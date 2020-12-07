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Глава Минздрава предложил ограничить передвижение между регионами — его помощник назвал слова «вырванными из контекста» Материал редакции
Фраза об ограничении передвижений была частью научного доклада, заявил помощник Мурашко.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на фоне второй волны коронавируса предложил ограничить передвижение людей между российскими регионами и сказал во время конференции «Медицина и качество», цитирует главу Минздрава ТАСС.
«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», — заявил Мурашко.
Вскоре после того как слова Мурашко опубликовали СМИ, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заверил, что ведомство не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан по России.
В рамках доклада Мурашко также заявлял, что ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы в России до тех пор, пока распространение инфекции не получиться сдерживать с помощью лекарств. «Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой»,— сказал он.
Видимо просто чуть раньше времени проговорился.
"Девальвации не будет. Твёрдо и четко".
То ощущение, когда уже купил билет навестить родню😁
Надеюсь в январе улечу.
Он за время вашего отсутствия, такого наворотить могут, что пожалеете о своих словах.
А я не в туристическую поездку )
тогда примите мои поздравления.
А когда собираюсь вводить ограничение между регионами? Надеюсь, смогу уехать после нового года домой от родственников)
Ну да, компании сами по себе не обанкротятся. Трафик уронили, кредиты раздали, теперь ждут, когда компании одна за другой начнут подавать заявки на закрытие.
Красавцы. Отличная схема отъема бизнеса, а главное легальная и массовая.
Ждем теперь обвала фондовый рынков, чтобы наверняка. Вроде как с эпл должен его начать обваливать.
А кем организована схема отьема бизнеса по всему миру ? Шизофрениками по типу тебя ?
Теми, кто организовал коронавирусную панику. Наднациональными структурами.
Если бы одной из главных целей не было обанкротить и отобрать все сразу, то схему с "государственными кредитами никто бы не применял. А то как хитро сделали, кредиты раздали, людей по домам загнали, покупательная способность рухнула, зп платить особо нечем, налоги не отменили, зато мораторий на банкротство ввели)) Т.е. если у компании нечем выплачивать долги, то государство легально отбирает компанию и гуляй Вася. А люди бежали, брали эти кредиты под зарплаты, надеясь, что ковид пройдет к лету, но не тут то было. Сорян как говорится.
А сейчас все сидят в долгах по самые ноздри и это при условии, что настоящее падение даже не начиналось еще.
Отличная схема отъема бизнеса, а главное легальная и массовая.
"Забирают" доходный бизнес. Какой смысл и что вообще забирать у мелкого ИП, который пострадал больше всего.
Про мелкий и речи не идет.
Смотрите на список "Системообразующих" компаний, вот основная цель, все остальное - второстепенная.
А вы берите кредиты на развитие бизнеса, превышающие стоимость самого бизнеса.
В регионах меньше 400 заболевших у день, в Москве 8000. Кажется, если вводить ограничение, то только между Москвой и Россией.
Пока будут строить заграждения или развёртывать оцепление, ещё больше человек заразится.
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Это ж официальные данные) Они к реальности отношения никакого не имеют. На 5 умножайте (минимум) в регионах.
P.S. Весной, помню, Беглов конкретно проговорился, но никто этого не заметил. Тогда в Питере было 10к активных случаев и он сказал, что все 10к коек заняты. Но 100% заболевших уже тогда не госпитализировали, т.е. он сам подтвердил, хотя и не хотел, что их данные - вранье и куча народу не учитывается.
Идиоты!
думаю, отсечка на 30к по стране
введут карантин для прибывающих из Москвы и, может быть, регионов с высоким темпом роста количества заболевших
Действительно идиоты. Игра слов , требуют наверное -это же не предложения ограничения. Нет. Это так к слову. 🙂
Я тоже предлагал ограничить передвижение между регионами. Еще весной, супруге на кухне, предлагал. А теперь дошло до министра, но уже поздно. Теперь следует только разводить руками.
Ну подождите пол годика, и министр тоже скажет, что пора разводить руками
Мурашко. Один его взгляд - и ты сам не захочешь выходить из комнаты.
Фраза об ограничении передвижений была частью научного доклада
Один из гаубицы стреляет, празднуя назначение на новую должность, другой - научный доклад несёт в массы (нет там ничего научного от слова совсем). 2020, остановись! Я сойду.
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