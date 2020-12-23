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Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём во всей России Материал редакции
По закону главы регионов сами принимают решения об этом.
Владимир Путин во время заседания Госсовета поддержал идею объявить 31 декабря выходным днём в России, сообщает ТАСС. С таким предложением выступил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Путин добавил, что по действующему закону объявить выходной федеральные власти не смогут, поэтому рекомендовал сделать это главам регионов. В следующем году можно «организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне».
Более 30 субъектов России сделали это ещё до предложения Путина, в их числе Петербург, Бурятия, Орловская, Саратовская, Мурманская области. Удмутрия, Башкортостан, Калужская, Псковская области и ещё несколько субъектов отказались объявить выходной 31 декабря.
А правда, какая разница?
Можно подумать, это говорящая голова что-то решает, что-то может. Кого не поставь, а как уважаемые дяди выводили деньги к себе домой, на запад, так и продолжат выводить.
Можно подумать, это говорящая голова что-то решает, что-то может.
Хорошее утешение своей несостоятельности вы нашли.
Так себе утешение, вместо одного царя, в реальности много людей властных получается, все в списках форбс. Если царем я стать даже теоретически не смогу, то на список в форбс больше шансов, больше ощущение своей никчемности.
Сколько стоит эта нативка?
Ну а что здесь такого? Когда-то и Гитлер был самым влиятельным человеком в мире и какой-нибудь ордынец Чингизсхан))
Если человек имеет влияние уровня Гитлер/Сталин, он не свой рейтинг топит, а конкурентов, тогда как у Путина все наоборот, интересы влиятельных людей ставятся выше его рейтинга.
Я не очень в эту конспирологию, про серых кардиналов, настоящих хозяев и марионетках правителей. Мне кажется все намного проще устроено и не надо усложнять. Кооператив Озеро - да, массоны скрытые - нет.
Какие еще массоны? Вот хозяева земли русской:
https://www.forbes.ru/milliardery/401395-rossiyskie-milliardery-razbogateli-za-vremya-pandemii-na-62-mlrd
А чинуши уже остатки с барского стола разворовывают, выполняют важную функцию - являются красной тряпкой для бычка.
Да уж, так обойтись с национальной валютой.
В мире давно не был, не знаю. Вот поэтому, кстати (см.первое)
те он отвечает за падение доходов граждан и отсутствие роста экономики? Или это все же Обама?
Эта говорящая голова решает, кто будет выводить, а кто нет.
Откуда такая уверенность? Основные олигархи все с 90-х.
Конечно решает, это же основная функция папика всея Руси, иначе у него было бы ноль влияния в стране.
Так у него именно около нуля влияния, что он решает то?
Я вот с вас всех в этой ветке поражаюсь. Это вам Владимир Владимирович лично позвонил и сказал сколько у кого влияния? Или Пескова попросил?
Выводят на Запад многие и по причине того, что боятся держать капиталы в РФ, нет развитой и независимой судебной системы, правоохранительной, СМИ, а так и рады были бы капиталы свои держать в РФ и зарабатывать. Я бы тоже при случае, если заработал большие активы, о постарался б из вывести.
Это скорее средние капиталы, большие все сплошь сырьевые, они даже не сколько выводятся, сколько не заводятся при продаже сырья, так как даже газпром через прокладку продает.
Ему не приходится на такие темы думать. У таких людей чисто-физически не хватает времени погружаться в подобные мелочи.
Уже который год его PR-штаб работает по простой методичке:
* Путин (сделал/предложил) (что-то хорошее)
* депутаты/чиновники (сделали/предложили) (всё остальное)
Вот и вся история.
Это же работа отдельного подразделения, зачем ему заниматься этим самому?
Если еще указом и стену во вконтакте вернет - то хрен с ним, переизберем на новый срок. А вообще есть ощущение, что он к выбором готовится, внеочередным.
Ожидание: стена во вконтакте, как было раньше.
Реальность: во вконтакте выкладывают фотогорафии стены вокруг России.
И 5 тысяч семилеткам, и выходной 31, и масло по 110...Не декабрь, а просто праздник какой-то.
А два месяца нерабочих дней? :)
В декабре?)
Если вы сможете запихнуть два месяца в декабрь, то можно и здесь. Апрель да май.
А причём здесь апрель с маем? Ну да ладно...Я так понимаю, выходные у кого-то уже начались)
одним блогером больше — одним меньше, — объяснил президент
Печальный ящик
Это была моя первая шутка, но про сроки лучше зашла))
Щедро в этом году мы отдыхали. Очень щедро! Точнее не отдыхали, а не работали из-за нерабочих дней! И всё за счёт правильной политики государства, поддержки народа частными компаниями в период острого и сложного периода!
Мне кажется, что они мыслят какими-то другими слоями абстракции. Для них это ничего не значит. Совершенно. Касаемо 31 числа, то ни в одной компании, где бы я ни работал, 31 числа никто не работал (нахождение на месте не равняется работе).
На самом деле не все не работали, некоторые пахали в поте лица, например я((( Сделать 31 выходным днём, конечно, идея не плохая, но Вам не кажется, что после этого день "тупо присутствия на работе" сместить на 30 число.
Если вводить выходной, то всем сразу. Иначе будут ситуации, когда одни работают (и им прям надо работать), а вторые нет, да к тому же денег перевести, например, не могут, тк банк тоже решил пойти на выходной и тд.
потом скажут, зачем вам столько выходных. 2 дня отдохнули и 2го на работу!
Я вот удаленщик, живу в Москве, а компания в Питере. Отлично ))) ведь в Питере 31 число выходной. Авось и до Москвы докатиться такая щедрость. Ведь о какой работе можно говорить когда корпоративы с 28 до 30 числе пытаются провести )
Не... У нас олене*б жадный очень.
Я правильно понимаю, что в регионах, где 31 декабря выходной, то вместо этого работают 26 декабря? Ведь по закону региональные власти могут переносить, но не добавлять выходные.
То есть, сейчас все губернаторы разом возьмут под козырек и шустро организуют рабочую субботу нам через два дня? Или за счет чего будет 31го выходным?
Мало есть вещей столь же опасных, как русский чиновник, срочно пытающийся отработать волю сверху...
А если бы 31 декабря был выходным и вдруг решили его отменить, то местная аудитория начала бы скулёж, что не дают подготовиться к празднику. Реакция заранее предсказуема.
да 31 декабря должен быть всегда выходным, потому что Новый Год важный праздник для всей страны и всего мира. А празднуют ли Новый Год во вселенной где-нибудь еще кроме Земли? Нет, только у нас ! Поэтому 31 декабря должен быть всегда выходным, чем он кстати и является-)
В детстве это был важный праздник. Сейчас - абсолютно без разницы до этого. 31 декабря большинство людей и так не работают (не надо путать с нахождением на рабочем месте).
Сергей Семеныч услышал ли данную рекомендацию?...
У нас в РК выходные с 1 по 3 и 7 января. Так что вам в РФ повезло до 10.01 гужбанить. С новым годом!
По мне 1 и 2 вполне хватило бы. Ну а наличие в светском государстве выходного в честь религиозного праздника - как-то не очень всё сходится. :)
Да жесть! Последний выходной в году и сокращён, неужели что-то не так, чтобы 31 работать, все равно будут уже на лайте все
Нам 31 ого 1 час сократили🤦♂️
они там в себе запутались чтоли? на 2021 уже объявлен выходной, или они про этот год?
С сохранением заработной платы, ведь да? Производственный календарь, экономика — не не, не слышал
Менеджмент на уровне овощного ларька в переходе. Какие-то решения сиюминутные, без планирования, не поддающиеся логике и зависящие от настроения главного. Сейчас захотели - выходной будет, завтра захотели - отменили. Словно в первый раз 31 декабря наступит. А в прошлом году что не отдыхали тогда? Правило "одним больше - одним меньше" не работало?
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