Фраза об ограничении передвижений была частью научного доклада, заявил помощник Мурашко.

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко на фоне второй волны коронавируса предложил ограничить передвижение людей между российскими регионами и сказал во время конференции «Медицина и качество», цитирует главу Минздрава ТАСС.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», — заявил Мурашко.

Вскоре после того как слова Мурашко опубликовали СМИ, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заверил, что ведомство не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан по России.

Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе [...] в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста. Алексей Кузнецов помощник главы Минздрава