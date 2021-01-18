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Рая Хачатрян

GitHub передумал увольнять еврейского сотрудника за слова о «нацистах» в Капитолии Статьи редакции

Перед ним извинились, а глава отдела кадров ушел в отставку.

GitHub передумал увольнять еврейского сотрудника за предупреждение о «нацистах» в Капитолии, пишет CNBC. Он написал о них во время штурма 6 января в публичном канале Slack.

Анонимный сотрудник рассказал, что беспокоился о родственниках и коллегах из Вашингтона после того, как увидел, что некоторые из протестующих связаны с неонацистскими организациями. «Я не знал, что произношение этого слова евреем будет противоречивым», — написал он, добавив, что его родственники погибли в Холокосте.

Тогда сотрудник заявил, что его уволили из-за поведения, а аккаунт в Slack заблокировали. Команде GitHub не понравилось это решение: 200 из почти 1700 сотрудников компании в открытом письме потребовали у руководства прояснить ситуацию. Руководство обещало провести проверку.

В результате проверки глава отдела кадров компании взял на себя личную ответственность и ушёл в отставку, рассказала операционный директор GitHub Эрика Брешиа. Сотруднику принесли публичные извинения и отменили решение об увольнении.

«Сотрудники могут свободно выражать озабоченность по поводу нацистов, антисемитизма, превосходства белых или любых других форм дискриминации или преследований в ходе внутренних дискуссий», — говорится в заявлении исполнительного директора компании Ната Фридмана.

#новость #github

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Constantin Derkachev

11

А озабоченность по поводу превосходства черных судя по всему нельзя высказывать

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Служебный ихтиандр

Constantin
16
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Killer

Служебный
1
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Служебный ихтиандр

11

Офигенный год будет! Столько офигительных новостей (от которых либо смех, либо фейспалм). А ведь еще и трех недель от начала не прошло )

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Myroslav Dosiak

Служебный
1

Однако лучше, чем начало 2020 :)

Ответить

Служебный ихтиандр

Myroslav
7

Ой я бы не зарекался... )

Ответить

KSA

Myroslav
0

Хуже
2020 до марта был такой же, как и все остальные. Кто посообразительнее успели на море съездить.

Ответить

Служебный

KSA
3

...и привезти подарочков домой ;)

Ответить

KSA

Служебн…
–5

Вы очередная жертва пропаганды?
Давайте еще в поддержку нацистских вакцинационных паспортов выскажитесь

Ответить

Служебный

KSA
3

Если я жертва пропаганды, зачем мне что-то отвечать?) Все поздно уже! Меня чипировали уже.

Ответить

Killer

KSA
0

 В США идет гражданская война, но Йлустоун еще не рванул. Занимайте места в партере и запасайтесь ведром семок с пивом.

Ответить

Артём А.

Служебный
3

Либо? Тут и смех и фейспалм

Ответить

Михаил Качалов

Служебный
0

На российском TV удачно пошутили: комично, но не смешно

Ответить

Anton Reut

3

"Ой простите нас евреи!..." 

Ответить

KSA

Anton
0

Сама у себя в зеркале прощения просит?

Ответить

Михаил Качалов

Anton
0

Вам не понравилась национальность или жизненная позиция Ахеджаковой? Может что то личное? Почему Вы решили над ней поиздеваться? Поясните не посвященным

Ответить

Killer

4

Евгей, такой евгей, настоящий нацист.

Ответить

John Doe

3

 Сотрудники могут свободно выражать озабоченность по поводу нацистов, антисемитизма, превосходства белых или любых других форм дискриминации или преследований в ходе внутренних дискуссий

А можно будет так де высказываться о BLM, нацизме левых и т.п.? Вот в чем вопрос. 

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Igor Filippov

John
2

 нацизме левых

Это что вообще в твоем понимании значит?

Ответить

Служебный ихтиандр

Igor
5

Это диктатура демократов)

Ответить

John Doe

Igor
3

Ну к примеру - преследование людей за отличное от их мнения. Расизм по отношению к белым. Стремление насаждение своих идея силовыми методами (пока это слабо выражено в виде различных обязательных "тренингов," но только потому, что их постоянно одергивают). То как современные "прогрессив" блокируют выступления консервативных политиков, очень похоже на тактику таких же групп в нацистской Германии.

И да, я понимаю, что нацизм должен включать в себя много-много пунктов, чтобы называться нацизмом. Но с учетом того, что это все было крайне утрированно с подачи левых, то назвать современных левых нацистами есть больше причин, чем современных правых. Собственно если посмотреть на классические цели нацизма в виде "стремился убедить все части нового немецкого общества подчинить свои интересы ради общего блага", то получится как раза таки очень близко к тому, что левые сейчас пропагандируют в США.

p.s. p.s. Кстати я наблюдаю, что многие попадают в ловушки устаревшего мнения составленного по демократической партии 10-20 лет назад. По мнению, составленному о демократах в РФ. Но это ошибка - так как все меняется. Еще каких-то 70 лет назад демократическая партия вообще была партия куклус-клана, пока не решила, что подкупать майнорити лучше, чем устраивать им суд линча. И не нужно считать, что все то, что предлагается "народом" это хорошо. "Народовластие" в США, пришло с юга, где этот самый "народ" считал, что "норма" это рабство. Север, который боролся против рабства(ну хорошо - ради капиталистической версии рабства ;-)), был республиканским. А Юг стал республиканским по мере их отказа от идеи рабства. Чем больше юг становился толерантным идеям равенства, тем больше там становилась популярна республиканская партия.

А сейчас, даже самые прогрессивные исследователи признают, что демократическая партия очень сильно сместилась в лево, чем практически стала социалистической партии (при этом республиканцы потерпели лишь незначительное смещение в лево).

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Михаил Качалов

John
0

По мнению, составленному о демократах в РФ

- не стоит судить идею по тем кто декларирует что ее придерживается. Например, каков коммунизм если представить его по Зюганову?

Ответить

Михаил Качалов

Igor
0

Прослушайте композицию, там ответ

Ответить

Явный цвет

3

Кто-то где-то сказал что-то о какой-то ситуации в каком-то прошлом, решил что это его по каким-то причинам оскорбляет его.

После этого какая-то компания передумала увольнять этого  кого-то по каким-то причинам руководствуямь какой-то внутренней политикой 

Ответить

Алексей

0

Маразм крепчает с этой толерантностью, но хорошо, что иногда проявляются адекватные люди)

Ответить

John Doe

Алексей
6

эээ... вы не поняли. Ему ничего не сделали, т.к. он таки выразился как того и "требует партия". Просто HR не поняли кого он назвал нацистами. Они похоже подумали, что он поддерживает протестующих, а нацистами назвал демократов ;-).  

Ответить

Pavel Voronkov

Алексей
0

Все самое интересное еще впереди :)

Ответить

Igor Filippov

2

От авторов "жабы с гадюкой"

Ответить

Make Luv

1

А что он такого сказал, разжуйте кто-нибудь?
И что за бред про отставку? Уволился и всё.

Ответить

KSA

1

 исполнительного директора компании

Ната Фридмана.

Гитхаб зогвачен!

Ответить

Бы Дло

KSA
0

Не тrогайте наших агентов, меrзкие гои!

Ответить

Nikolai O

KSA
0

Тоже улыбнуло :)

Ответить

KSA

0

В GitHub 200 евреев и 1700 сотрудников
Квота превышена в несколько раз

Ответить

Killer

KSA
0

У них поди еще и крематорий есть.

Ответить

Михаил Качалов

KSA
0

Итого 1900, а с геями и прочими пришедшими по квоте, и того больше

Ответить

lakoros

0

Сотрудник пишет в чате, что среди атакующих Капитолий есть нацисты.
Его сразу блокируют и увольняют. Сотрудники компании офигивают и просят разобраться. инцидент получает публичную огласку в результате которой сотрудника восстанавливают, а начальник отдела кадров уходит в отставку.

Они там все такие зашуганные? Чуть что и толпа разорвёт?

Ответить

Denis Kolodin

0

было время на гитхабе, когда я в ветки master пушил... теперь всё, переименовали в main

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Надежда Фауль

0

Вообще не понятно почему и зачем. Ладно бы наоборот написал что плохое про евреев, но тут мотив увольнения вообще не ясен

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Михаил Качалов

Надежда
0

Перебдели

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