В 2020 году в сеть утекло 100 млн записей с персональными данными россиян — большая часть из них по вине сотрудников Статьи редакции
Сотрудники искали дополнительный способ заработка во время пандемии, говорят исследователи․
В 2020 году в сеть утекли около 100 млн записей персональных данных россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование разработчика решений для обеспечения информационной безопасности организаций InfoWatch. Это 1% от мировых утечек, всего за год злоумышленники слили 11 млрд записей.
Причиной 80% случаев в России были действия сотрудников компаний, которые пытались заработать дополнительные деньги в условиях кризиса, сообщили исследователи. Общая доля таких утечек в стране выросла примерно на три четверти.
Слитые во время пандемии данные не фиксировались системами защиты и контроля, так как сотрудники многих предприятий работали из дома и использовали незащищенные личные компьютеры и роутеры, добавляют эксперты. Кроме того, было создано большое количество теневых ИТ-ресурсов на бесплатных сайтах и мессенджерах, добавили эксперты.
В России большая часть утечек произошла в сфере ИТ, финансов и госсекторе, добавили эксперты. В мире больше всего «утекли» данные в сфере здравоохранения.
По данным InfoWatch, в 2020 году самая большая утечка произошла из сервиса Whisper: злоумышленники слили около 900 млн записей — все данные с момента основания сервиса в 2012 году. Сервис микроблогов Weibo потерял 538 млн записей в результате хакерской атаки, косметическая компания Estee Lauder — более 440 млн.
Какой контраст создаётся от этой новости и от той, в которой говорилось о том, что Москва начнет собирать новые данные о людях, дабы упростить оказание госуслуг! 🥰
Таких людей надо судить. Плевать - случайно или нет. Но за наши данные они должны отвечать головой.
Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/efcbc87de1e20f51246e167cd97c60ccb29d5b76/
Их сажают. Но меньше, чем утекает данных.
График отсюда: https://www.bbc.com/russian/features-48037582
Ваши данные уже у всех есть. Не думаете же вы, что закон написали, чтобы защитить вас?
Надо всегда думать о своих данных. Я всегда это говорил. Ибо что не утекло, будет продано в виде якобы "анонимных данных". Всегда когда вы контактируите с внешним миром через какую-то коммуникацию этот контакт по сути является публичным. Помните это и не растите вашу бигдату.
Я вот все чаще задумываюсь о том, как же сложно в нашем цифровом мире сейчас соблюдать безопасность - везде сливают данные, рассылают скам и тд
Что вы подразумеваете под "соблюдать безопасность"? Чтобы не попадаться на крючки телефонных мошенников достаточно вполне среднестатистического IQ.
даже когда нам всем чип в лоб зашьют, органы будут требовать бумажную копию чипа с печатью, а данные будут течь, как девки от фильмов про вампиров
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