Власти Петербурга обсудят поддержку общепита вместе с бизнесом после рейда по барам, отказавшимся соблюдать ограничения Материал редакции
В частности, рассмотрят вопрос об изменении графика работы заведений — сейчас им запрещено работать на Новый год.
Власти Санкт-Петербурга совместно с представителями общепита разработают меры поддержки отрасли, пишет ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.
Днем 9 декабря власти провели встречу с представителями отрасли. По ее итогам рассмотрят вопрос об изменении графика работы общепита, заявили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей. «Надеемся, что решение будет принято в ближайшее время», — добавили власти.
В городе ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января заведения не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00. Также до 10 января запрещено проводить в помещениях мероприятия численностью свыше 50 человек, например, корпоративы.
4 декабря бизнес потребовал от городских властей смягчить введённые ограничения: закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование в «антисанитарных условиях», заявили предприниматели.
Заведения, которые решили продолжить принимать посетителей в первые дни новогодних праздников, 8 декабря представили «Карту сопротивления». Идея проекта и многие заведения из списка принадлежат предпринимателю Александру Коновалову, которого называют «куратором нелегальной торговли в Петербурге».
В ответ сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора провели рейд по барам в ночь с 8 на 9 декабря 2020 года.
Че там договариваться не понятно. Работают пусть на вынос и все. Собирать без причины кучу людей в одном месте сейчас = дебилизм.
Поэтому решили потратить 10 млн на живую новогоднюю елку на Дворцовой + 3 млн на игрушечки. Не, ну а чо, город близок к полному локдауну (с) Помирать, так с елочкой :)
Когда есть искусственная, к слову.
Не я же решил)
Да пусть. А ты решил что пусть люди болеют и умирают потому что кто то дома не может поесть ?
Елка на открытом воздухе, а не в помещении. Ещё и город не надо украшать к празднику?
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< Торг
Принятие
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- Депрессия
< Смольный
Доставка и самовывоз
А истина как всегда где-то по середине.
Решальщик вопросов в проверками, про которого писали в Медузе, сделал вот такой перформанс, и власти решили пойти навстречу? Я правильно понял?
Кому война, а кому - мать родна.
Не будет варианта, который устроит всех - правительство, бизнес, жителей.
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