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Виктория Степанова
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Эффект сериала: "The Queen's Gambit" от Netflix приподнял спрос на шахматные школы в России Материал редакции

Но пока повышение не массовое.

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Вышедший 23 октября 2020 года «Ферзевый гамбит» ("The Queen's Gambit") стал самым популярным мини-сериалом Netflix: за месяц его посмотрели 62 млн человек по всему миру. В России сериал подстегнул спрос на сами шахматы, шахматное образование и тематическую литературу.

По статистике Google Trends, число запросов по обучению шахматам в мире выросло с начала года в четыре раза и стало рекордным за последние девять лет именно после выхода сериала

«Ферзевый гамбит» спровоцировал в мире шахматный бум

Сериал рассказывает об одарённой шахматистке Элизабет Хармон, которая борется за звание чемпионки мира и сталкивается с предрассудками о женщинах в шахматном спорте и зависимостью от таблеток и алкоголя.

Netflix признал «Ферзевый гамбит» самым успешным сериалом в своей истории и спустя месяц подвел итоги:

  • Роман «Королевский гамбит», который лег в основу сюжета, попал в список бестселлеров The New York Times спустя 37 лет после публикации.
  • Количество поисковых запросов «шахматы» в Google увеличилось вдвое, запрос «как играть в шахматы» достиг пика впервые за девять лет.
  • Запросы в категории «шахматные наборы» на eBay выросли на 250%, у Goliath Games — более чем на 170%.
  • Количество новых игроков на Chess.com увеличилось в пять раз, после релиза «Ферзевого гамбита» в день на платформе регистрируются по 100 тысяч пользователей.

В России искали, как играть в шахматы

В российском сегменте «Google Поиска» в ноябре 2020 года тоже случился бум запросов по обучению шахматам. С премьеры интерес пользователей к запросу «научиться играть в шахматы» почти все время находился в диапазоне 50 баллов по шкале Google Trends — за исключением 7 ноября, когда он достиг пика.

Иногда запросы опять уходили в ноль и снова возникал всплеск интереса на уровне 50 баллов 

По запросу «как играть в шахматы» интерес пользователей рос поступательно:

  • С нуля накануне выхода сериала в первую неделю добрался только до 37 баллов.
  • На второй — до 71.
  • Потом снова был спад до 30 баллов.
  • Только в конце третьей недели, в субботу 14 ноября, интерес достиг 100 баллов.
После интерес ушёл в ноль и поднимался не выше 61 балла

Пик по запросу «шахматы обучение» наступил уже на второй день после премьеры «Ферзевого гамбита», 24 октября. После каждого всплеска интерес уходил в ноль.

  • Диапазон интереса первой недели — 0–100 баллов.
  • Второй — 0–90.
  • Третьей — 0–100.
  • Четвертой — 87.
К концу ноября интерес упал

По данным «Яндекс.Вордстата», число запросов «шахматы» с 18 октября по 22 ноября постоянно росло — с 490,9 тысячи до 594,5 тысячи в неделю. Популярность запроса «как играть в шахматы» за неделю с 18 октября по 25 октября выросла на 20% — со 159,5 тысячи до 197,2 тысячи.

В начале ноября запросы пошли на спад, и к 8 ноября их стало 172,7 тысячи. Но к середине месяца запросы снова пошли в рост и, по статистике на 22 ноября, добрались до 196,7 тысячи за неделю.

Взрослые после сериала идут в школы сами и ведут туда детей

По информации Avito, спрос на обучение игре в шахматы за месяц вырос на 29%, за год — на 44%. В Москве спрос поднялся на 48% по отношению к октябрю.

Самый высокий интерес в Екатеринбурге: спрос на тренеров по шахматам вырос за месяц в три раза. Там же сильнее всего упали цены на обучение — на 22% за месяц. В целом по стране стоимость услуг не изменилась.

В индустрии шахматного образования рост спроса подтверждают как крупные школы с тысячей учеников, так и частные репетиторы, но не у всех он конвертировался в доход, а заявки на обучение — в постоянных клиентов. Школы вынуждены отказываться от новых учеников, которые хотят заниматься очно, в том числе из-за пандемийных ограничений.

Рост спроса мы заметили, но он не взлетел в разы. Я в полушутку говорю, что для популяризации шахмат сериал сделал больше всех современных шахматистов, включая Магнуса Карлсена.

Антон Кузин

основатель «Русской шахматной школы», международный мастер спорта и арбитр, вице-президент Федерации шахмат Москвы

«Русская шахматная школа» — крупнейшая частная шахматная школа России. В ней обучаются тысячи детей, филиалы представлены в 63 общеобразовательных школах Москвы, ещё один филиал — в Петербурге.

Согласно Rusprofile, выручка юрлица «Русской шахматной школы» в 2019 году составила 69,5 млн (рост на 17 млн рублей), прибыль — до 6 млн рублей (рост на 2,8 млн).

Действительно, спрос повысился, мне, правда, трудно сказать, связано это с нашей усиленной рекламной активностью или с сериалом. Но сериал однозначно пошел нашему бизнесу на пользу, и мы сделали к нему отсылку в нашей SMM-стратегии.

На нас сильнее повлияли введенные ограничения, из-за которых мы приостановили работу в большинстве филиалов. Если ранее в Москве было четыре крупных игрока, а на федеральном уровне у нас было всего два конкурента, то в онлайне конкуренция гораздо серьезнее.

В октябре мы начали развивать онлайн-формат — в этом сегменте продажи абонементов выросли примерно на 30%. Большинство учеников берут абонемент на месяц за 4000 рублей. Конверсия из пробных занятий в месячный абонемент у нас около 70%.

Сергей Жвакин
сооснователь и управляющий партнер «Шахматной школы №1»

«Шахматная школа №1» с годовым оборотом в 12 млн рублей представлена 44 филиалами, шесть из них открыты по франшизе в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Всего в школе занимается почти 500 человек.

Особого всплеска заявок мы не заметили, по «Яндекс.Вордстату», спрос на занятия шахматами стабильный. Был традиционный всплеск в начале учебного года, до этого был огромный скачок во время карантина-локдауна на протяжении полутора месяцев с конца марта.

Александр Евдокимов

основатель «Шахматного центра гроссмейстера Евдокимова», международный гроссмейстер

Пик апреля — 5034 запросов в неделю против 4166 на пике ноября

После выхода сериала посещаемость сайта нашей онлайн-школы «Шахматы с Жориком» выросла в два раза. Спрос на платные продукты в моменте поднялся примерно на 20%. Клиенты заплатили, что станет дополнительным стимулом обучаться дальше. В среднем ученики онлайн-школы тратят на обучение не более 30 тысяч рублей в год.

Я также преподаю в госучреждении, и в последний месяц ко мне стало обращаться на 20–30% больше желающих попасть в клуб на платной основе. Некоторые родители учеников говорили, что «Ферзевый гамбит» произвел на них очень сильное впечатление, и они сами захотели научиться играть.

Тренерский опыт подсказывает, что интерес у взрослых, которые до этого никогда не играли в шахматы, продлится недолго. Но какая-то часть из них приведет детей в шахматные секции. Поэтому сериал может повысить интерес к шахматам, но не более чем на 5–10%.

Павел Шипицын

тренер и педагог онлайн-школы «Шахматы с Жориком», кандидат в мастера спорта по шахматам, судья

Мы заметили в целом повышение интереса к шахматам: больше переходов в социальных сетях, увеличение просмотров контента и больше откликов. Шахматные школы в основном направлены на детей. Обычно они начинают заниматься в начале учебного года, поэтому в сентябре выручка у нас выросла на 30%, а в октябре — на 50% по отношению к февралю–марту.

Сериал вышел в конце октября, в разгар учебы. У детей плотный график, в который не так-то легко сходу встроить новое увлечение. Поэтому в ноябре цифры упали, но незначительно: ребята просто стали чаще болеть и пропускать.

Мы не ждём сию минуту заметного повышения спроса. Родители посмотрели «Ферзевый гамбит», впечатлились и вдохновились историей Бет Хармон, прочувствовали шахматную культуру и с нового календарного или с нового учебного года приведут детей заниматься.

Ощущение, что чего-то вроде сериала и не хватало индустрии. Он действительно стал инструментом популяризации, но все же он лишь вершина айсберга. Бум интереса к шахматам возник ещё во время пандемии. Тогда весь спорт оказался в изоляции, а мы играли в онлайне и активно это дело стримили.

Даниил Недоступ

управляющий шахматным клубом «Медный всадник», директор по развитию Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга

Я уверена, что сериал «Ферзевый гамбит» будет способствовать проявлению интереса к шахматам в нашей стране. Именно СССР в сериале показывают шахматной державой.

В этом году заметно выросло число шахматных школ в Петербурге, значит, спрос есть.

У нас спрос на занятия шахматами увеличился за ноябрь в три раза. В ноябре выручка ожидается на 22% выше, чем в октябре. Особенный прирост среди взрослых обучающихся. Но несовершеннолетних учеников, конечно, остаётся больше — восемь детей на одного взрослого, сейчас в школе более 200 учащихся.

Пока мы можем только прогнозировать, потому что набор в школу идёт постоянно, и в любой день можем принять заявку. Самый популярный абонемент — посещение восьми занятий за 5900 рублей. Этот абонемент покупается только при посещении занятий два раза в неделю.

Мария Задубровская
гендиректор шахматной школы T-Chess

Какие проблемы есть в индустрии

По словам тренеров и владельцев школ, в России больше интересующихся шахматами, чем людей, которые могут удовлетворить этот спрос. И школам приходится, с одной стороны, конкурировать с бесплатными кружками, с другой — с рынком частных услуг, где больше денег.

Конкуренция

  • С советских времен в крупных городах в каждом районе есть спортивные школы и дома творчества, где шахматам можно обучиться бесплатно.

  • Тренеров стали чаще приглашать в шахматные кружки при центрах раннего развития для дошкольников.
  • По данным HeadHunter, где в последний месяц заметен всплеск вакансий как в частных, так и в бюджетных школах, средняя зарплата тренера по рынку в России — около 32 тысяч рублей.

  • На Profi.ru час занятий с репетитором стоит от 900 до 2300 рублей. В день большинство опрошенных репетиторов в среднем проводят три-четыре урока и могут заработать за неделю больше, чем их коллеги в найме за месяц.

Спрос превышает предложение

  • Согласно Avito, тренеры предлагаю услуги всего на 1,4% чаще при росте спроса на 29%. В Москве предложение выросло на 5%, в Казани — на 4%, а в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге упало на 12 и 13% соответственно.

  • У тренеров большая загрузка: они совмещают частные уроки с преподаванием в госучреждениях или частных школах. Некоторые — все сразу. Поэтому небольшие школы могут обучать всего 100–200 человек.

  • Рынок не готов полностью удовлетворить выросший спрос. Многие хотят заниматься очно, но из-за пандемийных ограничений школы не могут расширять группы и перестают продавать абонементы на несколько месяцев.

Дефицит кадров

  • В России нет учреждений, где готовили бы тренеров, организаторов чемпионатов, судей, отраслевых менеджеров.

  • С ростом спроса на обучение школы поняли, что профессионалов брать негде.

Некоторые школы ищут возможности вне классического образования, например организовывают корпоративные турниры.

Мы развиваем направление корпоративных турниров и лекций для компаний. Регулярно организуем соревнования для «Газпрома», «Ростеха», РЖД, бизнес-клуба «Атланты», городской адвокатской палаты, работаем с ивент-агентствами. До пандемии провели турнир для Росгвардии.

Из всех этих направлений пока зарабатываем только на турнирах, но хотим расширять и монетизировать корпоративное направление: проводить регулярные занятия, лекции или шахматные гостиные в коворкингах, делать тимбилдинги в корпорациях, которые будут выделять под эти цели отдельный бюджет.

На лекциях для бизнеса мы не учим играть, а показываем на доске, как создаются стратегии и решаются задачи, проводим параллели между жизнью и игрой, даём взгляд со стороны.

Даниил Недоступ

управляющий шахматным клубом «Медный всадник», директор по развитию Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга,

На корпоративных турнирах зарабатывает и «Шахматная школа №1». В прайс-листе на сайте школы указано:

  • Организация чемпионата стоит 100 тысяч рублей.
  • Лекция с гроссмейстером — 50 тысяч.
  • Сеанс одновременной игры — 15 тысяч рублей.

На рынке также не хватает образовательных онлайн-программ для самостоятельного обучения. Простой и удобный сервис мог бы помочь школам в условиях дефицита преподавателей, считают опрошенные специалисты. Некоторые сами пробуют занять свободную нишу подготовки кадров.

Квалифицированных тренеров катастрофически не хватает. Именно поэтому наша школа в ближайшие месяцы запускает курсы по подготовке тренеров.

Павел Шипицын

тренер и педагог онлайн-школы «Шахматы с Жориком», кандидат в мастера спорта по шахматам, судья

Как росли продажи шахмат после выхода сериала

Согласно статистике сервиса OpenData от Ozon, за месяц cпрос на шахматы для взрослых и детей вырос примерно в два раза — с 0,01% до 0,02% от общего числа просмотров всех товаров на маркетплейсе.

Динамика просмотров категорий «шахматы для взрослых» и «шахматы, шашки, нарды детские» на Ozon с 22 октября по 29 ноября

Рост спроса на шахматы был отмечен в конце октября — ноябре. В этот период россияне заказали вполовину больше шахматных наборов, чем в сентябре — начале октября.

Наибольшей популярностью покупателей в октябре и ноябре пользовались классические наборы шахмат из лакированного дерева. Средняя стоимость самых востребованных моделей — от 600 до 1200 рублей.

В Wildberries также отметили рост спроса на обучающую литературу по шахматной игре: в октябре–ноябре россияне заказали на 36% больше таких книг, чем в сентябре — начале октября. Самым популярным изданием стала книга М. И. Глотова «Ступени шахматного мастерства».

аналитическая служба Wildberries

В Avito говорят: спрос на шахматные доски по России за месяц вырос на 30% при годовом росте в 50%. Самый высокий спрос — в Екатеринбурге: там за месяц спрос на шахматные доски увеличился на 46%. В Казани и Москве спрос вырос на 34%, а в Санкт-Петербурге — на 21%.

При этом продавать шахматные доски на Avito стали лишь на 7% чаще и на 10% дороже, чем месяц назад — здесь тоже спрос превышает предложение. Средняя цена шахматного комплекта по стране составила 2200 рублей. Дешевле всего шахматы стоят в Екатеринбурге — 2000 рублей, дороже всего в Петербурге — 3000 рублей.

#игры #сериалы

Виктория Степанова
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Николай Западный

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Шах и мат! 

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Ol Ka

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Вот она, формула успеха!

✔️ Написать приложение.
✔️ Снять сериал о создании приложения.
✔️ Снять фильм о создании сериала.
✔️ Профит!

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Aleksei Smoliarchuk

Ol
0

Сперва написать книгу

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Ol Ka

Aleksei
–1

Не, ну книги и знания — это же уже инфоцыганщина какая-то, не?

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