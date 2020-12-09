Причиной они назвали «человеческий фактор»․

В интернете появились персональные данные 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом: ФИО, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о болезни и анализах, сообщил Telegram-канал Readovka.

По данным канала «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей, в свободный доступ попали 362 файла, в некоторых из которых было более 100 тысяч строк с предположительно персональными данными москвичей, болевших Covid-19

Появились также данные о серверах 1С и ключи для подключения к системе учета больных Covid-19, говорится в канале.

Департамент информационных технологий Москвы подтвердил утечку данных москвичей. Глава ведомства города Эдуард Лысенко назвал причиной «человеческий фактор»: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу файлов третьим лицам.

Лысенко добавил, что не было взломов и другого несанкционированного вмешательства в работу систем мэрии. Власти продолжают проверку и примут меры по ее результатам, говорится в сообщении.