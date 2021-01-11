Сотрудники искали дополнительный способ заработка во время пандемии, говорят исследователи․

В 2020 году в сеть утекли около 100 млн записей персональных данных россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование разработчика решений для обеспечения информационной безопасности организаций InfoWatch. Это 1% от мировых утечек, всего за год злоумышленники слили 11 млрд записей.

Причиной 80% случаев в России были действия сотрудников компаний, которые пытались заработать дополнительные деньги в условиях кризиса, сообщили исследователи. Общая доля таких утечек в стране выросла примерно на три четверти.

Слитые во время пандемии данные не фиксировались системами защиты и контроля, так как сотрудники многих предприятий работали из дома и использовали незащищенные личные компьютеры и роутеры, добавляют эксперты. Кроме того, было создано большое количество теневых ИТ-ресурсов на бесплатных сайтах и мессенджерах, добавили эксперты.

В России большая часть утечек произошла в сфере ИТ, финансов и госсекторе, добавили эксперты. В мире больше всего «утекли» данные в сфере здравоохранения.

По данным InfoWatch, в 2020 году самая большая утечка произошла из сервиса Whisper: злоумышленники слили около 900 млн записей — все данные с момента основания сервиса в 2012 году. Сервис микроблогов Weibo потерял 538 млн записей в результате хакерской атаки, косметическая компания Estee Lauder — более 440 млн.