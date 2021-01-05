Школьница Даша Кузнецова хочет избавить людей от неловкости носить разные носки — идею поддержала не только мама, но и основатель «Додо пиццы» и производители протезов «Моторика».

{"id":192491,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/192491-v-10-let-pridumala-nabory-noskov-bez-par-single-socks-poluchila-podderzhku-rossiyskogo-biznesa-i-prodala-pervuyu-partiyu","title":"\u0412 10 \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u044b \u043d\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0440 Single Socks, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044e","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/offline\/192491-v-10-let-pridumala-nabory-noskov-bez-par-single-socks-poluchila-podderzhku-rossiyskogo-biznesa-i-prodala-pervuyu-partiyu","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/offline\/192491-v-10-let-pridumala-nabory-noskov-bez-par-single-socks-poluchila-podderzhku-rossiyskogo-biznesa-i-prodala-pervuyu-partiyu&title=\u0412 10 \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u044b \u043d\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0440 Single Socks, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044e","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/offline\/192491-v-10-let-pridumala-nabory-noskov-bez-par-single-socks-poluchila-podderzhku-rossiyskogo-biznesa-i-prodala-pervuyu-partiyu&text=\u0412 10 \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u044b \u043d\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0440 Single Socks, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044e","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/offline\/192491-v-10-let-pridumala-nabory-noskov-bez-par-single-socks-poluchila-podderzhku-rossiyskogo-biznesa-i-prodala-pervuyu-partiyu&text=\u0412 10 \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u044b \u043d\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0440 Single Socks, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044e","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/offline\/192491-v-10-let-pridumala-nabory-noskov-bez-par-single-socks-poluchila-podderzhku-rossiyskogo-biznesa-i-prodala-pervuyu-partiyu","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 10 \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u044b \u043d\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0440 Single Socks, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044e&body=https:\/\/vc.ru\/offline\/192491-v-10-let-pridumala-nabory-noskov-bez-par-single-socks-poluchila-podderzhku-rossiyskogo-biznesa-i-prodala-pervuyu-partiyu","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1325 просмотров

Single Socks — это наборы одиночных носков без пары, которые объединяет дизайн на актуальные темы. Идея пришла в голову десятилетней Даше Кузнецовой, когда она училась в детской стартап-школе. Девочка хочет сделать так, чтобы каждому было комфортно и не стыдно носить разные носки.

Вместе с мамой — режиссером и сценаристом Эллой Манжеевой — Даша заручилась поддержкой предпринимателей и пытается масштабировать «семейный» проект. Первую партию из 200 коробок по 11 носков уже раскупили, а проект окупился.

В чем идея Single Socks и как появился проект

Задумка появилась у Даши, когда она участвовала в бизнес-школе Silicon Valley Camp. Там детей и подростков учат разрабатывать идеи, создавать портрет аудитории, анализировать конкурентов и презентовать проект перед инвесторами.

Даша Кузнецова

По словам Манжеевой, попадание Даши в школу было «цепью случайных событий». Мама заинтересовалась Кремниевой долиной и предпринимательством после фильма Юрия Дудя, нашла Silicon Valley Camp и познакомилась с основателями.

SV Camp основали эмигранты Наталья Черкашина и Иван Шамаев. Они пригласили менторов из Кремниевой долины:

Николая Давыдова, основателя Gagarin Capital.

Арсена Томского, основателя inDriver.



Максима Ноготкова, бывшего владельца «Связного».



Шамаев рассказал Манжеевой, что взрослых курсов в SV Camp нет, и предложил поучаствовать Даше в следующем наборе — вдруг ей будет интересно. Девочка согласилась.

В «лагере» Даша сначала придумала образ девушки, которая теряла носки. Затем образ «вырос» до полноценного портрета клиента — многодетной мамы, которая вместо того, чтобы убивать время на поиски носков членов семьи, хранит коллекцию носков в одном месте и получает новые каждые несколько недель.

По задумке каждый носок коллекции был посвящен итогам 2020 года — от коронавируса и запуска Crew Dragon до тренда на удалёнку.

Также девочка занималась эскизами носков, готовила презентацию для инвесторов и придумывала идеи для развития проекта.

Даша хотела продавать на семью 50 носков, одну коробку. Ты покупаешь её, статистически высчитанную на количество членов семьи. Например, у неё был «портрет» Анны, у которой трое или четверо детей. Ей нужно было в квартал 50 носков. Элла Манжеева мама Даши

Чтобы определить спрос, Даша с мамой запускали опросы в соцсетях: будут ли пользователи носить разные носки, насколько для них это важно, сколько тратят на носки, как часто меняют их. Они выяснили, что разные носки носит «большинство», но при этом им неловко. От смущениня и мог бы избавить Single Socks.

Даша звонила своим знакомым, учителям, которые были в недоумении. Кто-то уехал на дачу, лето. Школьная учительница беспокоилась, пересказывала звонок Даши: — Здравствуйте, это Даша Кузнецова, я тут провожу глубинные интервью, я хочу узнать по поводу носков. — Носков? — Вы можете сказать, вы бы носили беспарные носки? — Что? Люди абсолютно были не готовы к этим ответам, но тем не менее она это делала сама.

Элла Манжеева

Проект стал финалистом SV Camp, девочка выиграла полгода наставничества менторов и продолжила участие уже в других стартап-сообществах.

Например, питчила идею предпринимателям в программе «VC Кухня» сообщества Startup Kotiki, созданного инвестором Игорем Шойфотом. Она рассказывала о проекте Николаю Давыдову, Игорю Рябенькому, Игорю Мацанюку. Те давали советы и рассказывали о проблемах, с которыми сталкивались сами.

Она сама делала анализ. Смотрела в интернете постоянно, проверяла что-то. Когда в ночи она сказала, что её конкурент Wildberries, я поняла: она на верном пути. Мне понравилось, что она, слава богу, не понимает, что такое Wildberries, что она абсолютно ничего не боится. В этом и прелесть всех детских стартапов. Элла Манжеева

Первые инвестиции и помощь «инвестора-ангела»

Одной идеи было мало — возник вопрос, где производить пробную партию носков и как их продавать. На запуск потребовалось 100 тысяч рублей для изготовления 200 коробок с носками.

По словам Манжеевой, найти фабрику для производства маленькой партии с разным дизайном оказалось сложно. Производители отказывались от проекта: были либо неинтересно, либо дорого. Обычно заказывают один дизайн на всю пробную партию, но не 11 разных.

Помог случай: на режиссёрские курсы Манжеевой пришла соосновательница «Моторики» Галина Малыгина. Компания производит «протезы-гаджеты» и разработала платформу для реабилитации пациентов в виртуальной реальности.

Малыгина заинтересовалась проектом и предложила стать «бизнес-ангелом», помочь инвестициями и командой для запуска Single Socks.

Благодаря знакомствам нашлась фабрика — носочная фабрика «Виртуозо». Команда «Моторики» частично помогает с продвижением и продажами.

Пока условия партнерства с Малыгиной не обсуждались, так как «делали общее дело», в будущем основатели «Моторики» могут получить долю в проекте.

Чтобы что-то запустить, нужна информация и команда, деньги играют даже меньшую роль. Важнее правильно сформулировать суть проекта. В этом смысле очень хорошо помогла SV Camp, например Даша сама сделала лендинг. Сложность возникла, когда проект превратился из «фанового» в реальную работу. Галина Малыгина и Илья Чех (гендиректор «Моторики» — vc.ru) были полезны даже не деньгами, а пониманием процесса и командой, которая быстро подключалась и помогала с запуском. Особенно это важно сейчас, когда понадобился человек, который занимается продажами, курьерской доставкой.

Элла Манжеева

Кто состоит в команде

Сейчас в команде десять человек: кроме Даши, мамы и основателей «Моторики», есть разработчик, сотрудник по обработке заказов и подруга семьи, дизайнер-технолог Виктория. Она занимается дизайном носков.

Отдельно Манжеева отмечает основателя «Додо пиццы» Фёдора Овчинникова, с которым она была знакома по кинопроектам. По её словам, он «прямо верит в проект», ему понравилась идея и он предложил поддержать её на запуске.

Мне нравится командный дух, все легко объединяются вокруг Дашиной идеи: будь то модель, которая снималась в носках, или Фёдор Овчинников, который стал spokesperson проекта. Носков с красивым дизайном очень много, уникально то, что ребёнку пришло в голову: можно себе позволить носить беспарные носки. Наверное, эта идея могла возникнуть у незашоренного ребёнка, у которого нет никаких барьеров, предубеждений, который не оценивает, хороша ли его идея. Потом, мы много времени проводим вместе — это тоже хорошо.

Элла Манжеева

Успешные продажи и планы на будущее с подпиской на «актуальные» носки

Изначально проект задумывался как «семейный и дружеский», был рассчитан на друзей и знакомых. Но благодаря публикации Овчинникова в Facebook разошёлся на широкую аудиторию. Все 200 коробок из первой партии распроданы, проект окупился, а на вырученные деньги заказали новую партию.

Так как продажи шли через Instagram, из-за высокого спроса возникла проблема с обработкой заказов — не открывался мессенджер с переписками. Основателям пришлось быстро переделывать лендинг и вести продажи через сайт, почту и Telegram.

После запуска изменилась и аудитория проекта. Если сначала ориентировались на домохозяйку, которая ищет носки детей, сейчас Single Socks смотрит на аудиторию предпринимателей и стартаперов, которые «хотят быть в модных носках».

Стартап пытается выйти на маркетплейсы, чтобы найти площадку для масштабирования проекта, планирует запускать рекламу и создавать стратегию продвижения. В планах — запустить рекламу через знакомых инфлюенсеров и друзей, знакомых по кино.

Финальная бизнес-модель Single Socks — продавать носки по подписке: раз в квартал подписчики будут получать коробку с 11 парами носков с актуальным дизайном и темами на одного человека. Подписаться на носки уже готовы 30 человек, рассказывает Манжеева.

Даша с мамой рассчитывают, что 11 носков — это пять пар, которые покупатель меняет за три месяца, вслед за носками меняется и актуальная повестка. Таким образом подписчики «вечно ходят в тренде». Старые носки можно будет сдать на переработку и получить скидку.

Цель Single Socks — «быть узнаваемым и транслировать саму историю, так как носки не работают без неё», считает Манжеева.

Оценивать спрос и возможные объёмы производства следующих партий они пока не рискуют. Нужно понять, кто и зачем покупал носки и сколько людей вернется после Нового года.

Есть база — купили 200 коробок, и мы тестируем спрос, довольны ли покупатели. Мы понимаем, что кто-то хотел поддержать Дашу, кому-то понравились носки, для кого-то это новогодний подарок — купил и раздарил десять коробок. Одно дело предприниматели, стартаперы, другое — танцоры или кинематографисты. Нужно понять, кто может быть нашим клиентом. Элла Манжеева

Манжеева отмечает, что пока Single Socks решает «очень милые» задачи: думает о новой коллекции, маркетплейсах, рекламе у инфлюенсеров. Но если бизнес вырастет, нужно будет или уделять ему больше времени, или «сдаваться» другому предпринимателю, чтобы он масштабировал проект.

Но даже если не получится и Single Socks закроется после первой партии, это всё равно «хорошая история». Главное опыт, который получила Даша: она придумала идею, материализовала её, получила результат и отклик, познакомилась с интересными людьми, думает Манжеева.