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«Пандемия стала разрушительным цунами»: российские фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей выручки в 2020 году Статьи редакции
Пандемию не пережили 30% игроков.
- По итогам 2020 года фитнес-отрасль потеряла пятую часть сотрудников — 140 тысяч человек, пишет Forbes со ссылкой на главу Национального фитнес-сообщества Елену Силину.
- Пандемия коронавируса стала для фитнес-индустрии «настоящим разрушительным цунами», рассказала Силина. «Ни в 1998 году, ни 2008-м, ни в 2014-м рынок не падал ни разу, а лишь несколько замедлял рост»,— заявила она.
- В начале 2020 года в России работали 13 тысяч фитнес-объектов, из которых 3,5 тысяч — это крупные мультифункциональные клубы. В индустрии были заняты 768 тысяч сотрудников, а на конец 2019 года объем рынка оценивался в 167 млрд рублей.
- Фитнес-клубы были закрыты от 3 до 5 месяцев в зависимости от региона, после открытия восстановилось 60-70% отрасли, добавляет Силина. За период локдауна индустрия потеряла около 51,4 млрд рублей, а по итогам года 65 млрд рублей выручки.
- В третьем квартале 2020 года фитнес-клубы недополучили до 50% выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 20% предпринимателей отрасли разорились, писали представители отрасли в письмах к Владимиру Путину и Михаилу Мишустину.
- В октябре 2020 года продажи клубных карт по всей стране упали на 39,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, говорилось в исследовании НФС и операторов фитнес-клубов. Чтобы выжить, фитнес-клубы начали вводить краткосрочные абонементы на 7-10 дней для привлечения клиентов на фоне падения продаж, а также ввели занятия в мини-группах и виртуальные тренировки.
К осени в 40% фитнес-клубов появились оздоровительные программы для профилактики коронавируса и восстановления после перенесенного заболевания, рассказала Силина. Благодаря этим мерам, в ноябре продажи клубных карт выросли на 5,9% к октябрю, а посещаемость выросла на 9,3%.
Зато продажники спорт инвентаря наверное наварились. В этом году собрал дома мини зал )
Главный вопрос - стали ли "больнее" посетители фитнес-центров, или наоборот, потратили деньги на фитнес на активности на улице и продукты питания
А без этой кликбейтной чуши никак? Какое цунами, а чего не катарсис с приходом Мефистофеля?
Без внятных предложений, я уже молчу про интересные акции, для потенциальных клиентов так и будут в заднице.
Решил пойти на фитнес, сравнить предложения ближайших клубов.
У всех на сайте "заполни форму чтобы узнать условия, мы перезвоним".
Ало! Где прайс? Я не хочу тратить время на торги с продажниками.
Да вот в том то и дело, что в кризис надо адаптироваться, а они нихрена не меняют. Все так же оставьте номер и абонементы на год. Мне нужен был абонемент краткосрочный: на 1-3-6 месяцев. Так они продавали на год за 30 тысяч, на 6 месяцев за 23. Пусть в жопу идут такие и закрываются.
Фитнес-клубы были закрыты от 3 до 5 месяцев
А ничего, что фитнес клубы сейчас работают по абонементам 3-6-12 месяцев?
Давайте подсчитаем, сколько потеряли клиенты фитнес-клубов.
К осени в 40% фитнес-клубов появились оздоровительные программы для профилактики коронавируса и восстановления после перенесенного заболевания
Чем там занимаются?
Некоторые спортзалы перешли на сдачу в прокат снаряжения и тренажеров через онлайн-сервисы аренды типа Next2u
Между полным закрытием, занятиями онлайн, полу-открытием или сдачей в аренду инвентаря, есть много дополнительных услуг, которые фитнес-клубы могли бы оказывать, но не умеют/не хотят учиться.
Среди них, СПА-процедуры, например, обертывания/компрессы/ванны/купели с морской водой.
СПРАВКА: до пандемии вдруг несколько сетей клубов заявили о наличии у них бассейнов с морской водой ...
Ну да, ну да.
Простой обзвон технологов по наполнению бассейнов показывает, что сыплют они в свою водичку обычную поваренную/пищевую соль NaCl, причем в количестве несколько жадных грамм на литр.
Попадающая в рот лохам лёгкая солоноватость показывала, что они не зря платят за абонементы.
А то, что оздоровление равно нулю - выяснилось только в 2020 году.
Как там звучит на базарном языке? Кроилово ведет к попадалову.
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