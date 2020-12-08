для разработчиков
«Удар хуже локдауна»: владелец сети баров и кафе в Петербурге создал «Карту сопротивления» против запретов в Новый Год Материал редакции
Все заведения, присоединившиеся к карте, будут работать.
В Петербурге создали «Карту сопротивления», на которой указаны бары, кафе и рестораны, которые, несмотря на запрет властей, решили продолжить принимать посетителей в первые дни новогодних праздников, пишет РБК. К проекту уже присоединилось более 100 заведений.
«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — написано в описании карты.
РБК пишет, что идея проекта принадлежит предпринимателю Александру Коновалову. По его словам, инициативу поддержали уже около 200 заведений, их добавят на карту в течение ближайшего времени. В основном к проекту присоединились сети кафе и баров, владельцами которых является сам Коновалов, но есть и другие. «Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются», — сказал он.
Коновалов добавил, что санкции Роспотребнадзора ему не страшны: «какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна», — заявил он.
Он объяснил, что за новогодние корпоративы и банкеты ресторанам платят еще в сентябре, эти деньги тратят на аренду, прошлые убытки и зарплаты. После отмены корпоративов заказчики требуют у них деньги. «Как ресторанам вернуть деньги за 10 банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны», — рассказал Коновалов.
В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили РБК, что власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам. Нарушителей правил ждут санкции, добавили власти.
Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а также закрыли театры, музеи, выставки до 10 января.
4 декабря бизнес потребовали от городских властей смягчить введённые ограничения: закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование в «антисанитарных условиях, считают они,
- Обращение к губернатору города направила также общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Она предложила властям выработать необходимые меры без закрытия предприятий совместно с бизнесменами.
Комментарий удален
Ждём следующую серию, «Империя наносит ответный удар» =)
Я сразу писал, еще весной, только войска, только хардкор, видимо мы ближе к Азии по менталитету, где палкой приходится карантин вводить
Куда писал. В спортлото?
Не веришь в четвертую власть?
Если имеешь ввиду СМИ, то это же не "Дед мороз" чтобы в него верить или нет. В России они есть. Влияние на процессы в стране ничтожно.
Не знаю про какую вы Азию, но карантин показал, что китайцы сильно дисциплинированнее, чем европейцы.
Про Китай мы знаем лишь то, что рассказало об этом гос. СМИ, другой информации очень мало. Но согласен, китайцы, корейцы и японцы самые дисциплинированные азиаты.
Из далека Китай видится совсем не таким, какой он есть благодаря тотальной цензуре, поверьте мне на слово, китайцы знатные похуисты.
Может быть, только может быть, чисто прям гипотетически, надо блин поддерживать бизнес и частников, чтобы у них не было выбора в формате "сесть или поесть"?!?!
А то мне так нравится, как у нас все говорят о дисциплине, но как-то забывает, что вся тема с ковидом очень хорошо показала, чего стоят наши гос учреждения и что налоги надо тратить на реновацию, а не помогать бизнесу и людям.
Конечно, нужно было остановить кредиты и налоги всем, кого пришлось остановить, это как минимум, а по хорошему, сотрудникам, которые потеряли работу, нужно было выплатить какое-то пособие.
ну, а по факту ни хрена там не произошло.
Ну, то есть у меня есть ряд знакомых, в похожей ситуации: подушки нет, в долг взять возможности нет, помощи нет. И че? И как ему на карантин идти?
Да ну. Нафиг куда-то ходить на новый год, если и дома можно вечерину закатить ничуть не хуже, чем в баре. Даже дешевле выйдет.
Вон, световуха для кафе копейки стоит https://cvetomuzyka.com/katalog/for-cafe/
Шарик, дымку, пару заливных и веселье гарантировано
Да людей еще не отпустило от чипизации, 5g, Билла Гейтса и масок, которые признак рабства. Им кажется, что они сопротивляются новому мировому порядку, не меньше. Грустно все это. Сколько должно умереть, чтобы до всех дошло?
Так прихватизировавшие власть не дают особо выбора. Умереть от неоплачиваемого локдауна или умереть от вируса. Причём от вируса, если нет хронических заболеваний, меньше шансов умереть. Вот и весь выбор.
Или бастовать нужно наоборот. Сидя всем дома? Тоже варик, но нет финансовой подушки.
Тут пропущен важный секретный вариант: заведения закрыть и всем помочь из кубышки. Но это, конечно, фантастика.
Что вы, разве ради этого платили НДПИ, НДС, платоны, акцизы, налоги на налоги, постоянное повышение цен. Черный день, для которого создавался Фонд на черный день, ещё не наступил.
вспомните, сколько было дискуссий на тему : зачем нам эти деньги откладывать, лучше построить больницы/раздать бедным/купить лекарства/полететь на марс. а оказывается, был смысл!
Кубышка кстати в кризис начала только расти
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/?id_65=27068-obem_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
Если будет выбор: разорится 1 собственник или умрёт от осложнений 1000 других людей, вы кого будете спасать?
Нет никакого одного собственника. Там ещё сотни в виде сотрудников, поставщиков, арендодателей и далее по цепочке их семьи и т.д.
Сейчас бары работают, есть ли разница с празднованием нового года?
Не говоря уже о том, что работает метро
пока работает оно все остальные меры околобессмысленные
Поставщики и арендодателя разорятся? Серьёзно?
Хорошо. 100 человек разорится или 100 человек умрут, вы что выбираете?
Мой выбор: пусть все живут. Это ведь очень просто, если есть хронические заболевания не ходить в такие заведения в период пандемии.
Какие-то хронические заболевания есть у всех. Всем сидеть дома и умирать с голоду?
Да ничего они не разоряться. Потеряют конечно часть, никто это не любит и не хочет. Рынок услуг - это конкуренция. Сейчас идет необычная конкурентная среда, кто выживет, перестроит свой бизнес, тот и будет в порядке. Ну а кто нет тот нет)
Ну Артур же пишет, что это смерть для собственника.... Я ему отвечал.
Надо просто организовать лотерею на свободные места в больнице, вытянул плохой билет - лежи умирай дома. Так можно уменьшить нагрузку на мед персонал.
Да, не успели полностью медицину оптимизировать. Не доработали. Нужно было больше больниц и поликлиник сократить.
надо было сделать в 10 раз больше врачей на всякий случай
Нужно было сохранить что имелось и повышать эффективность.
а что имелось? чудо медицина СССР, при которой продолжительность жизни и возраст дожития на пенсии сокращались с 1960 года?
Что имею не храню, потерявши плáчу ©
А то я смотрю на знакомых, которые за вменяемой медициной в Гомель ездят. Там вот эти вот все загнивающие советские врачи.
где-то видел статистику, что за время правления нашего монарха количество больниц сократилось вдвое, а количество храмов увеличилось раз в 5-10
время собирать плоды
Больница может быть на 100 человек, а может и на 1000. А может объединять несколько больниц для упрощения бухгалтерии и т.д. Тебе больницы нужны или врачи и оборудование.
ЗЫ. Лучше не читать всяких Навальных. Они любят своим хомячкам срать в мозги. Им же не важна реальность, главное набросить.
а потом бабке ехать за 100 км в объединенную больницу
авось сдохнет по дороге - тоже оптимизация.
Надо новые больницы в закрытых кафе открывать, чтобы горожане наглядно видели через витрины объем проблемы.
с мотоциклистов!
Или с курящих и пьющих больше брать взносов.
Им нужно было деньги собрать, а разрешат или нет - «потом разберемся», да ещё и возвраты делать не будут, сославшись на форс-мажор и запреты от правительства
Да вроде все бары и кафе закрывают.
назовите мне хоть одного человека, который умер от "неоплачиваемого локдауна". Можете? Нет.
А вот от ковида люди умирают тысячами
Рассуждение из разряда: то, что не освещается в СМИ, того не существует.
еще раз - назовите мне хоть одного человека, который умер от "неоплачиваемого локдауна"
Лучше бы туристам вовремя сказали дома сидеть, а не всей стране позже.
Потому что доверия к власти нет. Какие бы меры не вводили, даже если они были бы самыми адекватными, людям они все равно не понравятся.
Мы привыкли к тому, что у нас везде воруют, что чиновники ничего не делают, выборы - это фикция, что товары с каждым годом все дороже и дороже.
Логично, что в попытке обьединить людей в борьбе против пандемии, государство практически не справляется.
Потому что власть не объединяет, а разделяет. Объединение людей в любой борьбе для нашей власти - смерть. Они всегда будут сталкивать лбами. Такие принципы.
Постойте-ка, а где же аналоговнетная вакцина, которая всех спасёт?
То, что начали прививать еще не означает, что это поможет. Как бы не усугубило
Вакцины вирусов "человек-человек" спасает только при всеобщей вакцинации населения. Когда 75-80% привито. В остальных случаях её эффективность может быть недостаточной.
Закроют бары - народ тусуясь все праздники на квартирах перезаражается. Ну и подпольные сходняки никуда не денутся.
Нежный шмель
Ух! Квартирники)) Прям как перед развалом СССР))) Ощущение, что ты против системы!)
Лучше пусть в квартирах заражаются - контактов со случайными людьми меньше.
Кружка хорошего пива в баре 400 рублей, в гостях - 80 рублей. Почувствуйте разницу :)
Подпольные сходняки никуда не девались и во времена работы баров.
Вот вот. Ещё увидим по инстаграм после НГ.
Завести, что ли? Ради такого случая. Сам хожу на сходку по субботам, но у нас тесный коллектив. :) Левых нет.
Натянуто , но да.
Питер возможно сядет на локдаун, а они все хихоньки да хахоньки, а ещё культурная столица
Нежный шмель
Надеюсь,что да. Но думаю,что нет. Хоть власти Питера и просят не приезжать на каникулы к ним... Но город не закрывают. Не выгодно.
Так и будут полумерами. Пока кто-то важный не хлопнет кулаком по столу и не прикажет.
Наш губер вот точно такой же - смотрит на Собянина, плюс пишет что будьте осторожны, болезнь опасная. Но вводит половинчатые меры - это закрыл,а это открыл.
Тут дал рекомендают. А вы как заболели - так сами виноваты - я же вас предупреждал!
Зато почему-то никто не вспоминал о локдауне, когда нужно было детей загнать в школы и университеты - а то вдруг окажется, что можно учиться и на удаленке и половина преподов не нужна
Неожиданно на удалёнке то же нужны "преподы". Видосик сам на вопросы не ответит, человеческим языком не повторит и под не очень умных детей не полстроится
Вспоминали. Пытались. Не вышло. Причем из-за родителей - те против дистанционного образования, и их можно понять.
Совершенно нет связи между свободными койками и закрытием ресторанов. Пока весь город дважды в день собирается на массовые толкучки в метро и автобусах, закрытие ресторанов на этом фоне это всё равно что борьба с глобальным потеплением путём отказа от горячей воды в одном отдельно взятом доме
Ситуация такая, что все взрослые люди и все знают что такое ковид и если пошли в ресторан, значит готовы принять на себя риски заболеть. Не надо за других думать. Если кто то боится заразиться пусть сидит дома и никуда не ходит
Если бы этих взрослы и "сознательных" сразу бы после ресторана на две недели в специальных лагерях изолировали, тогда да, а так нет.
Поскольку эти взрослые и "сознательные" и при диагнозе по всему городу шарятся и свой сифилис разносят. А у Ковида ещё и до появления симптомов заразность хорошая.
Ради интереса погуглите статистику в мире общей смертности от коронавируса и статистику ежегодной смертности от туберкулеза. Сколько там всего в мире умерло с начала пандемии от ковид? 1.54 миллиона человек? От туберкулеза в 2019 году в мире умерло 1.4 миллиона и как-то всем было насрать. По оценке ВОЗ за 2020 год скорее всего умрет 1.8-2.0 миллиона, учитывая что все силы были брошены на лечение ковида.
Но ведь туберкулез это не модно и не хайпово.
При чем тут статистика? Если заболеют все и разом, что прикажете делать в такой ситуации? Куда забирать тяжелобольных (не только ковидных) если все больницы переполнены. Кому выезжать на вызов, если врачей не хватает?
Мыслите немножко шире плизки.
При чем тут 10 млн смертей? Ну да, действительно, это же какие-то другие там люди. Если у бабки был бы ... , то это был бы дедка. А если завтра война?
По сути нашли же ответ уже. Басту запретить, рестораны закрыть и бинго!
А, постойте, есть же еще метро, которое перевозит 4 млн человек в день. Ой, а еще же автобусы и трамваи, но черт с ними, запретим еще новогодние елки.
Всё, теперь точно все не заболеют.
А, еще не забыть штрафовать магазины на 500 тыщ, если в них покупатель без перчаток. Что? Перчатки не спасают? Кого это волнует, у нас закон, значит спасают.
Еще более печально выглядит статистика смертей от голода. Причем с начала пандемии она выросла более чем в два раза и составляет 10 миллионов! человек в год.
Вероятно тут тоже может быть виноват Баста и несчастные питерские бары, но что-то мне подсказывает что это не так (
Паника не из-за количества смертей, а «качества», как бы это гадко не звучало. От тубика чаще умирают беднейшие слои населения, так как его лечат, а от ковида - все подряд, это чиновников и пугает.
Зато прожил жизнь как хотел:) мне кажется у людей просто нет выбора, проблема в том, что у людей нет подушки безопасности, чтобы пойти домой и не работать. Прийти домой, лечь спать и знать что счёта за воду, свет, отопление не придётся оплачивать
У кого то нет выбора, у кого то есть выбор, дело не в этом. Агрессивное большинство навязывает меньшинству, которое готово переболеть ковид и взять на себя все связанные с этим риски, совершенно неприемлимые меры. Если люди в своем большинстве боятся этой болезни, пусть они примут меры самоизоляции. Уровень современного производства настолько технологичен, что небольшая часть людей сможет прокормить оставшуюся самоизолировавшуюся массу. Пусть каждый сделает свой выбор, сидеть дома в безопастной зоне и быть здоровым или принять возможность заразиться.
да ну ведь так же не будет работать, те кто готов переболеть (на самом деле нифига не готовы, поскольку не знают как это) заразят тех кто не готов и никто никого не сможет прокормить. Риски возьмите такие - полностью откажитесь от любых страховок - разорвите свой полис ОМС и ДМС, после посещения бара самоизолируйтесь на 2 недели. Иначе это не риски а ерунда
Не только владельцы понесут финансовые потери. Так же персонал, владельцы помещения, поставщики продуктов и оборудования. Наверное, с голоду никто не умрет, но жизнь этих людей сильно ухудшится и все потому, что большинство страдет маниями и коллективным игоизмом. Вместо того что бы оставаться дома и сохранять свое здоровье, навязывают другим что им делать
Ой как за уши притянуто. У каждого предпринимателя в общепите сейчас выбор: со 100% вероятностью уйти в долги на сотни тысяч или миллионы рублей, если закрыться.
Или не закрыться, снизить вероятность долгов и увеличить вероятность, что кто-то из посетителей или он сам заразится.
Ни вам осуждать поступки людей с семьями, обязательствами и рисками не только за свою жопу.
Ага, семьи и риски есть только у предпринимателей, норм подмена.
Ситуация: 5% коек свободно в Санкт-Петербурге. Что мы делаем? Вместо реальной борьбы символически закрываем часть "не важных" бизнесов.
Хочется услышать что такое реальная борьба.
На идиотские инициативы будут создаваться и карты, и любые формы организованного протеста. Людям не разрешают работать и зарабатывать в абсолютно легальных сферах. И позиция, как мне кажется, тут такая - работать буду, а вот оштрафуют или нет - ещё непонятно. А если закрыться, то потеряю сотрудников, помещение, бизнес. Да, за 2-3 дня такой катастрофы не случится, но где гарантии, что всё закончится 3 января? Почему ковид агрессивно нападает после 23:00 только в кафе и барах, а в ТЦ и переполненных маршрутках не нападает? Потому что прикрыть бары и кафе гораздо проще, чем остановить городской транспорт и работу крупных торговых центров, которые зачастую дотируют муниципалитеты, потому что без походов в бары/рестораны проще прожить, чем без транспорта. Только вот владельцам и работникам этих баров/ресторанов ни разу так не проще.
1. В барах низкие потолки, маленькая площадь, все без масок, плохая вентиляция
2. Принятие на грудь абсолютно не та сфера деятельности, ради которой стоит жертвовать здоровьем и жизнями
3. Добираться до работы и приобретать продукты невозможно запретить, иначе реально всё встанет
4. После 23 и на новый год в барах час пик
5. Работу и бизнес можно восстановить, здоровье и жизнь нет.
В данное сложное время не до того, чтобы праздновать в барах, хотите праздновать - празднуйте дома по одиночке
А сколько ещё это время продлится? Помнится, весной мы торговались всего за две недели, потом они плавно перетекли на два месяца. Теперь уже речь идёт о "потерпеть два годика", так дойдём и до пары веков. Если кто-то не осознал, то ковид теперь навсегда, и ковидные издевательства тоже навсегда, до тех пор, пока им сопротивляться не будут.
Пора бы уже, наконец, прекратить решать проблемы здравоохранения запретами и локдаунами и начать готовить больше врачей, больниц, лекарств и техники, а также платить врачам нормальную зарплату. А не издеваться над людьми абсолютно неэффективными мерами, которые на статистику новых заболевших не влияют никак.
мы торговались всего за две недели, потом они плавно перетекли на два месяца
ну очевидно же, что это было чисто политическое решение, чтобы на наводить паники и изучение ситуации
Врачи учатся 8 лет, уже студентов используют для помощи, системы на пределе во всех странах, к сожалению единственный вариант как то сдержать это закрывать необязательные вещи.
А то, что никто не помогает это же очевидно.
Антипрививочники подъехали
Там 95% кальянные , 3% ужасные бары/рюмочные , 2% шавермы.
Такое себе новогоднее настроение😅
Ага, кальянные просят оставить их в работе в разгар вирусной инфекции, бьющей по легким. Очень молодцы такие предприниматели.
Корпоратив в шаверме :) Что может быть лучше?
Ну, стандартные для Питера заведения)
Вообще ничего стандартного. Ни одного адекватного места в этом списке нет. Так что если все это закроется, Петербург не потеряет, а скорее приобретёт.
Карта конечно интересно, но мне одному кажется, что это облегчит их нахождения для проверяющих? 🥴
Напомнило анекдот:
Из бара выходит пьяный мужик и идёт к своей тачке. Пытается открыть её. Получается не с первого раза. За этим радостно следят гаишники. Вот он попал в машину. Долго ёрзал, пытался усесться. Наконец заводит машину. Тут его и накрывают стражи порядка дорог.
- Так, уважаемы, дыхнём в трубочку!
На приборе нули.
- Как так?! Вы же пьяны!
- Я - нет, а мои друзья - да, но они уже уехали, пока вы следили за мной.
Классическая русская сказка с ловкой подменой акцентов. Но если вдуматься, то друзья его - уроды (поехали пьяными за рулем), сам он - мудак (покрывает уродов), а гаишники - пострадавшая сторона, и именно им следует сочувствовать.
Пострадавшая сторона не сотрудники, а те кто реально пострадает на дороге от упырей.
Мне и вовсе кажется, что это приведет к превентивному выпиливанию этих заведений.
На мой взгляд маловероятно, ведь состав материальный, должно произойти массовое отравление или заражение. А доказать причинно-следственную связь будет трудно. Да и само понятие массовое , тоже сколько людей будет в этих заведениях. Конечно при желании можно все сделать, но перспектива туманная, повторюсь на мой взгляд 🤔
так смысл в открытости. Если ты видишь, что за заведения в списке, возможно ты тоже присоединишься. Типа митинга.
Надо этих владельцев в ковидные больницы водить на экскурсию. Показывать гримасы ужаса и отчаяния на лицах тех, кто пытается вдохнуть, но не может. Заставлять их смотреть им в глаза. А потом в ковидных реанимациях заставлять еще полы драить без защиты.
Сопротивление ... Коммерсы пустоголовые. Черти. Надеюсь их хорошо откошмарят. В 1-2 маски-шоу заедут и остальные свои кафешки досками заколочут.
Несмотря на запрет они видите ли решили. Что еще они решили? Сегодня они вопреки законам открывают магазины, а завтра вопреки закону начнут гашиш продавать. Надо давить на корню это.
А ведь многие их тут поддерживают, «правильно», говорят, «плохой закон необязателен к исполнению»
Но это не закон. Хочешь сделать нормально, закрой заведения и раздай вертолетные деньги. Вряд ли кто-то будет против таких мер. Сразу скажу, я за полный lockdown with government aid.
Ну это из разряда «я выбрасываю мусор на тротуар где хочу, потому что мэрия не поставила тут урны» (тру стори). «Мне не раздали денег - толкнули на тёмную сторону Луны».
«Не мы такие - жизнь такая» (с)
«Не мы такие - жизнь такая» (с) ? Ну давайте я отвечу вам другим популярным клише - обвинение жертвы.
Дали в морду? Нечего шляться по ночам! Подбросили наркоту? Да ты наверняка наркоман, а они просто добавили, чтобы правосудие облегчить! Закрывают твоё предприятие? И правильно, зажрались эти коммерсы, обдирают народ, пока он бедствует!
Как вам?
Если вы такой эталон очевидности то извольте бъяснить на что жить владельцам и работникам заведений у которых съёмные хаты, дети, арендная плата и куча кредитов?
Если в этом году в первые три месяца официально не работал и детей нет то максимальное пособие было 4,5 тысячи.
На них реально прожить не рискуя жизнью?
Денег нет, но вы держитесь?