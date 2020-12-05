Лондонская Сэвил-роу, пережившая несколько войн и кризисов, вынуждена менять традиции на технологии из-за Covid-19. Чтобы платить за аренду, портные снимают мерки по видеосвязи, подсылают к клиентам роботов и шьют маски из остатков ткани.

В закладки

Пересказ материала The New York Times.

Главный закройщик Huntsman Дарио Карнера вместе с «мистером Хэммиком», роботом на колесах. Во время пандемии его отправляют за границу как помощника для снятия мерок Том Джеймисон

Сэвил-роу — улица в лондонском районе Мэйфэр. Она знаменита портняжными мастерскими: некоторые работают больше двух веков и шили одежду для королевских особ. NYT отмечает: костюмы мастерских на этой улице стоят от 8000 до 40 000 фунтов (от 811 тысяч рублей по курсу на 1 декабря 2020 года).

Невозможность покинуть страну стала огромным ударом для портных Сэвил-роу. Обычно они проводили почти столько же времени за границей, измеряя клиентов, сколько в лондонских ателье.

Большая часть дохода многих мастерских приходилась именно на зарубежных заказчиков. На американских англофилов — примерно треть, утверждают местные сотрудники.

Наша компания пережила англо-бурскую войну (на рубеже 19–20 веков — vc.ru), Первую Мировую, Великую депрессию, Вторую Мировую, экономические кризисы. Но все это время мы могли приехать к клиентам, а они к нам. Это же трагедия совершенно другого масштаба. Саймон Кандей управляющий директор Henry Poole & Co.

Крупнейший арендодатель улицы может позволить себе отсрочки по аренде. Большая часть Сэвил-роу принадлежит норвежскому суверенному фонду размером в $1,1 трлн через агентство Pollen Estate. Многим магазинам отсрочили аренду во время первого закрытия, и арендодатель готов поддерживать их и дальше.

Pollen Estate делает это не просто так — необходимо удержать магазины на плаву. Из-за богатой истории улицы она находится под государственной защитой.

Существует правило — если помещение на Сэвил-роу предусмотрено для портных, сдеть его в аренду можно только магазину с индивидуальным пошивом. Нельзя просто заполнить улицу Zara или Topshop.

Неизвестно, сколько продлится щедрость владельца, поэтому ателье ищут выход из кризиса. Одни открывают онлайн-магазины, другие предлагают готовые костюмы, есть даже те, кто продаёт сшитые на заказ медицинские костюмы и маски.

Использовать роботов как хирурги

С сентября 2020 года портные Сэвил-роу работают удалённо — в том числе снимают мерки. Дарио Карнера, портной бренда Huntsman, из мастерской управляет роботом, который находится в Сеуле.

Сам робот довольно примитивный — камера и система связи. Он нужен, чтобы рассмотреть клиента. Мерки робот не снимает, этим занимается ассистент Карнера в Корее. Сам портной из-за пандемии не может никуда улететь.

Идея робота пришла в голову Пьеру Лагранжу, он управляет хеджевым фондом, который приобрёл Huntsman в 2013 году. Лагранж давно говорил, что Huntsman следует расширять аудиторию и ассортимент и развивать сайт.

Когда из-за Covid-19 в марте закрылись общественные места, он задумался о хирургах, которые делают операции с помощью роботов. Если даже они могут использовать роботов, почему же не могут портные?

Торговый директор Huntsman Таж Фулл работает с помощью «мистера Хэммика» — робота, названного в честь Колина Хэммика, одного из лучших портных мастерской за всю историю Том Джеймесон

Раньше изготовление костюма занимало около года. С помощью дистанционных консультаций и снятия мерок это время, по прогнозам, удастся сократить до пяти месяцев.

Я всегда был поклонником использования технологий таким образом, чтобы они помогали людям быть ещё лучше в своём деле. Не имеет значения, идёт ли речь о венчурном инвестировании или пошиве костюмов на заказ. Не знаю, сколько бы времени ушло у нас на оптимизацию, если бы не коронавирус. Иногда кризис необходим. Пьер Лагранж владелец Huntsman

Снять мерки по Zoom

Костюмы, которые шьют на Сэвил-роу, не просто качественные. Они призваны подчеркивать достоинства и скрывать недостатки так, как не может ни один готовый костюм.

Способность портных замечать физические особенности клиента и знать, как сделать максимально красивый и качественный костюм с их учётом, называется rock of eye.

Старый гроссбух Huntsman — в таких книгах есть данные о заказах графов, герцогов и даже королевы Виктории. Сам магазин выглядит как декорация к экранизации романа Диккенса Том Джеймисон

Считалось, что портному необходимо быть с клиентом в одной комнате, чтобы построить индивидуальные лекала, но теперь, в эпоху коронавируса, Карнера изменил мнение. Когда примерка в Сеуле через Zoom закончилась, он сказал: «У него опущено левое плечо, а ноги чуть изогнуты — стойка довольно прямая. Я увидел, что мне нужно».

Другие портные тоже осторожно следуют примеру Huntsman. Кэтрин Сарджент, первую женщину-мастера на Сэвил-роу, на снятие мерок по Zoom уговорили клиенты, которым надоело ждать конца пандемии.

Сначала я чувствовала себя неуверенно. Снятие мерок — довольно интимный процесс, и я не была уверена, что Zoom тут поможет. Но клиенты убедили меня понизить стандарты. Кэтрин Сарджент

Соосновательница Gormley & Gamble Фиби Гормли, первой местной мастерской только для женщин, пошла другим путём: начала продавать маски, изготовленные из остатков ткани. Помимо этого, она планирует запуск онлайн-магазина Form Tailoring. От консультаций в онлайне она отказалась, одежда для этого слишком сложная.

Фиби Гормли Том Джеймисон

Культовое место стоит слишком дорого, но не добавляет ценности

Эдвард Секстон открыл ателье на Сэвил-роу в 1969 году: разбавил консервативность стиля и привлек знаменитых клиентов. Трое из четверых «битлов» на обложке альбома Abbey Road одеты в его костюмы.

Последние несколько десятилетий он работает из студии в Найтсбридже (район в Лондоне рядом с Гайд-парком) и не горит желанием возвращаться на культовую улицу.

«Она сейчас мертва — и не только из-за коронавируса. Когда я работал там, жизнь кипела, кипело мастерство шитья. Сейчас Сэвил-роу — просто витрины брендов», — сетует Секстон.

Некоторые мастерские тоже открываются не на Сэвил-роу, а на соседних улицах Олд-Берлингтон и Клиффорд — сохраняется престиж без недостатков Сэвил-роу.

К ноябрю 2020 года пять витрин на улице пустуют, и место начинает выглядеть заброшенным. Стоимость аренды до пандемии была высокой, спрос на костюмы падает, да и брекзит не помог.

Сочетание высоких накладных расходов и плохой стратегии заставило Lanvin и Alexander McQueen закрыть магазины на улице. Не смогли поддерживать бизнес и культурно важные компании:

French & Stanbury, сделавшую костюм Кэри Гранта для фильма «К северу через северо-запад», несколько лет назад приобрела китайская инвестиционная фирма. Она закрыла бутик в марте 2020 года.

Hardy Aimes, создававшая костюмы для фильма «2001 год: Космическая одиссея» и платья для королевы Елизаветы, закрылась в 2019-м.



Озвальд Боутенг Том Джеймесон

Озвальд Боутенг, открывший мастерскую около 20 лет назад, утверждает: необходим новый, радикальный подход, чтобы спасти улицу от вымирания. Хотя ему надоело, что «алгоритмы управляют нашей жизнью», в пандемию он понял, что его фирма может выжить только благодаря технологиям.