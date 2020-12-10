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Рая Хачатрян

Власти Петербурга обсудят поддержку общепита вместе с бизнесом после рейда по барам, отказавшимся соблюдать ограничения Материал редакции

В частности, рассмотрят вопрос об изменении графика работы заведений — сейчас им запрещено работать на Новый год.

15 комментариев
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Власти Санкт-Петербурга совместно с представителями общепита разработают меры поддержки отрасли, пишет ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.

Днем 9 декабря власти провели встречу с представителями отрасли. По ее итогам рассмотрят вопрос об изменении графика работы общепита, заявили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей. «Надеемся, что решение будет принято в ближайшее время», — добавили власти.

В городе ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января заведения не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00. Также до 10 января запрещено проводить в помещениях мероприятия численностью свыше 50 человек, например, корпоративы.

4 декабря бизнес потребовал от городских властей смягчить введённые ограничения: закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование в «антисанитарных условиях», заявили предприниматели.

Заведения, которые решили продолжить принимать посетителей в первые дни новогодних праздников, 8 декабря представили «Карту сопротивления». Идея проекта и многие заведения из списка принадлежат предпринимателю Александру Коновалову, которого называют «куратором нелегальной торговли в Петербурге».

В ответ сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора провели рейд по барам в ночь с 8 на 9 декабря 2020 года.

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#новость #санктпетербург

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15 комментариев Накачай стартап
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Aslan Zhenetl

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Че там договариваться не понятно. Работают пусть на вынос и все. Собирать без причины кучу людей в одном месте сейчас = дебилизм.

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Олег Павлов

Aslan
8

Поэтому решили потратить 10 млн на живую новогоднюю елку на Дворцовой + 3 млн на игрушечки. Не, ну а чо, город близок к полному локдауну (с) Помирать, так с елочкой :)
Когда есть искусственная, к слову.

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Aslan Zhenetl

Олег
0

Не я же решил)

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Lazy Snow

Aslan
5

Зато ты решил, что пусть работают на вынос.

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Aslan Zhenetl

Lazy
–1

Да пусть. А ты решил что пусть люди болеют и умирают потому что кто то дома не может поесть ?

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petyapupkin

Олег
1

Елка на открытом воздухе, а не в помещении. Ещё и город не надо украшать к празднику?

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Roman Moskovskiy

5

- Отрицание
- Гнев
- Депрессия
< Торг
Принятие

Ответить

ivan krapivin

Roman
4

- Отрицание
- Гнев
- Пиздюли от Росгвардии
- Депрессия
< Смольный
Доставка и самовывоз

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Глухой бас

4

Через 14 минут в комментах опять разразится битва "сидите дома, будьте благоразумны" vc "а как же бизнес, ограничения не нужны"

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Arthur Niazyan

Глухой
0

А истина как всегда где-то по середине. 

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Глухой бас

Arthur
1

Да если бы кто-то хотел эту истину найти...

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Юрий Белоножкин

3

Решальщик вопросов в проверками, про которого писали в Медузе, сделал вот такой перформанс, и власти решили пойти навстречу? Я правильно понял?

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Arthur Niazyan

Юрий
0

Пока только слова. 

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Pavel One

1

Вот видите, эскалация ведет хотя бы дискуссии

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Вадим Демидов

0

Кому война, а кому - мать родна.
Не будет варианта, который устроит всех - правительство, бизнес, жителей.

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