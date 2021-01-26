Роспотребнадзор пока не планирует прививать иностранцев.

Компания «Яндекс.Такси» попросила московскую мэрию распространить программу бесплатной вакцинации на всех водителей и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Компания отметила, что водители и курьеры постоянно общаются с людьми, а из-за пандемии их услуги пользуются повышенным спросом. Однако получить вакцину сейчас могут только россияне.

Также «Яндекс» предложил открыть специальный пункт вакцинации для сотрудников его компаний-партнёров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из Центров для водителей и курьеров.

В Роспотребнадзоре заявили 26 января, что пока не планируют прививать иностранцев, живущих в России.

В марте 2020 года «Яндекс» создал фонд поддержки водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или оказались на карантине из-за контакта с заболевшими. По собственным данным, суммарно компания выделила на помощь в борьбе с коронавирусом 600 млн рублей.

Бесплатная вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря, для неё нужен паспорт и полис ОМС. Прививку могут сделать пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, студенты и работники некоторых отраслей.

