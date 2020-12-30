К осени в 40% фитнес-клубов появились оздоровительные программы для профилактики коронавируса и восстановления после перенесенного заболевания, рассказала Силина. Благодаря этим мерам, в ноябре продажи клубных карт выросли на 5,9% к октябрю, а посещаемость выросла на 9,3%.