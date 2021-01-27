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Рая Хачатрян

Мэрия Москвы разрешила работу баров и ресторанов по ночам Статьи редакции

А также отменила требование о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку.

Власти Москвы приняли решение отменить запрет на работу баров, ресторанов и других заведений общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Мэр также добавил, что требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным. Теперь это рекомендация мэрии, но окончательное решения будут принимать руководители.

Решение о продлении дистанционного обучения в вузах примут до 6 февраля․ Когда и как отменят все оставшиеся ограничения, Собянин сообщит позже.

Бары, рестораны и клубы не могут работать по ночам с 13 ноября. Организациям, которые не соблюдают указ мэра о приостановке деятельности, грозил штраф, его размер не уточнялся. Сам Собянин грозил барам и ресторанам рейдами за работу ночью.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку действовало с 5 октября. За несоблюдение правила были штрафы — до 50 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей без юрлица, а также до 300 тысяч рублей для компаний.

#новость #москва

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72 комментария
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Алексей Тихонов

11

Хотя бы такой положительный эффект от митингов.

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Роскошный хот-дог

Алексей
16

Ну, и как это? Врать самому себе во утешение? Приятно?

Ответить

Anton Kosenko

Роскошный
7

Ну почему бы и не взять за разумную Версию. Подростки пойдут выпустят пар и не будет митингов - возможно так думают на другой части планеты Московия 😂😂😂

Ответить

Роскошный

Anton
4

Так-да. Пририсовывать себе медали даже Брежнев любил. Чоткая тема! Вон как злятся и минусят в отместку) 

Ответить

Alexander Mitryashkin

Алексей
11

Бояре смилостивилтся. При том что никаких разумных причин снятия ограничений нет

Ответить

Денис Демидов

Alexander
4

Показатель гнилости режима, чуть пнули его палкой, так сразу и эпидемия закончилась и ковид побежден, только не раскачивайте лодку пожалуйста, у нас еще дворец не достроен.

Ответить

Роскошный

Денис
6

Потепление, кстати, тоже из-за митингов. Даже Погода поняла, КТО ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ11

Ответить

Денис Демидов

Роскошн…
1

Потепление сыграло свою роль, так как если бы впереди были бы суровые морозы, то можно было бы так не раскручивать гайки, они все учитывают.

Ответить

Serge Nekoval

Alexander
1

И никаких разумных причин вводить ограничения не было

Ответить

Дмитрий

Alexander
0

а что, есть разумные ограничения?

Ответить

Yuri Istomin

Алексей
2

Они ведь помнят чем закончился горбачёвский "сухой закон")))

Ответить

Ekaterina Letar

Yuri
1

Чем ?

Ответить

Роскошный

Ekateri…
7

США утонула.

Ответить

Денис Демидов

Алексей
1

Митинги всегда дают эффект, после болотной вернули выборы губернаторов, которые хоть перед выборами смотрят на чернь, на ее проблемы.
С другой стороны, митинги и прочая буза держат элиту в тонусе, не дают ей сгнить окончательно, тогда как она быстрее бы развалилась и уступила место новому строю без бузы.
Получается, митингующие истинные патриоты правящего строя, такая диалектика получается.

Ответить

Pavel Zhirnov

10

Власти сейчас: "ПОЖАЛУЙСТА, ПЕЙТЕ ВСЮ НОЧЬ, ТОЛЬКО НЕ ТРОГАЙТЕ АКВАДИСКОТЕКУ!!!"

Ответить

Gosoo Gosoo

Pavel
5

И комнату для грязи.

Ответить

Danila Plesovskikh

11

Лучше бухайте)

Ответить

Роскошный хот-дог

Danila
4

Бухание чистит чакры. Если, конечно, не злоупотреблять в будни.

Ответить

Gosoo Gosoo

9

Ждём, когда в Питере примут точно такое же решение "самостоятельно".

Ответить

Yuri Istomin

Gosoo
10

Уже "нарисовали" резкое снижение заболеваемости covid вчера-позавчера, так что не исключено)))

Ответить

Dmitry Yashin

Gosoo
0

Лол, также подумал)))

Ответить

Anton Kosenko

8

Стриптизерши теперь без масок интересно будут танцевать....

Ответить

Михаил Сметанников

Anton
5

А так важно лицо?)

Ответить

Anton Kosenko

Михаил
7

Хотелось бы конечно видеть всю фактуру...

Ответить

Михаил

Anton
15

В современном мире снятие лифчика будет обходиться дешевле, чем маска)

Ответить

Роскошный хот-дог

Михаил
5

Бабы без лиц апасна.

Ответить

Вадим Демидов

Михаил
0

А он и не говорил, что маски на лицах.

Ответить

Dmitry Yashin

Anton
0

А они танцевали в масках?)))

Ответить

Anton Kosenko

Dmitry
0

Да, это было лютое зрелище 😂

Ответить

Сидор

7

Так и запишем - COVID 19 в Москве теперь боится темноты.
До этого дня ночами он промышлял.
Но тот, при котором Москва "так похорошела", своим указом и тут нанес непоправимый удар по ночному разгулу вируса.

Ответить

Sergey Ontime

5

А у меня ДР в пятницу как раз)

Ответить

N N

4

Всё. Оттепель. Ветер перемен. В Дойче Велле Навального назвали президентом. Прекрасная Россия будущего с восторженными криками бежит радостно нам навстречу. 

Ответить

Денис Демидов

N
0

А потом он в женском платье слиняет?

Ответить

N N

Денис
1

Ну, это вы у вашего начальства спрашивайте. 

Ответить

Денис Демидов

N
0

Я свободный художник, поэтому, что вижу то и пою.

Ответить

N N

Денис
0

И много спели уже? 😆

Ответить

Денис Демидов

N
0

Много, тонны текста на vc и roem

Ответить

N N

Денис
1

Продолжайте, не останавливайтесь, Родина вас не забудет. 

Ответить

Денис

N
0

Мне пофиг, кто там меня не забудет, слова сами льются, остановить поток сознания нет никакой возможности.

Ответить

N N

Денис
1

И это хорошо (с) 

Ответить

Michael Barabash

N
0

Завтра опять по прогнозу холодно. Оттепель закончилась

Ответить

N N

Michael
0

Судя по жалкому блеянию автора "шлюх за 10 долларов" и "и идите ко мне, бандерлоги" всё только начинается 😂

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

1

Что не сделаешь когда пациент скорее мёртв чем жив.
Да и политика штука такая. Переобуваться нужно на ходу

Ответить

Ksusha

0

Вы забыли, никакого вируса нет)) Я вот его не вижу))

Ответить

Sam Beckett

Ksusha
2

Тебя тоже нет, я тебя не вижу!

Ответить

Nikolay Pomeschenko

–3

Снятие ограничений для баров с сегодняшнего дня! - вот поэтому я либертарианец,
Государство вообще не понимает как устроена жизнь и реальное Дело. Сейчас срочно перестраивать всю работу и людей нанимать на ночь...

Ответить

Денис Демидов

Nikolay
4

Либертарианцы это те, кто успешно хавают посыл толстосумов в духе, если ты бедный, то сам дурак?

Ответить

Ivan Vishnyakov

Денис
0

Нет, это те кто хотят максимум личной свободы и ответственности

Ответить

Денис Демидов

Ivan
2

Странно, я считал, что когда хотят максимум свободы идут в отшельники, а не в либертарианцы. Видимо либертарианцы делают вид, что хотят, а не хотят по настоящему.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Денис
1

Когда бежишь от реальности, реальность никуда не девается.

Ответить

Денис Демидов

Ivan
0

Верно, либертарианство это как раз попытка убежать, правда бег на месте.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Денис
0

Утро вторника, даже я не пью в такое время

Ответить

Денис

Ivan
1

Слабак, но судя по тому, что сегодня среда, все таки пьешь. 

Ответить

Ivan

Денис
0

По ощущениям никакой разницы

Ответить

Sam Beckett

Nikolay
1

Запретили работать ночью - плохо. Разрешили работать ночью - тоже плохо. Это и есть либертарианство, да?

Ответить

Michael Barabash

Nikolay
0

Как устроена жизнь  лучше всего таксисты понимают. У них в массе  своей есть реальное Дело. Даже нет. ДЕЛО. А таксуют они для души. 
А чего в этом Государстве знают-то. 

Ответить

Роскошный хот-дог

Michael
–1

Царь хуйни не скажет! Голова!

Ответить

Вера Гагарина

1

Теперь-то забухаем!

Ответить

Sergey Karpov

–1

А как же "третья волна" коронавируса, обещанная в феврале этого года? Или дали временную передышку, которая изначально была запланирована? Может уже достаточно нахапали и решили закончить эту клоунаду.

Ответить

Роскошный хот-дог

Sergey
1

Шерше ля бабки. У тех, кто порешал вопросики. Но в этом есть нечто такое, исконное) Кто бы сомневался, что русские во первЫх строках разрешат бухать по кабакам? "Кузькина мать", "Эту страну не победить" и всё такое.

Ответить

Sam Beckett

Sergey
0

Власти сказали отступил - значит отступил!

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

Ну вот, теперь можно спокойной по одной заказывать, а не сразу сетом. Потом упрашивать незнакомцев последить пока вышел покурить. Неловко ж

Ответить

alex twit

0

Благодарный пингвин.пнг

Ответить

Aleksei Shabelskii

0

Аллилуйя! 

Ответить

Вадим Демидов

0

Акции, митинги - фигня это всё.
Главное - одни люди смогут полноценно работать, по формату своего бизнеса, а другие люди - нормально отдыхать и тратить деньги.

Ответить

Мистер Прикалдес)

0

а толку
25 45 закрыли

Ответить

Иван Иванов

0

Вот для чего государству нужен алкоголь. 

Ответить

ЖаннаЮ

–1

лучше бы заплатили каку-нибудь помощт бизнесу. Так чувствую еще долго у нас корона будет

Ответить

N N

ЖаннаЮ
0

Так уже заплатили и даже переплатили. Тем, кому нужнее, чем вам. 

Ответить

Ivan Vishnyakov

–1

К благу города действия мерии имеют мало отношения, как и раньше

Ответить

Дмитрий Горюшин

–1

Я не зря ходил на митинг, получается ?)

Ответить

Александр Курбатов

–1

главное, чтобы навязывание вакцины нашим народом посылалось куда подальше)

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