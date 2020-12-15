Сооснователь Oracle Ларри Эллисон переехал из Кремниевой долины на Гавайи — он будет работать с собственного острова Материал редакции
Это не первый гендиректор, который покидает Кремниевую долину.
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон переехал в свою главную резиденцию на Гавайи, пишет Bloomberg.
Oracle объявил 11 декабря, что переносит штаб-квартиру из Кремниевой долины в Техас. После этого Эллисон уведомил сотрудников в служебном письме о том, что останется на Гавайях. «Я получил несколько запросов, буду ли я переезжать в Техас. Мой ответ — нет. Я переехал на Гавайи и буду использовать Zoom для работы с острова Ланаи», — написал Эллисон.
По данным Bloomberg, состояние Элиссона составляет около $75 млрд. Ему принадлежит 98% острова Ланаи, который состоит из отелей и курортных зон, пишет Bloomberg. Миллиардер приобрёл большую часть острова в 2012 году за $300 млн.
Эллисону принадлежат три отеля на острове, продуктовый магазин и местная газета. Эллисон инвестировал в чистую энергию с намерением превратить остров в «лабораторию устойчивого развития», пишет Business Insider.
О переезде из Кремниевой долины в Техас 9 декабря сообщил глава Tesla Илон Маск. Он заявил, что Кремниевая долина принимает технологические компании «как должное», поэтому теряет актуальность.
В район Остина в Техасе также переехал гендиректор Splunk Дуглас Меррит, пишет Bloomberg.
Было бы классно если бы крупные технологические корпорации сделали офисы в Сочи
Было бы классно если на сахалине. В сочи любой дурак может открыть.
А чего классного? В Сочи уже сейчас невозможно находиться стало. Слишком много людей для имеющейся инфраструктуры и менталитета местных.
Это не местный менталитет проблема, а менталитет приезжих, вы к нам в гости, а не мы к вам.
HP чек
Маск чек
Oracle чек
Кто следующий?
Самая интересная для меня новость тут, что Эллисон жив и в здравом уме. Ждём новостей от Леонардо да Винчи.
Кто-нибудь может объяснить, почему из всех штатов именно Техас?
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