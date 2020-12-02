На аэропорты и вокзалы ограничения не действуют.

В закладки

С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года в Санкт-Петербурге должны закрыться все рестораны и кафе. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Ограничения не затронут столовых при производствах, заведений на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Кафе смогут продолжить работать на доставку и навынос. Ранее установленные ограничения для фуд-кортов и общепита в ТЦ продолжат действовать: они закрыты с ноября.

Среди других ограничений:

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00.



С 30 декабря по 10 января закрываются театры, музеи, выставки, концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Также закрывается зоопарк.



В этот же период будет запрещено проводить в помещениях мероприятия численностью свыше 50 человек.

Запрещаются автобусные туристические и экскурсионные маршруты.

С 4 декабря закрываются океанариумы и аквапарки, в ТЦ запрещается работа музеев и выставок, дети до 16 лет не смогут попасть в театры и другие «организации исполнительских искусств».

Также ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек: максимально допустимое количество посетителей будет определяться местными властями.

С 4 декабря отменяется возможность наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.

С 14 декабря по 15 января запрещается проводить дополнительные общеразвивающие программы в организациях допобразования.

Власти также рекомендовали театрам и другим учреждениям культуры возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями. Компании должны усилить меры дезинфекции контактных поверхностей в местах общего пользования, в том числе в магазинах и такси.