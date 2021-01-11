Владельцы керамических мастерских, кондитерских, магазинов растений и экотоваров.

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Владельцы небольших цветочных — о своём бизнесе, вложениях на старте и о том, какие растения сейчас в моде («тенелюбивые и неубиваемые»).

В «высокий» сезон такой магазин приносит до 100 тысяч рублей выручки в месяц. Выращивать цветы можно и в обычной квартире, а продавать через Instagram.

Магазин « Полигон ». Там продают флорариумы — композиции из цветов в стеклянных горшках

Екатерина Затуливетер, желая начать свой бизнес и одновременно помогать людям, в 2015 году открыла «Альтуризм». Агентство организовывает поездки в небольшие города и деревни России.

Туры стоят по 20–25 тысяч рублей, в основном отдыхающие помогают местным что-то ремонтировать или убирать. Выручки хватает, чтобы немного заработать. Основной доход компании приносят тренинги по социальному предпринимательству.

Гости помогают в центре травяных сборов «Смоленское поозерье»

Опыт предпринимателей, которые продают «specialty tea» из Китая или Таиланда:

Если заложить на открытие 3 млн рублей, подсчитал владелец сети «Мойчай.ру» Сергей Шевелёв, 1–1,5 млн уйдут на закупку первой партии товара, остальное — на аренду и минимальный ремонт помещения.

Привлекают аудиторию в основном через образовательные видео на YouTube и мероприятия, где можно попробовать напиток.



Чай можно продавать и на маркетплейсах — так делают предприниматель Сергей Калашников и его партнёр.

У Александра Бабицкого хобби переросло в бизнес, предпринимателю нравилось ходить на яхтах. Он получил лицензию шкипера, но в образовании было много пробелов: обучили только азам. И Бабицкий развил навыки на практике — ходил в море в качестве шкипера.

Со временем он начал проводить туры, но вскоре устал от них — поэтому взялся за яхтенную школу. Годовая выручка, по словам Бабицкого, составляет около 4,5 млн рублей. Учатся в школе люди, которые зарабатывают около €5000–6000 в месяц.

Сергей Поярков «ипешничает» в небольшом городе четырнадцатый год: занимался терминалами для приёма платежей, вендингом, франшизой Subway. В прошлом году он открыл «клона Delivery Club».

Дали знать региональные проблемы: к примеру, для доставки из-за плохих дорог понадобилась «Нива».

Как выживали в карантин — к примеру, делали промонаборы из гречки и тушёнки.

В каких каналах продвигались и что сработало — от брендированных сумок до баннеров на дорогах.

Владельцы заведений из Томска, Санкт-Петербурга и Москвы о затратах, формате и развитии своего заведения. Ну и как переживают пандемию.

Мария Солодова и Светлана Иванюченко из московской кондитерской Bake Me Happy делают «голые» торты в стиле нью-йоркской Milk Bar Bakery

Мысли столичных предпринимателей и керамиста из Иркутска: что нужно для запуска и поддержки бизнеса и как разнообразить дело.

К примеру, нередко керамисты совмещают производство посуды, игрушек или сувениров и мастер-классы. Вложения в запуск зависят от масштаба проекта — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В сезон можно выручить от 150 до 300 тысяч рублей.

Игрушки от Мари Сокол и Артемия Таволжанского, владельцев мастерской керамики «Красно» из Иркутска

Концепция zero waste — отказ от одноразовой упаковки, пакетов и продажа товаров в свою тару. Такие магазины в России в 2017–2018 годах.

Банки от косметики экопроизводителей можно сдать обратно в магазин

Вложения в запуск разные: Татьяна Семенова Томска потратила 500–700 тысяч рублей, Ксения Лаврентьева из Сочи — 1,5 млн рублей. Аудитория у таких магазинов разная: где-то за покупками приходят миллениалы, где-то — пенсионеры и ответственные родители. Поэтому часто, говорят владельцы, проект больше идейный, нежели коммерческий.

Артём Поршуков не планировал заниматься продажей муравьёв: в 2017 году он наткнулся на упоминание муравьиных ферм в «Яндекс.Вордстате». Разобрался довольно быстро, да и порог входа, по словам Поршукова, оказался невысоким — «до 100 тысяч рублей».

Он протестировал нишу — и к 2020 году выручка интернет-магазина «Мистер Ант» достигла 20 млн рублей в год.

Одно время Артём Ружейников вычислял товар-бестселлер с помощью Amazon и AliExpress: в списке были магнитные календари на холодильник, фоторамки, светильники. Предприниматель остановился на календарях, но продукт не взлетел.

Ружейников взялся тестировать спрос на другие товары — и знакомый дистрибьютор рассказал ему о набирающих популярность деревянных пазлах. Сделав лид-форму, предприниматель убедился, что их действительно хотят покупать, и придумал бренд Unidragon.

Производство у Ружейникова было от другого бизнеса, поэтому его наладили довольно быстро — и тут же попытались выйти с товаром в Европу и США.

Истории трёх производств:

Бренд верхней одежды Dreamwhite из Петербурга: на цех ушло 8 млн рублей, он нужен, чтобы быстро перестраиваться под спрос.

Товары для детей «Мимими»: цех обошёлся в 400 тысяч рублей, но часть продукции шьют сторонние фабрики.

Бюро по разработке одежды 2BD-studio: на производство потратили 3,1 млн рублей, но больше проблем было с тканями и поиском хороших швей.

В США бункеры строят уже давно, и с пандемией спрос только вырос. В России они только входят в моду, как и комнаты безопасности — последняя стоит минимум 1 млн рублей. Бункер от одного из героев материала «Мосбункера» обойдётся стоит по меньшей мере 2,5 млн рублей: на четырёх человек, площадью 50м².