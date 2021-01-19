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Рая Хачатрян

Владельцы отелей раскритиковали новые санитарные правила Роспотребнадзора — они могут привести к закрытию хостелов Статьи редакции

Ведомство хочет обязать отели размещать гостей в одноместных номерах.

6 6 комментариев
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Владельцы гостиниц раскритиковали инициативу Роспотребнадзора, который планирует сделать рекомендации по работе заведений в период пандемии обязательными нормами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Опоры России» в Минэкономразвития.

В июне ведомство представило рекомендации по работе гостиниц, хостелов, баз отдыха и других мест временного проживания после снятия ограничений. Но в конце 2020 года они были трансформированы в проекты санитарных и гигиенических нормативов, пишет издание.

Представители отелей заявили, что некоторые нормы из проекта санпинов избыточные и неисполнимые. Они увеличат риски роста издержек, а также дадут проверяющим дополнительные возможности для штрафов. Среди них:

  • Требование ежедневно проводить влажную уборку с дезинфекцией. Такую уборку сложно выполнить для полов с ковролином, отмечается в письме․
  • Требование об одноместном размещении гостей. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников заявил, что это может сильно ударить по хостелам и гостиницам категории две звезды и ниже, чья бизнес-модель построена на многоместном размещении. Таких заведений больше 50% номерного фонда в России.
  • Требования по снижению пропускной способности бассейнов и ограничению числа участников групповых занятий в аквазоне. Риск заражения от воды не доказан, говорится в письме.

«Опора России» просит Минэкономразвития учесть замечания бизнеса. Представитель ведомства сообщил «Коммерсанту», что министерство подготовит отзыв с учётом результатов обсуждения с бизнес-сообществом.

Представитель Роспотребнадзора рассказал, что бизнес участвовал при разработке новых мер. Он отметил, что власти регионов часто игнорировали рекомендации Роспотребнадзора, выработанные после снятия ограничений, и устанавливали собственные. По его словам, проект санпинов позволит этого избежать.

В «Опоре России» указывают, что из-за разной эпидемиологической ситуации установленные на федеральном уровне требования будут недостаточными для некоторых регионов и избыточными для других.

#новость

6 6 комментариев
3
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Стас Елистратов

3

Че там с метро? Там то можно еще как-то переночевать? Вроде по нему вопросов с санитарными нормами нет

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Yura Nabokov

Стас
0

ну давайте представим, что будет если закроют метро. Рухнет ли экономика или нет?

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Борис Васильев

2

Требования по снижению пропускной способности бассейнов и ограничению числа участников групповых занятий в аквазоне. Риск заражения от воды не доказан

Аргумент не следует принимать во внимание:
- в воде, как правило, при частых нарушениях технологии дезинфекции - полно и бактерий и вирусов;
- при среднем числе посетителей/без ограничений, неизбежны их пересечения в "узких местах" (раздевалки, коридоры, душевые), что само по себе нарушает правила дистанцирования.

В бассейнах с морской водой вероятности заражения коронавирусом существенно ниже ввиду:
- в морской воде повышенное содержание бромидов, которые убивают все вирусы;
- цены для посетителей выше, поэтому меньше пловцов на квадратный метр и меньше скученность в раздевалках.

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Anastasia Light

1

С одной стороны создаётся видимость организации всякого рода ограничений, чтобы минимизировать риски заражений и передачи болезни, но с другой стороны меры, выбранные государством такие негибкие...И вроде бы ладно, ты уже не против ввести какие-то ограничения в деле, но «сделай так, чтобы было как в бумаге!» ☹️💔

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Blackrock

0

А че там с регуляторной гильотиной ?)

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From Siberia to London

0

«Категории 2 звезды и ниже...»
Бизнес блять, на ночлежках и притонах.

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