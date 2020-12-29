Счета чаще всего блокировали у бизнеса в сферах доставки и медоборудования, а ликвидировали компании строители и ритейлеры.

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Банк «Точка» подвёл итоги 2020 года для российского бизнеса (исследование есть у vc.ru).

Аналитики сравнили данные за январь-ноябрь 2019 и 2020 годов. Для анализа взяли открытые до 2019 года компании, которые входят в клиентскую базу банка — её размер не раскрывают. В 2018 году количество клиентов «Точки» составляло около 207 тысяч, в 2019 году прогнозировали рост до 300 тысяч клиентов.

Наибольший рост выручки показали компании в нескольких сферах: разработка программного обеспечения, производство одежды, интернет-магазины, медицина и продажа непродовольственных товаров. В этих отраслях больше всего выросла выручка за год.

Под «прибыльными отраслями» «Точка» имеет в виду бизнес, выручка которого выросла за год сильнее всего «Точка»

Аналитики также назвали отрасли, выручка в которых за год снизилась. Ими стали сферы туризма, спортивных и развлекательных мероприятий и гостиничного бизнеса.

В ресторанной сфере заведения, изначально ориентированные на доставку, практически не потеряли в объёме выручки. При этом рестораны, которые запустили доставку во время пандемии, по итогам года не смогли компенсировать падение выручки.

Под «убыточными отраслями» «Точка» имеет в виду бизнес, выручка которого упала за год сильнее всего «Точка»

Сильнее всего менялись объёмы выручки в сфере такси. Во время «самоизоляции» весной в крупных городах таксисты и таксопарки остались без работы, а выручка снизилась почти в два раза по сравнению с началом 2019 года.

Выручка существенно выросла летом: аналитики считают, что люди стали бояться ездить в общественном транспорте и предпочитали ему такси. Повлиять могло и желание людей чаще выбраться из дома. С началом осени выручка опять снизилась.

«Точка»

Налоговые органы чаще всего блокировали счета бизнесу в сферах доставки и медицинского оборудования, фрилансерам и call-центрам. По данным банка, на одну компанию приходилось по две активных блокировки в месяц, а их количество выросло на 30-40% в сравнении с 2019 годом.

«Точка»

В 2020 году увеличилось число компаний, которые ликвидировали бизнес. Как и прежде, чаще всего это делали компании в сферах торговли, стройки, перевозок и профессиональной деятельности. Основной тренд 2020 года — перераспределение доходов меду разными отраслями, отмечают аналитики: падение у одних и сильный рост у других.