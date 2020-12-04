В городе запретили работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января.

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Рестораторы, отельеры, турфирмы и перевозчики в Петербурге потребовали от городских властей смягчить введённые из-за коронавируса ограничения, сообщает РБК со ссылкой на заявление Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг Петербурга.

Совет обратился к губернатору Александру Беглову и потребовал в пятидневный срок пересмотреть введённые 2 декабря запреты. Власти ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а также закрыли театры, музеи, выставки до 10 января.

Закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование с приёмом пищи и напитков в «антисанитарных условиях», считают они.

«У малого бизнеса нет льгот на аренду, на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. Нечем платить зарплаты, сегмент не восстановился после первого локдауна, 40% предприятий так и не начали работу, а новые ограничения уже убивают малые предприятия общепита, так как выручка в декабре обычно перекрывает достаточно пустой для этого сегмента январь», — говорится в заявлении.

Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова в разговоре с РБК заявила, что бизнес «не слышат». «Мы никого не интересуем. Власти считают, эти разорятся — новые придут», — сказала она. Она сообщила, что, если ответа не будет, организация может направить письмо Владимиру Путину.