В Испании и Португалии произошло отключение электроэнергии

«Блэкаут» затронул большую часть обеих стран, исключая Канарские и Балеарские острова в Испании.В городах отключились светофоры, сбоит связь, а также частично «встал» транспорт, включая аэропорты и метро. Жилые дома и публичные заведения остались без света. На 15:08 мск точных данных о масштабах отключений и количестве пострадавших нет.Испанский оператор Red Electrica сообщил, что анализирует причины и работает над восстановлением работы. Власти созвали внеочередное совещание. По радио граждан просят заготовить фонарики, поскольку неизвестно, как долго будут сохраняться проблемы. По прогнозам, на устранение сбоя может уйти до десяти часов.Португалия также расследует причины и просит граждан не ехать в аэропорты «до дальнейшего уведомления». В государствах не исключают кибератаку. Биржи обоих стран работают в штатном режиме.По данным СМИ, проблемы также возникли в некоторых регионах Франции и в Андорре.Новость обновлялась в 16:22 мск.Источник фото: Getty ImagesИсточник фото: Getty ImagesИсточник фото: ReutersИсточник фото: Reuters#новости