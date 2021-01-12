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Евгения Евсеева

Латвия, Эстония и Литва возглавили рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран по версии Index Ventures Статьи редакции

США с Кремниевой долиной оказались на девятом месте.

38 38 комментариев
2676 просмотров

Международная венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран. Его возглавили Латвия, Эстония и Литва.

Всего в список вошли 24 страны: среди них 20 европейских стран, США, Канада, Австралия и Израиль. Россию при составлении рейтинга не учитывали.

Три страны Балтики возглавили список из-за своей новой политики в отношении опционов на акции, которая облегчила стартапам привлечение и удержание талантливых сотрудников, пишет Tech.eu.

Рейтинг стран, основанный на благоприятности на основе политики опционов Index Ventures

Латвийское законодательство, которое приняли в декабре, предоставило сотрудникам стартапов налоговые льготы, сократив время, в течение которого необходимо владеть опционом, прежде чем его обналичить.

«Эти изменения политики порадуют латвийские и литовские стартапы, теперь нам нужно, чтобы остальная Европа и Евросоюз последовали их примеру», — заявил партнёр Index Ventures Мартин Миньот.

Инвестиции в европейские стартапы достигли рекордного уровня в $41 миллиард в 2020 году, отмечает Reuters. В марте 2021 года Европейская комиссия может опубликовать свой стандарт политики по отношению к стартапам, который коснётся в том числе опционов на акции, считает издание.

#новость #стартапы

38 38 комментариев
18
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38 комментариев
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Raimond Vladimirov

9

🇪🇪💪

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Artem Tamoian

Raimond
4

У нас 5 юникорнов на 1.3 миллиона людей – лучший показатель в мире. Кстати, шестой is coming! 

Ответить

Евгений Малышев

Raimond
1

Uhke oled vä?

Ответить

Mikhail Dragunov

7

В последнее время само понятие стартап уже исказилось до уровня "скамап", люди берут бабки, тупо их тратят и растворяются в дымке )))

Ответить

Михаил Качалов

Mikhail
–4

В этом смысле Прибалтика не может быть в лидерах - откуда там бабки?

Ответить

Tv Box

Михаил
9

Сказал человек живущий в стране со средней зарплатой в 540$ ))

Ответить

Папа Римский

–7

И тут же ватные патриоты ненавистники Хохлов повыползали из выгребной ямы.

Ответить

Danila Romanov

Папа
7

пока только обосранный вышиватник выполз=) 

Ответить

Dias001 Rrn

Danila
2

В принципе оба хуже, как Гитлер и Сталин, только вышиватники в отличие от ватников не мечтают о мировом господстве и ядерном пепле

Ответить

Danila Romanov

Dias001
0

Они просто отмирают, мечтая о второй франции, зато нет имперских амбиций. 

Ответить

Папа Римский

Danila
0

Вы зато прекрасно на бутылке "процветаете".

Ответить

Arthur Niazyan

Папа
–1

Клоун, не позорь Украину. Такие как ты, ничего для процветания никогда своей страны не сделаете. Тролль бесплатный.

Ответить

Папа Римский

Arthur
0

Не клоун, и не шут гороховый, гордость нации, ты где был когда на Карабахе твоего дядю расчленяли, а твою сестру облагородили тебе на радость? Не слышу... Опять не слышу? Наверно блять докторскую диссертацию защищал, будешь как академик Кадыров страну нашу двигать вперде.

Ответить

Arthur Niazyan

Папа
0

гордость нации

Пожалей свою нацию, жалкий

Ответить

Папа Римский

Arthur
0

Ха-ха, урод. Это было все про тебя. Слился чепушила

Ответить

Arthur Niazyan

Папа
0

В новости про
Латвия, Эстония и Литва

?

Ответить

Обширный волк

4

Там рейтинг составлен исключительно через призму опционов для сотрудников: налоги, права миноритариев, выгодное регулирование. Поэтому заголовок статьи в корне неверный. Вернее написать: «Страны Прибалтики ввели простое регулирование опционов для сотрудников и стали в этом смысле привлекательнее».

Ответить

Александр Торцев

1

А если почитать реальные отзывы тех кто хочет иметь туда въезд, то требования ужесточилмсь из-за борьбы с русским влиянием

Ответить

Ann Lukashenko

Александр
4

Этот рейтинг тоже отражение реальности, частичной. Он только про опционы для стартапов и сотрудников.

Ответить

Папа Римский

Александр
–5

Руська мир хуир залупир. Канеш не хотят чтоб было как в лугадоне.

Ответить

Dias001 Rrn

2

Рад за прибалтов, что они сумели выбраться из постсовкового кризиса, в отличие от остальных республик, и развиваются в правильном направлении

Ответить

Магомед Шереметьев

Dias001
3

Так они в совок случайно попали. С географией не повезло

Ответить

Стас Версилов

Dias001
–1

Там хватает своих проблем, опционная политика явно была не самой большой из них.

Так что в кризис они только погружаются.

Ответить

Bobo Momo

0

А ведь достаточно было сразу лишить русских возможности голосовать!

Ответить

Leo Uvarov

Bobo
2

в РФ тоже лишили (де-факто), но это не помогло. Дело должно быть в другом.

Ответить

Igor Filippov

Bobo
0

О, боже...Да, мы все - говно, доволен? 

Ответить

Bobo Momo

Igor
0

Я не говно, говори за себя и себе подобных. Успокойся.

Ответить

alex twit

1

Хуй да душа, да

Ответить

Gosoo Gosoo

0

Они сами этот рейтинг и составили :)

Ответить

Актуальный микрофон

0

А как же Воронеж?! 

Ответить

Denis Orlov

0

Кто нибудь может объяснить почему эта политика крута и чем может быть полезна для стартапа?

Ответить

Sultan Salautdinov

Denis
0

Легче привлечь спецов. Сейчас много смотрят на это, при офферах от стартапа

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

еще расскажите с каким скрипом там банковские счета открывают, а то чувствую недосказанность

Ответить

Sultan Salautdinov

0

Такой вопрос, может кто сталкивался.

Мы стартап в РФ, но я склоняю партнёров к регистрации в Эстонии. Они говорят - мы вряд ли привлечём деньги на РФ рынке тогда, инвесторам это важно итп.
Я же говорю что возможность привлечения намного выше в евро зоне, и регистрация компании в ней же играет важную роль.

Продукт не скам, показать не могу до МВП осталось 3 месяца, после будет статья на VC.ru

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Матвей Гордиенко

Sultan
0

я открыл и в РФ, и в Эстонии) на всякий

Ответить

Sultan Salautdinov

Матвей
0

Через e-residency?

Ответить

Илья

–2

Судя по новостям про Парлер, Украина ещё благоприятнее

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Илья

Илья
0

Если что, то комментарий был написан без негатива. Действительно радуюсь большому количеству украинских стартапов и выходцев оттуда в индустрии.

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