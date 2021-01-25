Сотрудники Google по всему миру объединились в глобальный профсоюз Alpha Global, пишет The Verge. В организацию входят 13 различных профсоюзов, представляющих рабочих из 10 стран.

Создатели Alpha Global заявляют, что они планируют решать как национальные проблемы, например, обращение с модераторами контента в отдельных странах, так и международные, как принуждение рабочих подписывать соглашения о неразглашении.

В альянс входят профсоюзы из США, Швейцарии, Ирландии, Великобритании, Италии, Германии, Дании, Финляндии, Швеции и Бельгии. Alpha Global уже вступила в состав UNI Global Union — федерации профсоюзов, которая представляет права 20 млн работников компаний. Организация планирует создать руководящий комитет, в который могут входить как сотрудники Google, так и организаторы профсоюза.

4 января более 400 инженеров Google из США объединились в «профсоюз меньшинств» Alphabet Workers Union. Его председатель и инженер-программист Google Парул Коул заявил, что борьба за справедливость в Alphabet (материнская компания Google) «не ограничивается национальными границами» и необходимо восстановить власть рабочих через профсоюзы.

Профсоюзы Google не признаны Национальным советом по трудовым отношениям, а значит, они не могут заставить руководство Google вести переговоры, пишет The Verge. В будущем альянс может попытаться заставить Google подписать соглашение о нейтралитете, которое вынудит компанию поддерживать попытки объединения в профсоюзы, отмечает издание.

Сотрудники Google нередко протестуют против действий компании и добиваются результатов: например, в 2018 году они выступили против сотрудничества с Минобороны США в некоторых проектах.

Летом 2019 года Google прекратила сотрудничество с Пентагоном из-за проекта разработки дронов с видеонаблюдением. А в октябре 2019 года отказалась от контракта на облачные услуги для Пентагона стоимостью $10 млрд. Также из-за протеста сотрудников Google пришлось отказаться от планов по созданию поискового сервиса Dragonfly с цензурой для возвращения на китайский рынок.