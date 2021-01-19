Владельцы отелей раскритиковали новые правила Роспотребнадзора — они могут привести к закрытию хостелов Статьи редакции
Ведомство хочет обязать отели размещать гостей в одноместных номерах.
Владельцы гостиниц раскритиковали инициативу Роспотребнадзора, который планирует сделать рекомендации по работе заведений в период пандемии обязательными нормами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Опоры России» в Минэкономразвития.
В июне ведомство представило рекомендации по работе гостиниц, хостелов, баз отдыха и других мест временного проживания после снятия ограничений. Но в конце 2020 года они были трансформированы в проекты санитарных и гигиенических нормативов, пишет издание.
Представители отелей заявили, что некоторые нормы из проекта санпинов избыточные и неисполнимые. Они увеличат риски роста издержек, а также дадут проверяющим дополнительные возможности для штрафов. Среди них:
- Требование ежедневно проводить влажную уборку с дезинфекцией. Такую уборку сложно выполнить для полов с ковролином, отмечается в письме․
- Требование об одноместном размещении гостей. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников заявил, что это может сильно ударить по хостелам и гостиницам категории две звезды и ниже, чья бизнес-модель построена на многоместном размещении. Таких заведений больше 50% номерного фонда в России.
- Требования по снижению пропускной способности бассейнов и ограничению числа участников групповых занятий в аквазоне. Риск заражения от воды не доказан, говорится в письме.
«Опора России» просит Минэкономразвития учесть замечания бизнеса. Представитель ведомства сообщил «Коммерсанту», что министерство подготовит отзыв с учётом результатов обсуждения с бизнес-сообществом.
Представитель Роспотребнадзора рассказал, что бизнес участвовал при разработке новых мер. Он отметил, что власти регионов часто игнорировали рекомендации Роспотребнадзора, выработанные после снятия ограничений, и устанавливали собственные. По его словам, проект санпинов позволит этого избежать.
В «Опоре России» указывают, что из-за разной эпидемиологической ситуации установленные на федеральном уровне требования будут недостаточными для некоторых регионов и избыточными для других.
Че там с метро? Там то можно еще как-то переночевать? Вроде по нему вопросов с санитарными нормами нет
ну давайте представим, что будет если закроют метро. Рухнет ли экономика или нет?
Поэтому будем закрывать то, что в экономику делает небольшой вклад.
Дьявол в мелочах.
Отказываясь от чего то малого прежде всего стоит понять что будет если не окажется этого малого. Вот допустим туалетная бумага...
Какая-то очень оригинальная трактовка этой фразы. Она вообще о другом. Когда ты не вводишь ограничение на более значимый фактор, но ограничиваешь менее значимый, то это абсурд, либо предвзятое отношение и стремление кого-то загнобить под флагом борьбы за мир и справедливость.
На самом деле хочу сказать что хостелы они вроде мелкие, но закрытие даст проблемы не очень мелкие. Тоже самое касается любой области - её уничтожение дает куда большие последствия чем размер этой области. Рост экономики он в мелочах, а не в одном крупном производстве.
Изначально стоило сказать другой фразой, эта действительно немного сбоку.
Да это как с зарубежными лекарствами.
Запрещаешь говоря "мы тоже умеем их делать"
Смотришь как люди умирают.
Называешь свои препараты мерзкозападным словом "дженерики"
Снимаешь ограничения и показываешь свою щаботу.
"дженерики"
Кстати....
Они далеко не все одинаково работают - лекарственная форма может отличаться, способ синтеза, очистки, наличие сопутствующих веществ итп. И всё это оказывает вклад и на эффективность и на побочки.
Социалистический
У нас в Самаре, когда самую крупную улицу города реконструировали, говорили, что сделают выделенные полосы для ОТ 'там, где не мешают движению основного потока'.
Никому даже в башку не пришло, что делать их нужно там, где они нужны
Случилась пандемия, часть бизнесов, работающих только при наличии больших групп людей вместе пострадают и закроются — и никто в этом не виноват, а требования являются вполне адекватными с учётом текущей ситуации. А уж бастовать против ежедневной влажной уборки это совсем уж какой-то стыд, плацкарт и то чаще моют. А то, что в таких условиях особенно страдающие бизнесы никто не поддерживает вопрос совсем не к Роспотребнадзору.
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«Категории 2 звезды и ниже...»
Бизнес блять, на ночлежках и притонах.
А что не так? Не всем нужны 5 звёзд, да и не у всех есть деньги на 5 звезд
И возможность за 5$ провести ночь в городе где номер стоит от 50$ реально спасает. Это ужасно если такие заведения будут закрыты
С одной стороны создаётся видимость организации всякого рода ограничений, чтобы минимизировать риски заражений и передачи болезни, но с другой стороны меры, выбранные государством такие негибкие...И вроде бы ладно, ты уже не против ввести какие-то ограничения в деле, но «сделай так, чтобы было как в бумаге!» ☹️💔
Мдаа, отельный бизнес и так уже в конвульсиях бьётся, а его ногой добивают. Обидно печально, но.... Но ладно. Надо что то новое в этой сфере делать и тогда будет золото, всех уже тошнит от обычных отелей, а в падению туда никто и не гоняет.
Виртуальные отели? Сидишь в шлеме на лавочке рядом с вокзалом, и вроде как в гостинице.
Кого тошнит от обычных отелей?
За последние 10 лет я пользовался гостиничными услугами три раза: две недели в Евпатории и два раза по одной ночевке в Выборге. Когда мне понадобится гостиница, я бы хотел, что бы это было просто (доступная и правдивая информация онлайн, онлайн бронирование с понятными условиями отмены, без лишних комиссий), достаточно удобно и со всеми минимальными услугами и, главное, без неожиданностей, особенностей и необходимости погружаться в тему, знать какие-то нюансы и т.п.
А! Ну и за вменяемые деньги, конечно.
Вот и всё.
А разве сейчас не так? Регулярно бронирую на букинге, вообще ни разу не было никаких проблем или обманутых ожиданий. Причем в последнее время тяготею именно к отелям, психологически комфортнее находиться на нейтральной территории отеля среди таких же путешественников, чем в чьей-то берлоге, среди чужих вещей и чужих соседей.
Когда говорят "бизнес участвовал при разработке новых мер", всегда хочется посмотреть на этот бизнес.
"хочет обязать отели размещать гостей в одноместных номерах" - в чем проблема нарезать хостел на капсулы и назвать это отдельными номерами?
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