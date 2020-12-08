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«Удар хуже локдауна»: петербургские бары и кафе создали «Карту сопротивления» против запретов на работу в Новый Год Материал редакции
Все заведения, присоединившиеся к карте, будут работать.
В Петербурге создали «Карту сопротивления», на которой указаны бары, кафе и рестораны, которые, несмотря на запрет властей, решили продолжить принимать посетителей в первые дни новогодних праздников, пишет РБК. К проекту уже присоединилось более 100 заведений.
«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — написано в описании карты.
РБК пишет, что идея проекта принадлежит предпринимателю Александру Коновалову. По его словам, инициативу поддержали уже около 200 заведений, их добавят на карту в течение ближайшего времени. «Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются», — сказал он.
Коновалов добавил, что санкции Роспотребнадзора ему не страшны: «какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна», — заявил он.
Он объяснил, что за новогодние корпоративы и банкеты ресторанам платят еще в сентябре, эти деньги тратят на аренду, прошлые убытки и зарплаты. После отмены корпоративов заказчики требуют у них деньги. «Как ресторанам вернуть деньги за 10 банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны», — рассказал Коновалов.
В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили РБК, что власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам. Нарушителей правил ждут санкции, добавили власти.
Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а также закрыли театры, музеи, выставки до 10 января.
4 декабря бизнес потребовали от городских властей смягчить введённые ограничения: закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование в «антисанитарных условиях, считают они,
- Обращение к губернатору города направила также общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Она предложила властям выработать необходимые меры без закрытия предприятий совместно с бизнесменами.
Да людей еще не отпустило от чипизации, 5g, Билла Гейтса и масок, которые признак рабства. Им кажется, что они сопротивляются новому мировому порядку, не меньше. Грустно все это. Сколько должно умереть, чтобы до всех дошло?
Так прихватизировавшие власть не дают особо выбора. Умереть от неоплачиваемого локдауна или умереть от вируса. Причём от вируса, если нет хронических заболеваний, меньше шансов умереть. Вот и весь выбор.
Или бастовать нужно наоборот. Сидя всем дома? Тоже варик, но нет финансовой подушки.
Тут пропущен важный секретный вариант: заведения закрыть и всем помочь из кубышки. Но это, конечно, фантастика.
Что вы, разве ради этого платили НДПИ, НДС, платоны, акцизы, налоги на налоги, постоянное повышение цен. Черный день, для которого создавался Фонд на черный день, ещё не наступил.
Надо просто организовать лотерею на свободные места в больнице, вытянул плохой билет - лежи умирай дома. Так можно уменьшить нагрузку на мед персонал.
Да, не успели полностью медицину оптимизировать. Не доработали. Нужно было больше больниц и поликлиник сократить.
надо было сделать в 10 раз больше врачей на всякий случай
Нужно было сохранить что имелось и повышать эффективность.
а что имелось? чудо медицина СССР, при которой продолжительность жизни и возраст дожития на пенсии сокращались с 1960 года?
Постойте-ка, а где же аналоговнетная вакцина, которая всех спасёт?
Закроют бары - народ тусуясь все праздники на квартирах перезаражается. Ну и подпольные сходняки никуда не денутся.
Нежный шмель
Ух! Квартирники)) Прям как перед развалом СССР))) Ощущение, что ты против системы!)
Лучше пусть в квартирах заражаются - контактов со случайными людьми меньше.
Натянуто , но да.
Питер возможно сядет на локдаун, а они все хихоньки да хахоньки, а ещё культурная столица
Нежный шмель
Надеюсь,что да. Но думаю,что нет. Хоть власти Питера и просят не приезжать на каникулы к ним... Но город не закрывают. Не выгодно.
Так и будут полумерами. Пока кто-то важный не хлопнет кулаком по столу и не прикажет.
Наш губер вот точно такой же - смотрит на Собянина, плюс пишет что будьте осторожны, болезнь опасная. Но вводит половинчатые меры - это закрыл,а это открыл.
Тут дал рекомендают. А вы как заболели - так сами виноваты - я же вас предупреждал!
Зато почему-то никто не вспоминал о локдауне, когда нужно было детей загнать в школы и университеты - а то вдруг окажется, что можно учиться и на удаленке и половина преподов не нужна
Неожиданно на удалёнке то же нужны "преподы". Видосик сам на вопросы не ответит, человеческим языком не повторит и под не очень умных детей не полстроится
На идиотские инициативы будут создаваться и карты, и любые формы организованного протеста. Людям не разрешают работать и зарабатывать в абсолютно легальных сферах. И позиция, как мне кажется, тут такая - работать буду, а вот оштрафуют или нет - ещё непонятно. А если закрыться, то потеряю сотрудников, помещение, бизнес. Да, за 2-3 дня такой катастрофы не случится, но где гарантии, что всё закончится 3 января? Почему ковид агрессивно нападает после 23:00 только в кафе и барах, а в ТЦ и переполненных маршрутках не нападает? Потому что прикрыть бары и кафе гораздо проще, чем остановить городской транспорт и работу крупных торговых центров, которые зачастую дотируют муниципалитеты, потому что без походов в бары/рестораны проще прожить, чем без транспорта. Только вот владельцам и работникам этих баров/ресторанов ни разу так не проще.
Антипрививочники подъехали
Карта конечно интересно, но мне одному кажется, что это облегчит их нахождения для проверяющих? 🥴
Там 95% кальянные , 3% ужасные бары/рюмочные , 2% шавермы.
Такое себе новогоднее настроение😅
Ага, кальянные просят оставить их в работе в разгар вирусной инфекции, бьющей по легким. Очень молодцы такие предприниматели.
Закрываешь - помогай.
Владельцы заведений не из жадности нарушают закон.
Им нужно как-то выжить и никакой помощи от государства. Абсолютно.
Вернули бы уплаченные налоги в виде гос помощи и уже бы им стало полегче
нарушают закон
Они это даже сами понимают, это в России прям в ДНК уже.
Щас вам кодить запретят, или чем вы там занимаетесь, будете смиренно подчиняться? Обходится он из здравого смысла, а не потому что какое-то там сопротивление кому-либо
Если запретят, то перестану. В моей системе координат правила есть правила и по моей жизни это оправдывает себя и все упрощает. Я следую правилам и требую того же от других во взаимоотношениях со мной. А не так, как в нашей азиатской культуре поиска вариантов, когда их искать не надо.
Думаю, что Вы будете удивлены, увидев цифры фактически уплаченных рестораторами налогов.
Надо этих владельцев в ковидные больницы водить на экскурсию. Показывать гримасы ужаса и отчаяния на лицах тех, кто пытается вдохнуть, но не может. Заставлять их смотреть им в глаза. А потом в ковидных реанимациях заставлять еще полы драить без защиты.
Сопротивление ... Коммерсы пустоголовые. Черти. Надеюсь их хорошо откошмарят. В 1-2 маски-шоу заедут и остальные свои кафешки досками заколочут.
Несмотря на запрет они видите ли решили. Что еще они решили? Сегодня они вопреки законам открывают магазины, а завтра вопреки закону начнут гашиш продавать. Надо давить на корню это.
А ведь многие их тут поддерживают, «правильно», говорят, «плохой закон необязателен к исполнению»
Но это не закон. Хочешь сделать нормально, закрой заведения и раздай вертолетные деньги. Вряд ли кто-то будет против таких мер. Сразу скажу, я за полный lockdown with government aid.
Нежный шмель
За 300% процентов прибыли капитал... и далее по тексту.
Владельцы заведений рискуют собой и здоровьем своих сотрудников ради денег.
Александр Коновалов молодец. я ему ставлю 5 вся карта конкурентов попадет под проверки и он освободится от ненужных людей. в итоги будет в 1 лицо править миром. блестящая стратегия по отжиму конкурентов.
Власти принимают в целом странные меры, но тот уже логика вышла из чата.
Странные? Т.е весь мир принимает тоже самое и это ок, а тут странно 🤦♂️
Весь мир может ошибаться, тем более не мир принимает решение, а где-то 100-150 человек высшего политического руководство в каждой стране. А политики это не самые эрудированные и благонамеренные люди. У каждого из них раздутое эго, низкий интеллект, наркозависимость у половины, у другой половины этих стариков деменция, они живут управляемые собственными страхами, иллюзиями и комплексами. Над этим можно только смеяться, просто у этих злодеев есть армия тупых обезьян с оружием, которые могут накладывать санкции, приходится подчиняться. И они в какие-то игры для имбецилов все играют. Как-то видел сюжет по телеку о хоккее, какой-то старый хоккеист, кумир миллионов, стоит позади Путина и вякнуть боится, а когда говорит аж сгибается, что бы меньше казаться на фоне коротышки. Или в Англии вообще мужчины на колено встают перед дементной старухой, когда их в какие-то рыцари посвящают. И эти люди, играющие в идиотские ролевые игры, иногда в нелепых костюмах, как судьи в некоторых странах одеваются, принимают руководящие решения для миллионов
Старик молодец, знает что без него он никто)
А другой дедушка сгибается перед крупным капиталом,который к нему заходит с просьбами) И выходит с дотациям\преференциями))
Если бы вы потом посмотрели сколько ректор денег имеет, то поняли бы что ему на всех плевать,кроме как на тех кто может его всего этого лишить)
Конечно, он и ошибается, а батенька мэр всё знает наперед :) с него пример берут
О, начинаются песенки про весь мир. Вообще я за полный lockdown, пока не решим вопрос с вирусом, но во всем мире это делают по-другому. Или у нас через жепу. Например. "The government will cover up to 75% of lost sales for businesses with fewer than 50 employees." Это Германия. И таких примеров очень много. Да, правительство запрещает заведениям работать, но делает всё возможное чтобы они это пережили.
Вы слишком много читаете прессы и слишком мало понимаете смысл этих covers. А по факту, в белой экономике всё на порядок дороже ( удивительно ). Как итог эта помощь никому не помогает особо.
Я, конечно, не экономист, но как финансист, в экономике что-то понимаю. Помогите заполнить пробел в знаниях. Если не затруднит, расскажите на примере как будет выглядеть по факту.
Я живу в Финляндии, а много друзей в Германии, Португалии, Испании и Чехии. Открою вам тайну, деньги дают, но получают люди, которые по сути и без них проживут :) при этом общепит, который терпит убытки получает копейки. Не забывайте, общепит это сервис, а не продукт, если клиентов мало/нет проще закрыть всё и не работать. Так как зп почти везде белые, как и остальной capex
получают люди, которые по сути и без них проживут :)
Батенька, да вам срочно нужно возвращаться на родину. С такими речами для вас быстро найдут место в госдуме.
Это вам батенька прессу надо прекращать читать :)
Как же я без прессы узнаю насколько все плохо на западе, и как прекрасно в России? И да, чем VC не пресса? Почему рекомендуете прекратить читать, а сами продолжаете?
Боюсь, что один вы считаете, что в России всё хорошо :) Я так не считаю ( если что ), но я точно считаю, что там где нас/вас нет, не так хорошо как пишут ;)
СМИ: Ситуация с короной настолько хуевая, что общепиту VAT уменьшили в два раза на год (пока). И приходится печатать бабки чтобы поддержать экономику.
Рандомный эксперт с VC: СМИ лгут о райских садах на западе.
Вы не туда смотрите. Проблема не в вате, а в ограничениях ;) Общепиту дают денег в РФ ( компенсировали ) часть зп, если вы не увольняете народ, толку правда мало :)
Весь мир принимает те же самые решения, только наравне с этим принимает меры по поддержке граждан, где-то субсидируют 80% зарплаты сотрудников, где-то выдают вертолетные деньги, где-то ещё и еду дают(нормальную, а не гнилую картошку), поэтому народ и возмущается. Я чёт никакой поддержки от государства не ощутил и у меня обоснованная претензия, раз уж я плачу огромное количество налогов, то на эти налоги население должно развиваться в обычное и поддерживаться в периоды особой нужды, а не новые яхты, виллы и оливковые поля на пару с виноградниками покупаться.
Сопротивление чему? Здравому смыслу? Кальянчик покури и получи ковид в подарок?
Спасибо, что нанесли на карту все предприятия. Очень удобно будет штрафовать
А что, вирус уже не боится qr кодов?
Вы не понимаете - у людей есть возможность с 1-го по 10-е прогуляться до зимнего!
Нежный шмель
Звучит как экстремизм. Или как пролугка по Невскому до Зимнего всей семьей )))
На Дворцовой вроде как отменили все представления?
Очень умно было заявить об этом вслух, да ещё и лидера сопротивления сдать сразу, его уже мутузят в подвалах поди тыкая его картой в лицо: «говори где твои офицеры...»
Балбесы короче
Прокутили бабки заказчиков, а теперь "ой"
+1, то же считаю, что зп надо платить после работы. И желательно за продукты то же платить после того, как клиент съест.
Или попрошу пример, из другого бизнеса:
Нанял рабочих, построил здание за 3 года, продал квартиры, и вот теперь можно заплатить зарплату и отдать деньги за материалы и используемую технику
Как всегда бизнес полагается только на себя - аренды и налоги никто не отменял, да и персоналу нужно платить зарплату...
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