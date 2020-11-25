Говорить о последствиях пока рано, профильная комиссия ещё проведёт круглый стол со стоматологами, утверждает главный внештатный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

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С 1 января 2021 года после вступления в силу новых правил о проведении рентгенологических исследований цены на услуги в стоматологиях вырастут, а часть клиник будут вынуждены закрыться. Об этом сообщила стоматологическая саморегулируемая организация «Лига» в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину, передаёт VTimes.

По приказу Минздрава, с 2021 года рентгенологи должны анализировать каждый сделанный рентгенологический снимок и составлять протокол на него в течение 24 часов, в том числе и в стоматологиях.

Но в стоматологиях работу рентгенологов чаще всего выполняют медсёстры или врачи-стоматологи, объяснили в «Лиге». Поэтому для соблюдения новых требований стоматологиям нужно будет нанять в штат рентгенолога или заключить договор с другим медучреждением, пояснил директор стоматологической клиники «Дентес» в Пскове Сергей Панькив.

Врачей-рентгенологов, способных описать стоматологическую проблему, трудно найти — этому не учат в медвузах, рассказал Панькив.

По данным Росстата на 2018 год, которые приводит издание, в России работало 62 900 стоматологов и 22 200 рентгенологов и радиологов. В 2019 году — 63 100 стоматологов и 15 600 стоматологического персонала, следует из данных аналитической компании BusinesStat. Данных о рентгенологах пока нет, передаёт VTimes.

Авторы письма называют требование описывать каждый снимок в течение 24 часов избыточным и противоречащим клиническим рекомендациям — это увеличит время оказания услуги и её стоимость.

При несоблюдении требований стоматологию могут закрыть, рассказали в «Лиге». Кроме того, из-за нехватки рентгенологов в стране некоторым клиникам придётся приостановить работу. Из-за распространения коронавируса рентгенологи уже нагружены — они вынуждены описывать большое количество исследований, без которых действительно невозможно поставить диагноз, говорится в письме.

«Лига» предлагает исключить правило об обязательном описании каждого снимка — результаты интерпретации исследования врач будет заносить в медкарту пациента, предлагает организация.

Выводы преждевременны

У стоматологов уже есть свой порядок оказания медпомощи без ограничений на трактовку результатов рентгенограмм врачом-стоматологом, говорит главный внештатный стоматолог Минздрава и ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич. По его словам, при подготовке новых правил Минздрав не учёл стоматологический порядок и не проконсультировался со стоматологической комиссией.

Янушевич добавил, что профильная комиссия Минздрава и стоматологическая комиссия планируют провести круглый стол в начале декабря и обсудить возможные из-за новых правил проблемы, поэтому говорить о последствиях пока рано, а повышение цен в частных клиниках следует из экономики каждой отдельной организации.