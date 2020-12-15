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Евгения Евсеева

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон переехал из Кремниевой долины на Гавайи — он будет работать с собственного острова Материал редакции

Это не первый гендиректор, который покидает Кремниевую долину.

20 комментариев
1458 просмотров

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон переехал в свою главную резиденцию на Гавайи, пишет Bloomberg.

Oracle объявил 11 декабря, что переносит штаб-квартиру из Кремниевой долины в Техас. После этого Эллисон уведомил сотрудников в служебном письме о том, что останется на Гавайях. «Я получил несколько запросов, буду ли я переезжать в Техас. Мой ответ — нет. Я переехал на Гавайи и буду использовать Zoom для работы с острова Ланаи», — написал Эллисон.

По данным Bloomberg, состояние Элиссона составляет около $75 млрд. Ему принадлежит 98% острова Ланаи, который состоит из отелей и курортных зон, пишет Bloomberg. Миллиардер приобрёл большую часть острова в 2012 году за $300 млн.

Эллисону принадлежат три отеля на острове, продуктовый магазин и местная газета. Эллисон инвестировал в чистую энергию с намерением превратить остров в «лабораторию устойчивого развития», пишет Business Insider.

О переезде из Кремниевой долины в Техас 9 декабря сообщил глава Tesla Илон Маск. Он заявил, что Кремниевая долина принимает технологические компании «как должное», поэтому теряет актуальность.

В район Остина в Техасе также переехал гендиректор Splunk Дуглас Меррит, пишет Bloomberg.

#новость #oracle

20 комментариев
13
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20 комментариев Накачай стартап
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Stanislav Milykh

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Было бы классно если бы крупные технологические корпорации сделали офисы в Сочи

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Арнольд Валерьянович

Stanislav
5

Было бы классно если на сахалине. В сочи любой дурак может открыть.

Ответить

Александр Якунин

Stanislav
1

Анапа лучше подходит для этого честное слово.

Ответить

Konstantin Kiselev

Stanislav
1

А чего классного? В Сочи уже сейчас невозможно находиться стало. Слишком много людей для имеющейся инфраструктуры и менталитета местных.

Ответить

Александр Якунин

Konstantin
–1

Это не местный менталитет проблема, а менталитет приезжих, вы к нам в гости, а не мы к вам.

Ответить

Илитный Иксперт

4

HP чек
Маск чек
Oracle чек

Кто следующий?

Ответить

Artemida Svet

Илитный
0

а че они разбегаются ?

Ответить

Даниил Орел

3

Самая интересная для меня новость тут, что Эллисон жив и в здравом уме. Ждём новостей от Леонардо да Винчи. 

Ответить

new_comment

Даниил
2

Про здравый ум тут не сказано. Лукашенко вон тоже жив.

Ответить

Алексей Иванченков

0

Кто-нибудь может объяснить, почему из всех штатов именно Техас?

Ответить

Егор Зотов

Алексей
5

НОЛОГИ

Ответить

Kirk Louson

Алексей
1

могут отсоединиться от Штатов)))

Ответить

Роман Порошин

Алексей
0

Скорее всего налоги, ну и свободная земля

Ответить

Bobo Momo

Алексей
0

Огромные, быстрорастущие города: Хьюстон, Даллас, Сан Антонио, Остин.

Дешевое жилье, республиканский штат, есть хорошие универы.

Ответить

Artemy

0

Зая переехал-2

Ответить

Искандер Усманов

0

:)

Ответить

Иван Сергеевич

0

Ну переехал и переехал

Ответить

Alexander Melnik

0
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Montana

0

Hawaii tycoon

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Вадим Кондратьев

0

Вот почему oracle cloud такое говнище, бабки на остров пилили.

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