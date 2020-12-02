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Власти Петербурга закроют все рестораны и кафе с 30 декабря по 3 января — останется только доставка и работа навынос Материал редакции
На аэропорты и вокзалы ограничения не действуют.
С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года в Санкт-Петербурге должны закрыться все рестораны и кафе. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Ограничения не затронут столовых при производствах, заведений на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Кафе смогут продолжить работать на доставку и навынос. Ранее установленные ограничения для фуд-кортов и общепита в ТЦ продолжат действовать: они закрыты с ноября.
Среди других ограничений:
- С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00.
- С 30 декабря по 10 января закрываются театры, музеи, выставки, концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Также закрывается зоопарк.
- В этот же период будет запрещено проводить в помещениях мероприятия численностью свыше 50 человек.
- Запрещаются автобусные туристические и экскурсионные маршруты.
- С 4 декабря закрываются океанариумы и аквапарки, в ТЦ запрещается работа музеев и выставок, дети до 16 лет не смогут попасть в театры и другие «организации исполнительских искусств».
- Также ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек: максимально допустимое количество посетителей будет определяться местными властями.
- С 4 декабря отменяется возможность наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.
- С 14 декабря по 15 января запрещается проводить дополнительные общеразвивающие программы в организациях допобразования.
Власти также рекомендовали театрам и другим учреждениям культуры возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями. Компании должны усилить меры дезинфекции контактных поверхностей в местах общего пользования, в том числе в магазинах и такси.
Но Басте собирать стадион можно, это другое
В метро зато дистанция на высшем уровне
На метро тысячи людей добираются на работу, чтобы было что покушать, на концерте Басты поют "когда меня не станет, буду петь голосами моих детей". Да, примерно то же самое, согласен
Из за записей с этого самого концерта, весь сыр бор теперь и пошёл..
Давай уже полную блокаду города, что это за полумеры?
Власти Санкт-Петербурга закроют все рестораны и кафе
Где будут отмечать сами)
На Мальдивах
На сайте gov.spb.ru доходы и имущество всех чиновников СПб. В Москву лишний раз не съездить на такую зп, не то, что на мальдивы.
вот бы в наше время доверять декларациям о доходах чиновников
Вы, видимо, очень далеки от госслужбы. Там каждая запятая проверена кадрами, а в случае какой-то лишней копейки прокуратура мозг выклюет.
Доходы и имущество жён и детей там тоже указывается.
Не поленитесь, посмотрите декларацию, удовлетворите своё любопытство, вопросы отпадут.
Ладно город еще что-то платит, специалистам по 60-70 тысяч, вы бы знали зарплаты в налоговой. Там люди за 30 херачат.
Ну все, приплыли корпоративы?
Корпоративы? Не, не слышал.
Концерты вирус не трогает, а вот в ресторанах вирус просто убивает, главное не путать
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