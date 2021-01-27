Дептранс Москвы поддержал идею «Яндекса» вакцинировать иностранных водителей такси и курьеров Статьи редакции
Но в первую очередь бесплатно привиться смогут россияне.
Дептранс Москвы готов организовать вакцинацию для водителей такси всех компаний, а также курьеров служб доставки, рассказал глава ведомства Максим Ликсутов в Telegram-канале. Он отметил, что в первую очередь привиться смогут граждане России.
Сейчас у Дептранса есть шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников московского транспорта. Об адресах, по которым смогут поставить прививки водители и курьеры, департамент сообщит дополнительно.
Так власти ответили на предложение «Яндекса», который 26 января попросил бесплатно вакцинировать от Covid-19 водителей и курьеров в Москве вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. В «Яндексе» отмечали, что они постоянно общаются с людьми, а из-за пандемии их услуги пользуются повышенным спросом.
Конвертик занесли успешно.
Думаю, даже не потребовалось) Лишь бы побольше людей вакцинировать спутником)
Роскошный хот-дог
Не вакцинировать: "АААА! Неруси разносят ковиды!".
Вакцинировать: "АААА! Конвертики занесли!".
И эти люди борятся за почётное звание людей высокой культуры быта...
Если Яндекс так волнуется, что мешало ему самому закупить вакцину?)
За чужой счет все щедрые и заботливые.
Вам тоже ничего не мешало.
Ну, то есть ныть про нерусей ковидных не станете? Точно-точно или переобуетесь чуть что?
Эта история больше похожа на банальный пиар: как Яндекса, так и вакцины среди курьеров и водителей.
На самом же деле, любой иностранец может вакцинироваться в Москве бесплатно и без полиса ОМС, имея лишь национальный паспорт. По такому принципу прививку делают в пунктах вакцинации, в которых не требуется предварительная запись — например, в ГУМе.
Я не знаю, пишут ли об этом где-то активно, но способ точно проверенный.
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