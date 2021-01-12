Латвия, Эстония и Литва возглавили рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран по версии Index Ventures Статьи редакции
США с Кремниевой долиной оказались на девятом месте.
Международная венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран. Его возглавили Латвия, Эстония и Литва.
Всего в список вошли 24 страны: среди них 20 европейских стран, США, Канада, Австралия и Израиль. Россию при составлении рейтинга не учитывали.
Три страны Балтики возглавили список из-за своей новой политики в отношении опционов на акции, которая облегчила стартапам привлечение и удержание талантливых сотрудников, пишет Tech.eu.
Латвийское законодательство, которое приняли в декабре, предоставило сотрудникам стартапов налоговые льготы, сократив время, в течение которого необходимо владеть опционом, прежде чем его обналичить.
«Эти изменения политики порадуют латвийские и литовские стартапы, теперь нам нужно, чтобы остальная Европа и Евросоюз последовали их примеру», — заявил партнёр Index Ventures Мартин Миньот.
Инвестиции в европейские стартапы достигли рекордного уровня в $41 миллиард в 2020 году, отмечает Reuters. В марте 2021 года Европейская комиссия может опубликовать свой стандарт политики по отношению к стартапам, который коснётся в том числе опционов на акции, считает издание.
🇪🇪💪
У нас 5 юникорнов на 1.3 миллиона людей – лучший показатель в мире. Кстати, шестой is coming!
В последнее время само понятие стартап уже исказилось до уровня "скамап", люди берут бабки, тупо их тратят и растворяются в дымке )))
В этом смысле Прибалтика не может быть в лидерах - откуда там бабки?
И тут же ватные патриоты ненавистники Хохлов повыползали из выгребной ямы.
пока только обосранный вышиватник выполз=)
В принципе оба хуже, как Гитлер и Сталин, только вышиватники в отличие от ватников не мечтают о мировом господстве и ядерном пепле
Они просто отмирают, мечтая о второй франции, зато нет имперских амбиций.
Вы зато прекрасно на бутылке "процветаете".
Клоун, не позорь Украину. Такие как ты, ничего для процветания никогда своей страны не сделаете. Тролль бесплатный.
Не клоун, и не шут гороховый, гордость нации, ты где был когда на Карабахе твоего дядю расчленяли, а твою сестру облагородили тебе на радость? Не слышу... Опять не слышу? Наверно блять докторскую диссертацию защищал, будешь как академик Кадыров страну нашу двигать вперде.
гордость нации
Пожалей свою нацию, жалкий
Там рейтинг составлен исключительно через призму опционов для сотрудников: налоги, права миноритариев, выгодное регулирование. Поэтому заголовок статьи в корне неверный. Вернее написать: «Страны Прибалтики ввели простое регулирование опционов для сотрудников и стали в этом смысле привлекательнее».
А если почитать реальные отзывы тех кто хочет иметь туда въезд, то требования ужесточилмсь из-за борьбы с русским влиянием
Этот рейтинг тоже отражение реальности, частичной. Он только про опционы для стартапов и сотрудников.
Руська мир хуир залупир. Канеш не хотят чтоб было как в лугадоне.
Рад за прибалтов, что они сумели выбраться из постсовкового кризиса, в отличие от остальных республик, и развиваются в правильном направлении
Там хватает своих проблем, опционная политика явно была не самой большой из них.
Так что в кризис они только погружаются.
А ведь достаточно было сразу лишить русских возможности голосовать!
в РФ тоже лишили (де-факто), но это не помогло. Дело должно быть в другом.
О, боже...Да, мы все - говно, доволен?
Кто нибудь может объяснить почему эта политика крута и чем может быть полезна для стартапа?
Легче привлечь спецов. Сейчас много смотрят на это, при офферах от стартапа
еще расскажите с каким скрипом там банковские счета открывают, а то чувствую недосказанность
Такой вопрос, может кто сталкивался.
Мы стартап в РФ, но я склоняю партнёров к регистрации в Эстонии. Они говорят - мы вряд ли привлечём деньги на РФ рынке тогда, инвесторам это важно итп.
Я же говорю что возможность привлечения намного выше в евро зоне, и регистрация компании в ней же играет важную роль.
Продукт не скам, показать не могу до МВП осталось 3 месяца, после будет статья на VC.ru
я открыл и в РФ, и в Эстонии) на всякий
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