Мэрия Москвы разрешила работу баров и ресторанов по ночам Статьи редакции
А также отменила требование о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку.
Власти Москвы приняли решение отменить запрет на работу баров, ресторанов и других заведений общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин .
Мэр также добавил, что требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным. Теперь это рекомендация мэрии, но окончательное решения будут принимать руководители.
Решение о продлении дистанционного обучения в вузах примут до 6 февраля․ Когда и как отменят все оставшиеся ограничения, Собянин сообщит позже.
Бары, рестораны и клубы не могут работать по ночам с 13 ноября. Организациям, которые не соблюдают указ мэра о приостановке деятельности, грозил штраф, его размер не уточнялся. Сам Собянин грозил барам и ресторанам рейдами за работу ночью.
Требование о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку действовало с 5 октября. За несоблюдение правила были штрафы — до 50 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей без юрлица, а также до 300 тысяч рублей для компаний.
Хотя бы такой положительный эффект от митингов.
Роскошный хот-дог
Ну, и как это? Врать самому себе во утешение? Приятно?
Ну почему бы и не взять за разумную Версию. Подростки пойдут выпустят пар и не будет митингов - возможно так думают на другой части планеты Московия 😂😂😂
Роскошный
Так-да. Пририсовывать себе медали даже Брежнев любил. Чоткая тема! Вон как злятся и минусят в отместку)
Бояре смилостивилтся. При том что никаких разумных причин снятия ограничений нет
Показатель гнилости режима, чуть пнули его палкой, так сразу и эпидемия закончилась и ковид побежден, только не раскачивайте лодку пожалуйста, у нас еще дворец не достроен.
Роскошный
Потепление, кстати, тоже из-за митингов. Даже Погода поняла, КТО ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ11
Потепление сыграло свою роль, так как если бы впереди были бы суровые морозы, то можно было бы так не раскручивать гайки, они все учитывают.
Они ведь помнят чем закончился горбачёвский "сухой закон")))
Митинги всегда дают эффект, после болотной вернули выборы губернаторов, которые хоть перед выборами смотрят на чернь, на ее проблемы.
С другой стороны, митинги и прочая буза держат элиту в тонусе, не дают ей сгнить окончательно, тогда как она быстрее бы развалилась и уступила место новому строю без бузы.
Получается, митингующие истинные патриоты правящего строя, такая диалектика получается.
Власти сейчас: "ПОЖАЛУЙСТА, ПЕЙТЕ ВСЮ НОЧЬ, ТОЛЬКО НЕ ТРОГАЙТЕ АКВАДИСКОТЕКУ!!!"
Лучше бухайте)
Ждём, когда в Питере примут точно такое же решение "самостоятельно".
Уже "нарисовали" резкое снижение заболеваемости covid вчера-позавчера, так что не исключено)))
Стриптизерши теперь без масок интересно будут танцевать....
А так важно лицо?)
Хотелось бы конечно видеть всю фактуру...
А они танцевали в масках?)))
Так и запишем - COVID 19 в Москве теперь боится темноты.
До этого дня ночами он промышлял.
Но тот, при котором Москва "так похорошела", своим указом и тут нанес непоправимый удар по ночному разгулу вируса.
Всё. Оттепель. Ветер перемен. В Дойче Велле Навального назвали президентом. Прекрасная Россия будущего с восторженными криками бежит радостно нам навстречу.
А потом он в женском платье слиняет?
Я свободный художник, поэтому, что вижу то и пою.
Много, тонны текста на vc и roem
Завтра опять по прогнозу холодно. Оттепель закончилась
Что не сделаешь когда пациент скорее мёртв чем жив.
Да и политика штука такая. Переобуваться нужно на ходу
Вы забыли, никакого вируса нет)) Я вот его не вижу))
Снятие ограничений для баров с сегодняшнего дня! - вот поэтому я либертарианец,
Государство вообще не понимает как устроена жизнь и реальное Дело. Сейчас срочно перестраивать всю работу и людей нанимать на ночь...
Либертарианцы это те, кто успешно хавают посыл толстосумов в духе, если ты бедный, то сам дурак?
Нет, это те кто хотят максимум личной свободы и ответственности
Странно, я считал, что когда хотят максимум свободы идут в отшельники, а не в либертарианцы. Видимо либертарианцы делают вид, что хотят, а не хотят по настоящему.
Когда бежишь от реальности, реальность никуда не девается.
Верно, либертарианство это как раз попытка убежать, правда бег на месте.
Запретили работать ночью - плохо. Разрешили работать ночью - тоже плохо. Это и есть либертарианство, да?
Как устроена жизнь лучше всего таксисты понимают. У них в массе своей есть реальное Дело. Даже нет. ДЕЛО. А таксуют они для души.
А чего в этом Государстве знают-то.
А как же "третья волна" коронавируса, обещанная в феврале этого года? Или дали временную передышку, которая изначально была запланирована? Может уже достаточно нахапали и решили закончить эту клоунаду.
Роскошный хот-дог
Шерше ля бабки. У тех, кто порешал вопросики. Но в этом есть нечто такое, исконное) Кто бы сомневался, что русские во первЫх строках разрешат бухать по кабакам? "Кузькина мать", "Эту страну не победить" и всё такое.
Ну вот, теперь можно спокойной по одной заказывать, а не сразу сетом. Потом упрашивать незнакомцев последить пока вышел покурить. Неловко ж
Акции, митинги - фигня это всё.
Главное - одни люди смогут полноценно работать, по формату своего бизнеса, а другие люди - нормально отдыхать и тратить деньги.
лучше бы заплатили каку-нибудь помощт бизнесу. Так чувствую еще долго у нас корона будет
главное, чтобы навязывание вакцины нашим народом посылалось куда подальше)
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