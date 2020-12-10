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Лиана Липанова

«Нас наконец услышала власть»: авторы «Карты сопротивления» против запретов для общепита в Петербурге закрыли проект Материал редакции

После публикации карты с заведениями, отказавшимися соблюдать запреты, полиция провела рейды по барам. Но после городские власти начали переговоры.

  • Доступ к «Карте сопротивления» закрылся, сообщается на сайте проекта. Теперь она называется «Карта объединения».
  • Карта появилась 8 декабря, на ней были указаны петербургские кафе, бары и рестораны, протестующие против запрета властей работать в новогодние праздники. Они планировали продолжать работу несмотря на ограничения. Многие из указанных заведений принадлежат автору идеи Александру Коновалову, которого СМИ называют «подпольным миллиардером» и «куратором нелегальной торговли в Петербурге».
  • «Нам кажется, что нам удалось "достучаться" и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», — объяснили авторы проекта.
  • Согласно указу петербургских властей, с ноября общепиту в городе нельзя работать по ночам. С 30 декабря по 3 января заведения должны быть закрыты, а с 4 января по 10 января кафе не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00.
  • В ночь на 9 декабря 2020 года после публикации «Карты сопротивления» силовики провели рейд по барам Санкт-Петербурга, в том числе указанным на карте. В одном из них силовики выломали дверь, применили дубинки и забрали в полицию несколько человек.
  • Тогда же глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город «готов к компромиссу» и может смягчить ограничения при улучшении эпидситуации. Также городские власти провели встречу с рестораторами и обсудили смягчение ограничений. Предприниматели заявили, что готовы закрыться с 31 декабря по 1 января, а в остальные дни работать не до 19:00, а до 23:00. Предложения дополнительно рассмотрят в Смольном.
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vc.ru

#новость #бизнеснакарантине

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31 комментарий Накачай стартап
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Лев

22

Какой-то прям террор якобы заботы о здоровье.
Эй, у нас не только физическое здоровье, но и эмоциональное, социальное, психологическое. 
И, кстати, физическое здоровье зависит от эмоций, а не наоборот. 
Стресс, в который намеренно выгоняют (кого зомбированием через страх, кого репрессиями секты-полицаев  масочников), воздействует на граждан и снижает иммунитет. Так какая цель всего этого маскарада? 

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Вадим Демидов

Лев
8

Цель-тоя ясная и понятная - контроль. Очень удобно, когда многие сидят по домам и бухтят на кухнях, а остальным раздать модные qr-идентификаторы, можно и без камер всех отслеживать, потом приложение обязательное с геолокацией и регулярными пингами в сервис "мониторинга". Ну и заводики пригодятся, где масочный, где перчаточный.

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Дмитрий Лукиенко

Вадим
2

Про чипирование через прививки забыл. Откуда вы беретесь?

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Вадим Демидов

Дмитрий
2

Не разбираешься в вопросе. Чипируют через 5G!

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Местный космос

Вадим
1

Через прививки чипируют, через 5г контролируют васянов алканов. Чтобы знать куда за самогоном ходят. 

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John Doe

Лев
1

физическое здоровье зависит от эмоций, а не наоборот

Лежать будешь в морге, но весь такой на позитиве!

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Danila Romanov

John
–3

Или бухать на похоронах мамки и думать, на что потратить деньги от продажи квартиры.

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Tural M

John
0

А выбора только два? Кроме пограничных состояний есть и другие способы это сделать. 

Ответить

Юрий Белоножкин

Лев
1

Связывать своё эмоциональное здоровье с возможностью выпить в баре - значит расписаться в бедности собственной жизни.

Ответить

John Doe

Юрий
0

Не просто выпить в баре - выпить в баре после 2300. До 2300 можно и сейчас бухать в нем невозбранно.

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Вера Гагарина

Лев
1

Какую-то куету порешь: сядь перед телеком, включи голубой агонек, возьму баночку жигуля и чипсов московский картофель - и расслабься. Коек и так уже нет в спб.

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Артур

Лев
0

Пиздец головного мозга какой-то, всегда пугает кол-во лайков под такими стремными комментариями 

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Андрей Охота

9

Прям 20-30е годы в Америке. Подпольные бары и тд 😂

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Чеченский цветок

Андрей
0

Ладно бары. Есть подпольные музеи!

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Арнольд Валерьянович

Чеченский
0

Питер же)

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malleyaa

7

«может смягчить ограничения при улучшении эпидситуации».

беглов просто оттягивает время и все. не будет улучшения ситуации, соответсвенно не будет смягчения ограничений. денег надо было просить. 

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Вадим Демидов

malleyaa
0

Именно.
Может смягчить. А может и не смягчить. Мяч на его стороне. И все игроки на его стороне. И ворота обеих команд тоже.

Ответить

malleyaa

Вадим
4

этот старый колхозник не в состоянии справится с уборкой снега, как это было в 2018 году, когда беглов был врио. что уж говорить про пандемию. 

Ответить

Bartholomew Cubbins

7

Отлично, всем вломили, теперь это называется «нас услышали». В 2018 тоже всех «услышали» и подняли пенсионный возраст. В 2020 Терешкова тоже всех «услышала» и внесла своё знаменитое предложение. Как же охуенно жить в стране, в которой «слышат».

Ответить

Павел Троян

Bartholomew
1

Тише, а то услышат... 

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Вадим Демидов

4

Ленинградские бутлегеры.

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Оксана Вихрова

3

Диктатура в чистом виде

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Дмитрий Климов

1

На этой карте места только для маргиналов, лучше бы их вообще закрыли, а не только с 23 до 6

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Владимир Викторович

Дмитрий
1

И тогда , эти как вы говорите "маргиналы" пойдут читать книжки в библиотеку ?

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From Siberia to London

1

«Сопротивление» по-питерски или «стучите» и вас заметят! 
Может даже и благодарность пришлют из МВД за самый полезный стук.

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Valentin Dombrovsky

1

Власть услышала и надавала по щщам. Даже не знаю, кто себя хуже в этой ситуации выставляет.

Ответить

Yuri Finogeev

0

И где мне бухать завтра после 23х?
Потребителей опять кинули.

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Роман Александров

0

Через неделю новый ребрендинг: "Карта народного фронта единых предпринимателей"

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Юрий Белоножкин

0

Интернет-ресурс «Карта сопротивления», созданный бизнесменом Александром Коноваловым, сменил название на «Карту объединения» и закрыл геометки заведений общепита, отказывающихся соблюдать постановление правительства Петербурга №121.

В Петербурге закрыли «Карту сопротивления…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Юрий Белоножкин

Юрий
0

Удолите!

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Hexen Sage

0

Запреты имеют смысл только в сочетании с гос.поддержкой. 2700р *в день* платили с марта в теч. *нескольких месяцев* самозанятым, не имеющим возможности работать из-за Covid и имеющим детей от 8 до 13 лет. В одной стране из т.н. бывшего соцлагеря. И отсрочили налоги от 3 до 6 мес. Поэтому никто и не вы*бывался, когда бары с ресторанами на месяц закрыли. Вообще закрыли.

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