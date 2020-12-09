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Рая Хачатрян

Власти подтвердили утечку данных переболевших Covid-19 москвичей — в интернете появились записи о 300 тысячах человек Материал редакции

Причиной они назвали «человеческий фактор»․

В интернете появились персональные данные 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом: ФИО, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о болезни и анализах, сообщил Telegram-канал Readovka.

По данным канала «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей, в свободный доступ попали 362 файла, в некоторых из которых было более 100 тысяч строк с предположительно персональными данными москвичей, болевших Covid-19

Появились также данные о серверах 1С и ключи для подключения к системе учета больных Covid-19, говорится в канале.

Департамент информационных технологий Москвы подтвердил утечку данных москвичей. Глава ведомства города Эдуард Лысенко назвал причиной «человеческий фактор»: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу файлов третьим лицам.

Лысенко добавил, что не было взломов и другого несанкционированного вмешательства в работу систем мэрии. Власти продолжают проверку и примут меры по ее результатам, говорится в сообщении.

#новость #москва

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23 комментария
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23 комментария Накачай стартап
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Лев

30

И опять никого не накажут. Хотя явно за сохранность данных должен отвечать опреденный чиновник, определённый отдел и мэр ССС.
Но это тебе не штрафы за намордники выписывать, здесь цифро-опричнина шустро работает, терроризируя и так уставших граждан. 
 С  утечкой данных  ССС просто разведет руками. Типа не при делах. 

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Anna Petrova

13

Никогда такого не было, и вот опять!

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Lucky Lucianoo

6

теперь будут звонить предлагать купить вакцину😂

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Stanislav Milykh

Lucky
1

и страховку от ковида

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ivan krapivin

Stanislav
1

и банкротство физ лиц после социального мониторинга

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FaKiR

6

Да у них сплошной человеческий фактор. Что такое «человеческий фактор» в простом его понимании? Это когда руки из жопы с подходом «и так сойдет». Зато оперативно развернутое решение.

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Stas Klymenko

FaKiR
1

Что такое человеческий фактор? 

Это когда есть бюджет (100%)

 - Начальник (берет себе 60%) - говорит заму: вот деньги, делай. Себе там возьми немного, но чтобы все было как надо. 
 - Зам (берет себе 20%) - говорит старшему спецу/манагеру/итд: вот деньги, делай. Не получится по всем ГОСТам? Ну ничего, просто сделай нормально.
 - Спец (берет себе 5%) - говорит работягам: это все, что дали. Но надо делать. Да, не по ГОСТу. Да, без защиты. Но работать то будет? Вот и хорошо. 
- Рабочий - получил ЗП и пилит БД в открытых гуглах. 

Ответить

ivan krapivin

6

Коллеги, маловата выборка для таргетинга. Пусть подкопится, потом купим.

Ответить

Aleks J Popov

0

Это ж не ЗППП. Вот если бы данные по ЗППП-ешникам утекли, вот это триллер был бы

Ответить

HUNDRED THOUSAND

Aleks
1

триппер

Ответить

Анастасия Баранова

Aleks
0

ахахахаха

Ответить

Арнольд Валерьянович

1

Делаем таргет-рекламу Вкусвилла...Обязательно видео...Даже трек для видоса уже есть – «Легкой смерти тебе мой друг»

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Giant Schlong

1

Как сказал бы Лазарь Моисеивич Каганович, у каждого человеческого фактора есть имя, фамилия и отчество

Ответить

Vasiliy coconut

0

А Мясников что говорил ? Сколько переболели ?

Ответить

Олег Ващуков

Vasiliy
0

Судя по официальной статистике в Москве 665.218 подтвержденных случаев. Выходит, что база либо оказалась неполной, либо не самая свежая.

https://yandex.ru/covid19/stat

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Marat Nigametzianov

Олег
5

я думаю, что со статистикой нас жестко обманывают.

Ответить

Олег Ващуков

Marat
2

Спасибо, что поделились своим мнением

Ответить

Михаил Синицын

0

Маркетологи вошли в чат

Ответить

Александр Сергеевич

0

Человеческий фактор, передача чего-то кому-то третьему, что привело к утечке :D
Социальная инженерия - нет не слышали, это не взлом...

Ответить

Шизоидная обезьяна

0

Человеческий фактор — возможно, что продали базу и теперь граждан задолбают «бесплатными медицинскими обследованиями».

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Slava Itprofi

0

допустили передачу файлов третьим лицам.

Это как? Ладно там в корне ftp скрепный txt или эксель с админскими акками, это как бы стандарт "безопасности" госслужб, а вот "случайно" передать файлы ^_^ ....

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El'murza Alchakov

0

А ещё решили биометрию собирать, с такой безопасностью п.данных в стране желания нет вообще даже номер телефона в гос услугах оставлять

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Alex Crown

0

И этим товарищам нас заставляют скармливать свои данные о посещаемых нами заведениях (чек-ины), о том, когда и по какой причине нам надо было поехать весной (электронные пропуска). А если не посчастливилось попасть на социальный мониторинг, то и полные данные своего телефона и свои больные селфи. Я уже не говорю о камерах с подъездов и в общественном транспорте.

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