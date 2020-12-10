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Лиана Липанова

Власть услышала бизнес: авторы «Карты сопротивления» против запретов для общепита в Петербурге закрыли к ней доступ Материал редакции

После публикации карты с заведениями, отказавшимися соблюдать запреты, полиция провела рейды по барам. Но после городские власти начали переговоры.

  • Доступ к «Карте сопротивления» закрылся, сообщается на сайте проекта. Теперь она называется «Карта объединения».
  • Карта появилась 8 декабря, на ней были указаны петербургские кафе, бары и рестораны, протестующие против запрета властей работать в новогодние праздники. Они планировали продолжать работу несмотря на ограничения. Многие из указанных заведений принадлежат автору идеи Александру Коновалову, которого СМИ называют «подпольным миллиардером» и «куратором нелегальной торговли в Петербурге».
  • «Нам кажется, что нам удалось "достучаться" и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», — объяснили авторы проекта.
  • Согласно указу петербургских властей, с ноября общепиту в городе нельзя работать по ночам. С 30 декабря по 3 января заведения должны быть закрыты, а с 4 января по 10 января кафе не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00.
  • В ночь на 9 декабря 2020 года после публикации «Карты сопротивления» силовики провели рейд по барам Санкт-Петербурга, в том числе указанным на карте. В одном из них силовики выломали дверь, применили дубинки и забрали в полицию несколько человек.
  • Тогда же глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город «готов к компромиссу» и может смягчить ограничения при улучшении эпидситуации. Также городские власти провели встречу с рестораторами и обсудили смягчение ограничений. Предприниматели заявили, что готовы закрыться с 31 декабря по 1 января, а в остальные дни работать не до 19:00, а до 23:00. Предложения дополнительно рассмотрят в Смольном.
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vc.ru

#новость #бизнеснакарантине

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4 комментария
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Андрей Охота

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Прям 20-30е годы в Америке. Подпольные бары и тд 😂

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Вадим Демидов

1

Ленинградские бутлегеры.

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Лев

0

Какой-то прям террор якобы заботы о здоровье.
Эй, у нас не только физическое здоровье, но и эмоциональное, социальное, психологическое. 
И, кстати, физическое здоровье зависит от эмоций, а не наоборот. 
Стресс, в который намеренно выгоняют (кого зомбированием через страх, кого репрессиями секты-полицаев  масочников), воздействует на граждан и снижает иммунитет. Так какая цель всего этого маскарада? 

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malleyaa

0

«может смягчить ограничения при улучшении эпидситуации».

беглов просто оттягивает время и все. не будет улучшения ситуации, соответсвенно не будет смягчения ограничений. денег надо было просить. 

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