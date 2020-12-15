Это не первый гендиректор, который покидает Кремниевую долину.

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Сооснователь Oracle Ларри Эллисон переехал в свою главную резиденцию на Гавайи, пишет Bloomberg.

Oracle объявил 11 декабря, что переносит штаб-квартиру из Кремниевой долины в Техас. После этого Эллисон уведомил сотрудников в служебном письме о том, что останется на Гавайях. «Я получил несколько запросов, буду ли я переезжать в Техас. Мой ответ — нет. Я переехал на Гавайи и буду использовать Zoom для работы с острова Ланаи», — написал Эллисон.

По данным Bloomberg, состояние Элиссона составляет около $75 млрд. Ему принадлежит 98% острова Ланаи, который состоит из отелей и курортных зон, пишет Bloomberg. Миллиардер приобрёл большую часть острова в 2012 году за $300 млн.

Эллисону принадлежат три отеля на острове, продуктовый магазин и местная газета. Эллисон инвестировал в чистую энергию с намерением превратить остров в «лабораторию устойчивого развития», пишет Business Insider.

О переезде из Кремниевой долины в Техас 9 декабря сообщил глава Tesla Илон Маск. Он заявил, что Кремниевая долина принимает технологические компании «как должное», поэтому теряет актуальность.