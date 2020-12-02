Хакатон SberCloud
для разработчиков
До конца регистрации:
07
:
06
:
39
:
21
Подробнее
Офлайн
Таня Боброва
2971

Власти Петербурга закроют все рестораны и кафе с 30 декабря по 3 января — останется только доставка и работа навынос Материал редакции

На аэропорты и вокзалы ограничения не действуют.

37 комментариев
В закладки

С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года в Санкт-Петербурге должны закрыться все рестораны и кафе. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Ограничения не затронут столовых при производствах, заведений на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Кафе смогут продолжить работать на доставку и навынос. Ранее установленные ограничения для фуд-кортов и общепита в ТЦ продолжат действовать: они закрыты с ноября.

Среди других ограничений:

  • С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00.
  • С 30 декабря по 10 января закрываются театры, музеи, выставки, концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Также закрывается зоопарк.
  • В этот же период будет запрещено проводить в помещениях мероприятия численностью свыше 50 человек.
  • Запрещаются автобусные туристические и экскурсионные маршруты.
  • С 4 декабря закрываются океанариумы и аквапарки, в ТЦ запрещается работа музеев и выставок, дети до 16 лет не смогут попасть в театры и другие «организации исполнительских искусств».
  • Также ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек: максимально допустимое количество посетителей будет определяться местными властями.
  • С 4 декабря отменяется возможность наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.
  • С 14 декабря по 15 января запрещается проводить дополнительные общеразвивающие программы в организациях допобразования.

Власти также рекомендовали театрам и другим учреждениям культуры возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями. Компании должны усилить меры дезинфекции контактных поверхностей в местах общего пользования, в том числе в магазинах и такси.

#новость #санктпетербург #covid19

Таня Боброва PLUS
+50 771
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
4
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043d\u043a\u0442\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 37, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 183251, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Dec 2020 16:43:47 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
2100 продаж в интернет-магазине мебели. Кейс «Столплит»
Как перейти от имиджевого продвижения на продажи, сделать более 2100 продаж только через интернет-магазин и всё равно…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Олег Павлов

15

Но Басте собирать стадион можно, это другое

Ответить

Vladimir Evseenkov

Олег
5

В метро зато дистанция на высшем уровне

Ответить

Олег Павлов

Vladimir
1

На метро тысячи людей добираются на работу, чтобы было что покушать, на концерте Басты поют "когда меня не станет, буду петь голосами моих детей". Да, примерно то же самое, согласен

Ответить

reutanton

Олег
2

Да, интересно бы посмотреть на ту мразь которая согласовала этот концерт. Сколько бабла интересно получил этот чиновник.

Ответить

grigory Belikov

Олег
0

Из за записей с этого самого концерта, весь сыр бор теперь и пошёл..

Ответить

From Siberia to London

14

Давай уже полную блокаду города, что это за полумеры?

Ответить

Илья Илющенко

From
0

тем более, уже проходили

Ответить

Руслан Абрамов

9

Корпоративы в столовых при заводах))

Ответить

Уоррен Баффет

4

https://www.youtube.com/watch?v=ep7x-i42uN4&feature=emb_logo

Ответить

Александр Утемов

2

Власти Санкт-Петербурга закроют все рестораны и кафе

Где будут отмечать сами)

Ответить

Василий Степанов

Александр
2

На Мальдивах

Ответить

Gosoo Gosoo

Василий
–1

На сайте gov.spb.ru доходы и имущество всех чиновников СПб. В Москву лишний раз не съездить на такую зп, не то, что на мальдивы.

Ответить

Василий Степанов

Gosoo
2

вот бы в наше время доверять декларациям о доходах чиновников

Ответить

Gosoo Gosoo

Василий
–1

Вы, видимо, очень далеки от госслужбы. Там каждая запятая проверена кадрами, а в случае какой-то лишней копейки прокуратура мозг выклюет.

Ответить

Рамиль

Gosoo
0

поэтому смотрим в активы  жены. И всех родственников

Ответить

Gosoo Gosoo

Рамиль
0

Доходы и имущество жён и детей там тоже указывается.
Не поленитесь, посмотрите декларацию, удовлетворите своё любопытство, вопросы отпадут.
Ладно город еще что-то платит, специалистам по 60-70 тысяч, вы бы знали зарплаты в налоговой. Там люди за 30 херачат.

Ответить

Артем Синяков

Александр
0

В Аэропорту

Ответить

Sab Buribaev

1

Жесть

Ответить

Василий Степанов

1

С новым годом, дорогие товарищи!

Ответить

Артем Синяков

1

Классный план, слабых мест не вижу.

Ответить

Георгий Беглорян

1
Ответить

KRINN

0

Ну все, приплыли корпоративы?

Ответить

Alexey Nekrasov

KRINN
2

А была надежда на это?

Ответить

Александр Блохин

KRINN
0

Просто с 20 по 30 декабря сделают. 200 человек в 4 разных залах.

Ответить

Константин Полухтин

0

Корпоративы? Не, не слышал.

Ответить

reutanton

Константин
0

Корпоративы проводят раньше, с 20 по 30 обычно.

Ответить

Антон Крупнов

0

Да здравствует доставка 😌

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Сезон Хоум пати открыт 

Ответить

Сергей Кузнецов

0

Сообщение удалено

Ответить

Роман Каштнер

0

Концерты вирус не трогает, а вот в ресторанах вирус просто убивает, главное не путать

Ответить

Георгий Беглорян

Роман
0

особенно Басты Единорасты и концерты для чиновников

Ответить

Уоррен Баффет

0

Объявление: Небольшая компания арендует помещение АЗС для проведения корпортива 31 декабря 2020 - 01 января 2021. Чистоту после себя - гарантируем...

Ответить

Algirdas Lapė

0
Ответить

Алексей Алешин

0

Тянитолкай, конечно....

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

0

"Работаю в общепите. Региональная администрация приняла очередной невнятный закон, вроде бы, запрещающий нам проводить корпоративы. В этот же день позвонили девочки из этой же администрации и спросили состоится ли запланированный ими у нас корпоратив...

Ответить

Gosoo Gosoo

0

Останется только тихо пить водку дома и плакать.

Ответить

Pushkareva Ekaterina

0

Бургер Кинг на Московском вокзале сделает кассу.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Эрик Юань, основатель Zoom: недостаток нашей технологии — это…
Молодой китайский студент Юань Чжэн засыпал, стоя в поезде. Свалиться с ног ему не позволяла подпиравшая со всех сторон…
0
Joom
Подписан
Отписаться
Как оформлять продуктовые задачи для разработчиков
Покажите этот текст вашим джунам-продактам.
1
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Мнение пользователей соцсетей о вакцинах от COVID-19
Весь мир на протяжении нескольких месяцев активно обсуждает необходимость вакцины от COVID-19, так как число заболевших…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Airat Kafman
за день
Становиться геем в 2020? Это все равно, что вложиться в Биткоин на 20 тысячах. Прогрессивные люди становятся трансгендерами, сынок.
Nasdaq хочет, чтобы в компаниях в советах директоров была минимум одна женщина и один представитель меньшинств
Sergei Tikson
за неделю
Было бы куда круче, если бы Жорж Милославский в 2020 решил узнать судьбу своего сберегательного вклада открытого в 1973.
«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича»

Комментарии

Gosoo Gosoo

Власти Петербурга закроют все…

Родион Галанев

Сингапур стал первой страной…

Антон Штадлер

«СберЗдоровье» запустил…

Pushkareva Ekaterina

Власти Петербурга закроют все…

Привет

Яндекс заблокировал аккаунт РСЯ…

Александр Свинин

«СберЗдоровье» запустил…

Светлана Завацкая

«Расслабленное» настроение и…

Рамиль Газетдинов

Власти Петербурга закроют все…

Родион Галанев

Сингапур стал первой страной…

Buck Mulligan

Salesforce объявил о покупке…

Денис Демидов

Nasdaq хочет, чтобы в компаниях…

Светлана Завацкая

«Расслабленное» настроение и…

Евстигней Миланов

История еще одного HR-стартапа…

Максим Пряник

Яндекс заблокировал аккаунт РСЯ…

Степан Марципан

«Крупнейшая жертва пандемии в…

Gosoo Gosoo

Власти Петербурга закроют все…

Родион Галанев

Сингапур стал первой страной…

Pavel Natalia…

Власти Петербурга закроют все…

Вячеслав Григорьев

«Тинькофф Инвестиции» продали…

Светлана Завацкая

«Расслабленное» настроение и…
null