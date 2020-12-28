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Таня Боброва

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией ещё на две недели — до 12 января Статьи редакции

В связи с появлением в стране нового штамма коронавируса поездки остановили и другие страны.

  • Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря после сообщений о появлении в стране нового штамма коронавируса. Это же сделали некоторые европейские страны.
  • Теперь ограничения продлили до 12 января 2021 года включительно.
  • В России также ввели двухнедельный карантин для приехавших из Великобритании и Ирландии.
  • Сейчас россияне могут улететь в 15 стран: это Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

#новость #великобритания

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