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Во всех российских регионах после рекомендации Путина 31 декабря объявили выходным днём Статьи редакции
Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы.
Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря 2020 года выходным днём. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу главы и правительства республики.
Аналогичное решение 28 декабря также приняли в Краснодарском крае и 27 декабря — в Чечне. Таким образом, 31 декабря 2020 года будет выходным по всей России, а новогодние каникулы продлятся на один день дольше — до 10 января включительно.
23 декабря Владимир Путин рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим днём. Более 30 субъектов России сделали это ещё до предложения президента, в их числе Петербург, Бурятия, Орловская, Саратовская, Мурманская области. Удмутрия, Башкортостан, Калужская, Псковская области и ещё несколько субъектов отказывались объявить выходной.
В 2021 году 31 декабря будет выходным и без решения местных властей. Так как 2 и 3 января выпадут на субботу и воскресенье, их перенесли на 5 ноября и 31 декабря.
Я вам настоятельно... рекомендую 😈
Сука, это Вести или РиаНовости, че тут пыню постоянно упоминают?
Это обязанность всех новостных ресурсов помянать Карла?
Пиздец, конечно.
Сами не могут решить, что лучше для региона, всё ждут царя и его отмашку.
Марионетки, мля
Тут другое - все не поймут "за чей счет банкет"? Путин спихнул на регионы. Регионы на бизнес.
Да наоборот норм. Чем сильнее они пытаются кататься на тех, кто сам что-то делает, тем интереснее ближайшие выборы в 2021. Фальсификации конечно будут рекордным, но вот есть сомнения что народ в этот раз проглотит всё в стиле "ачотакова у нас всегда так было". Слишком уж подкосилась стабильность короной.
Да вот нифига. Крестьяне довольны.
Я говорю своим работникам, "Вы чё? Экономика в заднице, итак две недели не работаем, и ещё один день?"
Они говорят, "Странный вы. Хорошо же! Выходной."
Как говориться весь этот год «вот кем объявлено - у того и спрашивайте»🤷🏼♂️
Как здорово, что человек о всём народе заботится. А то эти бездари на местах сами ничего не могут, везде приходится вмешиваться. Незаменимый государь.
И как он только всё успевает. Обо всём и обо всех думать. Святой человек.
Мавзолей нужно бы освободить на перспективу, так сказать.
В краснодарском крае, не работают только работники администрации у них выходной с сохранением зарплаты, а все остальные на усмотрение руководителей.
Так по всей стране, только бюджетники, остальные на усмотрение руководителей. Я решил отпустить всех 31-го с сохранением ЗП.
31 всё равно почти никто не работал, а тут придумали кинуть этот день на субботу до праздника, которую пришлось отсидеть полностью.
Ну так норм. За то кто работает в эти дни хоть двойную получат.
кто работает в эти дни хоть двойную получат
"ПОРЕКОМЕНДОВАЛ" - почувствуйте разницу! У меня отец работник ВПК уже отработал в субботу то что там Путин и Собянин "порекомендовали". А кто у частников работает, тем и говорить не стоит что значит путинское "порекомендовал". Уже баян:
Заходит как-то Путин в бар и говорит:
- Всем пива за счет заведения!
Централизованная власть
вранье, в краснодаре не выходной.
Кондратьев подписал только для администрации
Подтверждаю!
Враньё!
В Мурманской области губернатор сделал выходной только для бюджетников.
Интересно, что же касается банковского дня, платежи в этот день будут доходить и отправляться?
все-таки Ларин тогда ошибся, 2020 год - вот, что действительно важно.
Этот трюк только для поднятия рейтинга за чужой счёт проделывается уже в стопятсотый раз. Ловкость рук и никакого мошенничества.
Не отключай 31 декабря электричество. @алтайэнерго. 42 года хожу по земле, впервые такое. Отдыхайте с**и, официальный выходной.
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