«Нас наконец услышала власть»: авторы «Карты сопротивления» против запретов для общепита в Петербурге закрыли проект Материал редакции
После публикации карты с заведениями, отказавшимися соблюдать запреты, полиция провела рейды по барам. Но после городские власти начали переговоры.
- Доступ к «Карте сопротивления» закрылся, сообщается на сайте проекта. Теперь она называется «Карта объединения».
- Карта появилась 8 декабря, на ней были указаны петербургские кафе, бары и рестораны, протестующие против запрета властей работать в новогодние праздники. Они планировали продолжать работу несмотря на ограничения. Многие из указанных заведений принадлежат автору идеи Александру Коновалову, которого СМИ называют «подпольным миллиардером» и «куратором нелегальной торговли в Петербурге».
- «Нам кажется, что нам удалось "достучаться" и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», — объяснили авторы проекта.
- Согласно указу петербургских властей, с ноября общепиту в городе нельзя работать по ночам. С 30 декабря по 3 января заведения должны быть закрыты, а с 4 января по 10 января кафе не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00.
- В ночь на 9 декабря 2020 года после публикации «Карты сопротивления» силовики провели рейд по барам Санкт-Петербурга, в том числе указанным на карте. В одном из них силовики выломали дверь, применили дубинки и забрали в полицию несколько человек.
- Тогда же глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город «готов к компромиссу» и может смягчить ограничения при улучшении эпидситуации. Также городские власти провели встречу с рестораторами и обсудили смягчение ограничений. Предприниматели заявили, что готовы закрыться с 31 декабря по 1 января, а в остальные дни работать не до 19:00, а до 23:00. Предложения дополнительно рассмотрят в Смольном.
Какой-то прям террор якобы заботы о здоровье.
Эй, у нас не только физическое здоровье, но и эмоциональное, социальное, психологическое.
И, кстати, физическое здоровье зависит от эмоций, а не наоборот.
Стресс, в который намеренно выгоняют (кого зомбированием через страх, кого репрессиями секты-полицаев масочников), воздействует на граждан и снижает иммунитет. Так какая цель всего этого маскарада?
Цель-тоя ясная и понятная - контроль. Очень удобно, когда многие сидят по домам и бухтят на кухнях, а остальным раздать модные qr-идентификаторы, можно и без камер всех отслеживать, потом приложение обязательное с геолокацией и регулярными пингами в сервис "мониторинга". Ну и заводики пригодятся, где масочный, где перчаточный.
Про чипирование через прививки забыл. Откуда вы беретесь?
Не разбираешься в вопросе. Чипируют через 5G!
Местный космос
Через прививки чипируют, через 5г контролируют васянов алканов. Чтобы знать куда за самогоном ходят.
Или бухать на похоронах мамки и думать, на что потратить деньги от продажи квартиры.
Связывать своё эмоциональное здоровье с возможностью выпить в баре - значит расписаться в бедности собственной жизни.
Какую-то куету порешь: сядь перед телеком, включи голубой агонек, возьму баночку жигуля и чипсов московский картофель - и расслабься. Коек и так уже нет в спб.
Прям 20-30е годы в Америке. Подпольные бары и тд 😂
Чеченский цветок
Ладно бары. Есть подпольные музеи!
«может смягчить ограничения при улучшении эпидситуации».
беглов просто оттягивает время и все. не будет улучшения ситуации, соответсвенно не будет смягчения ограничений. денег надо было просить.
Именно.
Может смягчить. А может и не смягчить. Мяч на его стороне. И все игроки на его стороне. И ворота обеих команд тоже.
Отлично, всем вломили, теперь это называется «нас услышали». В 2018 тоже всех «услышали» и подняли пенсионный возраст. В 2020 Терешкова тоже всех «услышала» и внесла своё знаменитое предложение. Как же охуенно жить в стране, в которой «слышат».
На этой карте места только для маргиналов, лучше бы их вообще закрыли, а не только с 23 до 6
И тогда , эти как вы говорите "маргиналы" пойдут читать книжки в библиотеку ?
«Сопротивление» по-питерски или «стучите» и вас заметят!
Может даже и благодарность пришлют из МВД за самый полезный стук.
Власть услышала и надавала по щщам. Даже не знаю, кто себя хуже в этой ситуации выставляет.
Через неделю новый ребрендинг: "Карта народного фронта единых предпринимателей"
Интернет-ресурс «Карта сопротивления», созданный бизнесменом Александром Коноваловым, сменил название на «Карту объединения» и закрыл геометки заведений общепита, отказывающихся соблюдать постановление правительства Петербурга №121.
Запреты имеют смысл только в сочетании с гос.поддержкой. 2700р *в день* платили с марта в теч. *нескольких месяцев* самозанятым, не имеющим возможности работать из-за Covid и имеющим детей от 8 до 13 лет. В одной стране из т.н. бывшего соцлагеря. И отсрочили налоги от 3 до 6 мес. Поэтому никто и не вы*бывался, когда бары с ресторанами на месяц закрыли. Вообще закрыли.
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