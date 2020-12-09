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Власти подтвердили утечку данных переболевших Covid-19 москвичей — в интернете появились записи о 300 тысячах человек Материал редакции
Причиной они назвали «человеческий фактор»․
В интернете появились персональные данные 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом: ФИО, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о болезни и анализах, сообщил Telegram-канал Readovka.
По данным канала «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей, в свободный доступ попали 362 файла, в некоторых из которых было более 100 тысяч строк с предположительно персональными данными москвичей, болевших Covid-19
Появились также данные о серверах 1С и ключи для подключения к системе учета больных Covid-19, говорится в канале.
Департамент информационных технологий Москвы подтвердил утечку данных москвичей. Глава ведомства города Эдуард Лысенко назвал причиной «человеческий фактор»: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу файлов третьим лицам.
Лысенко добавил, что не было взломов и другого несанкционированного вмешательства в работу систем мэрии. Власти продолжают проверку и примут меры по ее результатам, говорится в сообщении.
И опять никого не накажут. Хотя явно за сохранность данных должен отвечать опреденный чиновник, определённый отдел и мэр ССС.
Но это тебе не штрафы за намордники выписывать, здесь цифро-опричнина шустро работает, терроризируя и так уставших граждан.
С утечкой данных ССС просто разведет руками. Типа не при делах.
теперь будут звонить предлагать купить вакцину😂
и страховку от ковида
Да у них сплошной человеческий фактор. Что такое «человеческий фактор» в простом его понимании? Это когда руки из жопы с подходом «и так сойдет». Зато оперативно развернутое решение.
Что такое человеческий фактор?
Это когда есть бюджет (100%)
- Начальник (берет себе 60%) - говорит заму: вот деньги, делай. Себе там возьми немного, но чтобы все было как надо.
- Зам (берет себе 20%) - говорит старшему спецу/манагеру/итд: вот деньги, делай. Не получится по всем ГОСТам? Ну ничего, просто сделай нормально.
- Спец (берет себе 5%) - говорит работягам: это все, что дали. Но надо делать. Да, не по ГОСТу. Да, без защиты. Но работать то будет? Вот и хорошо.
- Рабочий - получил ЗП и пилит БД в открытых гуглах.
Это ж не ЗППП. Вот если бы данные по ЗППП-ешникам утекли, вот это триллер был бы
Делаем таргет-рекламу Вкусвилла...Обязательно видео...Даже трек для видоса уже есть – «Легкой смерти тебе мой друг»
Как сказал бы Лазарь Моисеивич Каганович, у каждого человеческого фактора есть имя, фамилия и отчество
А Мясников что говорил ? Сколько переболели ?
Судя по официальной статистике в Москве 665.218 подтвержденных случаев. Выходит, что база либо оказалась неполной, либо не самая свежая.
я думаю, что со статистикой нас жестко обманывают.
Человеческий фактор, передача чего-то кому-то третьему, что привело к утечке :D
Социальная инженерия - нет не слышали, это не взлом...
Человеческий фактор — возможно, что продали базу и теперь граждан задолбают «бесплатными медицинскими обследованиями».
допустили передачу файлов третьим лицам.
Это как? Ладно там в корне ftp скрепный txt или эксель с админскими акками, это как бы стандарт "безопасности" госслужб, а вот "случайно" передать файлы ^_^ ....
А ещё решили биометрию собирать, с такой безопасностью п.данных в стране желания нет вообще даже номер телефона в гос услугах оставлять
И этим товарищам нас заставляют скармливать свои данные о посещаемых нами заведениях (чек-ины), о том, когда и по какой причине нам надо было поехать весной (электронные пропуска). А если не посчастливилось попасть на социальный мониторинг, то и полные данные своего телефона и свои больные селфи. Я уже не говорю о камерах с подъездов и в общественном транспорте.
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