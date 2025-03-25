Умер содиректор Samsung Electronics Хан Чон Хи — он проработал в компании 37 лет

Ему было 63 года. Причина — инфаркт миокарда и последовавшая за ним остановка сердца. По данным CNBC, единоличным главой Samsung станет Джун Ён Хён, с которым Хан Чон Хи делил директорские задачи.В письме сотрудникам, которое изучило CNN, компания отметила вклад покойного руководителя в развитие Samsung «в непростые для бизнеса времена». Bloomberg пишет, что топ-менеджер «помог превратить южнокорейскую компанию в лидера международного рынка электроники».Хан Чон Хи. У него остались супруга и трое детей. Источник фото: Reuters Хан Чон Хи окончил факультет электротехники в Университете Инха — частном исследовательском учреждении в Инчхоне, Южная Корея. В 1988 году пришёл в Samsung Electronics — на следующий год после кончины её основателя Ли Бёна Чхоля.В 2011 году он возглавил «продуктовую» группу исследований и разработок подразделения, которое отвечало за дисплеи. В 2017 году стал руководителем самого подразделения, сыграв «важную роль» в конкурентной борьбе с японскими игроками вроде Sony.В 2021-м его назначили вице-председателем совета директоров. С тех же пор он курировал производство и телевизоров, и бытовой техники, и смартфонов (полупроводниковый бизнес возглавлял Джун Ён Хён). Содиректором Хан Чон Хи стал в 2022 году. Под его руководством Samsung начала устанавливать ИИ-процессоры в том числе в холодильники, стиральные машины и пылесосы.19 марта 2025 года ныне покойный директор провёл ежегодное собрание акционеров, на котором предупредил, что компанию ждёт непростой год. Он признал, что она не смогла оперативно отреагировать на изменения в полупроводниковой отрасли, а котировки акций «не оправдывают ожидания» инвесторов.Но вместе с тем Хан Чон Хи заявил о готовности добиться «значимых результатов» в 2025 году. Как отмечают СМИ, он отличался большим трудолюбием и не страшился вызовов.#новости #samsung