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Россия на неделю приостановит авиасообщение с Великобританией Материал редакции
В связи с появлением в стране нового штамма коронавируса поездки остановили и другие страны.
- В Великобритании и некоторых других странах обнаружили мутацию коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он может быть на 70% более заразным, чем прежний, а правительство ввело новый уровень карантина с 20 декабря.
- Европейские страны начали отменять самолёты и поездки между странами. В частности, об этом сообщили Нидерланды, Германия, Франция, Ирландия, Италия и Бельгия.
- 22 декабря авиасообщение с Великобританией временно прекратит Россия. По итогам проверки ситуации с появлением нового штамма коронавируса будут приняты дальнейшие решения, сообщили в оперштабе.
- Россия возобновила международные полёты в августе, одной из первых стран стала Великобритания. Сейчас россияне могут улететь в 16 стран: кроме Великобритании это Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.
Какой-то голливудский фильм. Прям вакцину выкатили и через 2 дня новый вирус
Скоро из-за ковида будем жить, как жили 1500 или 15000 лет назад
По мнению некоторых это очень даже хорошо, сила предков, природа, ммм, никаких тебе лекарств, гигиены и высококалорийной еды, только картоха только хардкор.(лозунг Лукашенко по всей видимости)
Электрический франт
Кстати, с точки зрения привычного нам комфорта, даже цари лет 200 назад жили куда хуже, чем обычный человек сейчас) А про 1500 лет назад можно и не говорить.
Для этого нужна летальность хотя бы 90%
Полмиллиарда населения может и прокормится на технологиях 1500-летней давности.
Чувак, видать, играет в PlagueIn., и накопил баллы для мутации) Прикольно))0)0)0)
1500 лет назад. 15000 лет назад нормально жили:))
Да, вы частично правы - предков надо уважать, именно благодаря им сы такие разумные, просто я говорю, что пора что-то менять.
Закалебали уже опять чтото новое придумали лишбы уничтожить население им. Боятся они нас, вот сейчас будет у нас общественное сознание и все встанет на свои места!!!
Кто?
Те кто впустил вирус.
Вот когда летальность 95% будет, тогда будет интересно.
А сейчас шум ради шума.
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