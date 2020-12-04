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Частые видеозвонки на удалёнке спровоцировали рост спроса на пластические операции в Великобритании Материал редакции
Люди захотели изменить свою внешность после того, как посмотрели на себя на экранах, говорят эксперты.
Частые видеозвонки из-за массовой удалёнки привели к росту спроса на пластические операции в Великобритании, сообщает Financial Times со ссылкой на врачей и аналитиков.
Локдаун в марте 2020 года из-за пандемии приостановил большую часть пластических операций, но спровоцировал всплеск запросов на консультации — люди хотели изменить свою внешность после того, как посмотрели на себя на экранах, выяснили специалисты компании-поставщика бизнес-аналитики в сфере здравоохранения LaingBuisson. Организация консультирует Управление по национальной статистике, добавила газета.
«Использование видеосвязи в Skype, FaceTime, Zoom и Microsoft Teams, очевидно, вызвало значительный интерес и спрос у желающих "откорректировать" свою внешность. Это может быть связано с личным тщеславием, но для некоторых людей это влияет и на карьеру и профессиональное развитие», — заявила автор исследования LaingBuisson Лиз Хит (Liz Heath).
Она не стала раскрывать общенациональную статистику, но рассказала, что большинство клиник сообщили о «значительном» росте спроса. В некоторых клиниках количество запросов на операции выросло в пять раз по сравнению с 2019 годом.
Самой популярной процедурой остаётся увеличение груди, пишет FT. За ней следуют подтяжка живота и липосакция. Растёт популярность имплантации волос, говорится в докладе LaingBuisson.
В сертифицированной британским правительством организации Save Face из 800 аккредитованных косметологов заявили, что «Lockdown Face стал проблемой». Директор организации Эштон Коллинз добавил: «Мы были завалены сообщениями "мои морщины ужасны, мои губы нужно исправить, мой нос кривой"».
Ускоренный рост сменил застой на рынке косметической хирургии, который длился последние пять лет, пишет газета. Он был связан с замедлением экономического роста и скандалом с имплантатами Poly Implant Prothèse, в которых произошёл разрыв силикона, что затронуло 300 тысяч женщин по всему миру. Кроме того, британскому рынку мешали конкуренты с более низкими ценами за рубежом, в том числе в Турции, Польше и Бельгии.
Как по мне- притянуто сильно.
Более вероятная причина повышения спроса- возможность «отойти» после операции на удалёнке.
Наиболее вероятная причина — «правильное» отображение себя на видеозвонках. В жизни мы привыкаем себя видеть в зеркале и отражениях, а тут изображение с камер отображает так, как оно в реальности выглядит. Отсюда и диссонанс у людей.
говорят эксперты
Новый эвфемизм для «британских учёных»? Ну тогда надо им передать, что корреляция не подразумевает причинности.
Или это про вебкам все было сказано, а мы не поняли?
Меня одного смутил параграф про самые популярные виды операций? Ссылка на FT, ниже график от FT, а по тексту порядок совершенно иной нежели по графику.
Вряд ли дело в зуме.
Это именно возможность "отлежаться" дома после операции.
Ну и кстати забавная статистика по первым двум операциям - уменьшение груди почти так же популярно как и увеличение :) Ты - это то как ты себя видишь.
Ждем дополнения к Zoom, когда можно будет выбрать аватар вместо себя.
Скоро будет услуга « записываемся на снапфейс»
А вообще, из-за популяризации пластики, лично мне начинают нравиться люди с изъянами )
Я правильно понял что операции по уменьшеню груди на втором месте? Что? Если не влезали в камеру, то нужно было просто на ширик перейти.
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