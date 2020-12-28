Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы.

Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря 2020 года выходным днём. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу главы и правительства республики.

Аналогичное решение 28 декабря также приняли в Краснодарском крае и 27 декабря — в Чечне. Таким образом, 31 декабря 2020 года будет выходным по всей России, а новогодние каникулы продлятся на один день дольше — до 10 января включительно.

23 декабря Владимир Путин рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим днём. Более 30 субъектов России сделали это ещё до предложения президента, в их числе Петербург, Бурятия, Орловская, Саратовская, Мурманская области. Удмутрия, Башкортостан, Калужская, Псковская области и ещё несколько субъектов отказывались объявить выходной.

В 2021 году 31 декабря будет выходным и без решения местных властей. Так как 2 и 3 января выпадут на субботу и воскресенье, их перенесли на 5 ноября и 31 декабря.