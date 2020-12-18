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Лиана Липанова

Московские предприниматели рассказали про звонки мошенников о «внезапной проверке»: просят денег на цветы проверяющим Материал редакции

Такие звонки уже поступили в кофейни «Пташка», «Кооператив Чёрный», «Воздух» и Coffee Buro.

5 комментариев
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Несколько предпринимателей в Москве рассказали о звонках мошенников: они представляются сотрудниками надзорных органов, предупреждают о проверке в ближайшее время и предлагают «порадовать девочек из Роспотребнадзора цветочками».

15 декабря такой звонок получила основательница компании-поставщика свежеобжаренного кофе West4 и кофейни «Пташка» Мария Райлян. В кофейню позвонил «представитель прокуратуры» и предупредил, что через час в заведение придут с проверкой. Он назвал список документов, которые нужно будет предъявить.

Затем он перезвонил и попросил заказать «цветочки, чтобы порадовать девочек из Роспотребнадзора». «Представитель прокуратуры» предложил взять на себя вызов курьера с цветами. После этого управляющему позвонили из «цветочного» и озвучили заказ: пять букетов по 2000 рублей, всего 10 тысяч рублей.

Мы, конечно, никакие цветочки не оплатили, перезвонили дяденьке и сказали, что ждем их без цветочков, уже понимая, что никакой проверки не будет. И да, так никто и пришёл.

Мария Райлян

В комментариях к посту представители кофеен Coffee Buro, «Кооператив Чёрный» и «Воздух» рассказали, что им тоже звонили «проверяющие» с аналогичными просьбами: предприниматели им тоже отказали.

16 декабря в «Кооператив Чёрный» позвонил «заместитель прокурора Москвы Михаил Васильевич», рассказал бариста кофейни Дмитрий Заботнов. Реальный Михаил Васильевич Можаев из прокуратуры Москвы ушёл в июле 2020 года, теперь он работает в Тульской области на аналогичной должности.

«Михаил Васильевич» сообщил, что едет с сотрудниками Роспотребнадзора в «Кооператив черный» для внеплановой проверки и будет через 40 минут. Он поинтересовался, всё ли в порядке с соблюдением мер безопасности. «Чтобы мне на месте за вас не краснеть», — цитирует Заботнов «заместителя прокурора».

По словам бариста, в кофейне всё было в порядке — договоры, антисептики, перчатки и маски. Но «Михаил Васильевич» посоветовал заказать «девочкам цветочки»: «Надежда Михайловна может пойти на компромиссы, если что, но лучше бы встретить проверяющую комиссию должным образом».

Не сразу понял, о каких девочках речь, мы же о проверке говорили, оказалось это о сотрудницах Роспотребнадзора. Разговор приобретал всё более и более абсурдный вид. С самого начала было понятно на 99%, что это мошенники, но они обещали приехать через 40 минут, и рисковать даже на 1% кофейней мы не могли, поэтому потратились на такси, чтобы быстро привезти все оригиналы, потратили время на общение, на ожидание, пришлось приехать в кофейню, хотя были другие дела. Может они всё же приедут? Было непонятно в чём развод. Но...

1) Заместитель прокурора обзванивающий общепит? Серьезно?

2) Мобильный номер из Свердловской области, серьезно?

3) К сожалению, реальный Михаил Васильевич, уже полгода как работает в Туле, а не в Москве. Но в сети есть информация о том, что он действительно заместитель прокурора Москвы (был когда-то).

4) Оказывается развод в том, что цветочки он заказывает сам, чтобы успели привезти и просит скинуть ему 10-15 тысяч рублей.

Но мы, к сожалению, не дошли с ним до этого предложения. Он как-то потерял к нам интерес и больше не звонил. И конечно же ни зампрокурора, ни девочки из Роспотребнадзора к нам так и не приехали.

Дмитрий Заботнов
бариста «Кооператив Чёрный»

Заботнов и представитель кофейни «Воздух» опубликовали номера, с которых поступали звонки мошенников — от «прокуратуры» и из «цветочного». Райлян и представитель Coffee Buro предоставили номера vc.ru. В сервисе для идентификации номеров GetContact один из номеров определяется как «Жулье», другой — как «Нияр права Аваса».

В Роспотребнадзоре на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru, как в случае проверки отличить реальных сотрудников надзорных органов от мошенников.

#новость #бизнеснакарантине

5 комментариев
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Pavel Steshin

2

Что то типа легендарного коньячного скрипта, зэки балуют 😀

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Pablo the Elephant

1

Мошенники глупее и глупее (к счастью).
Любой предприниматель с ясным взглядом на вещи и с опытом общения с надзорными органами, прекрасно осознает, что "если что", цветочками не отделаешься.
Поэтому, welcоmе, на месте решим)

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Gre Li

1

Отличить очень просто: если звонят — значит, мошенники.
 В Роспотребнадзоре на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru, как в случае проверки отличить реальных сотрудников надзорных органов от мошенников.

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Роман Александров

0
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Борис Васильев

0

Отличить очень просто: если звонят — значит, мошенники.

Нет.
У нас часто реально заказывают одну единицу товара, самовывозом.
Год назад попались (подробности своего косяка не буду приводить).
А  вот на днях проявил бдительность:
- Звонит дама, ей нужно одну бутылку морской воды Средиземного моря;
- Вопросы и пояснения слушать не хочет (мы, дескать, у вас уже покупали);
- Доставку не хочет, только самовывоз.

Почитал я Правила продаж в связи с Ковидом, мне ни Правила не понравились, ни то, что они у нас не очень выполнимы (замнем для ясности).

Перезвонил "Заказчице", сказал: заказывайте с доставкой, самовывоз не возможен.
Согласилась, но не перезвонила.

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