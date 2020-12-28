Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Офлайн
Новости TJ

Во всех российских регионах после рекомендации Путина 31 декабря объявили выходным днём Статьи редакции

Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы.

Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря 2020 года выходным днём. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу главы и правительства республики.

Аналогичное решение 28 декабря также приняли в Краснодарском крае и 27 декабря — в Чечне. Таким образом, 31 декабря 2020 года будет выходным по всей России, а новогодние каникулы продлятся на один день дольше — до 10 января включительно.

23 декабря Владимир Путин рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим днём. Более 30 субъектов России сделали это ещё до предложения президента, в их числе Петербург, Бурятия, Орловская, Саратовская, Мурманская области. Удмутрия, Башкортостан, Калужская, Псковская области и ещё несколько субъектов отказывались объявить выходной.

В 2021 году 31 декабря будет выходным и без решения местных властей. Так как 2 и 3 января выпадут на субботу и воскресенье, их перенесли на 5 ноября и 31 декабря.

#новость

2583 просмотров
30 30 комментариев
4
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 30, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 191997, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 28 Dec 2020 15:22:03 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Деньги в мандаринах
Написать комментарий...

Anastasia Light

16

Я вам настоятельно... рекомендую 😈

Ответить

Dimakey Lekko

Anastasia
5

Да это же картина Васи Ложкина, воплощенная в реальность

Ответить

Николай Западный

11

Все всё понимают!

Ответить

Bobo Momo

6

Сука, это Вести или РиаНовости, че тут пыню постоянно упоминают?

Это обязанность всех новостных ресурсов помянать Карла? 

Ответить

Сергей Малашенко

9

Пиздец, конечно.
Сами не могут решить, что лучше для региона, всё ждут царя и его отмашку.
Марионетки, мля

Ответить

Михаил Качалов

Сергей
1

Тут другое - все не поймут "за чей счет банкет"? Путин спихнул на регионы. Регионы на бизнес.

Ответить

Андрей Малолин

Михаил
1

Да наоборот норм. Чем сильнее они пытаются кататься на тех, кто сам что-то делает, тем интереснее ближайшие выборы в 2021. Фальсификации конечно будут рекордным, но вот есть сомнения что народ в этот раз проглотит всё в стиле "ачотакова у нас всегда так было". Слишком уж подкосилась стабильность короной.

Ответить

Юрий Власов

Андрей
1

Да вот нифига. Крестьяне довольны.
Я говорю своим работникам, "Вы чё? Экономика в заднице, итак две недели не работаем, и ещё один день?"
Они говорят, "Странный вы. Хорошо же! Выходной."

Ответить

Владислав Мурыгин

3

Как говориться весь этот год «вот кем объявлено - у того и спрашивайте»🤷🏼‍♂️

Ответить

Александр Дунаев

3

Как здорово, что человек о всём народе заботится. А то эти бездари на местах сами ничего не могут, везде приходится вмешиваться. Незаменимый государь. 

И как он только всё успевает. Обо всём и обо всех думать. Святой человек. 

Мавзолей нужно бы освободить на перспективу, так сказать. 

Ответить

Nick

2

В краснодарском крае, не работают только работники администрации у них выходной с сохранением зарплаты, а все остальные на усмотрение руководителей.

Ответить

Денис Демидов

Nick
0

Так по всей стране, только бюджетники, остальные на усмотрение руководителей. Я решил отпустить всех 31-го с сохранением ЗП.

Ответить

Успешный фонарь

2

Да не может быть.
Вот это неожиданность.
Вот это я понимаю федерация, где каждый субъект имеет достаточно полномочий, чтобы сам что-то определять.

Ответить

Для Сохранения

0

31 всё равно почти никто не работал, а тут придумали кинуть этот день на субботу до праздника, которую пришлось отсидеть полностью.

Ответить

Sergei Timofeyev

Для
2

А по ТК РФ так делать нельзя.

Ответить

В А

Для
0

Ванга же предсказывала что отменят рабочий день 31 декабря, вот и свершилось. Правда это или нет, но факт остаётся фактом

Ответить

Kuper Bad

0

Ну так норм. За то кто работает в эти дни хоть двойную получат.

Ответить

Михаил Качалов

Kuper
3

кто работает в эти дни хоть двойную получат

"ПОРЕКОМЕНДОВАЛ" - почувствуйте разницу! У меня отец работник ВПК уже отработал в субботу то что там Путин и Собянин "порекомендовали". А кто у частников работает, тем и говорить не стоит что значит путинское "порекомендовал". Уже баян:

Заходит как-то Путин в бар и говорит:
- Всем пива за счет заведения!

Ответить

Nuke 7s

1

Спасибо!
Мы уже отработали

Ответить

Роман Шуруев

1

Вроде касается только бюджетников? Или всех?

Ответить

Василий Петров

1

святой вы человек юрий венедиктович

Ответить

Юрий Другач

0

Централизованная власть

Ответить

Михаил Качалов

Юрий
2

Централизованные рекомендации

Ответить

Виталий Черепанов

0

вранье, в краснодаре не выходной.
Кондратьев подписал только для администрации

Ответить

Юрий Власов

Виталий
0

Подтверждаю!
Враньё!
В Мурманской области губернатор сделал выходной только для бюджетников.

Ответить

Лев

0

Такое ощущение, что "Чиполлино" это теперь настольная книга у кого-то. 

Ответить

Timur Atashov

0

Интересно, что же касается банковского дня, платежи в этот день будут доходить и отправляться?

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

0

все-таки Ларин тогда ошибся, 2020 год - вот, что действительно важно.

Ответить

Ринат Хафизов

0

Этот трюк только для поднятия рейтинга за чужой счёт проделывается уже в стопятсотый раз. Ловкость рук и никакого мошенничества.

Ответить

Данила Мастер

0

Не отключай 31 декабря электричество. @алтайэнерго. 42 года хожу по земле, впервые такое. Отдыхайте с**и, официальный выходной.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Пора открывать: 15 материалов, которые пользователи vc.ru чаще всего добавляли в закладки
Возможно, на каникулах получится до них добраться.
1
DD Planet
Подписан
Отписаться
Взгляд 360° на создание мобильных приложений для бизнеса: как прошла онлайн-конференция DDP Mobile Conf 2020
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Топ-посты 2020 года в Instagram, YouTube и TikTok
Как блогеры вовлекали свою аудиторию в 2020 году? Проанализировали самые популярные посты и видео в Instagram, YouTube…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Никита Сила
за день
Напишу заметку, о том как виси написали заметку, о том как Антона Субботина развели на кэшбэк
Пользователь «Яндекс.Такси» заявил, что сервис завышает цены за поездку на сумму кешбэка — ​компания это отрицает
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

Светлана Завацкая

Почему подход Waymo к…

Серега Тарабрин

Apple не рассматривает брак с…

Todd

Артемий Лебедев ушёл из ЖЖ…

Egor Larichkin

Договор конвертируемого займа в…

Максим Ростокин

В Великобритании ограничат…

Денис Демидов

Во всех российских регионах…

Ахундов Эмиль

Сколько стоит «Сбер» в…

Timur Kuzmin

Советы руководителям…

ivan krapivin

Договор конвертируемого займа в…

Серега Тарабрин

Apple не рассматривает брак с…

Валик Торсионный

«Конструктор банков» API Bank…

Чистые Трусы

Сколько стоит «Сбер» в…

Денис Демидов

Илон Маск рассказал, что…

Ахундов Эмиль

Сколько стоит «Сбер» в…

Gre Li

Минкульт предложил закрепить…

malleyaa

«Самокат» отчитался о 18 млн…

Денис Демидов

Илон Маск рассказал, что…

Denis Kiselev

Про налоги во Франции

Денис Демидов

Путин поддержал идею сделать 31…

Bulat Ziganshin

Визы для цифровых кочевников
null