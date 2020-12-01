Фото: парк Nintendo в Японии за $580 млн, который откроется в феврале Материал редакции
Открытие парка планировалось летом, но его отложили из-за пандемии.
Universal Studios Japan планирует открыть павильон Nintendo на базе собственного тематического парка в Осаке 4 февраля, пишет Bloomberg. На создание проекта потратили $580 млн.
В Super Nintendo World будут аттракционы из самых популярных игр Nintendo, например, горки Mario Kart в замке Боузера. Посетители могут собирать виртуальные монеты, как в Super Mario, с помощью специального браслета.
Открытие парка планировалось летом, но его отложили из-за пандемии. Дату все еще могут перенести, так как Япония борется со второй волной, пишет издание. Студия заявила, что работает с властями для обеспечения безопасности посетителей и персонала: сейчас в парке работает только половина сотрудников.
26 ноября Disney заявила, что собирается уволить 32 тысячи сотрудников в первой половине 2021 года — в основном это работники тематических парков. Парки в Шанхае, Гонконге, Калифорнии, Париже и Токио остаются открытыми.
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