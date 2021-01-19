Ведомство хочет обязать отели размещать гостей в одноместных номерах.

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Владельцы гостиниц раскритиковали инициативу Роспотребнадзора, который планирует сделать рекомендации по работе заведений в период пандемии обязательными нормами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Опоры России» в Минэкономразвития.

В июне ведомство представило рекомендации по работе гостиниц, хостелов, баз отдыха и других мест временного проживания после снятия ограничений. Но в конце 2020 года они были трансформированы в проекты санитарных и гигиенических нормативов, пишет издание.

Представители отелей заявили, что некоторые нормы из проекта санпинов избыточные и неисполнимые. Они увеличат риски роста издержек, а также дадут проверяющим дополнительные возможности для штрафов. Среди них:

Требование ежедневно проводить влажную уборку с дезинфекцией. Такую уборку сложно выполнить для полов с ковролином, отмечается в письме․

Требование об одноместном размещении гостей. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников заявил, что это может сильно ударить по хостелам и гостиницам категории две звезды и ниже, чья бизнес-модель построена на многоместном размещении. Таких заведений больше 50% номерного фонда в России.



Требования по снижению пропускной способности бассейнов и ограничению числа участников групповых занятий в аквазоне. Риск заражения от воды не доказан, говорится в письме.

«Опора России» просит Минэкономразвития учесть замечания бизнеса. Представитель ведомства сообщил «Коммерсанту», что министерство подготовит отзыв с учётом результатов обсуждения с бизнес-сообществом.

Представитель Роспотребнадзора рассказал, что бизнес участвовал при разработке новых мер. Он отметил, что власти регионов часто игнорировали рекомендации Роспотребнадзора, выработанные после снятия ограничений, и устанавливали собственные. По его словам, проект санпинов позволит этого избежать.