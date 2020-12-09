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Рая Хачатрян
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«Кремниевая долина принимает технологические компании как должное»: Илон Маск заявил о переезде в Техас Материал редакции

Так предприниматель будет ближе к стройке нового завода Tesla и объекту SpaceX.

16 комментариев
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Глава Tesla Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас, сообщил предприниматель WSJ. Он заявил, что Кремниевая долина принимает технологические компании «как должное», поэтому теряет актуальность, пишет издание.

Свой переезд Маск связал со строительством нового завода Tesla в Остине и объекта SpaceX недалеко от деревни Бока-Чика. В Техасе нет государственного подоходного налога, а в Калифорнии он высокий, пишет издание.

Предприниматель сравнил долину с игроками успешной спортивной команды. «После нескольких титулов они становятся немного самодовольными, и тогда перестают выигрывать в чемпионате», — сказал он.

В мае Маск заявил, что в будущем перенесёт главный офис и производство Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду. Предприниматель был не согласен с решением округа Аламеда, который не снял ограничения, запрещающие работу на местных предприятиях из-за пандемии Covid-19, и подал в суд на властей округа.

  • Из-за массового перехода на удалёнку технологические компании покидают Кремниевую долину и ставят под сомнение необходимость оставаться в дорогом для жизни регионе.
  • 2 декабря о переезде в Техас заявила одна из старейших компаний долины Hewlett Packard Enterprise. В Хьюстоне находится крупнейший центр занятости компании.
  • Маск считает, что компании могут и дальше уходить из Калифорнии. «Я думаю, что мы увидим некоторое снижение влияния Кремниевой долины», — сказал он.
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16 комментариев Накачай стартап
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Михаил Громов

1

Я вот из Новосибирска в Москву переехал. Почему нет новости про это ?!

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Рая Хачатрян

Михаил
11

Отправьте пресс-релиз на почту, потом посмотрим.

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A B

Рая
3

Так написали как будто Маск Вам пресс релиз отправил)

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Mike Kosulin

A
0

Цукерберг прислал, не диктовать же.

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Arthur Niazyan

Михаил
1

 Сперва добейся :) 

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Михаил
0

Плохой инфоповод.
Кто такой миша громов никто не знает, а вот илона знают почти все.

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Almas Zhaxybayev

Михаил
0

Действительно. Осталось лишь создать успешные стартапы в автомобильной и аэрокосмической индустриях

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Almas
0

Не обязательно там, главное успешные.

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unknown

Михаил
0

Поздравляю) привет из сиба 🤘🏼

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Андрей Ковалев

1

Мне во многом нравится Илон Маск. Всё время на слуху, постоянная динамика, кардинальные решения. Человек меняющий современный мир!!!

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Андрей
0

Он вовремя бросил родителей и семейные заботы не тянули его вниз.

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Телевизионный файл

0

Надо просто два кабинета сделать. И в Калифорнии, и в Техасе. 

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Егор Граф

0

Зря переехал)

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Andre Kiselev

0

вполне ожидаемо, что Илон Маск покинет Калифорнию в пользу Техаса.
Один за другим богатые покидают Калифорнию.
Причина?
Тяжелое налоговое бремя спонсируемое левыми демократическими партиями. Левые получили то, что хотели: они ненавидят богатых и поэтому те уходят.
США повезло, что это федерация. Так что, как никак, а в пользу нации, Маск будет продолжать вносить свой вклад.
Что произойдет в Израиле?
Компании массово уйдут, а богатые, которых так ненавидят "дружелюбные", переедут в Берлин и Хьюстон.
Ашопаделать? Куда легче вести бизнес в условиях свободной экономики, при комфортной, налоговой системе. Без комитетских глупостей, Гистадрута и всяких там Амиров Перецей.
Социалисты, такие как Ниссенкорн, Перец, Шмули и прочие «дружбаны» за пару шекелей, поддерживают политику высоких корпоративных налогов и «массово растворяют богатых». Зачем? Так. Потому что это штатское равенство и звучит величественно, и бла-бла-бла. И, так же как в Калифорнии, они нас ...(слово французское).
Если кто-то говорит вам «необходимо обложить богачей налогами», это звучит круто, но по сути он тупица. Это я еще сдержался.
(Лимор Ливнат, пардон за мое отсутствие манер)
Это разрушительная адженда, которая отчуждает инвестиции, компании и препятствует созданию рабочих мест. Это плоды всевозможных академий и ассоциаций, которые не плохо устроились, а также пожертвований Европейского Союза и Нового фонда.(!)

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Almas Zhaxybayev

0

С такими налогами неудивительно. В Калифорнии конечно классно, но с такими темпами Сиэтл, Даллас, Хьюстон и пр. конкуренты заберут часть технологического пирога себе

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Andre Kiselev

–1

в калифорнии рулит и душит бизнес левацкая дерьмократичесая партия
вот и драпает бизнес от теда

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