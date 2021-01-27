Российские фитнес-клубы предложили ввести налоговый вычет для бизнеса, который платит за занятия сотрудников Статьи редакции
Это может помочь в восстановлении отрасли, которая в 2020 году потеряла 65 млрд рублей выручки, считают они.
Об этом говорится в письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) президенту России, пишет ТАСС. Налоговый вычет окажет влияние как на состояние фитнес-отрасли, пострадавшей от пандемии, так и на компании из других сфер, которые оплачивают услуги фитнеса для соцпакета сотрудников, говорится в письме.
- 26 января Госдума поддержала в первом чтении законопроект о налоговом вычете для россиян, которые занимаются фитнесом. Согласно документу, покупатели могут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Максимальный размер возвращаемой суммы — 15,6 тысяч рублей.
- В ассоциации также поддержали инициативу Общероссийского народного фронта, который предложил снизить страховые взносы для компаний, которые оплачивают занятия спортом для своих сотрудников, пишет ТАСС.
- Фитнес-индустрия оказалась одной из самых пострадавших из-за пандемии: в 2020 году российские фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей выручки, а 30% игроков закрылись.
- Клубы были закрыты от 3 до 5 месяцев в зависимости от региона. За период локдауна индустрия потеряла около 51,4 млрд рублей.
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