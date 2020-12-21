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Таня Боброва

Россия на неделю приостановит авиасообщение с Великобританией Материал редакции

В связи с появлением в стране нового штамма коронавируса поездки остановили и другие страны.

  • В Великобритании и некоторых других странах обнаружили мутацию коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он может быть на 70% более заразным, чем прежний, а правительство ввело новый уровень карантина с 20 декабря.
  • Европейские страны начали отменять самолёты и поездки между странами. В частности, об этом сообщили Нидерланды, Германия, Франция, Ирландия, Италия и Бельгия.
  • 22 декабря авиасообщение с Великобританией временно прекратит Россия. По итогам проверки ситуации с появлением нового штамма коронавируса будут приняты дальнейшие решения, сообщили в оперштабе.
  • Россия возобновила международные полёты в августе, одной из первых стран стала Великобритания. Сейчас россияне могут улететь в 16 стран: кроме Великобритании это Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

#новость #covid19

1691 просмотров
22 комментария
3
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22 комментария Накачай стартап
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Михаил Похеров

11

Какой-то голливудский фильм. Прям вакцину выкатили и через 2 дня новый вирус 

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Ольга Хошвагт

6

Скоро из-за ковида будем жить, как жили 1500 или 15000 лет назад

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Александр Кучеряев

Ольга
8

По мнению некоторых это очень даже хорошо, сила предков, природа, ммм, никаких тебе лекарств, гигиены и высококалорийной еды, только картоха только хардкор.(лозунг Лукашенко по всей видимости)

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Электрический франт

Александр
2

Кстати, с точки зрения привычного нам комфорта, даже цари лет 200 назад жили куда хуже, чем обычный человек сейчас) А про 1500 лет назад можно и не говорить.

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From Siberia to London

Ольга
1

Для этого нужна летальность хотя бы 90% 
Полмиллиарда населения может и прокормится на технологиях 1500-летней давности.

Ответить

Алексей Горячев

Ольга
0

Печенеги, половицы

Ответить

Константин Полухтин

7

Чувак, видать, играет в PlagueIn., и накопил баллы для мутации) Прикольно))0)0)0)

Ответить

Антон piter

4
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Eugene Odnoval

1

1500 лет назад. 15000 лет назад нормально жили:))

Ответить

Ольга Хошвагт

Eugene
1

Да, вы частично правы - предков надо уважать, именно благодаря им сы такие разумные, просто я говорю, что пора что-то менять.

Ответить

Смотритель

–5

Закалебали уже опять чтото новое придумали лишбы уничтожить население им. Боятся они нас, вот сейчас будет у нас общественное сознание и все встанет на свои места!!!

Ответить

Tim Adahovskiy

Смотритель
2

вернитесь в ОК и вацап, пожалуйста

Ответить

Murat Oshroev

Смотритель
0

Кто?

Ответить

Смотритель

Murat
0

Те кто впустил вирус.

Ответить

Школа MMX

Смотрит…
0

Вирус возможно был случайно выпущен. И в итоге был потерян контроль.

Ответить

Maxim Medvedev

1

Опять что-ли летучих мышей стали жрать??!:))

Ответить

Krotchy Doll

1

Вот когда летальность 95% будет, тогда будет интересно.
А сейчас шум ради шума.

Ответить

Школа MMX

Krotchy
0

Да, хотелось бы до конца досмотреть этот сериал. Не в курсе сколько сезонов будет?😆

Ответить

Che Vitaly

0

Вот это проблема

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Стройиндустрия

0

Великобритания закроет сообщение!

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Иван Демьян

0

На неделю, почему не на fortnight

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NIKITA KOROLEV

0

2020. Часть 2.

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