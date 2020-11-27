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Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: страховые компании вместе с ЦБ ведут переговоры с властями Москвы о доступе к системе распознавания лиц Материал редакции

Так страховщики рассчитывают эффективнее выявлять мошенничества и урегулировать спорные страховые случаи.

  • Крупные страховые компании вместе с ЦБ ведут переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы о доступе к городским камерам с системой распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
  • Так страховщики рассчитывают эффективнее выявлять мошенничества и урегулировать спорные страховые случаи. Они хотят получить доступ к камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и к камерам ДИТ, чтобы «разрешать непростые случаи, связанные с авариями на придомовых территориях», говорит источник.
  • По его словам, в будущем страховые компания надеются получить доступ и к камерам АПК «Безопасный город», которые запускаются по всей стране. Инициатором переговоров выступил ЦБ, утверждает источник издания.
  • В «АльфаСтраховании» подтвердили участие в переговорах. В ЦБ отказались от комментариев, в ЦОДД перенаправили вопросы в ДИТ, где заявили, что сейчас доступ к камерам имеют «уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов».
  • Страховые компании могут получить доступ к записям камерам и сейчас, но для этого нужно направить в мэрию запрос с описанием места происшествия и ждать около трёх дней, объясняет партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян. Однако страховщики хотят получить беспрепятственный доступ записям, говорят опрошенные газетой компании. Они готовы за это платить, сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефрем.

#новость #москва #распознаваниелиц

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12 комментариев
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Alexey Bo

7

Казалось бы, причём тут Оруэлл...

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Stanislav

3

Теперь все видимо смогут иметь доступ к этим камерам

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Максим Ростокин

Stanislav
0

А вот это уже лучше …

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Телефонный клуб

3

Ассоциация бабок у подъезда "Наблюдатель" попросила предоставить им доступ к данным по распознаванию лиц, с целью выявления наркоманов и проституток.

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Владимир Шарин

2

Так доступ к записям итак можно получить при возбуждении уголовного дела, зачем им полный доступ предоставлять?

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Папа Римский

1

Интересно, все эти люди предлагающие и принимающие законы по распознаванию лиц не думают о том, что это и их касается напрямую? Каково им это осознавать, интересно?

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Дмитрий Евсеев

Папа
0

Ну ты просто не мошенничай и все ок

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Ренат Смольный

Дмитрий
0

Они в целом смогут что угодно смотреть и любую аналитику прикрутить, ну и чем больше людей имеют доступ - тем больше рисков свободной продажи данных

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Борис Васильев

0

Так есть же региональная статистика (пруфы искать лень, интересующиеся/нуждающиеся найдут): по мере увеличения числа наружных видеокамер, преступность быдла (зачеркнуто) гопников (зачеркнуто) синих воротничков уменьшается.
Почему и кому это может не нравиться?
Если "воротничок любого цвета" ведет себя по вполне китайским/правильным стандартам, ему ничего не грозит.

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Ренат Смольный

Борис
1

Зато купить маршрут ваших перемещений с фото/видео подтверждением будет проще

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Вова Саркисян

0

А лица в масках тоже распознаются?

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Ренат Смольный

Вова
0

Если заранее внести человека в базу (его походку) - то да. Но в РФ вроде как не используется пока

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