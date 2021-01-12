США с Кремниевой долиной оказались на девятом месте.

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Международная венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран. Его возглавили Латвия, Эстония и Литва.

Всего в список вошли 24 страны: среди них 20 европейских стран, США, Канада, Австралия и Израиль. Россию при составлении рейтинга не учитывали.

Три страны Балтики возглавили список из-за своей новой политики в отношении опционов на акции, которая облегчила стартапам привлечение и удержание талантливых сотрудников, пишет Tech.eu.

Рейтинг стран, основанный на благоприятности на основе политики опционов Index Ventures

Латвийское законодательство, которое приняли в декабре, предоставило сотрудникам стартапов налоговые льготы, сократив время, в течение которого необходимо владеть опционом, прежде чем его обналичить.

«Эти изменения политики порадуют латвийские и литовские стартапы, теперь нам нужно, чтобы остальная Европа и Евросоюз последовали их примеру», — заявил партнёр Index Ventures Мартин Миньот.