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«Власти считают, эти разорятся — новые придут»: бизнес в Петербурге потребовал разрешить работу ресторанов в Новый год Материал редакции

В городе запретили работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января.

94 комментария
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Рестораторы, отельеры, турфирмы и перевозчики в Петербурге потребовали от городских властей смягчить введённые из-за коронавируса ограничения, сообщает РБК со ссылкой на заявление Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг Петербурга.

Совет обратился к губернатору Александру Беглову и потребовал в пятидневный срок пересмотреть введённые 2 декабря запреты. Власти ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а также закрыли театры, музеи, выставки до 10 января.

Закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование с приёмом пищи и напитков в «антисанитарных условиях», считают они.

«У малого бизнеса нет льгот на аренду, на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. Нечем платить зарплаты, сегмент не восстановился после первого локдауна, 40% предприятий так и не начали работу, а новые ограничения уже убивают малые предприятия общепита, так как выручка в декабре обычно перекрывает достаточно пустой для этого сегмента январь», — говорится в заявлении.

Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова в разговоре с РБК заявила, что бизнес «не слышат». «Мы никого не интересуем. Власти считают, эти разорятся — новые придут», — сказала она. Она сообщила, что, если ответа не будет, организация может направить письмо Владимиру Путину.

Обращение к губернатору Петербурга направила и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Она предложила властям выработать необходимые меры без закрытия предприятий совместно с бизнесменами.

Власти Петербурга закроют все рестораны и кафе с…
На аэропорты и вокзалы ограничения не действуют.
vc.ru

#новость #бизнеснакарантине #санктпетербург

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Кому повысят зарплату даже в кризис? А кого уволят и на подъеме?
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94 комментария Накачай стартап
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Александр Котовский

24

Рестораторы не шарят, а надо вот как:
1) рекламируете корпоративы
2) заключаете с физиками договор субаренды помещения
3) через отдельное ИП заключаете договор кейтерингового обслуживания с выездом
4) работаете все новогодние праздники под флагом «мы вообще не при делах, просто сдали в аренду помещение с мебелью»
для физиков даже штрафа нет за такие гулянки. Вы думаете как чиновники гулять собираются? Вот так!

Ответить

Вася Пражкин

Александр
5

Можно проще - анонсировать концерт Басты в ресторане, 100% проверяющих не будет, проверено.

Ответить

Алена

Александр
2

А что мешает дома потусить? https://www.youtube.com/watch?v=unfh8KynS-0 Мы кстати записывали этот ролик)

Ответить

max smirnoff

Александр
1

Молодца, а то тут Ниазяны всякие развели плач Ярославны, фублин

Ответить

Arthur Niazyan

max
2

О крутяк! Я дорос до Дениса, меня стали упоминать в комментах! 👍

Ответить

Михаил Похеров

Arthur
1

Вот она какая, популярность 

Ответить

Hexen Sage

Александр
1

На п.3 схема ломается, если собственники у кейтеринга и ресторана одни и те же (либо родственники).
Ну это если задаться целью ее сломать, конечно.

Ответить

Arthur Niazyan

6

«Власти считают, эти разорятся — новые придут»

Да что там власти, половина комментаторов VC тоже так считают.

Ответить

Илья Шишкунов

Arthur
1

И? 
Это жёсткая правда. 
Даже после контрсанкций, которые убили весь рынок потребления в РФ, какие-то компании пришли и выстрелили, просто минус в том, что это повышает общий уровень рисков, а значит приходить будет всё меньше и меньше 

Ответить

Arthur Niazyan

Илья
3

Правда то правда. Но это же не просто взять, молоток кинуть на пол и сказать "я увольняюсь, я ухожу". На собственниках висят сотрудники с зарплатами, поставщики, кредиты, ипотеки, вложенные силы и время в конце концов.

Ответить

Илья Шишкунов

Arthur
1

Любой разумный собственник в российской системе сейчас обязан кинуть сотрудников, помощи не будет, риски никто уже не успеет разделить, крупные компании (вроде доставок мейла) только ужесточили условия сотрудничества, нужно сохранить хоть какие-то активы, чтобы потом отыграть, а значит, что сейчас вообще ничего нельзя тратить 
Простые люди в любом случае в жёстком минусе, но при спасении бизнесов этот минус будет не такой длительный, имхо офк. 

Ответить

Стартапер-пессимист

Илья
3

Жёсткая правда в том, что у людей, которые работают в тех разорившихся компаниях есть семьи, кредиты и прочее. Может наступить такой момент, что у этих людей будут вопросы: зачем рушить рабочие места и никак не поддерживать отрасль.

Ответить

Илья Шишкунов

Стартап…
0

Это так, но с этим ничего делать не будут, им плевать на тех, кто ниже. 
Вопросы всегда были, решались они силовым путём и не в пользу предпринимателей или работников 

Ответить

Sergei Timofeyev

Стартап…
0

М? И что теперь? Это рынок. Он подвижен, а не как советское НИИ.

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Любой предприниматель это понимает. Но возникает вопрос к властям. Почему налогоплательщикам не помочь бы, что бы сохранить рабочие места и тот самый бизнес, который как бы и наполняет кормушку?

Ответить

Конь В пальто

Илья
0

Убили таки? Как все ходили в кафешки, так и ходят

Ответить

Andre Kiselev

5

Правящие миром глобальные корпорации использовали пандемию или инфондемию как способ обогатиться, как за счет стимулов, так и за счет разрушения малого-среднего бизнеса.

Несмотря на то, что они хвалят основных работников за их жертвы, им не повышали зарплату. Бедные стали еще беднее. Рабочие места вымирают и выходом становится идти работать на глобальные корпорации, которые становится по сути полным хозяином жизни человека.Не это ли их конечная цель?
Все это будет объяснятся "катастрофической ситуацией, "пандемией" и т.д. СМИ будут 24 часа в сутки молотить по мозгам происходящей "эпидемиологической катастрофой". Они потребуют совершить "великий подвиг" - пожертвовать своей работой, своими мечтами и всеми интересами, ради "победы" над вирусом.

Ответить

Оксана Вихрова

Andre
0

Собственно как и всегда

Ответить

Mike Rudine

0

А если Беглов не удовлетворит требования, то что? 

Ответить

Sergey Bespalov

Mike
5

По ссылке написано, что пригрозили обращением к президенту, удачи им.

Ответить

Mike Rudine

Sergey
10

Царь хороший, бояре плохие, я понял, да. 

Ответить

Текущий хичхакер

Sergey
6

Ха, действительно удачи. Только ща новость читал что жене Пескова 30кк минкульт дал на новогоднее ледовое шоу (на которое билеты продают). Вообще уже не стесняются ничего. А людям помочь так денег нема.

Ответить

Sergei Timofeyev

Текущий
5

А как иначе можно купить часы за 50 млн?

Ответить

Aleksey Bobkov

Текущий
3

Не надо стесняться

Ответить

Евгений Бакулин

Sergey
0

По закону на обращения должны отвечать в течение 30 дней - вот, Новый год пройдёт - им и ответят на обращение к президенту :-)

Ответить

Сергей Королевский

Mike
2

Она сообщила, что, если ответа не будет, организация может направить письмо Владимиру Путину

Рабы побегут плакаться к царю
Вместо других более эффективных мер

Ответить

max smirnoff

Сергей
0

 Вместо других более эффективных мер

каких, например?

Ответить

Leo Uvarov

max
0

протесты?

Ответить

max smirnoff

Leo
0

ахахах

Ответить

Leo Uvarov

max
0

хихи

Ответить

Aleksey Bobkov

Mike
1

Начнут водить хороводы и дарить цветы

Ответить

Оксана Вихрова

–2

Никто и не собирался никому помогать! Цель пландемии - уничтожение среднего класса

Ответить

Sergei Timofeyev

Оксана
2

Средний класс? Это кто такие? В 2015 унитожили

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
4

доход 17 т.р.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

17281 рубль.

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
1

Сами всё прекрасно знаете

Ответить

Оксана Вихрова

Sergei
0

Если сравнивать владельцев бизнеса (ресторанов, баров и тд) с работниками бухгалтерии «Сидовых Машин», то, да, это все ещё средний класс

Ответить

Sergei Timofeyev

Оксана
0

Ну, какой же он средний класс? Кормить других может? Нет.

Ответить

Оксана Вихрова

Sergei
–2

Опять же смотря с чем сравнивать. Хоть закидайте меня дизлайками, но все это спланированная акция. Те же яйца, что и в 1917 году, только под другим соусом. В своё время я была сотрудником бухгалтерии с зп в 45.000, на хотелки денег не было. Сейчас владею рестораном, который да!! не приносит достаточного дохода, но возможность купить тот же автомобиль (без кредита) у меня есть и в условиях кризиса.

Ответить

Анон Плиз

Оксана
3

Хоть закидайте меня дизлайками, но все это спланированная акция

Ога. И все больницы, включая непрофильные, спланированно забили больными? 🤦🏻‍♂️

Ответить

Оксана Вихрова

Анон
2

В моем понимании при страшных заболеваниях тряпочка на лице это такая себе защита. А если уж мы представим, что все эти меры действительно сделаны во блага населения планеты, то объясните мне следующие вещи:
1. Почему при посадке в самолёт не контролируется соблюдение социальной дистанции?
2. Почему при пустых аэропортах не подаются рукава, а всех запихивают в автобусы?
3. Почему в тех же аэропортах ПО ВСЕЙ Европе нельзя есть при кафешках, но на сидениях в залах ожидания - пожалуйста 😂
4. Почему вообще из карантинных стран разрешён беспроблемный вылет (без тестов, разрешений и тд) в страны с относительно стабильной ситуацией?
5. Почему при посещении ресторана маску можно снять за столиком, в этой ситуации страшный, коварный вирус ждёт пока вы закончите трапезу?
6. Почему при рассадке в самолетах так же дистанция не соблюдается, а в бизнес-классе вообще можно лететь без маски.
Все это из моих наблюдений и список я могу продолжить.
Вот когда вы найдёте для себя вразумительные ответы на эти простые вопросы, можно начать разговор про забитые госпитали и проч

Ответить

Оксана Вихрова

Анон
0

«Эпидемии» год уже. А смертность то за год сколько составила? Посмотрите и потом за аналогичный период погуглите смертность от туберкулеза, малярии и прочих известных заболеваний 🙃

Ответить

Дядя Скрудж

Оксана
4

 «Эпидемии» год уже. А смертность то за год сколько составила?

Оксана, всё порядке. Вы в секте отрицателей ковида - это нормально для тех, кто ещё не столкнулся.
Когда заболеет ваша мама или папа, вы всё поймете и переосмыслите.
Хотя, возможно ваши мама и папа регулярно болеют туберкулезом, малярией и прочими известными заболеваниями, тогда да, тогда ковид для вас будет тоже чем-то обычным, ведь вы с этими заболеваниями сравниваете.

Ответить

Оксана Вихрова

Дядя
–2

Мои сама и папа прежде болели гриппом и орви. И в отличие от вас, рассуждающих сидя на диване и не выезжающих дальше своего района, я за время эпидемии объездила всю Европу от Мадрида до Таллинна и на машине и самолетами и кроме дебильных ограничений не вижу «страшных картин». Вижу только капитальную дезинформацию, которую СМИ вливают в ваши наивные ушки

Ответить

Sergei Timofeyev

Оксана
0

А 12 машин сможете за год? Службу доставки и такси? :)

Ответить

Оксана Вихрова

Sergei
0

Почему то у меня ощущение, что мы говорим о разных вещах.

Ответить

Sergei Timofeyev

Оксана
0

Средний класс о тех, кто может давать работу другим и генерировать деньги из денег в достаточном объёме, который бы их поддерживал. 

Ответить

Различный

Оксана
0

Скажите какую машину и за какое время? Ведь можно ладу гранту покупать год, а можно рэнжровер месяц и все без кредита :) В одном случае успех в руках, а в другом еще работать и работать и до среднего класса далековато. 

Ответить

Оксана Вихрова

Различн…
0

Так я и говорю, что все в сравнении. Давайте для начала определимся, кто для вас средний класс? Усманов?

Ответить

Евгений Бакулин

Оксана
0

Зависть детектед :-)

Ответить

Оксана Вихрова

Евгений
0

Не совсем поняла при чем тут зависть 🤔

Ответить

Aleksey Bobkov

2

Что значит потребовал? Может попросил или предложил?

Ответить

Илья Шишкунов

Aleksey
2

Алексей, избиратели в праве требовать, у нас (формально) пока ещё демократичная форма правления 

Ответить

Aleksey Bobkov

Илья
3

А, ну тогда ладно

Ответить

Yarro S

Aleksey
1

Почелобитничал

Ответить

VINIL

1

Бизнес думает только о прибыли... Как печально.

Ответить

Elshad Melikmamedov

VINIL
3

1. Не только. Еще он думает о своей выживаемости, о инветированных деньгах, кредитах которые никто не простит, арендрдателе, работниках и государстве которые всегда требуют 
2. Бизнес это и есть прибыль и заработать деньги. Всякие другие цели как сохранить природу уменьшить чтото там и так далее это отлично.
Но первая цель бизнеса это заработать. И это вполне нормально.

Ответить

Василий Степанов

VINIL
0

Таких дней, которые кормят год не так и много. Новогодние корпоративы в топе.

Ответить

VINIL

Василий
0

Полностью с вами согласен. Ну в принципе. Кто не боится, пускай выходят 😀 я за продуктами выхожу в три часа ночи. Потому что режим не совпадает с большинством.

Ответить

Василий Степанов

VINIL
0

алкашку в 3 ночи не продают. P.s. Я тоже по ночам хожу в магазин и на Главпочтамп

Ответить

VINIL

Василий
0

Нуу. Это не мое пойло. Людской блуд пускай уподобиться скоту. С новым годом их и снюса под губу 😏

Ответить

Василий Степанов

VINIL
0

а вы яйца магазинные моете с мылом?

Ответить

Alexandr Simonov

VINIL
0

«...Я выбрал кое-что другое... Почему? Да потому... Какие могут быть почему, когда ты под кайфом? Когда есть героин...»

Ответить

Различный Орзэмэс

VINIL
0

Бизнес про прибыль, работник про свою жеппу, государство про социум. Так и живем. 

Ответить

Вася Пражкин

2

Так власти и про народ также считает - новые народятся. Иначе чем объяснить снижение расходов на здравоохранение в следующем году.

Ответить

Daniil Levi

1

Зовите Басту!

Ответить

Александр Астров

1

Да не нужны этой стране предприниматели, это я уже давно понял

Ответить

Pavel Zakharov

Александр
0

стране-то нужны, но деды из руководства грезят о чеболях и гигантских производствах, причем государственных, всё что мельче в их системе координат это не бизнес, а игрушки какие-то. лет через 30 когда поколения сменятся и шишки набьются в очередной раз, может быть что-то и изменится.

Ответить

Hexen Sage

1

Правительство, конечно, идиоты, что не поддерживают бизнес, но цепочку "не закроемся -> потусим -> заболеем -> перестанем временно (не дай бог, *навсегда*) быть клиентами -> недополучим прибыль" никто не отменял.

Ответить

Евгений Бакулин

0

Ограничения не лишены разумности.
Другое дело - как это сделано?
Вопрос простой: кто за это заплатит?

По-хорошему, должна власть. Они хотят всё переложить на бизнес.

Вот, в этой плоскости и должен идти диалог - не отмена ограничений, а компенсация убытков бизнесу!

Ответить

max smirnoff

Евгений
0

никто никому ничего компенсировать не будет, разумеется
у нас государство никому ничего не должно, ни инвалидам ни пенсионерам (начинаю плач Ярославны)

Ответить

Евгений Бакулин

max
0

У нас нет государства - как системы, работающей в общественных интересах!

Есть бандиты, воспринимающие государственный бюджет, как свой личный, считающие себя вправе грабить население!

Ответить

malleyaa

–5

мне очень жаль рестораторов и другой бизнес. 
но ограничения разумны и доказали свою эффективность. сейчас нужно бороться за то, чтобы поскорее справиться с пандемией.

Ответить

max smirnoff

malleyaa
0

 но ограничения разумны и доказали свою эффективность

правда? )) 

Ответить

malleyaa

max
2

правда. что вас так удивляет?

Ответить

Евгений Бакулин

malleyaa
0

Вопрос один: кто за это заплатит?

Ответить

malleyaa

Евгений
0

ответ один: бизнес. и да, это не справедливо. но мы имеем то, что имеем.
я в свою очередь, лучше заплачу деньгами, чем жизнью своей или своих родственников.  

Ответить

Евгений Бакулин

malleyaa
0

Вы хозяин бизнеса?
Или Вы собираетесь чужими деньгами платить?

Ответить

malleyaa

Евгений
0

уже заплатила, не переживайте. 
бизнес, который был наполовину с родителями, ликвидировали.
плюс моя деятельность с марта по сентябрь немного пострадала.

чем бить будете?
а я, пожалуй, добавлю пару ссылок на статьи и исследования, которые доказывают эффективность ограничений:

https://www.sciencemag.org/news/2020/10/it-s-been-so-so-surreal-critics-sweden-s-lax-pandemic-policies-face-fierce-backlash

https://www.pnas.org/content/pnas/early/2020/03/12/2002616117.full.pdf

Ответить

Евгений Бакулин

malleyaa
0

Моё почтение!
Но Вы не вправе навязывать Ваш выбор другим!

IMHO, за такие решения должно платить государство!

От нашей оккупационной администрации/организованной преступной группировки такого ожидать не приходится.

Не отрицая наличия разумного зерна, то как это сделано - обычный бандитизм! Как они и привыкли делать всегда (последние 100 лет)

Ответить

Илья Шишкунов

0

Имхо, очень глупо требовать начать работу, всё равно не будет такой прибыли, как обычно в сезон, невозможно это будет сочетать с соблюдением минимально необходимых мероприятий, чтобы всем от ковида не слечь. 
Я бы просто возмещение денежное и дотации, может беспроцентные кредиты, но не открытие, открытие уже не спасёт, надо менять форматы, о чём все и говорят ещё с начала карантина 

Ответить

Sergey Bespalov

Илья
0

В Питере сейчас такая заболеваемость что к январю все уже переболеют. При этом на пике никаких ограничений не было, концерты, школы работали и тд.

Ответить

Илья Шишкунов

Sergey
1

Да я сам из СПб, сейчас правда не там, у нас очень хорошо губернатор Ленобласти сработал, а городу плевать было, никаких масок, никакой обработки общественных зон, проблема в том, что переболели не значит получили иммунитет, так что ситуация в городе крайне плачевная, как я считаю. 
У меня нет знакомого, который не болел бы ковидом из СПб, многие очень тяжело перенесли, смертей, к счастью, мало, а ещё, из-за того, что у нас китайцев больше, чем в МСК, либо ещё из-за чего, у нас ковид начался чуть ли не в новый год, я лично в марте переболел, было очень сложно (восполение носоглотки, гортани и связок, целый месяц на больничном дома, лекарства особо не помогали, врачи не понимали тогда, что и почему так), друзья переболели пневмонией все, как и родственники

Ответить

Sergey Bespalov

0

На самом деле запреты намного серьезнее чем тут указаны. Полностью запрещена работа общепита в ТЦ, автобусные экскурсии, и т.д. На фонтанке полный список.

Ответить

Илья Шишкунов

Sergey
0

Причем забавно, что в ТЦ запрещена даже доставка, т.е помещение вообще никак нельзя использовать 

Ответить

Val Krylov

0

Параллельно с удавливанием бизнеса репрессиями ему будут настойчиво "помогать", заваливая деньгами придворные банки на "льготные кредиты". А по итогу придут госкорпорации РосШаверма и РосРюмочная, всё "по просьбам трудящихся".

Ответить

Вебик Хороший

0

...если ответа не будет, организация может направить письмо Владимиру Путину

Не, ну это всё меняет конечно.

Ответить

Giant Schlong

0

 У нас нет государства - как системы, работающей в общественных интересах!

Идеалистическое какое-то представление о государстве.  Тащемта, государство — это инструмент диктатуры правящего класса. Что и наблюдается IRL

Ответить

Pavel Zakharov

Giant
0

а у вас представление слишком упрощённое. есть большая разница в "государственности" условных финляндии и туркменистана. в обоих случаях можно сказать что присутствует диктатура правящего класса, только для среднестатистического гражданина разница принципиальная))

Ответить

Giant Schlong

Pavel
0

 в обоих случаях можно сказать что присутствует диктатура правящего класса

Именно об этом я и сказал.

 а у вас представление слишком упрощённое

У меня представление верное. Упрощённым вы его считаете, судя по всему, только потому, что неявно предполагаете, что определение сути государства должно учитывать ощущения среднестатистического гражданина

Ответить

Антон piter

0

«Мы никого не интересуем. Власти считают, эти разорятся — новые придут», — сказала она. 

Цинично, но власти правильно считают. Рестораторский бизнес имеет крайне короткий цикл воспроизводства. Да и, в случае банкротства, не потребуется даже мебель вывозить из помещений. Туда просто заедут новые собственники из тех, кто сейчас жадными глазами ищет, что бы скупить подешёвке...  

Ответить

Airat Kafman

Антон
0

Простыми словами - рейдерский захват. 
Те, кто в свое время банкротил "убыточные" госпредприятия и потом выкупали их по дешевке, не особо меняют схемы.
Обанкротить административным ресурсом тех, кто стал бизнесменом потому что умеет, и поселить на их место тех, кто не умеет, но очень хочет (родственники и друзья)

Ответить

Злой Полушубок

0

Рестораторы, отельеры, турфирмы и перевозчики в Петербурге потребовали от городских властей

Да кто они такие, чтобы что-то требовать! Возомнили себе, что у них права какие-то есть.

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Василий Степанов

0

Надо каждому заведению выслать пофамильные списки и фото руководства Санкт-Петербурга и объявить этих товарищей персонами нон грата.
Пусть жрут в столовках и дома

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