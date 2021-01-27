Об этом говорится в письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) президенту России, пишет ТАСС. Налоговый вычет окажет влияние как на состояние фитнес-отрасли, пострадавшей от пандемии, так и на компании из других сфер, которые оплачивают услуги фитнеса для соцпакета сотрудников, говорится в письме.