Как работает и сколько зарабатывает Дед Мороз, который ни разу не давал объявлений и рекламы.

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Сергей Ленков

Сергей Ленков — 29-летний актёр из Санкт-Петербурга. Как и большинство коллег, в новогодние праздники он переодевается в Деда Мороза и работает на утренниках и частных заказах. В отличие от большинства, Ленков не даёт рекламы и зачастую работает с постоянными клиентами, которые ждут его из года в год. Ленков рассказал, сколько зарабатывает, как выглядит его типичный рабочий день и что изменилось из-за пандемии.

«Мы ездили на метро и переодевались прямо в подъезде»

Сергей Ленков — выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства. По его словам, 60-70% актёров периодически подрабатывают Дедами Морозами.

Первый раз он надел костюм зимнего волшебника и поехал поздравлять детей в сезоне с 2009 по 2010 год, когда учился на втором курсе. Через знакомых он узнал о паре, подрабатывающей Дедом Морозом и Снегурочкой. Им нужно было передать кому-то свои заказы — Дед Мороз уходил в армию. Сергей Ленков с однокурсницей решили подработать и взяли эти заказы.

Я понимал, что это часть моей будущей профессии, актёру нужно работать везде и всегда, пробовать новое, чтобы получать опыт и быть в форме. Мы были бедными голодными студентами, и это была хорошая возможность заработать деньги. Сергей Ленков актёр

Ленков обратился к студентке академии театрального искусства, которая подрабатывала пошивом костюмов. За $150, по старому курсу около 10 тысяч рублей, она сшила ему шубу Деда Мороза. Актёр не стал арендовать костюм или брать у друзей — понимал, что он ему ещё не раз пригодится.

Платить за аренду костюма не очень выгодно. Есть еvent-агентства, которые предоставляют костюмы, но они берут процент или платят фиксированные гонорары, то есть ваш заработок всё равно будет ниже, чем если вы купите или сошьёте собственный костюм. Сергей Ленков

Костюм, сшитый 10 лет назад, Ленков носит до сих пор. По мере необходимости актёр менял на нём мех, стразы и узоры.

Помимо шубы, реквизит Ленкова составляли валенки, посох и борода с париком. Посох он сделал своими руками: обклеил бамбуковую палку фольгой и украсил блёстками. Почти каждый год приходилось мастерить новый: посох быстро изнашивался при переездах, к тому же несколько раз Дед Мороз забывал его на утренниках.

За почти 10 лет подработок бороду и парик он менял несколько раз. Покупал их в магазине театрального грима и аксессуаров. Хороший парик и бороду, по словам Ленкова, можно купить за 1500 рублей. Но есть и более дорогие варианты, когда волосы смотрятся как настоящие.

10 лет назад я был толще килограммов на 20, поэтому чтобы казаться правдоподобней, мне было достаточно надеть под костюм 54 размера какую-нибудь куртку. Когда я похудел, то взял после одного спектакля, который мы уже не играем, «толщинку» 60 размера (подкладку для придания фигуре полноты — vc.ru). Она застёгивается на всё тело, как комбинезон. Но в ней жарко, и в какой-то момент дедушка начинает «течь». Полчаса ещё нормально, а потом вся спина становится мокрой.

Сергей Ленков

Собрав реквизит и подготовив сценарий, Сергей вместе с одногруппницей в роли Снегурочки поехал на первый заказ.

Я очень хорошо помню, мы зашли в квартиру в 11:30, неуверенные, что и как делать дальше. А мальчик четырёх или пяти лет, к которому нас и пригласили, так испугался, зажался, сел. У меня просто пошёл холодный пот. Я думаю: «Что делать?». Хорошо, что он не плакал, не было никаких истерик. Мы его пытались всячески разговорить, а потом извинялись перед родителями. Люди попались адекватные, хорошо отреагировали, но нам было, конечно, неприятно: самый первый заказ, и тут такое. Сергей Ленков

Вместе с одногруппницей-Снегурочкой он ездил по квартирам два дня. Они передвигались на метро и переодевались прямо в подъездах. Только потом Ленков узнал, что нужно попросить родителей отвлечь ребёнка и, зайдя в квартиру, переодеться у клиента.

Сценарий для вызовов на дом Ленков составляет сам: ищет в интернете стихи, игры, загадки. Программа выглядит так: он заходит в комнату и в стихотворной или свободной форме здоровается с детьми, знакомится, узнаёт, сколько кому лет. Обычно он старается заранее узнать у родителей информацию о ребёнке.

«Когда ты сразу обращаешься ко всем по именам, у них срабатывает эффект, что дедушка всё видит, всё знает и ждал встречи с ними так же, как и они», — объясняет он.

Потом Ленков расспрашивает, как у них дела, просит показать ёлку, непременно её хвалит. Затем водит хоровод, начинает играть с детьми в прятки и другие стандартные игры вроде «Заморожу», загадывает им загадки, иногда объявляет танцы.

Уважающие себя аниматоры, по его словам, ездят со своей музыкой: берут портативную колонку и незаметно её включают. Сам актёр приобрёл её три года назад, потратив около 3000 рублей.

После представления родители уводят ребёнка в другую комнату, Дед Мороз переодевается и затем получает оплату. Как правило, заказчики расплачиваются наличными.

Сценарии для утренников в детских садах обычно пишут воспитатели, и Ленкову нужно только выучить свою роль. В отличие от частных вызовов, где он более свободен в импровизации.

Утренник — это не только празднование Нового года, но и некий отчётный концерт для родителей: чему дети научились за это время. Поэтому перед моим приходом у них своя программа. Она опциональна, если есть Снегурочка, то приходит она, играет с ними, иногда участвует Баба-яга или какой-нибудь злой волшебник, который крадёт Новый год или не даёт ему наступить, обязательно нужен конфликт. Сергей Ленков

Дальше по сценарию все зовут Деда Мороза: он либо уснул, либо с ним произошло что-то ещё, поэтому его долго не могут дозваться. А когда он приходит, заводит с ребятами хоровод, начинает с ними играть, а в конце дарит подарки.

Недавно я узнал: говорить детям, что подарки нужно заслужить, не совсем правильно с точки зрения психологии. Подарок — это то, что ты должен получить в любом случае, неважно, как ты себя вёл, заслужил или нет. В любом случае Дед Мороз — это символ праздника и подарка, поэтому я исключил этот момент из своей речи в общении с детьми. Сергей Ленков

Целенаправленно Ленков заказы не искал и объявлений нигде не размещал.

Петербург — он же как пуговка, все друг друга знают, особенно театральные, поэтому мне помогали знакомства, связи, какие-то еvent-компании. Обычно у людей уже есть знакомые, которые приглашают на работу. Сергей Ленков

Сам актёр не очень любит отмечать Новый год. Он празднует с друзьями и семьёй своей подруги, но больше предпочитает работать.

Новый год очень любил мой папа, и мы всегда готовились, покупали подарки, придумывали какие-то конкурсы, песни. И когда мне было 14 лет, папа умер. Я очень хорошо помню этот первый Новый год без него. И это, конечно, был самый страшный Новый год. И с того момента я перестал любить этот праздник. Сергей Ленков

Типичные рабочие дни Деда Мороза

Рабочий сезон Деда Мороза длится с 18-20 декабря до середины января. Последняя неделя декабря самая плотная. Много заказов выпадает на 31 декабря и 1 января, а потом они идут на спад.

Обычно Ленкову начинают звонить и бронировать даты в декабре, некоторые обращаются ещё в ноябре, например, детские сады. Каждый год они высылают свои сценарии в конце ноября или в начале декабря, Ленков приезжает к ним на репетицию. А сами мероприятия проходят 25-26 декабря.

Сценарии для частных заказов актёр придумываем сам. Основная программа с годами не меняется, иногда он импровизирует.

Сергей Ленков

На вызовы он ездит на метро или на такси. По его наблюдениям, тариф в праздничные дни практически не увеличивается, поэтому существенных расходов на такси он не несёт.

В последние три года Ленков берёт заказы только из частных детских садов, в которых уже давно работает, его ждут там каждый год. Он приезжает на целый день и ведёт четыре утренника подряд. В среднем зарабатывает за такой рабочий день от 10 до 12 тысяч рублей.

Ленков редко ездит по квартирам. Соглашается взять заказ, только если кто-то из знакомых ищет Деда Мороза. До пандемии ему было достаточно нагрузки на основной работе в театре.

Через несколько лет «дедморозовского чёса» мне стало сложно мотаться с одного конца города в другой. Я начинал раздражаться, а это плохо, потому что детям нужен праздник. Нет ничего приятнее, чем видеть глаза детей, которые верят в сказку, искренне ждут тебя и радуются. Это так здорово: в них есть непосредственность, которую мы с годами куда-то теряем, забываем. Сергей Ленков

Сергей понял, что с раздражением нужно что-то делать, и сократил количество заказов.

Сколько зарабатывают зимние волшебники

Первый в его жизни гонорар в качестве Деда Мороза составил около 2000 или 2500 рублей — столько стоил вызов актёра, который ушёл в армию и передал Ленкову свою клиентскую базу. К полуночи цены росли, и вызов в 21:00 или 22:00 стоил уже 4000 рублей.

Сейчас за один вызов Деда Мороза — 20-30-минутное представление — Ленков берёт 2500-3000 рублей. Он редко повышает стоимость услуги: нет желания «содрать с людей деньги».

Доход зависит от года, от сезона и количества заказов. В среднем Сергей Ленков зарабатывает около 30 тысяч за сезон. Максимальный доход — 50 тысяч рублей.

Одна знакомая рассказывала, что с утра ездила по квартирам с Дедом Морозом, а вечером — работать на корпоративах в ресторанах. Она играла Снегурочку без перерыва с утра до трёх часов ночи. В один из вечеров, когда все гости пошли смотреть на салют, она легла под ёлку: лежит в золотом костюме Снегурочки и понимает, что не может встать, да ещё и корона очень тяжёлая. Лежит, смотрит на эту ёлку и думает: «Ну, если сдохну, то лучше так, чем в нищете». Для неё действительно было важно заработать побольше денег. Это хороший способ, но очень изматывающий. Приходится ездить в разные концы города, каждый раз «подключаться» к новым людям. Это очень энергозатратно, поэтому я не гонюсь за большим количеством заказов.

Сергей Ленков

По его словам, в среднем Деды Морозы и Снегурочки выполняют около шести заказов день. Это считается достаточно большим количеством, и Ленков редко превышал эту планку. Но некоторые знакомые актёра умудрялись ездить и к 10 клиентам за день.

Постоянной Снегурочки у Ленкова нет: в основном он работает один. Когда заказчики приглашают Деда вместе с внучкой, актёр обращается к своим подругам, которые подрабатывают в этом амплуа. Он не берёт на себя расходы на их реквизит — как правило, костюм и парик у них уже есть.

Со Снегурочками он делил заработок пополам, но не может утверждать, как с ними договариваются другие Дедушки Морозы: event-агентства, как правило, платят им меньше, чем Деду Морозу, а частники делят гонорар пополам.

Несколько раз Ленков сотрудничал с event-агентствами. Везде разные расценки, но в среднем он отдавал им 30-40% от стоимости вызова. По его словам, в анимационном агентстве платят фиксированный гонорар по выходу, и обычно там самая низкая оплата. «Всё зависит от агентства. Бывают агентства люкс-класса, бывают попроще, но обычно там платят мало», — рассказывает Ленков.

«Я был для них как большая кукла»

Ленков считает, что ему всегда везло с клиентами: неадекватных людей он не встречал. Самые неприятные ситуации — когда ожидание детей не совпало с реальностью.

Бывает, ребёнок вроде бы радостный, но видно по глазам: он понимает, что перед ним человек. Я сам помню, когда папа переодевался в Деда Мороза. Я понимал, что, наверное, такие правила игры, папа хочет сделать мне праздник и Дед Мороз, конечно, где-то есть, но тот, который приходит ко мне в детский сад или домой, — это не тот самый Дед Мороз, а какой-то другой. Сергей Ленков

Разочарование в глазах детей, по мнению Ленкова, — сигнал, что нужно улучшить грим, костюм и найти к ребёнку свой подход, чтобы он всё равно поверил в сказку.

При этом актёр не может сказать, что очень любит детей, до подработки редко проводил с ними время. Зато много играет в детских спектаклях. Понимание, как находить к ним подход, появилось с опытом.

В прошлом году в одном из детских садов, в котором я уже работаю шесть лет, первый раз выступал перед детьми из ясельной группы, там самому старшему — два года. Они тоже очень ждали Деда Мороза, но никогда его не видели, и тут заходит здоровый дядька, я ещё такой хороший грим сделал. Так они, увидев меня, испугались и заплакали. Видимо, из-за того, что белое лицо, я был для них как большая кукла. Специально отошёл в угол, сел, чтобы казаться им поменьше, общался на расстоянии и не понимал, как себя вести. Мы с воспитательницей как-то вырулили, и в итоге всё прошло хорошо, но я в первый раз наблюдал массовую истерию у маленьких детей. Сергей Ленков

В 2020 году Ленкову из детских садов не звонили. Он считает, что, возможно, утренников в этом сезоне не будет.