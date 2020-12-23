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Новости TJ

Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём во всей России Материал редакции

По закону главы регионов сами принимают решения об этом.

Владимир Путин во время заседания Госсовета поддержал идею объявить 31 декабря выходным днём в России, сообщает ТАСС. С таким предложением выступил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать.

Владимир Путин

Путин добавил, что по действующему закону объявить выходной федеральные власти не смогут, поэтому рекомендовал сделать это главам регионов. В следующем году можно «организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне».

Более 30 субъектов России сделали это ещё до предложения Путина, в их числе Петербург, Бурятия, Орловская, Саратовская, Мурманская области. Удмутрия, Башкортостан, Калужская, Псковская области и ещё несколько субъектов отказались объявить выходной 31 декабря.

Правительство России объявило 31 декабря 2021…
В 2021 году у россиян будет семь длинных выходных.
vc.ru

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Печальный ящик

54

 одним больше — одним меньше

Он и про свои сроки так думает, мне кажется

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Денис Демидов

Печальный
2

А правда, какая разница?
Можно подумать, это говорящая голова что-то решает, что-то может. Кого не поставь, а как уважаемые дяди выводили деньги к себе домой, на запад, так и продолжат выводить.

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Alex Illarionov

Денис
1

 Можно подумать, это говорящая голова что-то решает, что-то может.

Хорошее утешение своей несостоятельности вы нашли. 

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Денис Демидов

Alex
1

Так себе утешение, вместо одного царя, в реальности много людей властных получается, все в списках форбс. Если царем я стать даже теоретически не смогу, то на список в форбс больше шансов, больше ощущение своей никчемности. 

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Михаил М

Денис
–1

Эта говорящая голова - самый влиятельный человек в мире.

Ответить

Денис Демидов

Михаил
1

Сколько стоит эта нативка?

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Рустам Талипов

Денис
0

Ну а что здесь такого? Когда-то и Гитлер был самым влиятельным человеком в мире и какой-нибудь ордынец Чингизсхан))

Ответить

Денис Демидов

Рустам
0

Если человек имеет влияние уровня Гитлер/Сталин, он не свой рейтинг топит, а конкурентов, тогда как у Путина все наоборот, интересы влиятельных людей ставятся выше его рейтинга.

Ответить

Рустам Талипов

Денис
0

Я не очень в эту конспирологию, про серых кардиналов, настоящих хозяев и марионетках правителей. Мне кажется все намного проще устроено и не надо усложнять. Кооператив Озеро - да, массоны  скрытые - нет. 

Ответить

Денис Демидов

Рустам
0

Какие еще массоны? Вот хозяева земли русской:
https://www.forbes.ru/milliardery/401395-rossiyskie-milliardery-razbogateli-za-vremya-pandemii-na-62-mlrd

А чинуши уже остатки с барского стола разворовывают, выполняют важную функцию - являются красной тряпкой для бычка.

Российские миллиардеры разбогатели за время…
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www.forbes.ru
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Aleksey Markov

Михаил
1

Да уж, так обойтись с национальной валютой.
В мире давно не был, не знаю. Вот поэтому, кстати (см.первое)

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Денис Демидов

Aleksey
0

Бей своих, чтобы чужие боялись))))

Ответить

Leo Uvarov

Михаил
1

те он отвечает за падение доходов граждан и отсутствие роста экономики? Или это все же Обама?

Ответить

max smirnoff

Денис
0

Эта говорящая голова решает, кто будет выводить, а кто нет. 

Ответить

Денис Демидов

max
2

Откуда такая уверенность? Основные олигархи все с 90-х.

Ответить

max smirnoff

Денис
–1

Конечно решает, это же основная функция папика всея Руси, иначе у него было бы ноль влияния в стране.

Ответить

Денис Демидов

max
0

Так у него именно около нуля влияния, что он решает то? 

Ответить

Igor Filippov

Денис
0

Я вот с вас всех в этой ветке поражаюсь. Это вам Владимир Владимирович лично позвонил и сказал сколько у кого влияния? Или Пескова попросил?

Ответить

max smirnoff

Денис
0

Тебе только что написали, что решает.

Ответить

Рустам Талипов

Денис
0

Выводят на Запад многие и по причине того, что боятся держать капиталы в РФ, нет развитой и независимой судебной системы, правоохранительной, СМИ, а так и рады были бы капиталы свои держать в РФ и зарабатывать. Я бы тоже при случае, если заработал большие активы,  о постарался б из вывести. 

Ответить

Денис Демидов

Рустам
0

Это скорее средние капиталы, большие все сплошь сырьевые, они даже не сколько выводятся, сколько не заводятся при продаже сырья, так как даже газпром через прокладку продает.

Ответить

Pavel Ivanov

Печальный
0

Ему не приходится на такие темы думать. У таких людей чисто-физически не хватает времени погружаться в подобные мелочи.

Уже который год его PR-штаб работает по простой методичке:
* Путин (сделал/предложил) (что-то хорошее)
* депутаты/чиновники (сделали/предложили) (всё остальное)

Вот и вся история.

Это же работа отдельного подразделения, зачем ему заниматься этим самому?

Ответить

Вася Пражкин

19

Если еще указом и стену во вконтакте вернет - то хрен с ним, переизберем на новый срок. А вообще есть ощущение, что он к выбором готовится, внеочередным.

Ответить

Ivan Boldyrev

Вася
5

Ожидание: стена во вконтакте, как было раньше.
Реальность: во вконтакте выкладывают фотогорафии стены вокруг России.

Ответить

Дарья Сазанова

11

И 5 тысяч семилеткам, и выходной 31, и масло по 110...Не декабрь, а просто праздник какой-то.

Ответить

Sergei Timofeyev

Дарья
0

А два месяца нерабочих дней? :)

Ответить

Дарья Сазанова

Sergei
1

В декабре?)

Ответить

Sergei Timofeyev

Дарья
2

Если вы сможете запихнуть два месяца в декабрь, то можно и здесь. Апрель да май.

Ответить

Дарья Сазанова

Sergei
2

А причём здесь апрель с маем? Ну да ладно...Я так понимаю, выходные у кого-то уже начались)

Ответить

Sergei Timofeyev

Дарья
0

Ну как причём? :) Мы вроде год пожили. И тут опять выходной. )

Ответить

hakhagmon

9

 одним блогером больше — одним меньше, — объяснил президент

Ответить

Печальный ящик

hakhagmon
1

Это была моя первая шутка, но про сроки лучше зашла)) 

Ответить

max smirnoff

Печальный
0

Главное, чтобы не последняя.

Ответить

Dmitriy

6

Хотел бы сделать выходным — сделал бы.

Ответить

Marat Ahiar

4

Когда больше нечем заняться

Ответить

Sergei Timofeyev

4

Щедро в этом году мы отдыхали. Очень щедро! Точнее не отдыхали, а не работали из-за нерабочих дней! И всё за счёт правильной политики государства, поддержки народа частными компаниями в период острого и сложного периода!

Мне кажется, что они мыслят какими-то другими слоями абстракции. Для них это ничего не значит. Совершенно. Касаемо 31 числа, то ни в одной компании, где бы я ни работал, 31 числа никто не работал (нахождение на месте не равняется работе). 

Ответить

Vlad Limbo

Sergei
0

На самом деле не все не работали, некоторые пахали в поте лица, например я((( Сделать 31 выходным днём, конечно, идея не плохая, но Вам не кажется, что после этого день "тупо присутствия на работе" сместить на 30 число.

Ответить

Fumar mata

Vlad
0

Если вводить выходной, то всем сразу. Иначе будут ситуации, когда одни работают (и им прям надо работать), а вторые нет, да к тому же денег перевести, например, не могут, тк банк тоже решил пойти на выходной и тд. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Vlad
0

А как вы хотели? Сместится, конечно. Без этого никуда.

Ответить

Дмитрий Трифонов

2

потом скажут, зачем вам столько выходных. 2 дня отдохнули и 2го на работу!

Ответить

Marat Yansaitov

Дмитрий
0

Одним больше - одним меньше)

Ответить

Dmitriy

2

Владимир нулевой на работе:

Ответить

Andrey Groshev

1

Больше идей никаких в голове и нет походу

Ответить

Дима Волков

0

Я вот удаленщик, живу в Москве, а компания в Питере. Отлично ))) ведь в Питере 31 число выходной. Авось и до Москвы докатиться такая щедрость. Ведь о какой работе можно говорить когда корпоративы с 28 до 30 числе пытаются провести )

Ответить

Евгений Дроздов

Дима
4

Не... У нас олене*б жадный очень.

Ответить

evilnw

Евгений
2

Наговариваете. Разве жадный человек будет каждый год перекладывать плитку?

Ответить

hakhagmon

Дима
0

когда в госструктуре работал, 31ого кого-то одного оставляли, кто ближе всех живет и в обед можно было уходить

в частных 30ого уже  во второй половине дня все домой уходили 

Ответить

Robert Coolige

Дима
0

А разве корпоративы не запретили?

Ответить

Ivan Susanin

1

Я правильно понимаю, что в регионах, где 31 декабря выходной, то вместо этого работают 26 декабря? Ведь по закону региональные власти могут переносить, но не добавлять выходные.
То есть, сейчас все губернаторы разом возьмут под козырек и шустро организуют рабочую субботу нам через два дня? Или за счет чего будет 31го выходным?
Мало есть вещей столь же опасных, как русский чиновник, срочно пытающийся отработать волю сверху...

Ответить

Aleksandr Plotnikov

1

А если бы 31 декабря был выходным и вдруг решили его отменить, то местная аудитория начала бы скулёж, что не дают подготовиться к празднику. Реакция заранее предсказуема.

Ответить

Trepolsky Dmitry

0

да 31 декабря должен быть всегда выходным, потому что Новый Год важный праздник для всей страны и всего мира. А празднуют ли Новый Год во вселенной где-нибудь еще кроме Земли? Нет, только у нас ! Поэтому 31 декабря должен быть всегда выходным, чем он кстати и является-)

Ответить

Sergei Timofeyev

Trepolsky
0

В детстве это был важный праздник. Сейчас - абсолютно без разницы до этого. 31 декабря большинство людей и так не работают (не надо путать с нахождением на рабочем месте).

Ответить

Сергей Подосиновский

0

Сергей Семеныч услышал ли данную рекомендацию?...

Ответить

hakhagmon

Сергей
1

уже есть заготовочка с лета 

Ответить

Robert Coolige

0

У нас в РК выходные с 1 по 3 и 7 января. Так что вам в РФ повезло до 10.01 гужбанить. С новым годом! 

Ответить

Sergei Timofeyev

Robert
1

По мне 1 и 2 вполне хватило бы. Ну а наличие в светском государстве выходного в честь религиозного праздника - как-то не очень всё сходится. :)

Ответить

Антон Крупнов

0

Да жесть! Последний выходной в году и сокращён, неужели что-то не так, чтобы 31 работать, все равно будут уже на лайте все

Ответить

Дмитрий Богданов

0

пора к лику святых причислить

Ответить

Олег Ларькин

0

Нам 31 ого 1 час сократили🤦‍♂️

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

Час к часу? 31 итак сокращённый день.

Ответить

Антон

0

Я уже устал отдыхать.

Ответить

Павел Бокарёв

0

они там в себе запутались чтоли? на 2021 уже объявлен выходной, или они про этот год?

Ответить

Dmitriy

0

С сохранением заработной платы, ведь да? Производственный календарь, экономика — не не, не слышал

Ответить

Sergei Timofeyev

Dmitriy
0

Царю всё равно. Кстати, некоторые уже отработали за 31.

Ответить

Егор Орлов

0

Менеджмент на уровне овощного ларька в переходе. Какие-то решения сиюминутные, без планирования, не поддающиеся логике и зависящие от настроения главного. Сейчас захотели - выходной будет, завтра захотели - отменили. Словно в первый раз 31 декабря наступит. А в прошлом году что не отдыхали тогда? Правило "одним больше - одним меньше" не работало? 

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