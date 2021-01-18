GitHub передумал увольнять еврейского сотрудника за слова о «нацистах» в Капитолии Статьи редакции
Перед ним извинились, а глава отдела кадров ушел в отставку.
GitHub передумал увольнять еврейского сотрудника за предупреждение о «нацистах» в Капитолии, пишет CNBC. Он написал о них во время штурма 6 января в публичном канале Slack.
Анонимный сотрудник рассказал, что беспокоился о родственниках и коллегах из Вашингтона после того, как увидел, что некоторые из протестующих связаны с неонацистскими организациями. «Я не знал, что произношение этого слова евреем будет противоречивым», — написал он, добавив, что его родственники погибли в Холокосте.
Тогда сотрудник заявил, что его уволили из-за поведения, а аккаунт в Slack заблокировали. Команде GitHub не понравилось это решение: 200 из почти 1700 сотрудников компании в открытом письме потребовали у руководства прояснить ситуацию. Руководство обещало провести проверку.
В результате проверки глава отдела кадров компании взял на себя личную ответственность и ушёл в отставку, рассказала операционный директор GitHub Эрика Брешиа. Сотруднику принесли публичные извинения и отменили решение об увольнении.
«Сотрудники могут свободно выражать озабоченность по поводу нацистов, антисемитизма, превосходства белых или любых других форм дискриминации или преследований в ходе внутренних дискуссий», — говорится в заявлении исполнительного директора компании Ната Фридмана.
А озабоченность по поводу превосходства черных судя по всему нельзя высказывать
Однако лучше, чем начало 2020 :)
...и привезти подарочков домой ;)
"Ой простите нас евреи!..."
Вам не понравилась национальность или жизненная позиция Ахеджаковой? Может что то личное? Почему Вы решили над ней поиздеваться? Поясните не посвященным
Сотрудники могут свободно выражать озабоченность по поводу нацистов, антисемитизма, превосходства белых или любых других форм дискриминации или преследований в ходе внутренних дискуссий
А можно будет так де высказываться о BLM, нацизме левых и т.п.? Вот в чем вопрос.
нацизме левых
Это что вообще в твоем понимании значит?
Ну к примеру - преследование людей за отличное от их мнения. Расизм по отношению к белым. Стремление насаждение своих идея силовыми методами (пока это слабо выражено в виде различных обязательных "тренингов," но только потому, что их постоянно одергивают). То как современные "прогрессив" блокируют выступления консервативных политиков, очень похоже на тактику таких же групп в нацистской Германии.
И да, я понимаю, что нацизм должен включать в себя много-много пунктов, чтобы называться нацизмом. Но с учетом того, что это все было крайне утрированно с подачи левых, то назвать современных левых нацистами есть больше причин, чем современных правых. Собственно если посмотреть на классические цели нацизма в виде "стремился убедить все части нового немецкого общества подчинить свои интересы ради общего блага", то получится как раза таки очень близко к тому, что левые сейчас пропагандируют в США.
p.s. p.s. Кстати я наблюдаю, что многие попадают в ловушки устаревшего мнения составленного по демократической партии 10-20 лет назад. По мнению, составленному о демократах в РФ. Но это ошибка - так как все меняется. Еще каких-то 70 лет назад демократическая партия вообще была партия куклус-клана, пока не решила, что подкупать майнорити лучше, чем устраивать им суд линча. И не нужно считать, что все то, что предлагается "народом" это хорошо. "Народовластие" в США, пришло с юга, где этот самый "народ" считал, что "норма" это рабство. Север, который боролся против рабства(ну хорошо - ради капиталистической версии рабства ;-)), был республиканским. А Юг стал республиканским по мере их отказа от идеи рабства. Чем больше юг становился толерантным идеям равенства, тем больше там становилась популярна республиканская партия.
А сейчас, даже самые прогрессивные исследователи признают, что демократическая партия очень сильно сместилась в лево, чем практически стала социалистической партии (при этом республиканцы потерпели лишь незначительное смещение в лево).
По мнению, составленному о демократах в РФ
- не стоит судить идею по тем кто декларирует что ее придерживается. Например, каков коммунизм если представить его по Зюганову?
Маразм крепчает с этой толерантностью, но хорошо, что иногда проявляются адекватные люди)
А что он такого сказал, разжуйте кто-нибудь?
И что за бред про отставку? Уволился и всё.
исполнительного директора компании
Ната Фридмана.
Гитхаб зогвачен!
В GitHub 200 евреев и 1700 сотрудников
Квота превышена в несколько раз
Сотрудник пишет в чате, что среди атакующих Капитолий есть нацисты.
Его сразу блокируют и увольняют. Сотрудники компании офигивают и просят разобраться. инцидент получает публичную огласку в результате которой сотрудника восстанавливают, а начальник отдела кадров уходит в отставку.
Они там все такие зашуганные? Чуть что и толпа разорвёт?
было время на гитхабе, когда я в ветки master пушил... теперь всё, переименовали в main
Вообще не понятно почему и зачем. Ладно бы наоборот написал что плохое про евреев, но тут мотив увольнения вообще не ясен
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