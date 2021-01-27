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Рая Хачатрян

Мэрия Москвы сняла запрет на работу баров и ресторанов ночью Статьи редакции

А также отменила требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку.

Власти Москвы приняли решение отменить запрет на работу баров, ресторанов и других заведений общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Мэр также добавил, что требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным. Теперь это рекомендация мэрии, но окончательное решения будут принимать руководители.

Решение о продлении дистанционного обучения в вузах примут до 6 февраля․ Когда и как отменят все оставшиеся ограничения, Собянин сообщит позже.

Бары, рестораны и клубы не могут работать по ночам с 13 ноября. Организациям, которые не соблюдают указ мэра о приостановки деятельности, грозил штраф, его размер не уточнялся. Сам Собянин грозил барам и ресторанам рейдами за работу ночью.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку действовало с 5 октября. За несоблюдение правила были штрафы — до 50 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей без юрлица, а также до 300 тысяч рублей для компаний.

#новость #москва

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24 комментария
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Алексей Тихонов

6

Хотя бы такой положительный эффект от митингов.

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Роскошный хот-дог

Алексей
2

Ну, и как это? Врать самому себе во утешение? Приятно?

Ответить

Anton Kosenko

Роскошный
3

Ну почему бы и не взять за разумную Версию. Подростки пойдут выпустят пар и не будет митингов - возможно так думают на другой части планеты Московия 😂😂😂

Ответить

Роскошный

Anton
1

Так-да. Пририсовывать себе медали даже Брежнев любил. Чоткая тема! Вон как злятся и минусят в отместку) 

Ответить

Yuri Istomin

Алексей
1

Они ведь помнят чем закончился горбачёвский "сухой закон")))

Ответить

Ekaterina Letar

Yuri
–1

Чем ?

Ответить

Роскошный

Ekateri…
3

США утонула.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Алексей
2

Бояре смилостивилтся. При том что никаких разумных причин снятия ограничений нет

Ответить

Danila Plesovskikh

8

Лучше бухайте)

Ответить

Роскошный хот-дог

Danila
1

Бухание чистит чакры. Если, конечно, не злоупотреблять в будни.

Ответить

Anton Kosenko

6

Стриптизерши теперь без масок интересно будут танцевать....

Ответить

Михаил Сметанников

Anton
4

А так важно лицо?)

Ответить

Anton Kosenko

Михаил
4

Хотелось бы конечно видеть всю фактуру...

Ответить

Михаил

Anton
6

В современном мире снятие лифчика будет обходиться дешевле, чем маска)

Ответить

Роскошный хот-дог

Михаил
4

Бабы без лиц апасна.

Ответить

Gosoo Gosoo

5

Ждём, когда в Питере примут точно такое же решение "самостоятельно".

Ответить

Yuri Istomin

Gosoo
5

Уже "нарисовали" резкое снижение заболеваемости covid вчера-позавчера, так что не исключено)))

Ответить

Pavel Zhirnov

4

Власти сейчас: "ПОЖАЛУЙСТА, ПЕЙТЕ ВСЮ НОЧЬ, ТОЛЬКО НЕ ТРОГАЙТЕ АКВАДИСКОТЕКУ!!!"

Ответить

Gosoo Gosoo

Pavel
2

И комнату для грязи.

Ответить

Sergey Ontime

5

А у меня ДР в пятницу как раз)

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Сидор

2

Так и запишем - COVID 19 в Москве теперь боится темноты.
До этого дня ночами он промышлял.
Но тот, при котором Москва "так похорошела", своим указом и тут нанес непоправимый удар по ночному разгулу вируса.

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Nikolay Pomeschenko

0

Ну вот, теперь можно спокойной по одной заказывать, а не сразу сетом. Потом упрашивать незнакомцев последить пока вышел покурить. Неловко ж

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Nikolay Pomeschenko

0

Снятие ограничений для баров с сегодняшнего дня! - вот поэтому я либертарианец,
Государство вообще не понимает как устроена жизнь и реальное Дело. Сейчас срочно перестраивать всю работу и людей нанимать на ночь...

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iFenixxZ Gaming Channel

0

Что не сделаешь когда пациент скорее мёртв чем жив.
Да и политика штука такая. Переобуваться нужно на ходу

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