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Таня Боброва
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Disney готовится уволить 32 тысячи сотрудников из-за пандемии Материал редакции

В основном, речь идёт о работниках тематических парков, которые простаивали несколько месяцев.

4 комментария
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Disney собирается уволить 32 тысячи сотрудников в первой половине 2021 года. В основном сокращения коснутся работников тематических парков, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

«Диснейленд» во Флориде открылся после первой волны пандемии со строгим социальным дистанцированием, тестированием и использованием масок. Парк в Калифорнии закрыт до сих пор. Парижский «Диснейленд» открылся и снова закрылся из-за новых ограничений в стране.

Тематические парки в Шанхае, Гонконге и Токио остаются открытыми.

В конце сентября 2020 года Disney объявила об увольнении 28 тысяч сотрудников, которые занимались обслуживанием парков студии. CNBC пишет, что новая цифра включает ранее объявленное число сотрудников, которые попадут под сокращение. По данным издания, ещё 37 тысяч человек отправлены в отпуск.

По данным на октябрь, в Disney работало около 203 тысяч человек, уточняет издание. Из них 155 тысяч занимаются обслуживанием парков, курортов, круизов и мерчендайзингом.

  • В октябре Disney объявила о реструктуризации: компания объединит свои медиа- и развлекательные подразделения в единую организацию, которая будет отвечать за дистрибуцию контента, продажу рекламы и стриминговый сервис Disney+. Так Disney хочет сфокусироваться на развитии стриминга.
  • За финансовый год, закончившийся в октябре 2020 года, компания получила $2,8 млрд убытков против прибыли $10,4 млрд в 2019 году. Выручка компании за год снизилась на 6%, до $65,4 млрд.

#новость #disney

Спасибо за наводку Новости TJ
Таня Боброва PLUS
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4 комментария
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Николай Черных

1

Новость завтра. Так...мы тут подумали, пожалуй еще 2000 человек помогут нам выгрести.

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Александр Ковалев

1

Такое ощущение, что в 2021 экономика будет сыпаться, как карточный домик и 2020 на этом фоне будет еще нормальным годом. 

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Nikita Shmidt

Александр
0

Последние 3-4 месяца не могу избавиться от ощущения, что что-то большое грядет

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Николай Шелопугин

0

Диверсификация бизнеса Disney поражает! Множество направлений, но все они связаны с Микки. Это потрясающая компания с хорошими управленцами.

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