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Евгения Евсеева

Microsoft, Oracle и Salesforce разработают цифровые паспорта вакцинации Статьи редакции

Данные о вакцинации можно будет сохранить в кошельке — например, Google Pay или Apple Wallet.

  • Microsoft, Oracle и Salesforce объединились для создания цифровых паспортов вакцинации от Covid-19, пишет CNBC. Коалиция носит название Инициатива по проверке вакцинации (VCI) и в неё также входит американская некоммерческая клиника Mayo.
  • VCI собирается разработать технологию, которая позволит людям получить зашифрованную копию своих данных о вакцинации. Её можно будет по выбору сохранить в цифровом кошельке — например Google Pay или Apple Wallet.
  • Люди без смартфона смогут получить документ с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию.
  • В Китае действует приложение Health Code от Alipay — после регистрации через кошелёк пользователю присваивается цветовой код, который показывает состояние здоровья: красный, жёлтый или зелёный.
  • В России с января 2021 года на сайте «Госуслуг» заработал сервис, который позволяет получить сертификат о прохождении вакцинации.
  • Компании объединяются для борьбы с коронавирусом не впервые — в апреле 2020 года Apple и Google объявили о партнёрстве для создания технологии для отслеживания контактов заражённых Covid-19.

#новость #microsoft #oracle #salesforce

1454 просмотров
45 45 комментариев
2
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45 комментариев
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Настя it

3

мда, не повезло конечно тем, кто живет заграницей и не может отказаться или через знакомого врача пройти вакцинацию на бумаге. Реально будут вынуждены колоться.
У нас все же с этим полный порядок, так что рисковать своим здоровьем не нужно будет.

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Михаил Б

Настя
5

То ли дело без всяких рисков переболеть натуральным природным ковидом!

Ответить

Настя it

Михаил
–2

Природным? Неужели есть еще люди, которые считают, что все это возникло от мышки?)))Хотя о чем я, люди в тик-токе регистрируются, поэтому не сомневаюсь в перспективе тупости людей

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Михаил Б

Настя
2

Почему мракобесы-диссиденты без образования всегда пытаются выдать свои фриковые антинаучные бредни за какое-то тайное знание, к которому все придут.
Ну ок. Если вирус создан в рептилойдожидомассонских виндоуслабораторях Уханя, почему бы тогда не уколоться такой же вакциной? Или вы из тех, которые "КАВИДА НЕСУЩИСВУИТЪ"?

Ответить

Настя it

Михаил
3

Вы наверное еще ждете, когда акции МММ вырастут?Их ведь рекламировали на государственном уровне. Храните сбережения в рублях, как советуют на тех же каналах и те же люди, что сейчас поют о вакцине.  Сколько вам надо привести примеров, где весь мир поимели через официальное вранье по ящику и других сми?)
Колитесь,я же вас не отговариваю. Это ваше право. Наше право - этого не делать. 

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Михаил Б

Настя
–1

Спасибо! Уже укололся! Надеюсь у Вас еще никто не умер от пневмонии. Многим как Вы обычно достаточно одной смерти среди родственников или красочного рассказа из ковидного госпиталя, где люди дерутся за кислородный баллон, чтобы поверить в очевидное.
Вопрос в другом: откуда Вы узнали про VC и вообще про интернет?

Ответить

Настя it

Михаил
–1

https://russian.rt.com/world/news/822266-norvegiya-korol-privivka
А это значит типо другое.
Очевидное что? Есть ли вирус? Есть. Нужно ли делать прививку - тут каждый решает сам. Точка.
Но никто из здравых людей не верит в то, что он возник от летучей мышки. Вот и все. А если его запустили, то значит не трудно догадаться для каких целей. А то и вакцину за якобы пол года состряпать сумели))

В Норвегии 23 человека умерли после прививки от…
В Норвегии 23 человека умерли после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer…
russian.rt.com
Ответить

Михаил Б

Настя
3

Вы же сами только что говорили, что нельзя верить телеку и даете ссылку на RT!
Самое главное в этой ссылке: "первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло", "25 тыс. человек".
Теперь читаем новость иначе: за месяц в норвежских домах престарелых умерло 23 человека.

Эх, научный подход такой отстой! Пойду посмотрю RT и поставлю свечку в церкви!

Ответить

Михаил Б

Михаил
0

"Нужно ли делать прививку - тут каждый решает сам". Согласен. Но тогда Вы будете поражены в правах, чтобы Вы своим ковидным дыханием не поражали в правах других.
Хотел Вам рассказать, что Вам не обязательно ставить РНК-вакцину, можно и легкую пептидную поставить... Но Вы же, наверняка, уверены что и в пептидной будет чип 5G, пусть и не такой мощный как в РНК-вакцине.

Ответить

Сергей

Михаил
2

Т.е. Вы считаете 100% тех кто не примет прививку всегда заразными и которых надо под замок без хлеба и воды? 

Ответить

Настя it

Михаил
0

С чего это мы должны быть ущемлены в правах? Такого не будет. Если начнут ущемлять, будет подавать в суды и прочие скандалы устраивать. Если проиграем, то тааааакккк уж и быть, заплачу за справку 500 рублей, чтобы отвязались.

Ответить

Херня Всё

Настя
0

С того, что прививки можно делать не всем - туберкулез, онкология, беременные и т.д. нельзя. 

Тот, кто говорит "а я не буду", когда вакцина есть - ставит их под удар. 

Поэтому логично, чтобы антипрививочники сидели дома, дети не ходили в школу и сад, не летали в отпуск и т.д. И заражать других не будут, и стимул для прививки. 

Ответить

Настя it

Херня
0

Вас никто не ставит под удар. Есть вакцина, которая должна защищать, вы ею укололись и вам должно быть побарабану укололись остальные или нет. Точка.
Если вакцина на такое не способна, значит она тем более нафиг не нужна.

Ответить

Настя it

Михаил
0

Ну воот, видите, я же вам привожу примеры)
Анализировать ситуацию нужно самим. И в первую очередь задавать вопрос "Кому это выгодно?".

Ответить

Хай-теч вам в

Настя
0

Я верю. Потому что читаю и понимаю связь вещей (вирусов и мышек) в природе. А вы можете доказать обратное от того что происходит в эволюции вирусов из столетия в столетие?

Ответить

Настя it

Хай-теч
1

Легко, достаточно послушать и проанализировать

Ответить

Хай-теч вам в

Настя
0

И вакцину состряпали. Вакцина от других штампов короны были и до 19 года. Текущий новый штамп, на изучение которого направлены были все силы всех стран и мед сообществ. И синтезировали, но не протестировали. Тут уж ничего не добавишь.

Ответить

Сергей

Михаил
0

Вы видимо медбрат из красной зоны судя по кислородным баллонам? 

Ответить

Sasha Soogle

Настя
0

Настя, не рефлексируйте, он намеренно так написал. Проходите мимо, они всегда одно и то же пишут. Ротожопам законы науки и природы не писанины.

Ответить

Михаил Б

Sasha
0

Правда, Настя, проходите. Тут куется тайное научное знание, рецензентами с РЕН-ТВ

Ответить

Настя it

Sasha
0

Армия ботов слаженно действует, ничего не скажешь. Но как минимум среди всех моих родственников, друзей и знакомых, никто прививку делать не собирается ни при каких обстоятельствах.

Ответить

Сергей Леопольдович

4

Прекрасно и волшебно.
Ты не болеешь или не болел, но не можешь доказать что прошел вакцинацию - ты ПРЕСТУПНИК и тебя срочно требуется поразить в социальных и прочих правах.
Ачишуенно, мир что курит? 

Ответить

Михаил Б

Сергей
0

Если я не хочу болеть, а Вы дышите своим ковидным дыханием, поражая меня в правах? Конечно не преступник. Просто Вам придется посидеть дома. Также как приходится сидеть на домашнем обучении пораженным в правах детям антипрививочников во многих странах.

Ответить

Сергей Леопольдович

Михаил
1

Ты не болеешь или не болел = Я не болею и не болел.
При чем тут дышать и не дышать,  если требуется доказать что ты сделал прививку. А прививка может работает, а может и нет. 

Ответить

Михаил Б

Сергей
0

Первое и главное: если у вас нет симптомов, это еще не значит, что Вы не болеете. Человек максимально заразен за 1 сутки до проявления симптомов.
Вакцина не гарантия в каждом конкретном случае. Но примерно 90% гарантия в масштабах популяции. Принудительную вакцинацию понятно никто не будет вводить, так пусть будут включаться другие инструменты популяризации вакцинации.

Ответить

Сергей

Михаил
1

Первое и главное - чтобы убедиться что я не болел и не болею, сдаю анализ на антитела.
Так гарантия или нет или 90% гарантия вакцина?  Я немного потерялся.
Паспорт это популяризация - ок.  

Ответить

Михаил Б

Сергей
0

Каждый день анализ на антитела IGM и IGA?
Паспорт - это да, давление на сомневающихся.

Ответить

Сергей

Михаил
1

Легким движением инструмент популяризации стал давлением

Ответить

Ренат Зайдуллин

Михаил
0

Поражение в правах и будет средством принудительной вакцинации 

Ответить

Raimond Vladimirov

5

Мултипасс

Ответить

Михаил Сметанников

3

Зашифрованная? Я вакцинировался, просто пароль забыл...

Ответить

Кирилл Брицин

1

С бейджиком скидка на полный функционал приложения и упрощенный сценарий получения льгот.

Ответить

Arthur Niazyan

Кирилл
5

Печальные аналогии.

Ответить

Anatoly Ivanov

Arthur
1

это уже есть, но только децентрализовано несколько 

Ответить

Anatoly Ivanov

2

С этой историей самый большой вопрос — если уже переболел ковидом, а таких уже не мало, накуа вакцина, если антитела есть? 

Ответить

Сергей Леопольдович

Anatoly
2

Вообще. Другое.

Ответить

Ярослав Шенцов

Сергей
0

Немного надоела эта картинка , может посмотрите что то , подходящее хотя бы  тут⬇️ 😁😁
В каждой второй ветке её постят )))

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Ответить

Сергей

Ярослав
1

Мне стыдно. Может быть я исправлюсь...  0)))) 

Ответить

Ярослав Шенцов

Сергей
0

😁😉😁

Ответить

Иван Демьян

2

Колитесь, кто укололся

Ответить

Sasha Soogle

1
Ответить

Ярослав Шенцов

1

А может сразу одевать клипсу/чип как для животных 😡🤬
Я конечно за прогресс, но это бл@дЪ уже слишком......

Ответить

Антон

0

В России от руки справки выдавать будут и попросят за ними прийти завтра.

Ответить

Филипп Ушак

0

Записывайтесь на чипирование 😉💉💉💉

Ответить

Sasha Soogle

0

Кондор 2017 год. Распыление вирусов и вакцин занимаются одни и те транснациональные криминальные группировки(ТНК). Они же их и создают. Действуют они по плану. Все в открытых источниках. Почистили много за год, но пока не всё.

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