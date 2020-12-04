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«Власти считают, эти разорятся — новые придут»: бизнес в Петербурге потребовал разрешить работу ресторанов в Новый год Материал редакции
В городе запретили работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января.
Рестораторы, отельеры, турфирмы и перевозчики в Петербурге потребовали от городских властей смягчить введённые из-за коронавируса ограничения, сообщает РБК со ссылкой на заявление Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг Петербурга.
Совет обратился к губернатору Александру Беглову и потребовал в пятидневный срок пересмотреть введённые 2 декабря запреты. Власти ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а также закрыли театры, музеи, выставки до 10 января.
Закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование с приёмом пищи и напитков в «антисанитарных условиях», считают они.
«У малого бизнеса нет льгот на аренду, на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. Нечем платить зарплаты, сегмент не восстановился после первого локдауна, 40% предприятий так и не начали работу, а новые ограничения уже убивают малые предприятия общепита, так как выручка в декабре обычно перекрывает достаточно пустой для этого сегмента январь», — говорится в заявлении.
Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова в разговоре с РБК заявила, что бизнес «не слышат». «Мы никого не интересуем. Власти считают, эти разорятся — новые придут», — сказала она. Она сообщила, что, если ответа не будет, организация может направить письмо Владимиру Путину.
Обращение к губернатору Петербурга направила и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Она предложила властям выработать необходимые меры без закрытия предприятий совместно с бизнесменами.
Рестораторы не шарят, а надо вот как:
1) рекламируете корпоративы
2) заключаете с физиками договор субаренды помещения
3) через отдельное ИП заключаете договор кейтерингового обслуживания с выездом
4) работаете все новогодние праздники под флагом «мы вообще не при делах, просто сдали в аренду помещение с мебелью»
для физиков даже штрафа нет за такие гулянки. Вы думаете как чиновники гулять собираются? Вот так!
Можно проще - анонсировать концерт Басты в ресторане, 100% проверяющих не будет, проверено.
А что мешает дома потусить? https://www.youtube.com/watch?v=unfh8KynS-0 Мы кстати записывали этот ролик)
Молодца, а то тут Ниазяны всякие развели плач Ярославны, фублин
О крутяк! Я дорос до Дениса, меня стали упоминать в комментах! 👍
На п.3 схема ломается, если собственники у кейтеринга и ресторана одни и те же (либо родственники).
Ну это если задаться целью ее сломать, конечно.
«Власти считают, эти разорятся — новые придут»
Да что там власти, половина комментаторов VC тоже так считают.
И?
Это жёсткая правда.
Даже после контрсанкций, которые убили весь рынок потребления в РФ, какие-то компании пришли и выстрелили, просто минус в том, что это повышает общий уровень рисков, а значит приходить будет всё меньше и меньше
Правда то правда. Но это же не просто взять, молоток кинуть на пол и сказать "я увольняюсь, я ухожу". На собственниках висят сотрудники с зарплатами, поставщики, кредиты, ипотеки, вложенные силы и время в конце концов.
Любой разумный собственник в российской системе сейчас обязан кинуть сотрудников, помощи не будет, риски никто уже не успеет разделить, крупные компании (вроде доставок мейла) только ужесточили условия сотрудничества, нужно сохранить хоть какие-то активы, чтобы потом отыграть, а значит, что сейчас вообще ничего нельзя тратить
Простые люди в любом случае в жёстком минусе, но при спасении бизнесов этот минус будет не такой длительный, имхо офк.
Жёсткая правда в том, что у людей, которые работают в тех разорившихся компаниях есть семьи, кредиты и прочее. Может наступить такой момент, что у этих людей будут вопросы: зачем рушить рабочие места и никак не поддерживать отрасль.
Это так, но с этим ничего делать не будут, им плевать на тех, кто ниже.
Вопросы всегда были, решались они силовым путём и не в пользу предпринимателей или работников
М? И что теперь? Это рынок. Он подвижен, а не как советское НИИ.
Любой предприниматель это понимает. Но возникает вопрос к властям. Почему налогоплательщикам не помочь бы, что бы сохранить рабочие места и тот самый бизнес, который как бы и наполняет кормушку?
Правящие миром глобальные корпорации использовали пандемию или инфондемию как способ обогатиться, как за счет стимулов, так и за счет разрушения малого-среднего бизнеса.
Несмотря на то, что они хвалят основных работников за их жертвы, им не повышали зарплату. Бедные стали еще беднее. Рабочие места вымирают и выходом становится идти работать на глобальные корпорации, которые становится по сути полным хозяином жизни человека.Не это ли их конечная цель?
Все это будет объяснятся "катастрофической ситуацией, "пандемией" и т.д. СМИ будут 24 часа в сутки молотить по мозгам происходящей "эпидемиологической катастрофой". Они потребуют совершить "великий подвиг" - пожертвовать своей работой, своими мечтами и всеми интересами, ради "победы" над вирусом.
А если Беглов не удовлетворит требования, то что?
По ссылке написано, что пригрозили обращением к президенту, удачи им.
Текущий хичхакер
Ха, действительно удачи. Только ща новость читал что жене Пескова 30кк минкульт дал на новогоднее ледовое шоу (на которое билеты продают). Вообще уже не стесняются ничего. А людям помочь так денег нема.
По закону на обращения должны отвечать в течение 30 дней - вот, Новый год пройдёт - им и ответят на обращение к президенту :-)
Она сообщила, что, если ответа не будет, организация может направить письмо Владимиру Путину
Рабы побегут плакаться к царю
Вместо других более эффективных мер
Вместо других более эффективных мер
каких, например?
протесты?
Никто и не собирался никому помогать! Цель пландемии - уничтожение среднего класса
Средний класс? Это кто такие? В 2015 унитожили
доход 17 т.р.
17281 рубль.
Если сравнивать владельцев бизнеса (ресторанов, баров и тд) с работниками бухгалтерии «Сидовых Машин», то, да, это все ещё средний класс
Ну, какой же он средний класс? Кормить других может? Нет.
Опять же смотря с чем сравнивать. Хоть закидайте меня дизлайками, но все это спланированная акция. Те же яйца, что и в 1917 году, только под другим соусом. В своё время я была сотрудником бухгалтерии с зп в 45.000, на хотелки денег не было. Сейчас владею рестораном, который да!! не приносит достаточного дохода, но возможность купить тот же автомобиль (без кредита) у меня есть и в условиях кризиса.
В моем понимании при страшных заболеваниях тряпочка на лице это такая себе защита. А если уж мы представим, что все эти меры действительно сделаны во блага населения планеты, то объясните мне следующие вещи:
1. Почему при посадке в самолёт не контролируется соблюдение социальной дистанции?
2. Почему при пустых аэропортах не подаются рукава, а всех запихивают в автобусы?
3. Почему в тех же аэропортах ПО ВСЕЙ Европе нельзя есть при кафешках, но на сидениях в залах ожидания - пожалуйста 😂
4. Почему вообще из карантинных стран разрешён беспроблемный вылет (без тестов, разрешений и тд) в страны с относительно стабильной ситуацией?
5. Почему при посещении ресторана маску можно снять за столиком, в этой ситуации страшный, коварный вирус ждёт пока вы закончите трапезу?
6. Почему при рассадке в самолетах так же дистанция не соблюдается, а в бизнес-классе вообще можно лететь без маски.
Все это из моих наблюдений и список я могу продолжить.
Вот когда вы найдёте для себя вразумительные ответы на эти простые вопросы, можно начать разговор про забитые госпитали и проч
«Эпидемии» год уже. А смертность то за год сколько составила? Посмотрите и потом за аналогичный период погуглите смертность от туберкулеза, малярии и прочих известных заболеваний 🙃
«Эпидемии» год уже. А смертность то за год сколько составила?
Оксана, всё порядке. Вы в секте отрицателей ковида - это нормально для тех, кто ещё не столкнулся.
Когда заболеет ваша мама или папа, вы всё поймете и переосмыслите.
Хотя, возможно ваши мама и папа регулярно болеют туберкулезом, малярией и прочими известными заболеваниями, тогда да, тогда ковид для вас будет тоже чем-то обычным, ведь вы с этими заболеваниями сравниваете.
Мои сама и папа прежде болели гриппом и орви. И в отличие от вас, рассуждающих сидя на диване и не выезжающих дальше своего района, я за время эпидемии объездила всю Европу от Мадрида до Таллинна и на машине и самолетами и кроме дебильных ограничений не вижу «страшных картин». Вижу только капитальную дезинформацию, которую СМИ вливают в ваши наивные ушки
А 12 машин сможете за год? Службу доставки и такси? :)
Почему то у меня ощущение, что мы говорим о разных вещах.
Средний класс о тех, кто может давать работу другим и генерировать деньги из денег в достаточном объёме, который бы их поддерживал.
Различный
Скажите какую машину и за какое время? Ведь можно ладу гранту покупать год, а можно рэнжровер месяц и все без кредита :) В одном случае успех в руках, а в другом еще работать и работать и до среднего класса далековато.
Так я и говорю, что все в сравнении. Давайте для начала определимся, кто для вас средний класс? Усманов?
Зависть детектед :-)
Что значит потребовал? Может попросил или предложил?
Алексей, избиратели в праве требовать, у нас (формально) пока ещё демократичная форма правления
Бизнес думает только о прибыли... Как печально.
1. Не только. Еще он думает о своей выживаемости, о инветированных деньгах, кредитах которые никто не простит, арендрдателе, работниках и государстве которые всегда требуют
2. Бизнес это и есть прибыль и заработать деньги. Всякие другие цели как сохранить природу уменьшить чтото там и так далее это отлично.
Но первая цель бизнеса это заработать. И это вполне нормально.
Таких дней, которые кормят год не так и много. Новогодние корпоративы в топе.
алкашку в 3 ночи не продают. P.s. Я тоже по ночам хожу в магазин и на Главпочтамп
«...Я выбрал кое-что другое... Почему? Да потому... Какие могут быть почему, когда ты под кайфом? Когда есть героин...»
Различный Орзэмэс
Бизнес про прибыль, работник про свою жеппу, государство про социум. Так и живем.
Так власти и про народ также считает - новые народятся. Иначе чем объяснить снижение расходов на здравоохранение в следующем году.
Да не нужны этой стране предприниматели, это я уже давно понял
стране-то нужны, но деды из руководства грезят о чеболях и гигантских производствах, причем государственных, всё что мельче в их системе координат это не бизнес, а игрушки какие-то. лет через 30 когда поколения сменятся и шишки набьются в очередной раз, может быть что-то и изменится.
Правительство, конечно, идиоты, что не поддерживают бизнес, но цепочку "не закроемся -> потусим -> заболеем -> перестанем временно (не дай бог, *навсегда*) быть клиентами -> недополучим прибыль" никто не отменял.
Ограничения не лишены разумности.
Другое дело - как это сделано?
Вопрос простой: кто за это заплатит?
По-хорошему, должна власть. Они хотят всё переложить на бизнес.
Вот, в этой плоскости и должен идти диалог - не отмена ограничений, а компенсация убытков бизнесу!
никто никому ничего компенсировать не будет, разумеется
у нас государство никому ничего не должно, ни инвалидам ни пенсионерам (начинаю плач Ярославны)
У нас нет государства - как системы, работающей в общественных интересах!
Есть бандиты, воспринимающие государственный бюджет, как свой личный, считающие себя вправе грабить население!
мне очень жаль рестораторов и другой бизнес.
но ограничения разумны и доказали свою эффективность. сейчас нужно бороться за то, чтобы поскорее справиться с пандемией.
но ограничения разумны и доказали свою эффективность
правда? ))
Вопрос один: кто за это заплатит?
Вы хозяин бизнеса?
Или Вы собираетесь чужими деньгами платить?
уже заплатила, не переживайте.
бизнес, который был наполовину с родителями, ликвидировали.
плюс моя деятельность с марта по сентябрь немного пострадала.
чем бить будете?
а я, пожалуй, добавлю пару ссылок на статьи и исследования, которые доказывают эффективность ограничений:
https://www.sciencemag.org/news/2020/10/it-s-been-so-so-surreal-critics-sweden-s-lax-pandemic-policies-face-fierce-backlash
https://www.pnas.org/content/pnas/early/2020/03/12/2002616117.full.pdf
Моё почтение!
Но Вы не вправе навязывать Ваш выбор другим!
IMHO, за такие решения должно платить государство!
От нашей оккупационной администрации/организованной преступной группировки такого ожидать не приходится.
Не отрицая наличия разумного зерна, то как это сделано - обычный бандитизм! Как они и привыкли делать всегда (последние 100 лет)
Имхо, очень глупо требовать начать работу, всё равно не будет такой прибыли, как обычно в сезон, невозможно это будет сочетать с соблюдением минимально необходимых мероприятий, чтобы всем от ковида не слечь.
Я бы просто возмещение денежное и дотации, может беспроцентные кредиты, но не открытие, открытие уже не спасёт, надо менять форматы, о чём все и говорят ещё с начала карантина
В Питере сейчас такая заболеваемость что к январю все уже переболеют. При этом на пике никаких ограничений не было, концерты, школы работали и тд.
Да я сам из СПб, сейчас правда не там, у нас очень хорошо губернатор Ленобласти сработал, а городу плевать было, никаких масок, никакой обработки общественных зон, проблема в том, что переболели не значит получили иммунитет, так что ситуация в городе крайне плачевная, как я считаю.
У меня нет знакомого, который не болел бы ковидом из СПб, многие очень тяжело перенесли, смертей, к счастью, мало, а ещё, из-за того, что у нас китайцев больше, чем в МСК, либо ещё из-за чего, у нас ковид начался чуть ли не в новый год, я лично в марте переболел, было очень сложно (восполение носоглотки, гортани и связок, целый месяц на больничном дома, лекарства особо не помогали, врачи не понимали тогда, что и почему так), друзья переболели пневмонией все, как и родственники
На самом деле запреты намного серьезнее чем тут указаны. Полностью запрещена работа общепита в ТЦ, автобусные экскурсии, и т.д. На фонтанке полный список.
Причем забавно, что в ТЦ запрещена даже доставка, т.е помещение вообще никак нельзя использовать
Параллельно с удавливанием бизнеса репрессиями ему будут настойчиво "помогать", заваливая деньгами придворные банки на "льготные кредиты". А по итогу придут госкорпорации РосШаверма и РосРюмочная, всё "по просьбам трудящихся".
...если ответа не будет, организация может направить письмо Владимиру Путину
Не, ну это всё меняет конечно.
У нас нет государства - как системы, работающей в общественных интересах!
Идеалистическое какое-то представление о государстве. Тащемта, государство — это инструмент диктатуры правящего класса. Что и наблюдается IRL
а у вас представление слишком упрощённое. есть большая разница в "государственности" условных финляндии и туркменистана. в обоих случаях можно сказать что присутствует диктатура правящего класса, только для среднестатистического гражданина разница принципиальная))
в обоих случаях можно сказать что присутствует диктатура правящего класса
Именно об этом я и сказал.
а у вас представление слишком упрощённое
У меня представление верное. Упрощённым вы его считаете, судя по всему, только потому, что неявно предполагаете, что определение сути государства должно учитывать ощущения среднестатистического гражданина
«Мы никого не интересуем. Власти считают, эти разорятся — новые придут», — сказала она.
Цинично, но власти правильно считают. Рестораторский бизнес имеет крайне короткий цикл воспроизводства. Да и, в случае банкротства, не потребуется даже мебель вывозить из помещений. Туда просто заедут новые собственники из тех, кто сейчас жадными глазами ищет, что бы скупить подешёвке...
Простыми словами - рейдерский захват.
Те, кто в свое время банкротил "убыточные" госпредприятия и потом выкупали их по дешевке, не особо меняют схемы.
Обанкротить административным ресурсом тех, кто стал бизнесменом потому что умеет, и поселить на их место тех, кто не умеет, но очень хочет (родственники и друзья)
Рестораторы, отельеры, турфирмы и перевозчики в Петербурге потребовали от городских властей
Да кто они такие, чтобы что-то требовать! Возомнили себе, что у них права какие-то есть.
Надо каждому заведению выслать пофамильные списки и фото руководства Санкт-Петербурга и объявить этих товарищей персонами нон грата.
Пусть жрут в столовках и дома
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