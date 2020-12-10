В частности, рассмотрят вопрос об изменении графика работы заведений — сейчас им запрещено работать на Новый год.

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Власти Санкт-Петербурга совместно с представителями общепита разработают меры поддержки отрасли, пишет ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.

Днем 9 декабря власти провели встречу с представителями отрасли. По ее итогам рассмотрят вопрос об изменении графика работы общепита, заявили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей. «Надеемся, что решение будет принято в ближайшее время», — добавили власти.

В городе ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января заведения не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00. Также до 10 января запрещено проводить в помещениях мероприятия численностью свыше 50 человек, например, корпоративы.

4 декабря бизнес потребовал от городских властей смягчить введённые ограничения: закрытие предприятий на Новый год не отменит массового скопления людей на улицах и в транспорте, а только спровоцирует «стихийное» празднование в «антисанитарных условиях», заявили предприниматели.

Заведения, которые решили продолжить принимать посетителей в первые дни новогодних праздников, 8 декабря представили «Карту сопротивления». Идея проекта и многие заведения из списка принадлежат предпринимателю Александру Коновалову, которого называют «куратором нелегальной торговли в Петербурге».