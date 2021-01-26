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Евгения Евсеева

Российский букмекер «Фонбет» стал партнёром «Милана» Статьи редакции

Партнёры подписали долгосрочное соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ.

9 9 комментариев
883 просмотров

Российская букмекерская контора «Фонбет» стала официальным спонсором итальянского футбольного клуба «Милан». Об этом говорится в Instagram-аккаунте компании.

Оператор и футбольный клуб подписали долгосрочное партнёрское соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ. Сумма контракта не уточняется.

На сайте клуба появился логотип «Фонбет» в разделе «Региональные спонсоры». Логотип букмекера появится на рекламных панелях во время домашних матчей «Милана» в Серии А. Партнёры также планируют производство эксклюзивного контента для болельщиков клуба.

В январе 2021 года «Фонбет» стал стал партнёром «Реал Мадрида»: оператор стал партнёром футбольного клуба в России и странах СНГ.

В апреле 2020 года «Фонбет» попал в правительственный список системообразующих компаний, которые во время пандемии могли претендовать на господдержку — льготное кредитование, инвестиционные проекты, рефинансирование долгов.

Но букмекер недолго оставался в списке: 14 апреля Генпрокуратура поручила выяснить, как компания туда попала, а уже 27 апреля Минэкономразвития исключило «Фонбет».

Тогда же The Bell пытался найти владельца компании: в составе акционеров оказался партнер семьи бизнесмена Сергея Лалакина, которого называли главой Подольской ОПГ.

#новость

9 9 комментариев
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Иван Иванов

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Сила субсидии 😅

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Василий Петров

1

> После смены акционеров компания всего за год выросла в несколько раз — по итогам 2018 года ее выручка достигла 24 млрд рублей против 9,6 млрд рублей годом ранее, а чистая прибыль — 9,2 млрд рублей против 1,6 млрд рублей

Забавно, прочитал статью на Bell. И претендовали на гос. поддержку. Системообразующее предприятие, которое делает лярды на простых обывателях, при этом ограничивая и закрывая аккаунты прибыльных игроков. Когда же эту отрасль отрегулируют.

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Egory Ageev

Василий
1

На самом деле, как по мне, эта отрасль делает просто колоссальные деньги и ее просто необходимо как-либо душить. Мне кажется хорошо было бы повысить им налоги в 2-3 раза, и запретить вообще вывод каких-либо средств за рубеж. Ну и конечно же запретить спонсорство зарубежных клубов и оставить только Российские. Это хотя бы повысило (возможно немного), скажем так, конкурентоспособность Российского футбола.

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Алексей Зиновьев

1

Ну и позор для Милана...

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Эдуард Чистяков

0

Отправить деньги в Испанию, именно это будет развивать спорт в России и СНГ))

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Airat Kafman

Эдуард
1

Вообще-то город Милан в Иллинойсе находится. 

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Эдуард Чистяков

Airat
0

Спутал с Италией

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Андрей Верижников

0

> Партнёры подписали долгосрочное соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ.

Это... план такой?

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alex twit

0

Что дальше - 1хбэт и клуб ахмат?

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