Но в первую очередь бесплатно привиться смогут россияне.

Дептранс Москвы готов организовать вакцинацию для водителей такси всех компаний, а также курьеров служб доставки, рассказал глава ведомства Максим Ликсутов в Telegram-канале. Он отметил, что в первую очередь привиться смогут граждане России.

Сейчас у Дептранса есть шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников московского транспорта. Об адресах, по которым смогут поставить прививки водители и курьеры, департамент сообщит дополнительно.

Так власти ответили на предложение «Яндекса», который 26 января попросил бесплатно вакцинировать от Covid-19 водителей и курьеров в Москве вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. В «Яндексе» отмечали, что они постоянно общаются с людьми, а из-за пандемии их услуги пользуются повышенным спросом.