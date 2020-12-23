По закону главы регионов сами принимают решения об этом.

Владимир Путин во время заседания Госсовета поддержал идею объявить 31 декабря выходным днём в России, сообщает ТАСС. С таким предложением выступил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать. Владимир Путин

Путин добавил, что по действующему закону объявить выходной федеральные власти не смогут, поэтому рекомендовал сделать это главам регионов. В следующем году можно «организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне».

Более 30 субъектов России сделали это ещё до предложения Путина, в их числе Петербург, Бурятия, Орловская, Саратовская, Мурманская области. Удмутрия, Башкортостан, Калужская, Псковская области и ещё несколько субъектов отказались объявить выходной 31 декабря.