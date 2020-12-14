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Apple проверит подрядчика после массовых беспорядков на заводе в Индии — протесты могли начаться из-за невыплат зарплат Материал редакции

Ущерб от погромов оценили в «миллионы долларов».

Apple проведёт расследование в отношении подрядчика Wistron Corp, на заводе которого произошли массовые беспорядки, сообщает Reuters. По данным СМИ, 12 декабря сотрудники предприятия в индийском Бангалоре устроили протесты из-за невыплат зарплаты.

Американская компания заявила, что направила на завод аудиторов для проверки и уже начала сотрудничество с местной полицией. Компания добавила, что ко всем участникам цепочки поставок необходимо относиться с уважением.

Беспорядки произошли на заводе по производству iPhone, сообщал Times of India. В частности, на нём проходит сборка iPhone SE. По данным Indian Express, беспорядки начались внутри здания, когда работники увидели, что им не выплатили положенную зарплату. Сотрудники предприятия стали бить стёкла и ломать мебель, после чего вышли на улицу и разбили несколько автомобилей. По данным издания, в акции участвовали около 2 тысяч человек.

Wistron обвинила более 5 тысяч работников и 2 тысячи «неизвестных» в уничтожении имущества на $60 млн, пишет Reuters. Полиция задержала 149 человек. Компания не ответила на вопросы журналистов с просьбой прокомментировать обвинения в задержке зарплат, но в заявлении, вышедшем вскоре после беспорядков, назвала события «глубоко шокирующими».

#новость #apple

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9 комментариев
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Pavel One

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Фу не буду покупать Apple, я думал его калифорнийцы в Калифорнии делают, а не прости Господи, индусы. Это же Айфон, а не шлепанцы! Мне даже теперь противно к своему Айфону прикасаться, вдруг его индус лапал

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Andrey Shevtsov

Pavel
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Да, перед этим подтеревшись левой рукой

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Желтый Женя

Pavel
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Ариец? 

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Pavel One

Желтый
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Китаец!

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Желтый Женя

Pavel
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Толсто

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Pavel One

Желтый
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Я думал тонко, китайцы же с индусами в рукопашной сходятся на границах

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Artem Gruzdev

Желтый
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Так арийцы - это индоиранцы.

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Павел Родюков

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Ага $60 млн - пиджак замшевый, портсигар отечественный... три!

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Zypar Akhmat

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Норм так индусы отмывают бабки

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