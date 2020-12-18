Московские предприниматели рассказали про звонки мошенников о «внезапной проверке»: просят денег на цветы проверяющим Материал редакции
Такие звонки уже поступили в кофейни «Пташка», «Кооператив Чёрный», «Воздух» и Coffee Buro.
Несколько предпринимателей в Москве рассказали о звонках мошенников: они представляются сотрудниками надзорных органов, предупреждают о проверке в ближайшее время и предлагают «порадовать девочек из Роспотребнадзора цветочками».
15 декабря такой звонок получила основательница компании-поставщика свежеобжаренного кофе West4 и кофейни «Пташка» Мария Райлян. В кофейню позвонил «представитель прокуратуры» и предупредил, что через час в заведение придут с проверкой. Он назвал список документов, которые нужно будет предъявить.
Затем он перезвонил и попросил заказать «цветочки, чтобы порадовать девочек из Роспотребнадзора». «Представитель прокуратуры» предложил взять на себя вызов курьера с цветами. После этого управляющему позвонили из «цветочного» и озвучили заказ: пять букетов по 2000 рублей, всего 10 тысяч рублей.
В комментариях к посту представители кофеен Coffee Buro, «Кооператив Чёрный» и «Воздух» рассказали, что им тоже звонили «проверяющие» с аналогичными просьбами: предприниматели им тоже отказали.
16 декабря в «Кооператив Чёрный» позвонил «заместитель прокурора Москвы Михаил Васильевич», рассказал бариста кофейни Дмитрий Заботнов. Реальный Михаил Васильевич Можаев из прокуратуры Москвы ушёл в июле 2020 года, теперь он работает в Тульской области на аналогичной должности.
«Михаил Васильевич» сообщил, что едет с сотрудниками Роспотребнадзора в «Кооператив черный» для внеплановой проверки и будет через 40 минут. Он поинтересовался, всё ли в порядке с соблюдением мер безопасности. «Чтобы мне на месте за вас не краснеть», — цитирует Заботнов «заместителя прокурора».
По словам бариста, в кофейне всё было в порядке — договоры, антисептики, перчатки и маски. Но «Михаил Васильевич» посоветовал заказать «девочкам цветочки»: «Надежда Михайловна может пойти на компромиссы, если что, но лучше бы встретить проверяющую комиссию должным образом».
Заботнов и представитель кофейни «Воздух» опубликовали номера, с которых поступали звонки мошенников — от «прокуратуры» и из «цветочного». Райлян и представитель Coffee Buro предоставили номера vc.ru. В сервисе для идентификации номеров GetContact один из номеров определяется как «Жулье», другой — как «Нияр права Аваса».
В Роспотребнадзоре на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru, как в случае проверки отличить реальных сотрудников надзорных органов от мошенников.
Мошенники глупее и глупее (к счастью).
Любой предприниматель с ясным взглядом на вещи и с опытом общения с надзорными органами, прекрасно осознает, что "если что", цветочками не отделаешься.
Поэтому, welcоmе, на месте решим)
Отличить очень просто: если звонят — значит, мошенники.
В Роспотребнадзоре на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru, как в случае проверки отличить реальных сотрудников надзорных органов от мошенников.
Отличить очень просто: если звонят — значит, мошенники.
Нет.
У нас часто реально заказывают одну единицу товара, самовывозом.
Год назад попались (подробности своего косяка не буду приводить).
А вот на днях проявил бдительность:
- Звонит дама, ей нужно одну бутылку морской воды Средиземного моря;
- Вопросы и пояснения слушать не хочет (мы, дескать, у вас уже покупали);
- Доставку не хочет, только самовывоз.
Почитал я Правила продаж в связи с Ковидом, мне ни Правила не понравились, ни то, что они у нас не очень выполнимы (замнем для ясности).
Перезвонил "Заказчице", сказал: заказывайте с доставкой, самовывоз не возможен.
Согласилась, но не перезвонила.
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