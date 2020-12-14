Ущерб от погромов оценили в «миллионы долларов».

Apple проведёт расследование в отношении подрядчика Wistron Corp, на заводе которого произошли массовые беспорядки, сообщает Reuters. По данным СМИ, 12 декабря сотрудники предприятия в индийском Бангалоре устроили протесты из-за невыплат зарплаты.

Американская компания заявила, что направила на завод аудиторов для проверки и уже начала сотрудничество с местной полицией. Компания добавила, что ко всем участникам цепочки поставок необходимо относиться с уважением.

Беспорядки произошли на заводе по производству iPhone, сообщал Times of India. В частности, на нём проходит сборка iPhone SE. По данным Indian Express, беспорядки начались внутри здания, когда работники увидели, что им не выплатили положенную зарплату. Сотрудники предприятия стали бить стёкла и ломать мебель, после чего вышли на улицу и разбили несколько автомобилей. По данным издания, в акции участвовали около 2 тысяч человек.

Wistron обвинила более 5 тысяч работников и 2 тысячи «неизвестных» в уничтожении имущества на $60 млн, пишет Reuters. Полиция задержала 149 человек. Компания не ответила на вопросы журналистов с просьбой прокомментировать обвинения в задержке зарплат, но в заявлении, вышедшем вскоре после беспорядков, назвала события «глубоко шокирующими».