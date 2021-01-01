мемы и темы
«Не могу написать в объявлении, что я Дед Мороз с антителами, потому что у меня их нет»: актёр о работе в праздники Статьи редакции
Как работает и сколько зарабатывает Дед Мороз, который ни разу не давал объявлений и рекламы.
Сергей Ленков — 29-летний актёр из Санкт-Петербурга. Как и большинство коллег, в новогодние праздники он переодевается в Деда Мороза и работает на утренниках и частных заказах. В отличие от большинства, Ленков не даёт рекламы и зачастую работает с постоянными клиентами, которые ждут его из года в год. Ленков рассказал, сколько зарабатывает, как выглядит его типичный рабочий день и что изменилось из-за пандемии.
«Мы ездили на метро и переодевались прямо в подъезде»
Сергей Ленков — выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства. По его словам, 60-70% актёров периодически подрабатывают Дедами Морозами.
Первый раз он надел костюм зимнего волшебника и поехал поздравлять детей в сезоне с 2009 по 2010 год, когда учился на втором курсе. Через знакомых он узнал о паре, подрабатывающей Дедом Морозом и Снегурочкой. Им нужно было передать кому-то свои заказы — Дед Мороз уходил в армию. Сергей Ленков с однокурсницей решили подработать и взяли эти заказы.
Ленков обратился к студентке академии театрального искусства, которая подрабатывала пошивом костюмов. За $150, по старому курсу около 10 тысяч рублей, она сшила ему шубу Деда Мороза. Актёр не стал арендовать костюм или брать у друзей — понимал, что он ему ещё не раз пригодится.
Костюм, сшитый 10 лет назад, Ленков носит до сих пор. По мере необходимости актёр менял на нём мех, стразы и узоры.
Помимо шубы, реквизит Ленкова составляли валенки, посох и борода с париком. Посох он сделал своими руками: обклеил бамбуковую палку фольгой и украсил блёстками. Почти каждый год приходилось мастерить новый: посох быстро изнашивался при переездах, к тому же несколько раз Дед Мороз забывал его на утренниках.
За почти 10 лет подработок бороду и парик он менял несколько раз. Покупал их в магазине театрального грима и аксессуаров. Хороший парик и бороду, по словам Ленкова, можно купить за 1500 рублей. Но есть и более дорогие варианты, когда волосы смотрятся как настоящие.
Собрав реквизит и подготовив сценарий, Сергей вместе с одногруппницей в роли Снегурочки поехал на первый заказ.
Вместе с одногруппницей-Снегурочкой он ездил по квартирам два дня. Они передвигались на метро и переодевались прямо в подъездах. Только потом Ленков узнал, что нужно попросить родителей отвлечь ребёнка и, зайдя в квартиру, переодеться у клиента.
Сценарий для вызовов на дом Ленков составляет сам: ищет в интернете стихи, игры, загадки. Программа выглядит так: он заходит в комнату и в стихотворной или свободной форме здоровается с детьми, знакомится, узнаёт, сколько кому лет. Обычно он старается заранее узнать у родителей информацию о ребёнке.
«Когда ты сразу обращаешься ко всем по именам, у них срабатывает эффект, что дедушка всё видит, всё знает и ждал встречи с ними так же, как и они», — объясняет он.
Потом Ленков расспрашивает, как у них дела, просит показать ёлку, непременно её хвалит. Затем водит хоровод, начинает играть с детьми в прятки и другие стандартные игры вроде «Заморожу», загадывает им загадки, иногда объявляет танцы.
Уважающие себя аниматоры, по его словам, ездят со своей музыкой: берут портативную колонку и незаметно её включают. Сам актёр приобрёл её три года назад, потратив около 3000 рублей.
После представления родители уводят ребёнка в другую комнату, Дед Мороз переодевается и затем получает оплату. Как правило, заказчики расплачиваются наличными.
Сценарии для утренников в детских садах обычно пишут воспитатели, и Ленкову нужно только выучить свою роль. В отличие от частных вызовов, где он более свободен в импровизации.
Дальше по сценарию все зовут Деда Мороза: он либо уснул, либо с ним произошло что-то ещё, поэтому его долго не могут дозваться. А когда он приходит, заводит с ребятами хоровод, начинает с ними играть, а в конце дарит подарки.
Целенаправленно Ленков заказы не искал и объявлений нигде не размещал.
Сам актёр не очень любит отмечать Новый год. Он празднует с друзьями и семьёй своей подруги, но больше предпочитает работать.
Типичные рабочие дни Деда Мороза
Рабочий сезон Деда Мороза длится с 18-20 декабря до середины января. Последняя неделя декабря самая плотная. Много заказов выпадает на 31 декабря и 1 января, а потом они идут на спад.
Обычно Ленкову начинают звонить и бронировать даты в декабре, некоторые обращаются ещё в ноябре, например, детские сады. Каждый год они высылают свои сценарии в конце ноября или в начале декабря, Ленков приезжает к ним на репетицию. А сами мероприятия проходят 25-26 декабря.
Сценарии для частных заказов актёр придумываем сам. Основная программа с годами не меняется, иногда он импровизирует.
На вызовы он ездит на метро или на такси. По его наблюдениям, тариф в праздничные дни практически не увеличивается, поэтому существенных расходов на такси он не несёт.
В последние три года Ленков берёт заказы только из частных детских садов, в которых уже давно работает, его ждут там каждый год. Он приезжает на целый день и ведёт четыре утренника подряд. В среднем зарабатывает за такой рабочий день от 10 до 12 тысяч рублей.
Ленков редко ездит по квартирам. Соглашается взять заказ, только если кто-то из знакомых ищет Деда Мороза. До пандемии ему было достаточно нагрузки на основной работе в театре.
Сергей понял, что с раздражением нужно что-то делать, и сократил количество заказов.
Сколько зарабатывают зимние волшебники
Первый в его жизни гонорар в качестве Деда Мороза составил около 2000 или 2500 рублей — столько стоил вызов актёра, который ушёл в армию и передал Ленкову свою клиентскую базу. К полуночи цены росли, и вызов в 21:00 или 22:00 стоил уже 4000 рублей.
Сейчас за один вызов Деда Мороза — 20-30-минутное представление — Ленков берёт 2500-3000 рублей. Он редко повышает стоимость услуги: нет желания «содрать с людей деньги».
Доход зависит от года, от сезона и количества заказов. В среднем Сергей Ленков зарабатывает около 30 тысяч за сезон. Максимальный доход — 50 тысяч рублей.
По его словам, в среднем Деды Морозы и Снегурочки выполняют около шести заказов день. Это считается достаточно большим количеством, и Ленков редко превышал эту планку. Но некоторые знакомые актёра умудрялись ездить и к 10 клиентам за день.
Постоянной Снегурочки у Ленкова нет: в основном он работает один. Когда заказчики приглашают Деда вместе с внучкой, актёр обращается к своим подругам, которые подрабатывают в этом амплуа. Он не берёт на себя расходы на их реквизит — как правило, костюм и парик у них уже есть.
Со Снегурочками он делил заработок пополам, но не может утверждать, как с ними договариваются другие Дедушки Морозы: event-агентства, как правило, платят им меньше, чем Деду Морозу, а частники делят гонорар пополам.
Несколько раз Ленков сотрудничал с event-агентствами. Везде разные расценки, но в среднем он отдавал им 30-40% от стоимости вызова. По его словам, в анимационном агентстве платят фиксированный гонорар по выходу, и обычно там самая низкая оплата. «Всё зависит от агентства. Бывают агентства люкс-класса, бывают попроще, но обычно там платят мало», — рассказывает Ленков.
«Я был для них как большая кукла»
Ленков считает, что ему всегда везло с клиентами: неадекватных людей он не встречал. Самые неприятные ситуации — когда ожидание детей не совпало с реальностью.
Разочарование в глазах детей, по мнению Ленкова, — сигнал, что нужно улучшить грим, костюм и найти к ребёнку свой подход, чтобы он всё равно поверил в сказку.
При этом актёр не может сказать, что очень любит детей, до подработки редко проводил с ними время. Зато много играет в детских спектаклях. Понимание, как находить к ним подход, появилось с опытом.
В 2020 году Ленкову из детских садов не звонили. Он считает, что, возможно, утренников в этом сезоне не будет.
Хороший Дед Мороз! Удачи в Новом году все нам и Деду тоже!
Хороший Дед Мороз! Удачи в Новом году
Постоянной Снегурочки у Ленкова нет...
И со Снегурочкой определиться))
Недавно я узнал: говорить детям, что подарки нужно заслужить, не совсем правильно с точки зрения психологии. Подарок — это то, что ты должен получить в любом случае, неважно, как ты себя вёл, заслужил или нет.
Сразу видно, что самая главная роль всей твоей жизни — родительская — ещё впереди 🤭
"Я Дед Мороз, борода из ваты
Я уже слегка поддатый,
Мне сказали - меня здесь ждут,
Значит, будем догоняться тут...
Блоги компаний
Показать еще