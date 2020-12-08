Все заведения, присоединившиеся к карте, будут работать.

В закладки Слушать

В Петербурге создали «Карту сопротивления», на которой указаны бары, кафе и рестораны, которые, несмотря на запрет властей, решили продолжить принимать посетителей в первые дни новогодних праздников, пишет РБК. К проекту уже присоединилось более 100 заведений.

«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — написано в описании карты.

РБК пишет, что идея проекта принадлежит предпринимателю Александру Коновалову. По его словам, инициативу поддержали уже около 200 заведений, их добавят на карту в течение ближайшего времени. «Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются», — сказал он.

Коновалов добавил, что санкции Роспотребнадзора ему не страшны: «какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна», — заявил он.

Он объяснил, что за новогодние корпоративы и банкеты ресторанам платят еще в сентябре, эти деньги тратят на аренду, прошлые убытки и зарплаты. После отмены корпоративов заказчики требуют у них деньги. «Как ресторанам вернуть деньги за 10 банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны», — рассказал Коновалов.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили РБК, что власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам. Нарушителей правил ждут санкции, добавили власти.