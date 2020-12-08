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Рая Хачатрян
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«Удар хуже локдауна»: петербургские бары и кафе создали «Карту сопротивления» против запретов на работу в Новый Год Материал редакции

Все заведения, присоединившиеся к карте, будут работать.

75 комментариев
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В Петербурге создали «Карту сопротивления», на которой указаны бары, кафе и рестораны, которые, несмотря на запрет властей, решили продолжить принимать посетителей в первые дни новогодних праздников, пишет РБК. К проекту уже присоединилось более 100 заведений.

«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — написано в описании карты.

РБК пишет, что идея проекта принадлежит предпринимателю Александру Коновалову. По его словам, инициативу поддержали уже около 200 заведений, их добавят на карту в течение ближайшего времени. «Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются», — сказал он.

Коновалов добавил, что санкции Роспотребнадзора ему не страшны: «какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна», — заявил он.

Он объяснил, что за новогодние корпоративы и банкеты ресторанам платят еще в сентябре, эти деньги тратят на аренду, прошлые убытки и зарплаты. После отмены корпоративов заказчики требуют у них деньги. «Как ресторанам вернуть деньги за 10 банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны», — рассказал Коновалов.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили РБК, что власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам. Нарушителей правил ждут санкции, добавили власти.

  • Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а также закрыли театры, музеи, выставки до 10 января.

  • 4 декабря бизнес потребовали от городских властей смягчить введённые ограничения: закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование в «антисанитарных условиях, считают они,

  • Обращение к губернатору города направила также общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Она предложила властям выработать необходимые меры без закрытия предприятий совместно с бизнесменами.

#новость #санктпетербург

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75 комментариев Накачай стартап
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Maxim Lialin

35

Ждём следующую серию, «Империя наносит ответный удар» =)

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Нежный шмель

15

Ситуация : 5% коек свободно в Санкт-Петербурге. Что мы делаем? Сопротивляемся закрытию баров,ресторанов. 
Ситуация: работник\владелец бара\ресторана 12 часов ждет скорую,задыхается, получает поражение легких и умирает.
Ой.

Ответить

Vladislav Stan

Нежный
24

Да людей еще не отпустило от чипизации, 5g, Билла Гейтса и масок, которые признак рабства. Им кажется, что они сопротивляются новому мировому порядку, не меньше. Грустно все это. Сколько должно умереть, чтобы до всех дошло? 

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Arthur Niazyan

Vladislav
16

Так прихватизировавшие власть не дают особо выбора. Умереть от неоплачиваемого локдауна или умереть от вируса. Причём от вируса, если нет хронических заболеваний, меньше шансов умереть. Вот и весь выбор.

Или бастовать нужно наоборот. Сидя всем дома? Тоже варик, но нет финансовой подушки.

Ответить

Artem Ilchenko

Arthur
4

Тут пропущен важный секретный вариант: заведения закрыть и всем помочь из кубышки. Но это, конечно, фантастика.

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Михаил Похеров

Artem
1

Что вы, разве ради этого платили НДПИ, НДС, платоны, акцизы, налоги на налоги, постоянное повышение цен. Черный день, для которого создавался Фонд на черный день, ещё не наступил. 

Ответить

Антон Гранд

Arthur
1

Единственный разумный комментарий.

Ответить

Danila Romanov

Arthur
0

Надо просто организовать лотерею на свободные места в больнице, вытянул плохой билет - лежи умирай дома. Так можно уменьшить нагрузку на мед персонал.

Ответить

Arthur Niazyan

Danila
1

Да, не успели полностью медицину оптимизировать. Не доработали. Нужно было больше больниц и поликлиник сократить. 

Ответить

Danila Romanov

Arthur
0

надо было сделать в 10 раз больше врачей на всякий случай

Ответить

Arthur Niazyan

Danila
0

Нужно было сохранить что имелось и повышать эффективность.

Ответить

Danila Romanov

Arthur
0

а что имелось? чудо медицина СССР, при которой продолжительность жизни и возраст дожития на пенсии сокращались с 1960 года?

Ответить

Максим Никитин

Нежный
7

Постойте-ка, а где же аналоговнетная вакцина, которая всех спасёт?

Ответить

Mika

Максим
1

В смысле? Прививать уже начали. 

Ответить

Ильдар Муртазен

Максим
–1

В Омерике)

Ответить

Arthur Niazyan

Нежный
3

Закроют бары - народ тусуясь все праздники на квартирах перезаражается. Ну и подпольные сходняки никуда не денутся.

Ответить

Нежный шмель

Arthur
3

Ух! Квартирники)) Прям как перед развалом СССР))) Ощущение, что ты против системы!) 
Лучше пусть в квартирах заражаются - контактов со случайными людьми меньше.

Ответить

Александр Якунин

Нежный
0

Натянуто , но да.
Питер возможно сядет на локдаун, а они все хихоньки да хахоньки, а ещё культурная столица

Ответить

Нежный шмель

Александр
–2

Надеюсь,что да. Но думаю,что нет. Хоть власти Питера и просят не приезжать на каникулы к ним... Но город не закрывают. Не выгодно.
Так и будут полумерами. Пока кто-то важный не хлопнет кулаком по столу и не прикажет.

Наш губер вот точно такой же - смотрит на Собянина, плюс пишет что будьте осторожны, болезнь опасная. Но вводит половинчатые меры - это закрыл,а это открыл.
Тут дал рекомендают. А вы как заболели - так сами виноваты - я же вас предупреждал!

Ответить

Arthur Niazyan

Нежный
8

Полумеры от полумэров.

Ответить

Максим Никитин

Александр
–2

Зато почему-то никто не вспоминал о локдауне, когда нужно было детей загнать в школы и университеты - а то вдруг окажется, что можно учиться и на удаленке и половина преподов не нужна

Ответить

Алексей Бровко

Максим
8

Неожиданно на удалёнке то же нужны "преподы". Видосик сам на вопросы не ответит, человеческим языком не повторит и под не очень умных детей не полстроится

Ответить

Вадим Демидов

20

На идиотские инициативы будут создаваться и карты, и любые формы организованного протеста. Людям не разрешают работать и зарабатывать в абсолютно легальных сферах. И позиция, как мне кажется, тут такая - работать буду, а вот оштрафуют или нет - ещё непонятно. А если закрыться, то потеряю сотрудников, помещение, бизнес. Да, за 2-3 дня такой катастрофы не случится, но где гарантии, что всё закончится 3 января? Почему ковид агрессивно нападает после 23:00 только в кафе и барах, а в ТЦ и переполненных маршрутках не нападает? Потому что прикрыть бары и кафе гораздо проще, чем остановить городской транспорт и работу крупных торговых центров, которые зачастую дотируют муниципалитеты, потому что без походов в бары/рестораны проще прожить, чем без транспорта. Только вот владельцам и работникам этих баров/ресторанов ни разу так не проще.

Ответить

Юрий Белоножкин

Вадим
–3

Антипрививочники подъехали

Ответить

Игорь Соколовский

Юрий
1

Поезжайте обратно

Ответить

Nick

15

Карта конечно интересно, но мне одному кажется, что это облегчит их нахождения для проверяющих? 🥴

Ответить

Gosoo Gosoo

Nick
0

Так и есть. Наверняка рейды будут по этим объектам.

Ответить

Dmitry Porkhaev

14

Там 95% кальянные , 3% ужасные бары/рюмочные , 2% шавермы.

Такое себе новогоднее настроение😅

Ответить

Юрий Белоножкин

Dmitry
3

Ага, кальянные просят оставить их в работе в разгар вирусной инфекции, бьющей по легким. Очень молодцы такие предприниматели.

Ответить

Нежный шмель

Dmitry
1

Это культура баров Питера!

Ответить

Madina Djalilova

10

Закрываешь - помогай.
Владельцы заведений не из жадности нарушают закон.
Им нужно как-то выжить и никакой помощи от государства. Абсолютно.
Вернули бы уплаченные налоги в виде гос помощи и уже бы им стало полегче

Ответить

Юрий Белоножкин

Madina
0

 нарушают закон

Они это даже сами понимают, это в России прям в ДНК уже. 

Ответить

Михаил Похеров

Юрий
1

Щас вам кодить запретят, или чем вы там занимаетесь, будете смиренно подчиняться? Обходится он из здравого смысла, а не потому что какое-то там сопротивление кому-либо 

Ответить

Юрий Белоножкин

Михаил
1

Если запретят, то перестану. В моей системе координат правила есть правила и по моей жизни это оправдывает себя и все упрощает. Я следую правилам и требую того же от других во взаимоотношениях со мной. А не так, как в нашей азиатской культуре поиска вариантов, когда их искать не надо.

Ответить

Aleks Fox

Юрий
0

В России столько "понятных" и "адекватных" законов что нарушил ты или нет будет решать товарищ майор в зависимости от его настроения в данный момент

Ответить

Key Lansky

Madina
1

Думаю, что Вы будете удивлены, увидев цифры фактически уплаченных рестораторами налогов.

Ответить

Артур Гаврончук

2

Надо этих владельцев в ковидные больницы водить на экскурсию. Показывать гримасы ужаса и отчаяния на лицах тех, кто пытается вдохнуть, но не может. Заставлять их смотреть им в глаза. А потом в ковидных реанимациях заставлять еще полы драить без защиты.

Сопротивление ... Коммерсы пустоголовые. Черти. Надеюсь их хорошо откошмарят. В 1-2 маски-шоу заедут и остальные свои кафешки досками заколочут.

Несмотря на запрет они видите ли решили. Что еще они решили? Сегодня они вопреки законам открывают магазины, а завтра вопреки закону начнут гашиш продавать. Надо давить на корню это.

Ответить

Юрий Белоножкин

Артур
0

А ведь многие их тут поддерживают, «правильно», говорят, «плохой закон необязателен к исполнению»

Ответить

Ильдар Муртазен

Юрий
2

Но это не закон. Хочешь сделать нормально, закрой заведения и раздай вертолетные деньги. Вряд ли кто-то будет против таких мер. Сразу скажу, я за полный lockdown with government aid. 

Ответить

Нежный шмель

Артур
0

За 300% процентов прибыли капитал... и далее по тексту.
Владельцы заведений рискуют собой и здоровьем своих сотрудников  ради денег.

Ответить

Денис Демидов

4

Александр Коновалов молодец. я ему ставлю 5 вся карта конкурентов попадет под проверки и он освободится от ненужных людей. в итоги будет  в 1 лицо править миром. блестящая стратегия по отжиму конкурентов.

Ответить

VaDiLa RUS

1

Власти принимают в целом странные меры, но тот уже логика вышла из чата.

Ответить

Roman Loginov

VaDiLa
5

Странные? Т.е весь мир принимает тоже самое и это ок, а тут странно 🤦‍♂️

Ответить

Pavel One

Roman
3

Весь мир может ошибаться, тем более не мир принимает решение, а где-то 100-150 человек высшего политического руководство в каждой стране. А политики это не самые эрудированные и благонамеренные люди. У каждого из них раздутое эго, низкий интеллект, наркозависимость у половины, у другой половины этих стариков деменция, они живут управляемые собственными страхами, иллюзиями и комплексами. Над этим можно только смеяться, просто у этих злодеев есть армия тупых обезьян с оружием, которые могут накладывать санкции, приходится подчиняться. И они в какие-то игры для имбецилов все играют. Как-то видел сюжет по телеку о хоккее, какой-то старый хоккеист, кумир миллионов, стоит позади Путина и вякнуть боится, а когда говорит аж сгибается, что бы меньше казаться на фоне коротышки. Или в Англии вообще мужчины на колено встают перед дементной старухой, когда их в какие-то рыцари посвящают. И эти люди, играющие в идиотские ролевые игры, иногда в нелепых костюмах, как судьи в некоторых странах одеваются, принимают руководящие решения для миллионов

Ответить

Нежный шмель

Pavel
0

Старик молодец, знает что без него он никто)
А другой дедушка сгибается перед крупным капиталом,который к нему заходит с просьбами) И выходит с дотациям\преференциями))

Ответить

Pavel One

Нежный
1

Я как-то видел еще как ректор МФТИ перед Сурковым на цирлах бегал. У меня тогда вообще понятие о любом авторитете, даже научном перевернулось, понял, что все они перед любой швалью раболепствовать за деньги будут, значит и они сами еще хуже

Ответить

Нежный шмель

Pavel
0

Если бы вы потом посмотрели сколько ректор денег имеет, то поняли бы что ему на всех плевать,кроме как на тех кто может его всего этого лишить)

Ответить

Roman Loginov

Pavel
0

Конечно, он и ошибается, а батенька мэр всё знает наперед :) с него пример берут

Ответить

Ильдар Муртазен

Roman
2

О, начинаются песенки про весь мир. Вообще я за полный lockdown, пока не решим вопрос с вирусом, но во всем мире это делают по-другому. Или у нас через жепу. Например. "The government will cover up to 75% of lost sales for businesses with fewer than 50 employees." Это Германия. И таких примеров очень много. Да, правительство запрещает заведениям работать, но делает всё возможное чтобы они это пережили. 

Ответить

Roman Loginov

Ильдар
2

Вы слишком много читаете прессы и слишком мало понимаете смысл этих covers. А по факту, в белой экономике всё на порядок дороже ( удивительно ). Как итог эта помощь никому не помогает особо.

Ответить

Ильдар Муртазен

Roman
0

Я, конечно, не экономист, но как финансист, в экономике что-то понимаю. Помогите заполнить пробел в знаниях. Если не затруднит, расскажите на примере как будет выглядеть по факту.

Ответить

Roman Loginov

Ильдар
1

Я живу в Финляндии, а много друзей в Германии, Португалии, Испании и Чехии. Открою вам тайну, деньги дают, но получают люди, которые по сути и без них проживут :) при этом общепит, который терпит убытки получает копейки. Не забывайте, общепит это сервис, а не продукт, если клиентов мало/нет проще закрыть всё и не работать. Так как зп почти везде белые, как и остальной capex

Ответить

Ильдар Муртазен

Roman
3

получают люди, которые по сути и без них проживут :)

Батенька, да вам срочно нужно возвращаться на родину. С такими речами для вас быстро найдут место в госдуме. 

Ответить

Roman Loginov

Ильдар
1

Это вам батенька прессу надо прекращать читать :)

Ответить

Ильдар Муртазен

Roman
1

Как же я без прессы узнаю насколько все плохо на западе, и как прекрасно в России? И да, чем VC не пресса? Почему рекомендуете прекратить читать, а сами продолжаете? 

Ответить

Roman Loginov

Ильдар
0

Боюсь, что один вы считаете, что в России всё хорошо :) Я так не считаю ( если что ), но я точно считаю, что там где нас/вас нет, не так хорошо как пишут ;)

Ответить

Ильдар Муртазен

Roman
0

СМИ: Ситуация с короной настолько хуевая, что общепиту VAT уменьшили в два раза на год (пока). И приходится печатать бабки чтобы поддержать экономику.
Рандомный эксперт с VC: СМИ лгут о райских садах на западе. 

Ответить

Roman Loginov

Ильдар
0

Вы не туда смотрите. Проблема не в вате, а в ограничениях ;) Общепиту дают денег в РФ ( компенсировали ) часть зп, если вы не увольняете народ, толку правда мало :)

Ответить

Alexander Tereschenko

Roman
1

Весь мир принимает те же самые решения, только наравне с этим принимает меры по поддержке граждан, где-то субсидируют 80% зарплаты сотрудников, где-то выдают вертолетные деньги, где-то ещё и еду дают(нормальную, а не гнилую картошку), поэтому народ и возмущается. Я чёт никакой поддержки от государства не ощутил и у меня обоснованная претензия, раз уж я плачу огромное количество налогов, то на эти налоги население должно развиваться в обычное и поддерживаться в периоды особой нужды, а не новые яхты, виллы и оливковые поля на пару с виноградниками покупаться. 

Ответить

Nikolay Martynov

3

Сопротивление чему? Здравому смыслу? Кальянчик покури и получи ковид в подарок? 

Ответить

Александр Прилипко

0

Спасибо, что нанесли на карту все предприятия. Очень удобно будет штрафовать

Ответить

StargazerXIII

Александр
0

Штраф - меньшее из зол

Ответить

Эдуард Гладышев

1

А что, вирус уже не боится qr кодов?

Ответить

Ильдар Муртазен

Эдуард
0

Он же мутирует :)

Ответить

anvar

1

Вы не понимаете - у людей есть возможность с 1-го по 10-е прогуляться до зимнего!

Ответить

Нежный шмель

anvar
1

Звучит как экстремизм. Или как пролугка по Невскому до Зимнего всей семьей )))
На Дворцовой вроде как отменили все представления?

Ответить

anvar

Нежный
1

Каждый год гуляю по дворцовой и Невскому, без визита в рестораны (дорогущие) - кто меня остановит?

Ответить

Arthur Niazyan

anvar
1

Только выстрел Чубайса из гаубицы. 

Ответить

Кирилл Табасов

1

Очень умно было заявить об этом вслух, да ещё и лидера сопротивления сдать сразу, его уже мутузят в подвалах поди тыкая его картой в лицо: «говори где твои офицеры...»

Балбесы короче

Ответить

If Jaq

0

Мочим

Ответить

IO

0

Прокутили бабки заказчиков, а теперь "ой"

Ответить

Алексей Бровко

IO
1

+1, то же считаю, что зп надо платить после работы. И желательно за продукты то же платить после того, как клиент съест.

Или попрошу пример, из другого бизнеса:
Нанял рабочих, построил здание за 3 года, продал квартиры, и вот теперь можно заплатить зарплату и отдать деньги за материалы и используемую технику

Ответить

IO

Алексей
2

эти деньги тратят на аренду, прошлые убытки и зарплаты

Вы видите здесь продукты или зп за корпоратив? Я вижу отсрочку платежа и невыполнение условий.

Ответить

StargazerXIII

0

Нужны профсоюзы. Пока каждый сам за себя, так и будут руки выкручивать.

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Wera Ferat

0

Как всегда бизнес полагается только на себя - аренды и налоги  никто не отменял, да и персоналу нужно платить зарплату...

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