для разработчиков
Эффект сериала: "The Queen's Gambit" от Netflix приподнял спрос на шахматные школы в России Материал редакции
Но пока повышение не массовое.
Вышедший 23 октября 2020 года «Ферзевый гамбит» ("The Queen's Gambit") стал самым популярным мини-сериалом Netflix: за месяц его посмотрели 62 млн человек по всему миру. В России сериал подстегнул спрос на сами шахматы, шахматное образование и тематическую литературу.
«Ферзевый гамбит» спровоцировал в мире шахматный бум
Сериал рассказывает об одарённой шахматистке Элизабет Хармон, которая борется за звание чемпионки мира и сталкивается с предрассудками о женщинах в шахматном спорте и зависимостью от таблеток и алкоголя.
Netflix признал «Ферзевый гамбит» самым успешным сериалом в своей истории и спустя месяц подвел итоги:
- Роман «Королевский гамбит», который лег в основу сюжета, попал в список бестселлеров The New York Times спустя 37 лет после публикации.
- Количество поисковых запросов «шахматы» в Google увеличилось вдвое, запрос «как играть в шахматы» достиг пика впервые за девять лет.
- Запросы в категории «шахматные наборы» на eBay выросли на 250%, у Goliath Games — более чем на 170%.
- Количество новых игроков на Chess.com увеличилось в пять раз, после релиза «Ферзевого гамбита» в день на платформе регистрируются по 100 тысяч пользователей.
В России искали, как играть в шахматы
В российском сегменте «Google Поиска» в ноябре 2020 года тоже случился бум запросов по обучению шахматам. С премьеры интерес пользователей к запросу «научиться играть в шахматы» почти все время находился в диапазоне 50 баллов по шкале Google Trends — за исключением 7 ноября, когда он достиг пика.
По запросу «как играть в шахматы» интерес пользователей рос поступательно:
- С нуля накануне выхода сериала в первую неделю добрался только до 37 баллов.
- На второй — до 71.
- Потом снова был спад до 30 баллов.
- Только в конце третьей недели, в субботу 14 ноября, интерес достиг 100 баллов.
Пик по запросу «шахматы обучение» наступил уже на второй день после премьеры «Ферзевого гамбита», 24 октября. После каждого всплеска интерес уходил в ноль.
- Диапазон интереса первой недели — 0–100 баллов.
- Второй — 0–90.
- Третьей — 0–100.
- Четвертой — 87.
По данным «Яндекс.Вордстата», число запросов «шахматы» с 18 октября по 22 ноября постоянно росло — с 490,9 тысячи до 594,5 тысячи в неделю. Популярность запроса «как играть в шахматы» за неделю с 18 октября по 25 октября выросла на 20% — со 159,5 тысячи до 197,2 тысячи.
В начале ноября запросы пошли на спад, и к 8 ноября их стало 172,7 тысячи. Но к середине месяца запросы снова пошли в рост и, по статистике на 22 ноября, добрались до 196,7 тысячи за неделю.
Взрослые после сериала идут в школы сами и ведут туда детей
По информации Avito, спрос на обучение игре в шахматы за месяц вырос на 29%, за год — на 44%. В Москве спрос поднялся на 48% по отношению к октябрю.
Самый высокий интерес в Екатеринбурге: спрос на тренеров по шахматам вырос за месяц в три раза. Там же сильнее всего упали цены на обучение — на 22% за месяц. В целом по стране стоимость услуг не изменилась.
В индустрии шахматного образования рост спроса подтверждают как крупные школы с тысячей учеников, так и частные репетиторы, но не у всех он конвертировался в доход, а заявки на обучение — в постоянных клиентов. Школы вынуждены отказываться от новых учеников, которые хотят заниматься очно, в том числе из-за пандемийных ограничений.
«Русская шахматная школа» — крупнейшая частная шахматная школа России. В ней обучаются тысячи детей, филиалы представлены в 63 общеобразовательных школах Москвы, ещё один филиал — в Петербурге.
Согласно Rusprofile, выручка юрлица «Русской шахматной школы» в 2019 году составила 69,5 млн (рост на 17 млн рублей), прибыль — до 6 млн рублей (рост на 2,8 млн).
«Шахматная школа №1» с годовым оборотом в 12 млн рублей представлена 44 филиалами, шесть из них открыты по франшизе в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Всего в школе занимается почти 500 человек.
Какие проблемы есть в индустрии
По словам тренеров и владельцев школ, в России больше интересующихся шахматами, чем людей, которые могут удовлетворить этот спрос. И школам приходится, с одной стороны, конкурировать с бесплатными кружками, с другой — с рынком частных услуг, где больше денег.
Конкуренция
С советских времен в крупных городах в каждом районе есть спортивные школы и дома творчества, где шахматам можно обучиться бесплатно.
- Тренеров стали чаще приглашать в шахматные кружки при центрах раннего развития для дошкольников.
- По данным HeadHunter, где в последний месяц заметен всплеск вакансий как в частных, так и в бюджетных школах, средняя зарплата тренера по рынку в России — около 32 тысяч рублей.
На Profi.ru час занятий с репетитором стоит от 900 до 2300 рублей. В день большинство опрошенных репетиторов в среднем проводят три-четыре урока и могут заработать за неделю больше, чем их коллеги в найме за месяц.
Спрос превышает предложение
Согласно Avito, тренеры предлагаю услуги всего на 1,4% чаще при росте спроса на 29%. В Москве предложение выросло на 5%, в Казани — на 4%, а в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге упало на 12 и 13% соответственно.
У тренеров большая загрузка: они совмещают частные уроки с преподаванием в госучреждениях или частных школах. Некоторые — все сразу. Поэтому небольшие школы могут обучать всего 100–200 человек.
Рынок не готов полностью удовлетворить выросший спрос. Многие хотят заниматься очно, но из-за пандемийных ограничений школы не могут расширять группы и перестают продавать абонементы на несколько месяцев.
Дефицит кадров
- В России нет учреждений, где готовили бы тренеров, организаторов чемпионатов, судей, отраслевых менеджеров.
С ростом спроса на обучение школы поняли, что профессионалов брать негде.
Некоторые школы ищут возможности вне классического образования, например организовывают корпоративные турниры.
На корпоративных турнирах зарабатывает и «Шахматная школа №1». В прайс-листе на сайте школы указано:
- Организация чемпионата стоит 100 тысяч рублей.
- Лекция с гроссмейстером — 50 тысяч.
- Сеанс одновременной игры — 15 тысяч рублей.
На рынке также не хватает образовательных онлайн-программ для самостоятельного обучения. Простой и удобный сервис мог бы помочь школам в условиях дефицита преподавателей, считают опрошенные специалисты. Некоторые сами пробуют занять свободную нишу подготовки кадров.
Как росли продажи шахмат после выхода сериала
Согласно статистике сервиса OpenData от Ozon, за месяц cпрос на шахматы для взрослых и детей вырос примерно в два раза — с 0,01% до 0,02% от общего числа просмотров всех товаров на маркетплейсе.
В Avito говорят: спрос на шахматные доски по России за месяц вырос на 30% при годовом росте в 50%. Самый высокий спрос — в Екатеринбурге: там за месяц спрос на шахматные доски увеличился на 46%. В Казани и Москве спрос вырос на 34%, а в Санкт-Петербурге — на 21%.
При этом продавать шахматные доски на Avito стали лишь на 7% чаще и на 10% дороже, чем месяц назад — здесь тоже спрос превышает предложение. Средняя цена шахматного комплекта по стране составила 2200 рублей. Дешевле всего шахматы стоят в Екатеринбурге — 2000 рублей, дороже всего в Петербурге — 3000 рублей.
Вот она, формула успеха!
✔️ Написать приложение.
✔️ Снять сериал о создании приложения.
✔️ Снять фильм о создании сериала.
✔️ Профит!
Сперва написать книгу
Блоги компаний
Показать еще