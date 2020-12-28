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Россия приостановила авиасообщение с Великобританией ещё на две недели — до 12 января Статьи редакции
В связи с появлением в стране нового штамма коронавируса поездки остановили и другие страны.
- Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря после сообщений о появлении в стране нового штамма коронавируса. Это же сделали некоторые европейские страны.
- Теперь ограничения продлили до 12 января 2021 года включительно.
- В России также ввели двухнедельный карантин для приехавших из Великобритании и Ирландии.
- Сейчас россияне могут улететь в 15 стран: это Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.
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