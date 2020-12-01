Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Офлайн
Рая Хачатрян
34

Фото: парк Nintendo в Японии за $580 млн, который откроется в феврале Материал редакции

Открытие парка планировалось летом, но его отложили из-за пандемии.

0 Обсудить
В закладки

Universal Studios Japan планирует открыть павильон Nintendo на базе собственного тематического парка в Осаке 4 февраля, пишет Bloomberg. На создание проекта потратили $580 млн.

В Super Nintendo World будут аттракционы из самых популярных игр Nintendo, например, горки Mario Kart в замке Боузера. Посетители могут собирать виртуальные монеты, как в Super Mario, с помощью специального браслета.

Открытие парка планировалось летом, но его отложили из-за пандемии. Дату все еще могут перенести, так как Япония борется со второй волной, пишет издание. Студия заявила, что работает с властями для обеспечения безопасности посетителей и персонала: сейчас в парке работает только половина сотрудников.

26 ноября Disney заявила, что собирается уволить 32 тысячи сотрудников в первой половине 2021 года — в основном это работники тематических парков. Парки в Шанхае, Гонконге, Калифорнии, Париже и Токио остаются открытыми.

#universal #nintendo

Рая Хачатрян PLUS
+5555
0
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["universal","nintendo"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 182578, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Dec 2020 08:54:28 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
MOAB
Ешь, молись, плати: сколько стоит заказ в фудтеке и почему только лишь дешевых лидов недостаточно
Доставка фермерских продуктов, Москва и МО, три месяца работы, лид из контекста подешевел в 10 раз, число лидов…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Azoft
Подписан
Отписаться
Минимально жизнеспособный продукт: гайд по выживанию
Чтобы запустить новый сериал, режиссеры сначала снимают пилотную серию, которая имеет все "базовые настройки" будущего…
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Животные Москвы: кого можно встретить в Лосином острове
И как помочь птицам зимой.
0
Greensight
Подписан
Отписаться
Что делали ведущие ритейлеры в пандемию. Часть 1
Карантинные ограничения сильно повлияли на ритейлеров. Компании, которые откладывали запуск екома или делали это вяло,…
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrei Smirnovsky
за день
Очень жаль, был отличный пример, что можно создать крутой продукт в России.
Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров
Sergei Tikson
за неделю
Как нас обманывают сервисы онлайн-образования на «Чёрную пятницу»

Комментарии

Александр Ступин

Как автоматизация нашего склада…

Maksim Georgiev

«Компания сошла с ума…

Xieergai

«Компания сошла с ума…

Лучезарный Смех

Немного о красоте векторных карт

Aleksey Bobkov

«Компания сошла с ума…

Виталий Гололобов

«Компания сошла с ума…

Ivan Rigovsky

Немного о красоте векторных карт

Aleksey Bobkov

«Компания сошла с ума…

Alexander Ustimenko

«Компания сошла с ума…

Виталий Гололобов

«Компания сошла с ума…

Виталий Гололобов

«Компания сошла с ума…

Aleksandr Morozov

«Компания сошла с ума…

Aleksey Bobkov

«Компания сошла с ума…

Анар FS

​В России в тестовом режиме…

Андрей Пятин

«Компания сошла с ума…

Aleksey Bobkov

«Компания сошла с ума…

Corbyan

Во время скидок 11.11 купил…

Юрий Белоножкин

«Компания сошла с ума…

Юрий Белоножкин

«Компания сошла с ума…

Wera Ferat

«Компания сошла с ума…
null