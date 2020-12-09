Так предприниматель будет ближе к стройке нового завода Tesla и объекту SpaceX.

В закладки

Глава Tesla Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас, сообщил предприниматель WSJ. Он заявил, что Кремниевая долина принимает технологические компании «как должное», поэтому теряет актуальность, пишет издание.

Свой переезд Маск связал со строительством нового завода Tesla в Остине и объекта SpaceX недалеко от деревни Бока-Чика. В Техасе нет государственного подоходного налога, а в Калифорнии он высокий, пишет издание.

Предприниматель сравнил долину с игроками успешной спортивной команды. «После нескольких титулов они становятся немного самодовольными, и тогда перестают выигрывать в чемпионате», — сказал он.

В мае Маск заявил, что в будущем перенесёт главный офис и производство Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду. Предприниматель был не согласен с решением округа Аламеда, который не снял ограничения, запрещающие работу на местных предприятиях из-за пандемии Covid-19, и подал в суд на властей округа.