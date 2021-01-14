Microsoft, Oracle и Salesforce разработают цифровые паспорта вакцинации Статьи редакции
Данные о вакцинации можно будет сохранить в кошельке — например, Google Pay или Apple Wallet.
- Microsoft, Oracle и Salesforce объединились для создания цифровых паспортов вакцинации от Covid-19, пишет CNBC. Коалиция носит название Инициатива по проверке вакцинации (VCI) и в неё также входит американская некоммерческая клиника Mayo.
- VCI собирается разработать технологию, которая позволит людям получить зашифрованную копию своих данных о вакцинации. Её можно будет по выбору сохранить в цифровом кошельке — например Google Pay или Apple Wallet.
- Люди без смартфона смогут получить документ с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию.
- В Китае действует приложение Health Code от Alipay — после регистрации через кошелёк пользователю присваивается цветовой код, который показывает состояние здоровья: красный, жёлтый или зелёный.
- В России с января 2021 года на сайте «Госуслуг» заработал сервис, который позволяет получить сертификат о прохождении вакцинации.
- Компании объединяются для борьбы с коронавирусом не впервые — в апреле 2020 года Apple и Google объявили о партнёрстве для создания технологии для отслеживания контактов заражённых Covid-19.
мда, не повезло конечно тем, кто живет заграницей и не может отказаться или через знакомого врача пройти вакцинацию на бумаге. Реально будут вынуждены колоться.
У нас все же с этим полный порядок, так что рисковать своим здоровьем не нужно будет.
Почему мракобесы-диссиденты без образования всегда пытаются выдать свои фриковые антинаучные бредни за какое-то тайное знание, к которому все придут.
Ну ок. Если вирус создан в рептилойдожидомассонских виндоуслабораторях Уханя, почему бы тогда не уколоться такой же вакциной? Или вы из тех, которые "КАВИДА НЕСУЩИСВУИТЪ"?
Вы наверное еще ждете, когда акции МММ вырастут?Их ведь рекламировали на государственном уровне. Храните сбережения в рублях, как советуют на тех же каналах и те же люди, что сейчас поют о вакцине. Сколько вам надо привести примеров, где весь мир поимели через официальное вранье по ящику и других сми?)
Колитесь,я же вас не отговариваю. Это ваше право. Наше право - этого не делать.
Спасибо! Уже укололся! Надеюсь у Вас еще никто не умер от пневмонии. Многим как Вы обычно достаточно одной смерти среди родственников или красочного рассказа из ковидного госпиталя, где люди дерутся за кислородный баллон, чтобы поверить в очевидное.
Вопрос в другом: откуда Вы узнали про VC и вообще про интернет?
https://russian.rt.com/world/news/822266-norvegiya-korol-privivka
А это значит типо другое.
Очевидное что? Есть ли вирус? Есть. Нужно ли делать прививку - тут каждый решает сам. Точка.
Но никто из здравых людей не верит в то, что он возник от летучей мышки. Вот и все. А если его запустили, то значит не трудно догадаться для каких целей. А то и вакцину за якобы пол года состряпать сумели))
Вы же сами только что говорили, что нельзя верить телеку и даете ссылку на RT!
Самое главное в этой ссылке: "первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло", "25 тыс. человек".
Теперь читаем новость иначе: за месяц в норвежских домах престарелых умерло 23 человека.
Эх, научный подход такой отстой! Пойду посмотрю RT и поставлю свечку в церкви!
"Нужно ли делать прививку - тут каждый решает сам". Согласен. Но тогда Вы будете поражены в правах, чтобы Вы своим ковидным дыханием не поражали в правах других.
Хотел Вам рассказать, что Вам не обязательно ставить РНК-вакцину, можно и легкую пептидную поставить... Но Вы же, наверняка, уверены что и в пептидной будет чип 5G, пусть и не такой мощный как в РНК-вакцине.
С того, что прививки можно делать не всем - туберкулез, онкология, беременные и т.д. нельзя.
Тот, кто говорит "а я не буду", когда вакцина есть - ставит их под удар.
Поэтому логично, чтобы антипрививочники сидели дома, дети не ходили в школу и сад, не летали в отпуск и т.д. И заражать других не будут, и стимул для прививки.
Я верю. Потому что читаю и понимаю связь вещей (вирусов и мышек) в природе. А вы можете доказать обратное от того что происходит в эволюции вирусов из столетия в столетие?
И вакцину состряпали. Вакцина от других штампов короны были и до 19 года. Текущий новый штамп, на изучение которого направлены были все силы всех стран и мед сообществ. И синтезировали, но не протестировали. Тут уж ничего не добавишь.
Настя, не рефлексируйте, он намеренно так написал. Проходите мимо, они всегда одно и то же пишут. Ротожопам законы науки и природы не писанины.
Прекрасно и волшебно.
Ты не болеешь или не болел, но не можешь доказать что прошел вакцинацию - ты ПРЕСТУПНИК и тебя срочно требуется поразить в социальных и прочих правах.
Ачишуенно, мир что курит?
Ты не болеешь или не болел = Я не болею и не болел.
При чем тут дышать и не дышать, если требуется доказать что ты сделал прививку. А прививка может работает, а может и нет.
Первое и главное: если у вас нет симптомов, это еще не значит, что Вы не болеете. Человек максимально заразен за 1 сутки до проявления симптомов.
Вакцина не гарантия в каждом конкретном случае. Но примерно 90% гарантия в масштабах популяции. Принудительную вакцинацию понятно никто не будет вводить, так пусть будут включаться другие инструменты популяризации вакцинации.
С бейджиком скидка на полный функционал приложения и упрощенный сценарий получения льгот.
Печальные аналогии.
С этой историей самый большой вопрос — если уже переболел ковидом, а таких уже не мало, накуа вакцина, если антитела есть?
Вообще. Другое.
Немного надоела эта картинка , может посмотрите что то , подходящее хотя бы тут⬇️ 😁😁
В каждой второй ветке её постят )))
А может сразу одевать клипсу/чип как для животных 😡🤬
Я конечно за прогресс, но это бл@дЪ уже слишком......
Кондор 2017 год. Распыление вирусов и вакцин занимаются одни и те транснациональные криминальные группировки(ТНК). Они же их и создают. Действуют они по плану. Все в открытых источниках. Почистили много за год, но пока не всё.
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