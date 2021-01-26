Российский букмекер «Фонбет» стал партнёром «Милана» Статьи редакции
Партнёры подписали долгосрочное соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ.
Российская букмекерская контора «Фонбет» стала официальным спонсором итальянского футбольного клуба «Милан». Об этом говорится в Instagram-аккаунте компании.
Оператор и футбольный клуб подписали долгосрочное партнёрское соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ. Сумма контракта не уточняется.
На сайте клуба появился логотип «Фонбет» в разделе «Региональные спонсоры». Логотип букмекера появится на рекламных панелях во время домашних матчей «Милана» в Серии А. Партнёры также планируют производство эксклюзивного контента для болельщиков клуба.
В январе 2021 года «Фонбет» стал стал партнёром «Реал Мадрида»: оператор стал партнёром футбольного клуба в России и странах СНГ.
В апреле 2020 года «Фонбет» попал в правительственный список системообразующих компаний, которые во время пандемии могли претендовать на господдержку — льготное кредитование, инвестиционные проекты, рефинансирование долгов.
Но букмекер недолго оставался в списке: 14 апреля Генпрокуратура поручила выяснить, как компания туда попала, а уже 27 апреля Минэкономразвития исключило «Фонбет».
Тогда же The Bell пытался найти владельца компании: в составе акционеров оказался партнер семьи бизнесмена Сергея Лалакина, которого называли главой Подольской ОПГ.
> После смены акционеров компания всего за год выросла в несколько раз — по итогам 2018 года ее выручка достигла 24 млрд рублей против 9,6 млрд рублей годом ранее, а чистая прибыль — 9,2 млрд рублей против 1,6 млрд рублей
Забавно, прочитал статью на Bell. И претендовали на гос. поддержку. Системообразующее предприятие, которое делает лярды на простых обывателях, при этом ограничивая и закрывая аккаунты прибыльных игроков. Когда же эту отрасль отрегулируют.
На самом деле, как по мне, эта отрасль делает просто колоссальные деньги и ее просто необходимо как-либо душить. Мне кажется хорошо было бы повысить им налоги в 2-3 раза, и запретить вообще вывод каких-либо средств за рубеж. Ну и конечно же запретить спонсорство зарубежных клубов и оставить только Российские. Это хотя бы повысило (возможно немного), скажем так, конкурентоспособность Российского футбола.
Отправить деньги в Испанию, именно это будет развивать спорт в России и СНГ))
Вообще-то город Милан в Иллинойсе находится.
> Партнёры подписали долгосрочное соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ.
Это... план такой?
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