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Таня Боброва

Дептранс Москвы поддержал идею «Яндекса» вакцинировать иностранных водителей такси и курьеров Статьи редакции

Но в первую очередь бесплатно привиться смогут россияне.

Дептранс Москвы готов организовать вакцинацию для водителей такси всех компаний, а также курьеров служб доставки, рассказал глава ведомства Максим Ликсутов в Telegram-канале. Он отметил, что в первую очередь привиться смогут граждане России.

Сейчас у Дептранса есть шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников московского транспорта. Об адресах, по которым смогут поставить прививки водители и курьеры, департамент сообщит дополнительно.

Так власти ответили на предложение «Яндекса», который 26 января попросил бесплатно вакцинировать от Covid-19 водителей и курьеров в Москве вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. В «Яндексе» отмечали, что они постоянно общаются с людьми, а из-за пандемии их услуги пользуются повышенным спросом.

#новость #москва #яндекс

360 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Andrei Smirnovsky

1

Конвертик занесли успешно.

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Andrey Kulakov

Andrei
1

Думаю, даже не потребовалось) Лишь бы побольше людей вакцинировать спутником)

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Red Boy

Andrei
1

Яндекс уже давно с правительством корешится.

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Роскошный хот-дог

Andrei
–2

Не вакцинировать: "АААА! Неруси разносят ковиды!".
Вакцинировать: "АААА! Конвертики занесли!".

И эти люди борятся за почётное звание людей высокой культуры быта...

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Andrei Smirnovsky

Роскошный
0

Если Яндекс так волнуется, что мешало ему самому закупить вакцину?)
За чужой счет все щедрые и заботливые.

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Роскошный

Andrei
–2

Вам тоже ничего не мешало.

Ответить

Andrei

Роскошн…
0

Лол кек) так и не прошу у властей Москвы ничего.

Ответить

Роскошный

Andrei
0

Ну, то есть ныть про нерусей ковидных не станете? Точно-точно или переобуетесь чуть что?

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Andrei

Роскошн…
0

Я считаю, что на территории РФ, граждане РФ должны иметь преимущество по вакцинации. 
Иностранные граждане могут сделать прививку платно, или обратиться в свое посольство.

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Dmitry Nikitin

0

Эта история больше похожа на банальный пиар: как Яндекса, так и вакцины среди курьеров и водителей.

На самом же деле, любой иностранец может вакцинироваться в Москве бесплатно и без полиса ОМС, имея лишь национальный паспорт. По такому принципу прививку делают в пунктах вакцинации, в которых не требуется предварительная запись — например, в ГУМе.

Я не знаю, пишут ли об этом где-то активно, но способ точно проверенный.

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Роскошный хот-дог

Dmitry
0

Иметь возможность и быть обязанным - немножко разное.

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