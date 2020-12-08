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Рая Хачатрян
11 350

«Удар хуже локдауна»: владелец сети баров и кафе в Петербурге создал «Карту сопротивления» против запретов в Новый Год Материал редакции

Все заведения, присоединившиеся к карте, будут работать.

308 комментариев
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В Петербурге создали «Карту сопротивления», на которой указаны бары, кафе и рестораны, которые, несмотря на запрет властей, решили продолжить принимать посетителей в первые дни новогодних праздников, пишет РБК. К проекту уже присоединилось более 100 заведений.

«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — написано в описании карты.

РБК пишет, что идея проекта принадлежит предпринимателю Александру Коновалову. По его словам, инициативу поддержали уже около 200 заведений, их добавят на карту в течение ближайшего времени. В основном к проекту присоединились сети кафе и баров, владельцами которых является сам Коновалов, но есть и другие. «Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются», — сказал он.

Коновалов добавил, что санкции Роспотребнадзора ему не страшны: «какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна», — заявил он.

Он объяснил, что за новогодние корпоративы и банкеты ресторанам платят еще в сентябре, эти деньги тратят на аренду, прошлые убытки и зарплаты. После отмены корпоративов заказчики требуют у них деньги. «Как ресторанам вернуть деньги за 10 банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны», — рассказал Коновалов.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили РБК, что власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам. Нарушителей правил ждут санкции, добавили власти.

  • Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а также закрыли театры, музеи, выставки до 10 января.

  • 4 декабря бизнес потребовали от городских властей смягчить введённые ограничения: закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование в «антисанитарных условиях, считают они,

  • Обращение к губернатору города направила также общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Она предложила властям выработать необходимые меры без закрытия предприятий совместно с бизнесменами.

#новость #санктпетербург

Рая Хачатрян PLUS
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308 комментариев Накачай стартап
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Комментарий удален

5 комментариев

Maxim Lialin

111

Ждём следующую серию, «Империя наносит ответный удар» =)

Ответить

Денис Демидов

Maxim
0

Я сразу писал, еще весной, только войска, только хардкор, видимо мы ближе к Азии по менталитету, где палкой приходится карантин вводить

Ответить

Anton Roslyakov

Денис
13

Куда писал. В спортлото?

Ответить

Денис Демидов

Anton
1

Не веришь в четвертую власть?

Ответить

Anton Roslyakov

Денис
0

Если имеешь ввиду СМИ, то это же не "Дед мороз" чтобы в него верить или нет. В России они есть. Влияние на процессы в стране ничтожно.

Ответить

Денис Демидов

Anton
1

Перебираешь харчами? Ничтожно это уже что-то, это не ноль.

Ответить

Дмитрий Горкун

Денис
1

Не знаю про какую вы Азию, но карантин показал, что китайцы сильно дисциплинированнее, чем европейцы. 

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
0

Про Китай мы знаем лишь то, что рассказало об этом гос. СМИ, другой информации очень мало. Но согласен, китайцы, корейцы и японцы самые дисциплинированные азиаты.

Ответить

Leo Uvarov

Дмитрий
0

муравьи еще более дисциплинированные

Ответить

Александр

Дмитрий
–1

А все потому что у них коммунистический строй. Вот от этого и дисциплина. Я думаю что при СССР люди отнеслись бы, более строже чем сейчас.

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
–1

Из далека Китай видится совсем не таким, какой он есть благодаря тотальной цензуре, поверьте мне на слово, китайцы знатные похуисты.

Ответить

Ilya Sidyakin

Денис
0

Может быть, только может быть, чисто прям гипотетически, надо блин поддерживать бизнес и частников, чтобы у них не было выбора в формате "сесть или поесть"?!?!

А то мне так нравится, как у нас все говорят о дисциплине, но как-то забывает, что вся тема с ковидом очень хорошо показала, чего стоят наши гос учреждения и что налоги надо тратить на реновацию, а не помогать бизнесу и людям.

Ответить

Денис Демидов

Ilya
0

Конечно, нужно было остановить кредиты и налоги всем, кого пришлось остановить, это как минимум, а по хорошему, сотрудникам, которые потеряли работу, нужно было выплатить какое-то пособие.

Ответить

Ilya Sidyakin

Денис
0

ну, а по факту ни хрена там не произошло.
Ну, то есть у меня есть ряд знакомых, в похожей ситуации: подушки нет, в долг взять возможности нет, помощи нет. И че? И как ему на карантин идти?

Ответить

Мак Клоун

Maxim
2

Да ну. Нафиг куда-то ходить на новый год, если и дома можно вечерину закатить ничуть не хуже, чем в баре. Даже дешевле выйдет. 
Вон, световуха для кафе копейки стоит https://cvetomuzyka.com/katalog/for-cafe/
Шарик, дымку, пару заливных и веселье гарантировано 

Ответить

Михаил Похеров

Мак
1

И снимем дом за городом, ага 

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
2

Сотрудники РПН гуляют на корпоративах

Ответить

Нежный шмель

64

Ситуация : 5% коек свободно в Санкт-Петербурге. Что мы делаем? Сопротивляемся закрытию баров,ресторанов. 
Ситуация: работник\владелец бара\ресторана 12 часов ждет скорую,задыхается, получает поражение легких и умирает.
Ой.

Ответить

Vladislav Stan

Нежный
63

Да людей еще не отпустило от чипизации, 5g, Билла Гейтса и масок, которые признак рабства. Им кажется, что они сопротивляются новому мировому порядку, не меньше. Грустно все это. Сколько должно умереть, чтобы до всех дошло? 

Ответить

Arthur Niazyan

Vladislav
55

Так прихватизировавшие власть не дают особо выбора. Умереть от неоплачиваемого локдауна или умереть от вируса. Причём от вируса, если нет хронических заболеваний, меньше шансов умереть. Вот и весь выбор.

Или бастовать нужно наоборот. Сидя всем дома? Тоже варик, но нет финансовой подушки.

Ответить

Artem Ilchenko

Arthur
27

Тут пропущен важный секретный вариант: заведения закрыть и всем помочь из кубышки. Но это, конечно, фантастика.

Ответить

Михаил Похеров

Artem
17

Что вы, разве ради этого платили НДПИ, НДС, платоны, акцизы, налоги на налоги, постоянное повышение цен. Черный день, для которого создавался Фонд на черный день, ещё не наступил. 

Ответить

Dmitry Ryzhov

Artem
6

вспомните, сколько было дискуссий на тему : зачем нам эти деньги откладывать, лучше построить больницы/раздать бедным/купить лекарства/полететь на марс. а оказывается, был смысл!

Ответить

Для Сохранения

Artem
2

Кубышка кстати в кризис начала только расти
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/?id_65=27068-obem_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya

Ответить

Andrey

Artem
0

Кубышкой спасать бары и рестораны? Реально ради этого люди налоги платят, особенно те, у кого и денег то нет, чтобы кушать вне дома?

Ответить

Fumar mata

Arthur
3

Если будет выбор: разорится 1 собственник или умрёт от осложнений 1000 других людей, вы кого будете спасать? 

Ответить

Arthur Niazyan

Fumar
14

Нет никакого одного собственника. Там ещё сотни в виде сотрудников, поставщиков, арендодателей и далее по цепочке их семьи и т.д.

Сейчас бары работают, есть ли разница с празднованием нового года? 

Ответить

Mikhail Che

Arthur
7

Не говоря уже о том, что работает метро
пока работает оно все остальные меры околобессмысленные

Ответить

Fumar mata

Arthur
–1

Поставщики и арендодателя разорятся? Серьёзно?

Хорошо. 100 человек разорится или 100 человек умрут, вы что выбираете? 

Ответить

Arthur Niazyan

Fumar
3

Мой выбор: пусть все живут. Это ведь очень просто, если есть хронические заболевания не ходить в такие заведения в период пандемии.

Ответить

Fumar mata

Arthur
0

Ясно, кто умер - сам виноват, а все остальные белые и пушистые. 

Ответить

Oleg Nazarov

Arthur
0

Какие-то хронические заболевания есть у всех. Всем сидеть дома и умирать с голоду?

Ответить

Arthur Niazyan

Oleg
0

Не думаю. Просто соблюдать правила безопасности.

Ответить

Роман Шуруев

Fumar
–1

Да ничего они не разоряться. Потеряют конечно часть, никто это не любит и не хочет. Рынок услуг - это конкуренция. Сейчас идет необычная конкурентная среда, кто выживет, перестроит свой бизнес, тот и будет в порядке. Ну а кто нет тот нет)

Ответить

Fumar mata

Роман
1

Ну Артур же пишет, что это смерть для собственника.... Я ему отвечал. 

Ответить

Роман Шуруев

Fumar
1

Я просто согласился с вашим мнением

Ответить

Mikhail

Fumar
0

Выглядит так, будто бы вы не очень проработали вашу модель для сравнения. Сначала у вас было 1 разорение против 1000 смертей, теперь уже 100 против 100. С такой тенденцией дождусь разорения человечества против 1 смерти и тогда уже проголосую.

Ответить

Blackrock

Arthur
0

Ну им же пособие выплатят по мрот так что не помрут с голоду.

Ответить

Danila Romanov

Arthur
2

Надо просто организовать лотерею на свободные места в больнице, вытянул плохой билет - лежи умирай дома. Так можно уменьшить нагрузку на мед персонал.

Ответить

Arthur Niazyan

Danila
7

Да, не успели полностью медицину оптимизировать. Не доработали. Нужно было больше больниц и поликлиник сократить. 

Ответить

Danila Romanov

Arthur
3

надо было сделать в 10 раз больше врачей на всякий случай

Ответить

Arthur Niazyan

Danila
0

Нужно было сохранить что имелось и повышать эффективность.

Ответить

Danila Romanov

Arthur
5

а что имелось? чудо медицина СССР, при которой продолжительность жизни и возраст дожития на пенсии сокращались с 1960 года?

Ответить

Arthur Niazyan

Danila
1

Что имею не храню, потерявши плáчу ©

А то я смотрю на знакомых, которые за вменяемой медициной в Гомель ездят. Там вот эти вот все загнивающие советские врачи. 

Ответить

Mikhail Che

Arthur
0

где-то видел статистику, что за время правления нашего монарха количество больниц сократилось вдвое, а количество храмов увеличилось раз в 5-10
время собирать плоды

Ответить

Danila Romanov

Mikhail
0

Больница может быть на 100 человек, а может и на 1000. А может объединять несколько больниц для упрощения бухгалтерии и т.д. Тебе больницы нужны или врачи и оборудование.

ЗЫ. Лучше не читать всяких Навальных. Они любят своим хомячкам срать в мозги. Им же не важна реальность, главное набросить. 

Ответить

Leo Uvarov

Danila
0

а потом бабке ехать за 100 км в объединенную больницу

авось сдохнет по дороге - тоже оптимизация.

Ответить

Leo Uvarov

Mikhail
0

он же обещал рай - выполняет.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
1

Надо новые больницы в закрытых кафе открывать, чтобы горожане наглядно видели через витрины объем проблемы.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
1

Пиво свежее?
https://www.youtube.com/watch?v=37N4_p02Fq0

Ответить

Дмитрий

Danila
3

Тогда и соцвзносы надо иначе брать - в декабре, например, только с тех, у кого буква «о» в фамилии есть. Или только с козерогов и стрельцов. А в марте - только с автомобилистов в тройном размере!

Ответить

Dmitry Ryzhov

Дмитрий
1

с мотоциклистов!

Ответить

Arthur Niazyan

Dmitry
1

Или с курящих и пьющих больше брать взносов.

Ответить

Сладкий турник

Arthur
1

А это, кстати, логично.
Просто это никак не проконтролировать 

Ответить

Blackrock

Arthur
3

Так вроде же только корпоративы запрещают. потом же откроются 5 дней потерпеть можно.
+ пандемия с марта месяца неужели предприниматели не видели что происходит и думали что корпоративы и массовые скопления разрешат?

Ответить

Ренат Смольный

Blackro…
2

Им нужно было деньги собрать, а разрешат или нет - «потом разберемся», да ещё и возвраты делать не будут, сославшись на форс-мажор и запреты от правительства

Ответить

Arthur Niazyan

Blackro…
0

Да вроде все бары и кафе закрывают. 

Ответить

Blackrock

Arthur
2

ну на несколько же дней.
Пусть на вынос работают

Ответить

Антон Гранд

Arthur
2

Единственный разумный комментарий.

Ответить

Василий Вахтин

Arthur
1

назовите мне хоть одного человека, который умер от "неоплачиваемого локдауна". Можете? Нет.
А вот от ковида люди умирают тысячами

Ответить

Arthur Niazyan

Василий
0

Рассуждение из разряда: то, что не освещается в СМИ, того не существует.

Ответить

Василий Вахтин

Arthur
0

еще раз - назовите мне хоть одного человека, который умер от "неоплачиваемого локдауна"

Ответить

Александр Якунин

Василий
0

Они из окон выходят, такие есть к сожелению во всех странах

Ответить

Для Сохранения

Vladislav
3

Лучше бы туристам вовремя сказали дома сидеть, а не всей стране позже.

Ответить

Hambala Fully

Vladislav
0

Потому что доверия к власти нет. Какие бы меры не вводили, даже если они были бы самыми адекватными, людям они все равно не понравятся.

Мы привыкли к тому, что у нас везде воруют, что чиновники ничего не делают, выборы - это фикция, что товары с каждым годом все дороже и дороже.

Логично, что в попытке обьединить людей в борьбе против пандемии, государство практически не справляется.

Ответить

Anton Roslyakov

Hambala
2

Потому что власть не объединяет, а разделяет. Объединение людей в любой борьбе для нашей власти - смерть. Они всегда будут сталкивать лбами. Такие принципы.

Ответить

Максим Никитин

Нежный
8

Постойте-ка, а где же аналоговнетная вакцина, которая всех спасёт?

Ответить

Mika

Максим
5

В смысле? Прививать уже начали. 

Ответить

Sam Beckett

Mika
0

То, что начали прививать еще не означает, что это поможет. Как бы не усугубило

Ответить

Ильдар Муртазен

Максим
–1

В Омерике)

Ответить

Sergei Timofeyev

Максим
0

Вакцины вирусов "человек-человек" спасает только при всеобщей вакцинации населения. Когда 75-80% привито. В остальных случаях её эффективность может быть недостаточной.

Ответить

Сладкий турник

Максим
0

Их там 50к доз. На всех не хватии

Ответить

Arthur Niazyan

Нежный
9

Закроют бары - народ тусуясь все праздники на квартирах перезаражается. Ну и подпольные сходняки никуда не денутся.

Ответить

Нежный шмель

Arthur
13

Ух! Квартирники)) Прям как перед развалом СССР))) Ощущение, что ты против системы!) 
Лучше пусть в квартирах заражаются - контактов со случайными людьми меньше.

Ответить

Sergei Timofeyev

Нежный
0

Кружка хорошего пива в баре 400 рублей, в гостях - 80 рублей. Почувствуйте разницу :)

Ответить

Антон Гранд

Arthur
2

Число убийств бытовых увеличится.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
1

Подпольные сходняки никуда не девались и во времена работы баров. 

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Вот вот. Ещё увидим по инстаграм после НГ.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Завести, что ли? Ради такого случая. Сам хожу на сходку по субботам, но у нас тесный коллектив. :) Левых нет.

Ответить

Александр Якунин

Нежный
4

Натянуто , но да.
Питер возможно сядет на локдаун, а они все хихоньки да хахоньки, а ещё культурная столица

Ответить

Нежный шмель

Александр
–1

Надеюсь,что да. Но думаю,что нет. Хоть власти Питера и просят не приезжать на каникулы к ним... Но город не закрывают. Не выгодно.
Так и будут полумерами. Пока кто-то важный не хлопнет кулаком по столу и не прикажет.

Наш губер вот точно такой же - смотрит на Собянина, плюс пишет что будьте осторожны, болезнь опасная. Но вводит половинчатые меры - это закрыл,а это открыл.
Тут дал рекомендают. А вы как заболели - так сами виноваты - я же вас предупреждал!

Ответить

Arthur Niazyan

Нежный
17

Полумеры от полумэров.

Ответить

Станислав

Нежный
1

"Пока кто-то важный не хлопнет кулаком по столу и не прикажет" - такого механизма во власти не должно существовать в принципе.

Ответить

Максим Никитин

Александр
–2

Зато почему-то никто не вспоминал о локдауне, когда нужно было детей загнать в школы и университеты - а то вдруг окажется, что можно учиться и на удаленке и половина преподов не нужна

Ответить

Алексей Бровко

Максим
13

Неожиданно на удалёнке то же нужны "преподы". Видосик сам на вопросы не ответит, человеческим языком не повторит и под не очень умных детей не полстроится

Ответить

Семён Бочкарёв

Максим
0

Вспоминали. Пытались. Не вышло. Причем из-за родителей - те против дистанционного образования, и их можно понять.

Ответить

Dmitry Tertyshnikov

Нежный
3

Совершенно нет связи между свободными койками и закрытием ресторанов. Пока весь город дважды в день собирается на массовые толкучки в метро и автобусах, закрытие ресторанов на этом фоне это всё равно что борьба с глобальным потеплением путём отказа от горячей воды в одном отдельно взятом доме

Ответить

Leo Uvarov

Dmitry
0

имитация деятельности для прикрытия чиновничьих задниц, не более.

Ответить

Василий Празников

Нежный
–1

Ситуация такая, что все взрослые люди и все знают что такое ковид и если пошли в ресторан, значит готовы принять на себя риски заболеть. Не надо за других думать. Если кто то боится заразиться пусть сидит дома и никуда не ходит

Ответить

Ян Зовём

Василий
2

Если бы этих взрослы и "сознательных" сразу бы после ресторана на две недели в специальных лагерях изолировали, тогда да, а так нет. 

Поскольку эти взрослые и "сознательные" и при диагнозе по всему городу шарятся и свой сифилис разносят.  А у Ковида ещё и до появления симптомов заразность хорошая. 

Ответить

Blackrock

Василий
0

А сами лечиться готовы и сами себе вентиляцию легких подключать?

Ответить

Глеб Неизвестный

Нежный
–1

Ради интереса погуглите статистику в мире общей смертности от коронавируса и статистику ежегодной смертности от туберкулеза.  Сколько там всего в мире умерло с начала пандемии от ковид? 1.54 миллиона человек? От туберкулеза в 2019 году в мире умерло 1.4 миллиона и как-то всем было насрать. По оценке ВОЗ за 2020 год скорее всего умрет 1.8-2.0 миллиона, учитывая что все силы были брошены на лечение ковида.

Но ведь туберкулез это не модно и не хайпово. 

Ответить

Василий Степанов

Глеб
2

При чем тут статистика? Если заболеют все и разом, что прикажете делать в такой ситуации? Куда забирать тяжелобольных (не только ковидных) если все больницы переполнены. Кому выезжать на вызов, если врачей не хватает?
Мыслите немножко шире плизки.

Ответить

Anton Roslyakov

Василий
1

При чем тут 10 млн смертей? Ну да, действительно, это же какие-то другие там люди. Если у бабки был бы ... , то это был бы дедка. А если завтра война?
По сути нашли же ответ уже. Басту запретить, рестораны закрыть и бинго!
А, постойте, есть же еще метро, которое перевозит 4 млн человек в день. Ой, а еще же автобусы и трамваи, но черт с ними, запретим еще новогодние елки.
Всё, теперь точно все не заболеют.
А, еще не забыть штрафовать магазины на 500 тыщ, если в них покупатель без перчаток. Что? Перчатки не спасают? Кого это волнует, у нас закон, значит спасают.

Ответить

Василий Степанов

Anton
0

К чему этот высер не имеющий никакого отношения к проблеме?

Ответить

Anton Roslyakov

Глеб
0

Еще более печально выглядит статистика смертей от голода. Причем с начала пандемии она выросла более чем в два раза и составляет 10 миллионов! человек в год.
Вероятно тут тоже может быть виноват Баста и несчастные питерские бары, но что-то мне подсказывает что это не так (

Ответить

Ренат Смольный

Глеб
0

Паника не из-за количества смертей, а «качества», как бы это гадко не звучало. От тубика чаще умирают беднейшие слои населения, так как его лечат, а от ковида - все подряд, это чиновников и пугает.

Ответить

Blackrock

Глеб
0

А если задуматься и посчитать что бы было если бы таких мер не принимали? 10 млн или 50 ? какие гарантии? 

Ответить

Георгий Пришкин

Нежный
1

Зато прожил жизнь как хотел:) мне кажется у людей просто нет выбора, проблема в том, что у людей нет подушки безопасности, чтобы пойти домой и не работать. Прийти домой, лечь спать и знать что счёта за воду, свет, отопление не придётся оплачивать

Ответить

Василий Празников

Георгий
0

У кого то нет выбора, у кого то есть выбор, дело не в этом. Агрессивное большинство навязывает меньшинству, которое готово переболеть ковид и взять на себя все связанные с этим риски, совершенно неприемлимые меры. Если люди в своем большинстве боятся этой болезни, пусть они примут меры самоизоляции. Уровень современного производства настолько технологичен, что небольшая часть людей сможет прокормить оставшуюся самоизолировавшуюся массу. Пусть каждый сделает свой выбор, сидеть дома в безопастной зоне и быть здоровым или принять возможность заразиться.

Ответить

Yura Nabokov

Василий
0

да ну ведь так же не будет работать, те кто готов переболеть (на самом деле нифига не готовы, поскольку не знают как это) заразят тех кто не готов и никто никого не сможет прокормить. Риски возьмите такие - полностью откажитесь от любых страховок - разорвите свой полис ОМС и ДМС, после посещения бара самоизолируйтесь на 2 недели. Иначе это не риски а ерунда

Ответить

Василий

Yura
0

Очень многие болеют в легкой форме и безсимтомно. На сама деле незначительная часть людей тяжело перености эту болезнь

Ответить

Василий

Василий
0

Из тех кто примет на себя такие риски очень незначительный процент в итоге умрет

Ответить

Julian

Василий
0

Из тех владельцев заведений, которые закрыли очень незначительная часть умрет с голоду.

Ответить

Василий

Julian
0

Не только владельцы понесут финансовые потери. Так же персонал, владельцы помещения, поставщики продуктов и оборудования. Наверное, с голоду никто не умрет, но жизнь этих людей сильно ухудшится и все потому, что большинство страдет маниями и коллективным игоизмом. Вместо того что бы оставаться дома и сохранять свое здоровье, навязывают другим что им делать

Ответить

Sergei Timofeyev

Нежный
1

Как бы ни было цинично, но да.

Ответить

Dmitriy

Нежный
1

Ой как за уши притянуто. У каждого предпринимателя в общепите сейчас выбор: со 100% вероятностью уйти в долги на сотни тысяч или миллионы рублей, если закрыться.

Или не закрыться, снизить вероятность долгов и увеличить вероятность, что кто-то из посетителей или он сам заразится.

Ни вам осуждать поступки людей с семьями, обязательствами и рисками не только за свою жопу.

Ответить

Julian Russinhoff

Dmitriy
0

Ага, семьи и риски есть только у предпринимателей, норм подмена.

Ответить

Leo Uvarov

Нежный
0

Ситуация: 5% коек свободно в Санкт-Петербурге. Что мы делаем? Вместо реальной борьбы символически закрываем часть "не важных" бизнесов.

Ответить

Pavel Gorgulov

Leo
0

Хочется услышать что такое реальная борьба.

Ответить

Leo Uvarov

Pavel
–4

Обратитесь к вашему губернатору\президенту с этим вопросом.

Ответить

Ilya Sidyakin

Нежный
0

а жрать он что должен?
Вы его накормите?

Ответить

Вадим Демидов

51

На идиотские инициативы будут создаваться и карты, и любые формы организованного протеста. Людям не разрешают работать и зарабатывать в абсолютно легальных сферах. И позиция, как мне кажется, тут такая - работать буду, а вот оштрафуют или нет - ещё непонятно. А если закрыться, то потеряю сотрудников, помещение, бизнес. Да, за 2-3 дня такой катастрофы не случится, но где гарантии, что всё закончится 3 января? Почему ковид агрессивно нападает после 23:00 только в кафе и барах, а в ТЦ и переполненных маршрутках не нападает? Потому что прикрыть бары и кафе гораздо проще, чем остановить городской транспорт и работу крупных торговых центров, которые зачастую дотируют муниципалитеты, потому что без походов в бары/рестораны проще прожить, чем без транспорта. Только вот владельцам и работникам этих баров/ресторанов ни разу так не проще.

Ответить

Yura Nabokov

Вадим
15

1. В барах низкие потолки, маленькая площадь, все без масок, плохая вентиляция
2. Принятие на грудь абсолютно не та сфера деятельности, ради которой стоит жертвовать здоровьем и жизнями
3. Добираться до работы и приобретать продукты невозможно запретить, иначе реально всё встанет
4. После 23 и на новый год в барах час пик
5. Работу и бизнес можно восстановить, здоровье и жизнь нет.

В данное сложное время не до того, чтобы праздновать в барах, хотите праздновать - празднуйте дома по одиночке

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Alex Crown

Yura
3

А сколько ещё это время продлится? Помнится, весной мы торговались всего за две недели, потом они плавно перетекли на два месяца. Теперь уже речь идёт о "потерпеть два годика", так дойдём и до пары веков. Если кто-то не осознал, то ковид теперь навсегда, и ковидные издевательства тоже навсегда, до тех пор, пока им сопротивляться не будут. 

Пора бы уже, наконец, прекратить решать проблемы здравоохранения запретами и локдаунами и начать готовить больше врачей, больниц, лекарств и техники, а также платить врачам нормальную зарплату. А не издеваться над людьми абсолютно неэффективными мерами, которые на статистику новых заболевших не влияют никак.

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Yura Nabokov

Alex
2

мы торговались всего за две недели, потом они плавно перетекли на два месяца

ну очевидно же, что это было чисто политическое решение, чтобы на наводить паники и изучение ситуации

Врачи учатся 8 лет, уже студентов используют для помощи, системы на пределе во всех странах, к сожалению единственный вариант как то сдержать это закрывать необязательные вещи.

А то, что никто не помогает это же очевидно. 

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Юрий Белоножкин

Вадим
–9

Антипрививочники подъехали

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Игорь Соколовский

Юрий
3

Поезжайте обратно

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Bublikov Anton

Вадим
1

А Вы в 8 или 9-м классе?

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Dmitry Porkhaev

35

Там 95% кальянные , 3% ужасные бары/рюмочные , 2% шавермы.

Такое себе новогоднее настроение😅

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Юрий Белоножкин

Dmitry
26

Ага, кальянные просят оставить их в работе в разгар вирусной инфекции, бьющей по легким. Очень молодцы такие предприниматели.

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Нежный шмель

Dmitry
5

Это культура баров Питера!

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Sergei Timofeyev

Dmitry
2

Корпоратив в шаверме :) Что может быть лучше?

Ответить

Dmitriy Alekperov

Sergei
2

какой год, такой и корпоратив

Ответить

Арнольд Валерьянович

Dmitry
0

Ну, стандартные для Питера заведения)

Ответить

Aleksandra Sergeeva

Арнольд
3

Вообще ничего стандартного. Ни одного адекватного места в этом списке нет. Так что если все это закроется, Петербург не потеряет, а скорее приобретёт.

Ответить

Dmitry Porkhaev

Aleksan…
1

Я как бы об этом и говорил, просто не хотел помойками называть😶

Ответить

Арнольд

Aleksan…
0

ы

Ответить

Андрей Ивченко

Dmitry
1

Да и хуй с ними в общем-то )

Ответить

Nick

33

Карта конечно интересно, но мне одному кажется, что это облегчит их нахождения для проверяющих? 🥴

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Sergei Timofeyev

Nick
10

Напомнило анекдот:
Из бара выходит пьяный мужик и идёт к своей тачке. Пытается открыть её. Получается не с первого раза. За этим радостно следят гаишники. Вот он попал в машину. Долго ёрзал, пытался усесться. Наконец заводит машину. Тут его и накрывают стражи порядка дорог.
- Так, уважаемы, дыхнём в трубочку!
На приборе нули.
- Как так?! Вы же пьяны!
- Я - нет, а мои друзья - да, но они уже уехали, пока вы следили за мной.

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max smirnoff

Sergei
6

Классическая русская сказка с ловкой подменой акцентов. Но если вдуматься, то друзья его - уроды (поехали пьяными за рулем), сам он - мудак (покрывает уродов), а гаишники - пострадавшая сторона, и именно им следует сочувствовать.

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Ренат Смольный

max
2

Пострадавшая сторона не сотрудники, а те кто реально пострадает на дороге от упырей.

Ответить

Nick

Sergei
0

😆😆😆

Ответить

Sergei Tikson

Nick
3

Мне и вовсе кажется, что это приведет к превентивному выпиливанию этих заведений.

Ответить

Blackrock

Nick
1

Как бы уголовками не закончилось за такую наглость

Ответить

Nick

Blackrock
0

А по какой статье?

Ответить

Blackrock

Nick
0

236 можно подвести

Ответить

Nick

Blackro…
0

На мой взгляд маловероятно, ведь состав материальный, должно произойти массовое отравление или заражение. А доказать причинно-следственную связь будет трудно. Да и само понятие массовое , тоже сколько людей будет в этих заведениях. Конечно при желании можно все сделать, но перспектива туманная, повторюсь на мой взгляд 🤔

Ответить

Blackrock

Nick
1

Ну административку скорее всего впаяют, но если кто прям сильно буянить будет могут и притянуть у нас с этим просто

Ответить

Nick

Blackro…
1

Будем следить за развитием ситуации.🧐

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Gosoo Gosoo

Nick
1

Так и есть. Наверняка рейды будут по этим объектам.

Ответить

Dmitriy Alekperov

Nick
0

так смысл в открытости. Если ты видишь, что за заведения в списке, возможно ты тоже присоединишься. Типа митинга.

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Артур Гаврончук

16

Надо этих владельцев в ковидные больницы водить на экскурсию. Показывать гримасы ужаса и отчаяния на лицах тех, кто пытается вдохнуть, но не может. Заставлять их смотреть им в глаза. А потом в ковидных реанимациях заставлять еще полы драить без защиты.

Сопротивление ... Коммерсы пустоголовые. Черти. Надеюсь их хорошо откошмарят. В 1-2 маски-шоу заедут и остальные свои кафешки досками заколочут.

Несмотря на запрет они видите ли решили. Что еще они решили? Сегодня они вопреки законам открывают магазины, а завтра вопреки закону начнут гашиш продавать. Надо давить на корню это.

Ответить

Юрий Белоножкин

Артур
7

А ведь многие их тут поддерживают, «правильно», говорят, «плохой закон необязателен к исполнению»

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Ильдар Муртазен

Юрий
13

Но это не закон. Хочешь сделать нормально, закрой заведения и раздай вертолетные деньги. Вряд ли кто-то будет против таких мер. Сразу скажу, я за полный lockdown with government aid. 

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Юрий Белоножкин

Ильдар
8

Ну это из разряда «я выбрасываю мусор на тротуар где хочу, потому что мэрия не поставила тут урны» (тру стори). «Мне не раздали денег - толкнули на тёмную сторону Луны». 

«Не мы такие - жизнь такая» (с)

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Alexandr

Юрий
4

«Не мы такие - жизнь такая» (с) ? Ну давайте я отвечу вам другим популярным клише - обвинение жертвы.

Дали в морду? Нечего шляться по ночам! Подбросили наркоту? Да ты наверняка наркоман, а они просто добавили, чтобы правосудие облегчить! Закрывают твоё предприятие? И правильно, зажрались эти коммерсы, обдирают народ, пока он бедствует!

Как вам?

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Leo Rialto

Юрий
2

Если вы такой эталон очевидности то извольте бъяснить на что жить владельцам и работникам заведений у которых съёмные хаты, дети, арендная плата и куча кредитов?
Если в этом году в первые три месяца официально не работал и детей нет то максимальное пособие было 4,5 тысячи.
На них реально прожить не рискуя жизнью?
Денег нет, но вы держитесь?

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Julian

Leo
0

Можно подумать как только заведение перестанет приносить прибыль, владалец не уволит "по собственному" работников, не смотря на кредиты, съемные квартиры и т.д.

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Bublikov Anton

Ильдар
2

Надо как Америке и у нас сразу будет тоже как в Америке!

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Danila Romanov

Ильдар
0

в % от белого дохода за последние Х лет

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Василий Вахтин