Не сразу понял, о каких девочках речь, мы же о проверке говорили, оказалось это о сотрудницах Роспотребнадзора. Разговор приобретал всё более и более абсурдный вид. С самого начала было понятно на 99%, что это мошенники, но они обещали приехать через 40 минут, и рисковать даже на 1% кофейней мы не могли, поэтому потратились на такси, чтобы быстро привезти все оригиналы, потратили время на общение, на ожидание, пришлось приехать в кофейню, хотя были другие дела. Может они всё же приедут? Было непонятно в чём развод. Но...

1) Заместитель прокурора обзванивающий общепит? Серьезно?

2) Мобильный номер из Свердловской области, серьезно?

3) К сожалению, реальный Михаил Васильевич, уже полгода как работает в Туле, а не в Москве. Но в сети есть информация о том, что он действительно заместитель прокурора Москвы (был когда-то).

4) Оказывается развод в том, что цветочки он заказывает сам, чтобы успели привезти и просит скинуть ему 10-15 тысяч рублей.

Но мы, к сожалению, не дошли с ним до этого предложения. Он как-то потерял к нам интерес и больше не звонил. И конечно же ни зампрокурора, ни девочки из Роспотребнадзора к нам так и не приехали.