Идеи Ле Корбюзье, Эля Лисицкого, советских и зарубежных архитекторов.

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Дом Наркомфина в Москве (Новинский бульвар, 25) — экспериментальный проект конца 1920-х годов архитектора Моисея Гинзбурга. По задумке дом воплощал идеи советской власти о светлом будущем.

Гинзбург считал, что квартира — это место, где можно отдохнуть после работы. Поэтому стирка, готовка и уход за детьми не должны заботить обитателей. Всё нужное для жизни было бы на территории дома: общая столовая, прачечная, спортивный зал, библиотека.

Проект дома Наркомфина

К концу 1930-х годов многие жители дома попали под репрессии, и фасад начал терять первоначальный вид. Дом постепенно ветшал, капитальный ремонт откладывался, жители переезжали.

В начале нулевых до реконструкции не доходило, потому что у здания было много разных собственников. Тем не менее в 2016 году реставрация началась, ей руководит внук Моисея Гинзбурга. Дом Наркомфина станет жилым комплексом премиум-класса.

В закрытом городке, как в доме Наркомфина, жители получали всё в пределах квартала. Они могли заказать продукты на дом, хотя кухонь в квартирах не было, но работала общая столовая. Чтобы попасть к врачу или сходить в кинотеатр, достаточно было зайти в соседнее здание.

Ещё в квартирах запрещали стирать и сушить белье. Для этого были прачечные и верёвки во дворе.

Жилые дома по периметру городка напоминали зубья пилы, если смотреть сверху

Квартиры в городке распределяли согласно должностной иерархии в НКВД. В трёх корпусах жили генералы и высшие офицерские чины — в больших отдельных квартирах. Жители бесплатно получали основную мебель, базовый набор посуды, постельное белье и даже музыкальные инструменты.

Официанты, буфетчицы и кладовщики, «обслуга», как их называли, — ютились в восьмиэтажном корпусе в коммуналках

В 1960-е годы городок вышел из-под управления КГБ, посты охраны убрали, вход на территорию стал свободным. Тогда и провели последний капитальный ремонт. С тех пор состояние домов заметно ухудшилось: они стоят обшарпанные.

К 300-летию Екатеринбурга в 2023 году власти планируют реконструкцию восьмиэтажного корпуса: подвалы затоплены, состояние аварийное. Его хотят превратить в апартаменты.

В Арктике много нефти и газа. Но создать там инфраструктуру в том числе для жизни непросто: средняя зимняя температура в некоторых районах достигает -70 °C, вместо почвы — замерзшие ил и болота.

Архитекторы предлагали и предлагают много разных решений:

Советские архитекторы Станислав Одновалов и Майя Цимбал разрабатывали жилой комплекс из нескольких цилиндрических башен, поднятых на три метра над землей. Так они предлагали сэкономить на установке свай и решить проблему скопления снега у стен и отдачи тепла в грунт.



Александр Шипков предлагал проект с похожей инфраструктурой, но в виде пирамиды.



Американский инженер Ричард Фуллер в 1951 году разработал и запатентовал геодезический купол. Его идея стала популярной в том числе в застройке Севера.

Ричард Фуллер на выставке в Сокольниках в 1959 году machined.house

В 2011 году архитектор Валерий Ржевский представил куполообразный город «Умка»: с искусственным микроклиматом, школами и больницами, пшеничным заводом и пекарней. В проекте предусмотрены две фабрики для переработки мусора в тепло.

Город рассчитан на 5000 жителей. В 2011 году проект оценивался в $6,5 млрд

Американский архитектор придерживался органического стиля: когда невысокий дом сливается с горизонтом или холмом, в нём много света и пространства. Как пример — дом профессора Стэнли Розенбаума в Алабаме, построенный в 1939 году.

Планы Райта выходили за пределы частных построек. Одна из его задумок — «город широких горизонтов». Идея проекта заключалась в том, чтобы горожанин получил хотя бы по акру земли (около 40 соток) и мог распоряжаться ей: использовать для жилья, работы или как огород.

Ни банки, ни правительство не могли угрожать особняку, за распределением земли следил бы главный архитектор города.

Архитектор считал, что «город широких горизонтов» обеспечит пространство, свободу и красоту, необходимые для роста личности. Целиком город так и построили, но возвели отдельные здания.

Один из рисунков Райта к проекту

В 19 веке Лондон был грязным и перенаселённым городом. Политики размышляли, как вернуть народ к земле, сделать деревню привлекательной.

Ответ в 1898 году предложил лондонский социолог-утопист Эбенизер Говард — в книге «Города-сады будущего». Работа описывала концепцию утопического поселения, в котором люди смогут жить в гармонии с природой.

Говард выделил три «магнита»: город, деревню и промежуточное звено — город-деревню.

Иллюстрация из книги Говарда, переведенной на русский язык в 1911 году

Город-сад имел бы кольцевую планировку. Центральную часть занимал «магнит» деревни — сад с зонами для отдыха. Вокруг — музеи, театры, галереи, библиотеки. Дорогу от центра города к жилым районам сопровождала бы зелёная зона, окружавшая жилые кварталы.

Говард предложил использовать электрический транспорт для удешевления энергии и заботе об окружающей среде

Население города-сада должно составлять 32 тысячи человек — именно столько могла вместить задуманная Говардом площадь, около 2,4 км², как Парк Горького в Москве.

Несмотря на критику проекта, несколько таких городов построили: к примеру, Канберра, столица Австралии, как раз город-сад.

Канберра

Авангардный художник считал, что людям естественно двигаться горизонтально, а не вертикально. Американские небоскрёбы он не считал примером для подражания.

Поэтому он предложил сделать горизонтальные: в форме буквы Ч, на трёх опорах. Одна из них уходила бы под землю до станции метро, две оставшиеся — к трамвайным остановкам. Внутри опоры курсировал бы лифт.

По проекту восемь небоскрёбов располагались бы на пересечениях Бульварного кольца с основными транспортными магистралями города

В Москве такие здания так и не появились, но похожие проекты можно найти в Роттердаме, Кёльне и Шэньчжэне.

Центр девелоперской компании Vanke в Шэньчжэне

Эти мысли французский архитектор развил в проекте Лучезарного города:

Здания на столбах-опорах. Свободная планировка домов благодаря каркасной конструкции. Отсюда — внешние стены могли быть любой формы. Ленточное остекление. Плоская крыша-терраса для прогулок и отдыха.



Задумки Ле Корбюзье появились только в отдельных зданиях, например доме-коммуне в Марселе.

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