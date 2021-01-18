Перед ним извинились, а глава отдела кадров ушел в отставку.

GitHub передумал увольнять еврейского сотрудника за предупреждение о «нацистах» в Капитолии, пишет CNBC. Он написал о них во время штурма 6 января в публичном канале Slack.

Анонимный сотрудник рассказал, что беспокоился о родственниках и коллегах из Вашингтона после того, как увидел, что некоторые из протестующих связаны с неонацистскими организациями. «Я не знал, что произношение этого слова евреем будет противоречивым», — написал он, добавив, что его родственники погибли в Холокосте.

Тогда сотрудник заявил, что его уволили из-за поведения, а аккаунт в Slack заблокировали. Команде GitHub не понравилось это решение: 200 из почти 1700 сотрудников компании в открытом письме потребовали у руководства прояснить ситуацию. Руководство обещало провести проверку.

В результате проверки глава отдела кадров компании взял на себя личную ответственность и ушёл в отставку, рассказала операционный директор GitHub Эрика Брешиа. Сотруднику принесли публичные извинения и отменили решение об увольнении.

«Сотрудники могут свободно выражать озабоченность по поводу нацистов, антисемитизма, превосходства белых или любых других форм дискриминации или преследований в ходе внутренних дискуссий», — говорится в заявлении исполнительного директора компании Ната Фридмана.