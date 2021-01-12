Латвия, Эстония и Литва возглавили рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран по мнению Index Ventures Статьи редакции
США с Кремниевой долиной оказались на девятом месте.
Международная венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран. Его возглавили Латвия, Эстония и Литва.
Всего в список вошли 24 страны: среди них 20 европейских стран, США, Канада, Австралия и Израиль. Россию при составлении рейтинга не учитывали.
Три страны Балтики возглавили список из-за своей новой политики в отношении опционов на акции, которая облегчила стартапам привлечение и удержание талантливых сотрудников, пишет Tech.eu.
Латвийское законодательство, которое приняли в декабре, предоставило сотрудникам стартапов налоговые льготы, сократив время, в течение которого необходимо владеть опционом, прежде чем его обналичить.
«Эти изменения политики порадуют латвийские и литовские стартапы, теперь нам нужно, чтобы остальная Европа и Евросоюз последовали их примеру», — заявил партнёр Index Ventures Мартин Миньот.
Инвестиции в европейские стартапы достигли рекордного уровня в $41 миллиард в 2020 году, отмечает Reuters. В марте 2021 года Европейская комиссия может опубликовать свой стандарт политики по отношению к стартапам, который коснётся в том числе опционов на акции, считает издание.
🇪🇪💪
В последнее время само понятие стартап уже исказилось до уровня "скамап", люди берут бабки, тупо их тратят и растворяются в дымке )))
В этом смысле Прибалтика не может быть в лидерах - откуда там бабки?
И тут же ватные патриоты ненавистники Хохлов повыползали из выгребной ямы.
А если почитать реальные отзывы тех кто хочет иметь туда въезд, то требования ужесточилмсь из-за борьбы с русским влиянием
Этот рейтинг тоже отражение реальности, частичной. Он только про опционы для стартапов и сотрудников.
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