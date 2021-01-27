А также отменила требование о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку.

Власти Москвы приняли решение отменить запрет на работу баров, ресторанов и других заведений общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Мэр также добавил, что требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным. Теперь это рекомендация мэрии, но окончательное решения будут принимать руководители.

Решение о продлении дистанционного обучения в вузах примут до 6 февраля․ Когда и как отменят все оставшиеся ограничения, Собянин сообщит позже.

Бары, рестораны и клубы не могут работать по ночам с 13 ноября. Организациям, которые не соблюдают указ мэра о приостановке деятельности, грозил штраф, его размер не уточнялся. Сам Собянин грозил барам и ресторанам рейдами за работу ночью.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку действовало с 5 октября. За несоблюдение правила были штрафы — до 50 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей без юрлица, а также до 300 тысяч рублей для компаний.