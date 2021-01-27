Мэрия Москвы сняла запрет на работу баров и ресторанов ночью Статьи редакции
А также отменила требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку.
Власти Москвы приняли решение отменить запрет на работу баров, ресторанов и других заведений общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин .
Мэр также добавил, что требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным. Теперь это рекомендация мэрии, но окончательное решения будут принимать руководители.
Решение о продлении дистанционного обучения в вузах примут до 6 февраля․ Когда и как отменят все оставшиеся ограничения, Собянин сообщит позже.
Бары, рестораны и клубы не могут работать по ночам с 13 ноября. Организациям, которые не соблюдают указ мэра о приостановки деятельности, грозил штраф, его размер не уточнялся. Сам Собянин грозил барам и ресторанам рейдами за работу ночью.
Требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку действовало с 5 октября. За несоблюдение правила были штрафы — до 50 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей без юрлица, а также до 300 тысяч рублей для компаний.
Хотя бы такой положительный эффект от митингов.
Роскошный хот-дог
Ну, и как это? Врать самому себе во утешение? Приятно?
Ну почему бы и не взять за разумную Версию. Подростки пойдут выпустят пар и не будет митингов - возможно так думают на другой части планеты Московия 😂😂😂
Роскошный
Так-да. Пририсовывать себе медали даже Брежнев любил. Чоткая тема! Вон как злятся и минусят в отместку)
Они ведь помнят чем закончился горбачёвский "сухой закон")))
Бояре смилостивилтся. При том что никаких разумных причин снятия ограничений нет
Лучше бухайте)
Стриптизерши теперь без масок интересно будут танцевать....
А так важно лицо?)
Хотелось бы конечно видеть всю фактуру...
Ждём, когда в Питере примут точно такое же решение "самостоятельно".
Уже "нарисовали" резкое снижение заболеваемости covid вчера-позавчера, так что не исключено)))
Власти сейчас: "ПОЖАЛУЙСТА, ПЕЙТЕ ВСЮ НОЧЬ, ТОЛЬКО НЕ ТРОГАЙТЕ АКВАДИСКОТЕКУ!!!"
Так и запишем - COVID 19 в Москве теперь боится темноты.
До этого дня ночами он промышлял.
Но тот, при котором Москва "так похорошела", своим указом и тут нанес непоправимый удар по ночному разгулу вируса.
Ну вот, теперь можно спокойной по одной заказывать, а не сразу сетом. Потом упрашивать незнакомцев последить пока вышел покурить. Неловко ж
Снятие ограничений для баров с сегодняшнего дня! - вот поэтому я либертарианец,
Государство вообще не понимает как устроена жизнь и реальное Дело. Сейчас срочно перестраивать всю работу и людей нанимать на ночь...
Что не сделаешь когда пациент скорее мёртв чем жив.
Да и политика штука такая. Переобуваться нужно на ходу
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