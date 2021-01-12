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Евгения Евсеева

Латвия, Эстония и Литва возглавили рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран по мнению Index Ventures Статьи редакции

США с Кремниевой долиной оказались на девятом месте.

14 14 комментариев
1441 просмотров

Международная венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран. Его возглавили Латвия, Эстония и Литва.

Всего в список вошли 24 страны: среди них 20 европейских стран, США, Канада, Австралия и Израиль. Россию при составлении рейтинга не учитывали.

Три страны Балтики возглавили список из-за своей новой политики в отношении опционов на акции, которая облегчила стартапам привлечение и удержание талантливых сотрудников, пишет Tech.eu.

Рейтинг стран, основанный на благоприятности на основе политики опционов Index Ventures

Латвийское законодательство, которое приняли в декабре, предоставило сотрудникам стартапов налоговые льготы, сократив время, в течение которого необходимо владеть опционом, прежде чем его обналичить.

«Эти изменения политики порадуют латвийские и литовские стартапы, теперь нам нужно, чтобы остальная Европа и Евросоюз последовали их примеру», — заявил партнёр Index Ventures Мартин Миньот.

Инвестиции в европейские стартапы достигли рекордного уровня в $41 миллиард в 2020 году, отмечает Reuters. В марте 2021 года Европейская комиссия может опубликовать свой стандарт политики по отношению к стартапам, который коснётся в том числе опционов на акции, считает издание.

#новость #стартапы

14 14 комментариев
14
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Raimond Vladimirov

6

🇪🇪💪

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Евгений Малышев

Raimond
0

Uhke oled vä?

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Mikhail Dragunov

5

В последнее время само понятие стартап уже исказилось до уровня "скамап", люди берут бабки, тупо их тратят и растворяются в дымке )))

Ответить

Михаил Качалов

Mikhail
–1

В этом смысле Прибалтика не может быть в лидерах - откуда там бабки?

Ответить

Tv Box

Михаил
0

Сказал человек живущий в стране со средней зарплатой в 540$ ))

Ответить

Папа Римский

1

И тут же ватные патриоты ненавистники Хохлов повыползали из выгребной ямы.

Ответить

Danila Romanov

Папа
0

пока только обосранный вышиватник выполз=) 

Ответить

Arthur Niazyan

Папа
0

В новости про
Латвия, Эстония и Литва

?

Ответить

Александр Торцев

0

А если почитать реальные отзывы тех кто хочет иметь туда въезд, то требования ужесточилмсь из-за борьбы с русским влиянием

Ответить

Ann Lukashenko

Александр
3

Этот рейтинг тоже отражение реальности, частичной. Он только про опционы для стартапов и сотрудников.

Ответить

Папа Римский

Александр
1

Руська мир хуир залупир. Канеш не хотят чтоб было как в лугадоне.

Ответить

Gosoo Gosoo

0

Они сами этот рейтинг и составили :)

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Bobo Momo

0

А ведь достаточно было сразу лишить русских возможности голосовать!

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Илья

–1

Судя по новостям про Парлер, Украина ещё благоприятнее

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