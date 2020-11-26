Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим удалёнки и другие ограничения до 15 января Материал редакции
Бизнес, магазины и сфера обслуживания продолжат свою работу.
Власти Москвы продлили срок действия антикоронавирусных мер до 15 января 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге. Он пишет, что необходимости вводить дополнительные ограничения нет, но отменять действующие пока рано.
До середины января будут действовать следующие меры:
- Предприятия и организации должны перевести на дистанционный режим работы 30% персонала.
- Сохранится режим самоизоляции для людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают от хронических заболеваний.
- Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.
Срок действия этих ограничений истекал 29 ноября.
Бизнес, магазины и сфера обслуживания продолжат свою работу. Тотального закрытия предприятий пока удается избежать благодаря уже принятым мерам, заявил мэр.
До 15 января действуют и ограничения работы общепита в ночное время с 23:00 до 6:00: ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга, дискотек и других развлекательных заведениях.
10 ноября до середины января власти столицы ограничили число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах до 25% общей вместимости зала и запретили проведение «культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей».
Это конечно всё здорово, но почему с учетом 30% удаленщиков на дорогах пробки? Что будет когда карантин снимут
Вы вероятно забыли настоящие пробки, особенно в период ноябрь-декабрь =) Лично у меня дорога занимает как раз процентов на 30% меньше времени
Громкие заголовки с этими ограничениями, а по сути ни о чем. Ночью и так народа мало в барах, что там ограничивать? В кино и кафешки народ сам уже не ходит.
Люди заболевают толпами, сотнями умирают. Чуть ли не каждый день бьются рекорды по заболеванию и смертности.
В первую волну жестко все прикрыли в половине случаев от сегодняшних.
А такие лайтовые ограничения, что сейчас вводят, как мертвому припарка - никак это не исправит ситуацию. Нужны более жёсткие меры.
Но как же их вводить? Бизнес-то пострадает. Налогов мало в казну придет.
Видать, деньги дороже жизни людей.
Читаю первую строчку.
"Бизнес мафии и афёра..."
Наступило времечко, теперь простой бизнесмен, как часть теневой структуры мафии.
Не может ли мэр пояснить почему европейских столицах умирает примерно в 20 раз меньше народу чем в Москве?
Суд в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия признал неправомерным соблюдение карантина после возвращения из стран, признанных ФРГ зонами риска в связи с заражениями коронавирусом. По мнению суда, у многих стран сейчас суточный прирост заболеваемости ниже, чем в Германии. Получается, что карантин по возвращении из поездки за границу не является действенным средством для борьбы с пандемией. Так решил Высший административный суд в Мюнстере (Oberverwaltungsgericht in Münster)
Вся эта удаленка прямо сказывается и на бизнесе. И не закрывают и работать полноценно не получается.
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