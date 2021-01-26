Партнёры подписали долгосрочное соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ.

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Российская букмекерская контора «Фонбет» стала официальным спонсором итальянского футбольного клуба «Милан». Об этом говорится в Instagram-аккаунте компании.

Оператор и футбольный клуб подписали долгосрочное партнёрское соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ. Сумма контракта не уточняется.

На сайте клуба появился логотип «Фонбет» в разделе «Региональные спонсоры». Логотип букмекера появится на рекламных панелях во время домашних матчей «Милана» в Серии А. Партнёры также планируют производство эксклюзивного контента для болельщиков клуба.

В январе 2021 года «Фонбет» стал стал партнёром «Реал Мадрида»: оператор стал партнёром футбольного клуба в России и странах СНГ.

В апреле 2020 года «Фонбет» попал в правительственный список системообразующих компаний, которые во время пандемии могли претендовать на господдержку — льготное кредитование, инвестиционные проекты, рефинансирование долгов.

Но букмекер недолго оставался в списке: 14 апреля Генпрокуратура поручила выяснить, как компания туда попала, а уже 27 апреля Минэкономразвития исключило «Фонбет».