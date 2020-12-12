Авангардный художник Эль Лисицкий хотел превратить Москву в город будущего при помощи зданий, которые растут не вверх, а вширь. В Москве такие необычные «небоскрёбы» так и не появились, но похожие проекты можно найти в Роттердаме, Кёльне, Шэньчжэне и других городах.

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Проект небоскрёба на площади у Никитских ворот techne.com

Юность и творческие ориентиры

Лазарь Лисицкий родился в городе Починок Смоленской губернии в 1890 году, школу окончил в Витебске. В этом городе он с 13 лет посещал уроки живописи Юделя Пэна, который также учил Марка Шагала.

В 1909 году Лисицкий не смог поступить в Академию Художеств в Санкт-Петербурге и уехал на учёбу в Германию, в Высшую техническую школу в Дармштадте. Там он изучал архитектуру. В 1919 году Лисицкий создавал иллюстрации и макеты книг на идише в издательстве Kultur-Lige. В это время он стал использовать сокращение Эль вместо Лазарь.

Лисицкий в 1912 году monoskop.org

С началом Первой мировой войны Лисицкий вернулся в Россию и поступил в Рижский политехнический институт, эвакуированный в Москву. В июне 1918 года Лисицкий получил диплом инженера-архитектора.

В июле 1919 года по приглашению Марка Шагала Лисицкий снова переехал в Витебск, там же он познакомился с художником Казимиром Малевичем. Его творчество подтолкнуло Лисицкого к супрематической живописи и работе над проектами на стыке живописи и архитектуры.

Проуны

Такие новые проекты назывались «проунами» («Проект утверждения нового»). Первый Лисицкий создал в 1919 году, хотя термин «проун» появился в работах художника спустя год.

Я назвал их «проун», чтобы [люди] не искали в них картины. Я считал эти работы пересадочной станцией из живописи в архитектуру. Каждая работа представляла проблему технической статики или динамики, выраженную средствами живописи. Лазарь Лисицкий

Проун представлял собой плоское изображение (картину), где сочетались простые объёмные геометрические формы: кубы, призмы, шары и другие. Эти работы в дальнейшем служили Лисицкому основой для архитектурных идей.

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В 1921 году закрылось художественное училище в Витебске, где Лисицкий преподавал, и он уехал в Москву. Там он стал преподавателем в созданном чуть ранее ВХУТЕМАС (Всероссийские художественно-технические мастерские). В декабре того же года года Лисицкий отправился в Германию в качестве советского культурного представителя.

Там Лисицкий участвовал в конгрессах авангардных художников, читал лекции о новом искусстве СССР. В 1923 году он вошёл в ассоциацию архитекторов и художников De Stijl в Нидерландах и объединение АСНОВА (Ассоциация новых архитекторов) в СССР.

В октябре 1923 года Лисицкий заболел пневмонией и уехал лечиться в Швейцарию. Там он опубликовал много проектных работ, коммерческой рекламы, полиграфической продукции. К этому времени относится его работа над архитектурным словарём, статьями в сборнике голландского архитектора Марта Стама.

Реклама чернил Тинте компании Pelikan, созданная Лисицким sothebys

Выставки-инсталляции Лисицкого

В июле 1923 года Лисицкий впервые организовал выставку-инсталляцию проунов в Берлине. Имея в своём распоряжении небольшой по площади павильон, он развесил макетные копии проунов из фанеры так, чтобы вместе они составляли цельную картину.

Каждый арт-объект по отдельности и все они вместе должны были удивлять зрителей, как было принято в искусстве авангарда. Позднее, в 1926 году в Дрездене, Лисицкий создал инсталляцию «Зал конструктивистского искусства», используя самые современные на тот момент тенденции в дизайне помещений: минимум украшений и простую геометрию.

Я поставил вертикально, перпендикулярно к стенам, тонкие рейки, покрасил их слева белым, справа чёрным, а саму стену серым. Систему отступающих реек я прервал поставленными в углах помещения кессонами. Они наполовину закрыты сетчатыми поверхностями — сеткой из штампованного листового железа. Сверху и внизу поставлены картины. Когда одна из них видна, вторая мерцает через сетку. При каждом движении зрителя в пространстве меняется воздействие стен — то, что было белым, становится чёрным, и наоборот. Лазарь Лисицкий

Зал конструктивистского искусства monoscop.org

Позднее, в конце 1926 — середине 1928 года, Лисицкий сделал подобное собрание авангардистской живописи для Музея Шпренгеля в Ганновере под названием «Кабинет абстракций». Он использовал цвета стен и экспонатов, мебель и фальшстены, чтобы создать зрительные иллюзии и задействовать эффект наложения образов.

Посылая коллеге Илье Чашнику фотографию выставки, Лисицкий написал: «В чём там дело, нужно объяснить, потому что эта штука живёт и движется, а на бумаге видать лишь покой».

«Кабинет абстракций» в Ганновере Frontrowsociety

В 1927 году уже в СССР Лисицкий оформлял Всесоюзную выставку полиграфии в Москве.

Фото выставочного пространства из каталога litfund.ru

Успех этого проекта привёл к ещё нескольким заказам от государства: оформлению советских павильонов на выставке печати в Кёльне в 1928 году, на выставке фотографии и кино в Штутгарте в 1929 году, на выставке гигиены в Дрездене в 1930 году, на выставке мехов в Лейпциге в 1930 году и парка Горького в Москве в 1931 году.

Горизонтальный небоскрёб

По мнению архитектора, строительство новых зданий в СССР могло быть организовано иначе, в духе популярных в 1920-х годах идей обобществления быта и жилища, Лисицкий предполагал, что индивидуальное жильё — квартиры, частные дома, особняки — отойдёт в прошлое.

Перспективными, по его мнению, могли стать дома-коммуны, в которых у людей останутся частными только квартиры-спальни, а столовые, кладовые, прачечные, душевые — будут общими для всего дома.

В 1926 году в первом и единственном номере журнала «Известия АСНОВА» Лисицкий опубликовал свой проект горизонтального небоскрёба для площади у Никитских ворот в Москве. При его создании Лисицкий вдохновлялся образами и элементами проунов.

В нём Лисицкий осудил стихийную застройку Москвы до 1917 года. Архитектор хотел, чтоб строительство в городе управлялось одним органом или человеком, подчинялось единому плану.

Лисицкий считал, что для людей естественно двигаться горизонтально, а не вертикально. Поэтому высотки, в том числе небоскрёбы в США, он не считал примером для подражания.

По проекту восемь небоскрёбов располагались бы на восьми пересечениях Бульварного кольца с основными транспортными магистралями города, над дорогами.

Цель проекта — упростить дорожные и тротуарные потоки в проблемных местах городского движения: на пересечении радиальных улиц с бульварными кольцами Москвы.

По его задумке, «горизонтальные небоскрёбы» в форме буквы Ч должны стоять на трёх каркасных опорах. Одна из опор уходила бы под землю до станции метро, две оставшиеся выходили бы к трамвайным остановкам. Внутри опоры курсировал бы лифт.

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Лисицкий задумывал сделать каркас здания из прочной стали, прозрачные части здания — из стекла. Составные части — опоры и обшивка стен — он рассчитывал делать типовыми для последующего массового воспроизводства.

При помощи таких зданий архитектор надеялся создать второй уровень городского пространства. Первый уровень состоял бы из опор, а на втором располагались бы сами помещения. В пояснительной записке к проекту архитектор указывал, что здания предназначены не для жилых, а для государственных учреждений.

Вид на горизонтальный небоскрёб и сопутствующую инфраструктуру сверху techne.com

Проект Лисицкого так и остался на бумаге — неизвестно, рассматривали ли его власти города. В 1935 году правительство СССР приняло план реконструкции Москвы, но идеям Лисицкого там места не было.

Реализованные проекты

В марте 1930 года Лисицкий работал над зданием типографии акционерного издательского общества «Огонёк». В плане это сооружение напоминало «горизонтальный небоскрёб», только положенный набок. Гонорар архитектора составил 1500 рублей. Здание отличалось сочетанием больших прямоугольных и маленьких круглых окон, декором пола лестничных клеток натуральным камнем, и другими элементами.

Здание в Самотёчном переулке возвели в 1932 году, после 1991 года оно обветшало, в 2006 году его планировали сносить. В 2012 году бывшую типографию признали памятником регионального значения, и там начался ремонт.

Бывшая типография журнала «Огонёк» TimeOut

Во второй половине 1930-х годов Лисицкий участвовал в оформлении нескольких выставок на территории ВДНХ. В период проведения выставок строились временные архитектурные сооружения: триумфальные ворота, башни, трибуны. Несколько «временных» башен сохранили за их эстетическую ценность.

В 2018 году сотрудник Третьяковской галереи Татьяна Горячева и историк архитектуры Александр Зиновьев признали одну из существующих башен на ВДНХ частью проектов Лисицкого, о которых раньше не было известно. Эта башня располагалась рядом с павильонами «Рыбное хозяйство» и «Прудовое хозяйство», сейчас рядом с павильоном №38 «Рыболовство».

Башня на ВДНХ сейчас strelkamag

Ажурная конструкция, внешне напоминавшая Шуховскую башню, с годами утратила первоначальный вид. С вершины исчезли батисфера и две металлические рыбы.

Шуховская башня на Шаболовке Архитектура и проектирование»

Наследие Лисицкого и последние годы

В декабре 1921 года Лисицкий ездил в Германию в качестве советского культурного представителя для поиска новых связей в сфере искусства. Там он познакомился с советским писателем Ильей Эренбургом, долго жившим за границей, и немецким типографом Яном Чихольдом.

В 1920-х годах он регулярно ездил в Германию и Нидерланды для участия в выставках, проведения лекций и конференций по архитектуре, живописи, популяризации советского авангардного искусства.

Одно из последних фото Лисицкого ellissitsky.ru

В конце 1930-х его здоровье ухудшилось, он часто проводил время на Кавказе в санаториях. В 1941 году после начала Великой Отечественной войны Лисицкий создал свои последние работы — пропагандистские плакаты на военную тематику.

Плакат 1941 года Regnum

В конце декабря 1941 года Лисицкий умер в Москве.

Горизонтальные небоскрёбы наших дней

В Советском Союзе в 1975 году построили здание министерства автомобильных дорог Грузинской ССР в Тбилиси, по концепции оно похоже на горизонтальный небоскрёб Лисицкого.

Здание расположили на крутом берегу реки Куры, используя минимум полезной городской земли. Воплотить такой необычный проект удалось во многом благодаря тому, что руководитель министерства Георгий Чахава — он же заказчик — был и архитектором.

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В Дюссельдорфе при реконструкции старого порта в 1996 году возвели Port Event Center. Здание построили по проекту кёльнского архитектурного бюро Wansleben Architekten. В нём открыли офисы и даже дискотеку.

Port Event Center locationscout

В Роттердаме архитектурное бюро JHK создало горизонтальный небоскрёб De Brug на тонких опорах. Его длина составляет 133 метра, внутреннее пространство заполнено офисами. Там находится штаб-квартира Unilever. Это сооружение, так же как в концепции Лисицкого, расположили горизонтально поверх старых построек, без их разрушения.

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В 2009 году в китайском Шэньчжэне архитектурное бюро Стивена Холла закончило строительство горизонтального небоскрёба для девелоперской компании Vanke. У него восемь опор, а на плане он напоминает дракона.

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Опоры разнесены друг от друга на расстояние не менее 50 м, кажется, что конструкция парит в воздухе. Она опирается на вантовую систему креплений, как у мостов, и должна выдержать удар цунами, которые часты в этом регионе. Внутри, кроме офисов, также находятся гостиница и жильё. Под зданием есть паркинг, спа-центр.

Центр Vanke в Шэньчжэне archiproducts.com

В 2014 году в Кито, столице Эквадора, построили представительское здание для Союза южноамериканских наций (UNASUR). Из пятиэтажного центрального корпуса выведены две горизонтальные башни контрастного цвета.

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