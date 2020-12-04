Люди захотели изменить свою внешность после того, как посмотрели на себя на экранах, говорят эксперты.

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Частые видеозвонки из-за массовой удалёнки привели к росту спроса на пластические операции в Великобритании, сообщает Financial Times со ссылкой на врачей и аналитиков.

Локдаун в марте 2020 года из-за пандемии приостановил большую часть пластических операций, но спровоцировал всплеск запросов на консультации — люди хотели изменить свою внешность после того, как посмотрели на себя на экранах, выяснили специалисты компании-поставщика бизнес-аналитики в сфере здравоохранения LaingBuisson. Организация консультирует Управление по национальной статистике, добавила газета.

«Использование видеосвязи в Skype, FaceTime, Zoom и Microsoft Teams, очевидно, вызвало значительный интерес и спрос у желающих "откорректировать" свою внешность. Это может быть связано с личным тщеславием, но для некоторых людей это влияет и на карьеру и профессиональное развитие», — заявила автор исследования LaingBuisson Лиз Хит (Liz Heath).

Она не стала раскрывать общенациональную статистику, но рассказала, что большинство клиник сообщили о «значительном» росте спроса. В некоторых клиниках количество запросов на операции выросло в пять раз по сравнению с 2019 годом.

Самой популярной процедурой остаётся увеличение груди, пишет FT. За ней следуют подтяжка живота и липосакция. Растёт популярность имплантации волос, говорится в докладе LaingBuisson.

В сертифицированной британским правительством организации Save Face из 800 аккредитованных косметологов заявили, что «Lockdown Face стал проблемой». Директор организации Эштон Коллинз добавил: «Мы были завалены сообщениями "мои морщины ужасны, мои губы нужно исправить, мой нос кривой"».