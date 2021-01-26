«Яндекс» попросил бесплатно вакцинировать от Covid-19 иностранных водителей и курьеров в Москве Статьи редакции
Роспотребнадзор пока не планирует прививать иностранцев.
Компания «Яндекс.Такси» попросила московскую мэрию распространить программу бесплатной вакцинации на всех водителей и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Компания отметила, что водители и курьеры постоянно общаются с людьми, а из-за пандемии их услуги пользуются повышенным спросом. Однако получить вакцину сейчас могут только россияне.
Также «Яндекс» предложил открыть специальный пункт вакцинации для сотрудников его компаний-партнёров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из Центров для водителей и курьеров.
В Роспотребнадзоре заявили 26 января, что пока не планируют прививать иностранцев, живущих в России.
- В марте 2020 года «Яндекс» создал фонд поддержки водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или оказались на карантине из-за контакта с заболевшими. По собственным данным, суммарно компания выделила на помощь в борьбе с коронавирусом 600 млн рублей.
- Бесплатная вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря, для неё нужен паспорт и полис ОМС. Прививку могут сделать пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, студенты и работники некоторых отраслей.
нет, он просит вакцинировать иностраных граждан за счет тех налогов, которые платит сам.
Ну вообще-то нет, иначе такая формулировка и была, мол предлагаем нам разрешить в 2021 году выделить ХХХ денег на вакцинацию иностранных водителей в количестве ХХХ человек и снизить нам на эту сумму налоги, или что-то вроде этого. А так яндекс платит налоги как и любая компания, в том числе деньги идут на содержание учителей, врачей, мин.обороны, научные исследования и т.д. И думать "Вот я заплатил 4 яблока налогов, давайте их потратим на моих сотрудников" - как-то глупо.
Ну на мой взгляд не одинаково, так как комментарий
Я правильно понимаю что Яндекс просит вакцинировать иностранных граждан за счёт наших(граждан России) налогов?!?🤯
гораздо ближе к истине
А давайте вы пойдете в таксисты, провакцинируетесь (за свой счет) и будете сберегать жизни?
Нет гражданства - нахуй с пляжа
Да, вместо того, чтобы самим оплатить вакцинацию водителей и курьеров своей службы ("Яндекс-Такси").
Бля, че вы набросились-то? Это те ребята, которые таскают вам каждый день горячие чизбургеры и возят ваши ленивые жопы по городу. Гражданство — лишь запись в паспорте. Несколько миллиграмм чернил. И килобайт в базе данных. Люди живут и работают в России.
Сук, вы ебнулись тут все реально.
Ну я так полагаю что претензии скорее не к курьерам и водителям, а к тому, что яндекс мог бы их за свой счет вакцинировать, раз уж они де-факто на него работают, в этом проблема. С основным-то посылом я полностью согласен, у ребят права голоса может например не быть, но по факту они работают тут, живут тут, и контактируют, как ни странно, тоже тут, у них прав на получение вакцины даже с точки зрения элементарной логики должно быть столько же, сколько у тех, кому больше повезло с записью в паспорте о гражданстве. То есть если государство решило прививать граждан страны, ну так давайте прививать и тех, с кем эти граждане регулярно взаимодействуют, иначе толку от этих инициатив...
Так они и обращаются к мэрии Москвы и Роспотребнадзору, сам Яндекс при всем своем желании не сможет вакцинировать иностранцев без полиса ОМС, за свой счет или за бюджетные средства
я уверен что если бы Яндекс обратился к мэрии с предложением вакцинировать гастарбайтеров за свой счет, то им бы гораздо более легко пошли на встречу. Но Яндекс то хочет на халяву. А прививать иностранцев бесплатно, когда вакцины отчетливо не хватает в регионах по меньшей мере странно
Ну эти люди не рабы и не собственность Яндекса. Выпрут из такси/курьеров, пойдут на стройку работать или уборщиками, будет другой работодатель (да, и Яндекс не является их работодателем, фактически работодатель это фирма-партнер). Получается по такой логике за россиян тоже должен платить работодатель? А что делать с не работающими взрослыми россиянами или например с самозанятыми (не отчисляют страховые взносы)? За чей счет они прививаются? Иностранцы то платят патент
Люди живут и работают в России ....
... а бабло отсылают в родной кишлак. Вот пусть там и вакцинируются
Воистину ёбнулись! Ходят по одним улицам с иностранцами, ездят в машинах и метро с ними, но считают людьми второго сорта.
Истинный химик
И пенсия и льготы и т.д. и т.п + эти ребята просто работают и получают деньги за работу, а с ваших слов можно сделать вывод что они альтруисты
Истинный химик
Возьмём, квартиру(семью) в которой вы живёте, кого вы будете лечить в первую очередь? Соседей (соседей) или свою (семью) квартиру?
Неправильный вопрос по причине нелогичного сравнения.
Лучшее сравнение выглядит так:
1.На ваш дом выделили количество доз вакцины на ближайший период (1-6 недель) в количестве 2-5% от числа жителей.
2.Управляющая компания (УК), приняла решение о первоочередной прививке своих сотрудников, поскольку они одновременно - больше рискуют и больше разносят рисков.
3.Жильцы на собрании согласились.
4.Вопрос: из сотрудников УК, кого нужно привить раньше:
- бухгалтера - которая сидит на месте и к которой поток людей
- сантехника, который с утра до ночи чинит засоры
- электрика, который дежурит в каморке и изредка ходит на вызовы
- дворника, который на сквозняке чистит снег и постоянно в соплях
???
Голландская компания, работающая на рынке РФ и вывозящая капитал из РФ (головной офис яндекса в Нидерландах) требует от РФ бесплатно прививать иностранных граждан.
Ну чо.
Офигеваю от хейта в комментариях.
Таксист-курьер за день контачит с кучей людей. Если таксист-курьер не привит - он с высокой вероятностью заразится и с высокой вероятностью будет разносить вирус на кучу москвичей.
Конечно, логичнее сэкономить 1000рублей на прививке таксиста-немосквича и потратить на лечение пневмоний заражённых им своих москвичей полляма.
PS И если что, таксисты тоже налоги платят
Платят более 5к в месяц (патент), побольше многих здешних комментаторов, получающих зарплату в конверте
ну во первых любой человек в набитом вагоне метро контактирует с гораздо большим числом людей чем таксист или тем более курьер, который у двери все оставляет. Продавец в магазине или рынке на кассе контактирует тоже в разы больше, так что это полная херня.
И во вторых вакцины тащемто сильно не хватает даже для граждан, чтобы прививать рандомных узбеков (без негатива к рандомным узбекам)
А яндекс сам не хочет заплатить? Почему из кармана налогоплательщиков должны вакцинировать целую армию то?)
Пошел Яндекс нах... Короче, пусть Яндекс платит сам, свое бабло.
Город будет платить за вакцинацию "фактически сотрудников" бизнесов Яндекса?
Совсем обнаглели.
Пишите правильно:
"«Яндекс» попросил мэрию Москвы вакцинировать от Covid-19 за счет налогоплательщиков из регионов".
Как бы не было обидно жителям Москвы, но деньги в основном зарабатываются в регионах, а юр.адреса этих компаний в Москве, поэтому и налоги платятся в Москве. Власть все понимает, поэтому несколько лет назад некоторых крупняков заставили поменять юр.адреса с Москвы на СПБ, чтобы город тоже развивался.
У Яндекса деньги закончились?
Да, Яндекс Денег больше нет
Пусть #Яндекс сначала всем штатом СЕБЯ вакцинирует, а потом переходит на третьих лиц, в случае положительного исхода.
Яндекс пробивает дно своими хотелками. Ещё от истории с плюсами задорого не отошёл, когда новый трэш летит. Россияне из регионов должны подвинуться ради курьеров и водителей из дружественных стран Азии. Спасибо, но нет.
Бесплатно да, за счет граждан.
Да заебало это всё уже. Везде эти скоты творят что хотят, а всё ложится на наши спины и выливается в наши налоги, пошлины, страховки и прочее. Пусть вакцинируют в их посольствах.
Везде эти скоты творят что хотят
Ээээ. Водят такси?
Я про яндекс, очевидно же.
Ну вообще то не очевидно.
Везде ЭТИ СКОТЫ творят что хотят, а всё ложится на наши спины и выливается в наши налоги, пошлины, страховки и прочее. Пусть вакцинируют В ИХ ПОСОЛЬСТВАХ.
Как бы тут больше похоже на то что ты говоришь про мигратнов
Потрясающие люди в комментариях. Когда бедных курьеров и водителей, которые пашут, предлагают вакцинировать, - это сразу "это же наши налоги, не сметь их трогать!!! Мои деньги!!!"
Когда на эти же налоги строятся дворцы с аквадискотеками, эти же люди: "??? А, что?"
Абстрагируясь от ксенофобского шарма этого поста - разве вы не хотели бы чтобы к вам на вызов приезжал привитый водитель? Какая разница откуда профинансирована прививка, Яндекс всё равно на клиента все затраты в итоге переложит.
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