специалистов не так много"

Т. е. нам с вами даже выдумывать ничего не надо.

Ответить

Ренат Смольный

Leo
0

В некоторых клиниках чужие снимки не принимают, нужно делать новый

Ответить

max smirnoff

Alex
0

Теперь за ваши же деньги и время  каждый недоврач будет консультироваться у другого недоврача, и обоим пофик на вас и ваше здоровье ))))

Ответить

Денис Семенов

10

Проблема в том, что за одно посещение по обычному кариесу в клинике могут сделать 2-3 снимка, быстро глянуть что все ок.
Представляю если эти снимки будет проверять человек и составлять никому не нужные отчеты. 

Ответить

pk

Денис
1

Ну не знаю, чтобы прямо просто при кариесе...

А вот всякие удаления, импланты, ортодонтия это да.

Ответить

Денис Семенов

pk
0

Не всегда, а так - крупной клинике с десятком кабинетов снимки ничего не стоят почти, но зато могут уберечь от гарантийных случаев потом. 

Ответить

Вася Пражкин

Денис
1

По обычному кариесу нигде так заморачиваться не будут.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
0

Больше отчётов богу отчётов.

Ответить

Евгения Дудинец

6

А еще с 2021 года в стандарт оснащения стоматологий добавился дефибриллятор. Плюс 100-200 тыс., чтобы просто лежал. Производители дефибрилляторов в восторге

Ответить

IO

Евгения
7

Когда человек забудет сообщить об аллергии на анастезию и у него остановится сердце, в восторге будет главврач. Не говоря уже о том что стоматология - тоже больница и их значительно больше, а значит теперь шанс реанимировать человека с отказавшим сердцем намного больше. В той же Японии дефибрилляторы вообще на каждом шагу.

Ответить

Действующий Кирилл

IO
–4

Ну на самом деле если человек забыл сообщить о таком, то наверное и хрен ты с ним. Он - идиот.

Другое дело, что человек может про это и не знать. И, кстати, я не врач, но у меня почему-то есть охренное подозрение, что если у человека такой анафилактический шок, что у него сердце остановилось, то дефибриллятор тут уже не особо и поможет. Должен быть комплекс мер + врач реаниматолог.

Ответить

Евгения Дудинец

Действующий
0

А реаниматолог по закону должен быть только там, где есть лечение под седацией и наркозный аппарат, 1% клиник...

Ответить

Действующий Кирилл

Евгения
0

Ну в обычных клиниках, если даже пошла реакция, ну чего они делают, вколют антигистаминное, если совсем хреново - адреналин, а так сразу неотложку вызывают. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Действу…
0

По закону они не могут ничего делать. Только 03 вызвать. Стоматологи - не всем врачи, точнее недоврачи. 

Ответить

max smirnoff

Евгения
0

Скорые имеют соответствующее оборудование, и везут в соответствующую клинику. По крайней мере, так должно быть )

А вообще жизнь такая штука - идешь по улице, на голову падает кирпич, и никакие реаниматологи уже не помогут, это нормально

Ответить

Leo Uvarov

IO
–1

Если человек забывает сообщить об аллергии на анестезию, то ему нужно лечить мозги, а не зубы.

Ответить

Юрий Глотов

Leo
0

А то вы анализы сдавали вообще на все вещества и знаете абсолютно все, на что у вас аллергия)

Ответить

Leo Uvarov

Юрий
0

тогда нужно дифибриллятор класть в каждый киоск с мороженным - а то мало ли что.
Вдруг у прохожего будет плохо с сердцем?

Ответить

Ray Smith

Leo
0

А таки кладут. Уже обращал внимание, что во всяких публичных местах дефибриляторы висят в шкафчике на стенке с соответствующим обозначением. Но это не в России.

Ответить

max smirnoff

Ray
0

Ахахах ))) И кислородные подушки. И скальпели. И шапочки из фольги. Во всех публичных местах. И в торговых центрах, и в кафе, и в театрах. Просто висят )))))) 

Ответить

Artemida Svet

Евгения
0

зубам очень нужный предмет.
каждый кто с зубами обязан купить. ))

Ответить

Sergei Timofeyev

Artemida
0

себе рентген кабинет :)

Ответить

Борис Васильев

5

В чём проблема отправить снимок по почте для удаленного анализа рентгенологом?
Мне КТ проводила медсестра, а анализ делал рентгенолог удаленно полчаса.
Терапевт и я его работой довольны.

Ответить

Алексей Любимов

Борис
4

Нормально так, снимок делают до и после обработки канала в зубе. Весь сеант 45-60 минут. А теперь + полчаса*2?  Два часа выходит?

Бред какой-то. Единственная работоспособная часть медицины за счет существования реальных платных клиник и тут лишь бы сломать.

Да и чем это поможет даже бюджетникам? У них теперь деньги появятся на рентгенолога? Чушь какая-то....
 

Ответить

Борис Васильев

Алексей
0

Ниже ответили про умение стоматологов читать снимки при кариесе и других простых случаях.
Наверное, я не подумал про специфику оперативной стоматологии.

Мне КТ бронхов описывали долго.

Ответить

Папа Римский

Борис
1

В случае принятия поправок ждать будете очередь, и это будет не полчаса, это часов 6

Ответить

Борис Васильев

Папа
0

Ниже ответили про умение стоматологов читать снимки при кариесе и других простых случаях.

Ответить

Дмитрий Струков

Борис
0

В том что в это не нужно в стамотологии. 

Мне нерв удаляли пару дней назад - врач долго возился, пошли, говорит на снимок, сделали - говорит канал дико кривой, еще повозился - пошли, говорит, на снимок, посмотреть все ли правильно. Посмотрели - ну норм, можно пломбу ставить.

А теперь прикинь - на каждый снимок врач по пол часа будет писать описание. Зачем?

Ответить

Борис Васильев

Дмитрий
0

С этими уточнениями и с примерами согласен.

Ответить

Alexandre Svergoun

3

Что за чушь?  Любой стоматолог отлично читает снимки. 

Ответить

Nikolay Kapustin

Alexandre
–1

Министерству лучше знать = разбираются, потерпите

Ответить

Андрей Малолин

Alexandre
0

Нет, далеко не каждый. Есть очень много тех, кто сидит в стоматологиях в подвале панельки и они сложнее дернуть передний зуб (но ни-ни задние) или поставить пломбу ничего не делали. На 3D-панораме так и спрашивали меня: вам резюме к снимку писать как для тупого или умного стоматолога?

Ответить

Григорий Крутеев

2

Главный внештатный стоматолог минздрава 🤦🏻‍♂️

Ответить

Sergei Timofeyev

Григорий
0

Внештатный член-корреспондент внешнего отдела взаимодействия с общественниками при Минздраве РФ. ))

Ответить

НечеловеческаяЛогика

1

 этому не учат в медвузах

а где их такому учат? какой-то подпольный институт? и как они без мед.образования дают отчет по рентгену?

вопрос, не стёб

Ответить

Artemy

0

Вот где бы AI всех спас!

Ответить

Дмитрий Струков

Artemy
0

Кстати, выход :) Вопрос, кто отвечать будет? Согласен ли врач доверить ИИ делать выводи под свою ответсвенность? 

Ответить

Artemy

Дмитрий
0

Так их там только ради комплаенса нагенерить (как в свое время яндекс.весна), а лечить как реньше.

Ответить

Вячеслав Сергеев

0

Опять сделали никому ненужный брёл, но цены увеличили

Ответить

Антон

0

Давайте продолжим. К каждому милиционеру по два проверяющих и в конце смены отчёт о правомерных задержаниях и протоколов.

Ответить

SG

0

Сделали народ бедным , теперь решил сделать без зубым ?
Дальше что ? 
Стерилизация ?

Ответить

Ольга Маньшина

SG
0

Бедность и беззубость где-то рядом. Повезло тем, у кого хорошая наследственность и не сильно плохие внешние факторы (качество воды и пр.).

Ответить

Sergei Timofeyev

SG
0

Наоборот страна будет увеличиваться новыми налогоплатильщиками. Чем хуже уровень жизни, тем больше плодятся. Это закон живой природы.

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Особенно вопрос как с панорамными снимками они будут? Бред конечно

Ответить

pavlovsky 1108

0

Я не из России, но за коллег досадно, душат все, что не придушили ранее... Вот действительно, это будет крайне бестолковый закон, надеюсь его не примут.

Ответить

Madina Djalilova

0

1. Цены на услуги не вырастут. Рынок и так крайне конкурентный, а у людей денег всё меньше.
2. Основной упор в статье делается на обязательное наличие рентгенологов и расшифровку в течении 24 часов. Это самая малая часть проблемы. 
Наибольшая проблема:
а. Требование покупки дорогостоящего аппарата в 2 млн рублей.
б. Ужесточение требований к площади рентген-кабинета. Она должна увеличиться.
Таким образом, страдают мелкие стоматологические кабинеты, у которых небольшие площади и нет ОПТГ-аппаратов.
Крупные стоматологии пострадать не должны.
Минздрав вообще давно вынашивает идею максимально уменьшить и укрупнить число участников мед рынка. Так их проще контролировать и проталкивать свои бизнес-интересы. 
Одно точно - лучше обычным пациентам от этого не будет.

Ответить

Александр Казанский

Madina
0

Мне кажется этот закон не предписывает всем стоматологиям обзавестись рентген-аппаратом. А вот те, которые заявляют в своих услугах "рентген" должны делать описание специалистом. 

Ответить

Alex Flints

0

При имплантации мне сделали снимков 10. Половина — просто посмотреть, как встала коронка. Если на каждый придётся писать отчёт, это прекл, конечно.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
0

Вспоминается сотрудник ДПС в Калмыкии, который сидел за барханом и поймал меня с превышением. Мы с ним поспорили на 500 рублей на то, что снимок он не сможет удалить из базы. Я проиграл :(

Ответить

Денис Боенсков

0

Была недавно операция и ставили сразу 4 импланта. На каждый по одному снимку и общий снимок. И что, каждый из 5 снимков надо описывать и подробное заключение писать? Ну будут реже снимки делать, т.к. "рентгенолог занят и там очередь" и будет на "авось". Кому хуже с этого будет? Обычному посетителю. Мдя (

Ответить

Sergey L.

0

Я так удивлен очередной подобной новостью, аж не передать словами (сарказм) 😒 а еще перед самым новым годом очередная рубрика по всем тв: «на сколько подорожал салат оливье» и тд и тп🍴 😂

Ответить

Александр Казанский

0

А по сути это прекрасный стартап =) Пилите облачное решение по расшифровке рентген снимков для стоматологий. Было бы время и деньги, занялся бы)

Ответить

boj Ko

0

Ой какая интересная ниша ! Ой я аж покраснел....  Звук. Распила стал такой громкий что не слышно нечего вокруг кроме него.

Ответить

boj Ko

0

Я бы назвал эту статью как заработать 2 млрд баксов за неделю ! 

Ответить

max smirnoff

0

Это жесть, бюрократический маразм все крепчает. Зарегулировали все, что можно зарегулировать, и продолжают

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
KUKA с маслом: можно ли доверять роботам и что об этом говорят исследования
Синергия человека и роботов только набирает обороты. Однако сфера этики взаимодействия — пока еще в стадии изучения. Вм…
0
МТС Твой бизнес
Подписан
Отписаться
Треть нового бизнеса рекламируется только онлайн – исследование МТС
Привет, VC! Мы пообщались с двумя тысячами предпринимателей и проанализировали собственные данные о спросе на digital-р…
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Лиса vs кошка. Борьба за приманку
Борьба лисы и кошки попала в объектив фото-ловушки Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Сергеевич
за день
Ржомба, уже который раз вижу как мгновенно здесь решается вопрос, когда в чате мурыжат с месяц, может напрямую сюда писать при вопросах теперь, а не в поддержку?
«Яндекс.Такси» не возмещает 27 тысяч рублей, ошибочно списанных за чужие поездки
Slava Itprofi
за неделю
Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя) — одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать…
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»

Комментарии

Jack Sparrow

Поддержка 4К HDR, LED-экран, 65…

Гала Перидоловна

«Яндекс» возглавил рейтинг…

Вячеслав Никитин

Домашний колл-центр на 40…

Алексей Вихров

Порталы недвижимости: 3 способа…

Kirk Louson

От «носимых эффекторов» до…

Гала Перидоловна

«Яндекс» возглавил рейтинг…

Максим Мостовой

Поддержка 4К HDR, LED-экран, 65…

Yuri Ahmedov

Axios: популярные соцсети…

Тинькофф

Как разработчикам «живется» в…

Михаил Романченко

«Яндекс» представил «умную…

Гала Перидоловна

«Яндекс» возглавил рейтинг…

max smirnoff

Стоматологии в России…

Mike Tat

Как разработчикам «живется» в…

Kirk Louson

От «носимых эффекторов» до…

Ник Лежневич

«Яндекс» представил сервис с…

Yuri Ahmedov

РБК: онлайн-кинотеатр ivi подал…

max smirnoff

Стоматологии в России…

boj Ko

Стоматологии в России…

Привет

Как самому на no-code сервисах…

Ренат Смольный

Стоматологии в России…
null